Флористы сказали, чем можно заменить армянские розы

Tекст: Татьяна Косолапова

Россельхознадзор сообщил, что с 22 мая текущего года будет запрещен ввоз цветов из Армении на территорию Российской Федерации. Отмечается, что данные ограничения временные, они будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции.



«Даже если из Армении не будут дальше поставлять цветы, то это вовсе не обернется для нас трагедией», – говорит флорист Татьяна Марченко. Она рассказывает, что в основном из Армении в Россию импортировали альстромерии (перуанские лилии) и розы.

«Есть и другие страны, которые могут снабдить профессионалов этими цветами. Например, их поставляют из Эквадора и Кении. Ценник не уступает Армении», – делится специалист.

Кроме того, розы и альстромерии, по словам флориста, можно легко заменить китайскими розами и гипсофилами. Цветы из Китая в принципе очень похожи и по цене, и по качеству на то, что нам импортировала Армения», – отмечает Марченко.

Флорист Валерия Бибеева подчеркивает, что

Армения экспортирует множество цветов, в числе которых не только обычные и кустовые розы, но и тюльпаны, гвоздики, эустомы, маттиолы, и еще много другой экзотики. Преимущество для владельцев цветочных было в цене и возможности использовать в букетах интересные сорта. Она предупреждает, что потеряв хорошую цену у поставщика, конечный потребитель получит подорожание.

«Заменить можно и российской розой, но нужно понимать, что часто бывает так, что цена и качество не всегда соответствует. Эквадор, который также является импортером цветов в нашу страну, стоит в разы дороже чем армянская и российская роза. И тут уже будет стоять вопрос с плантацией: если нарушение на одной плантации, то остальные будут также экспортировать розу в Россию. Так что будем наблюдать и стараться лавировать в это и так непростое время», – заключила Бибеева.

Ранее Россельхознадзор начал проверку абсолютно всей сельхозпродукции, поставляемой из Армении.