Медведев констатировал необратимость разрушения соседней страны. «Деградация бывшей Украины – процесс необратимый, он будет продолжаться», – написал политик в своем канале в социальной сети Max.
По его словам, государство полностью лишилось суверенитета, так как выживает исключительно за счет западных грантов и кредитов. Кроме того, утрачено более 20% территорий, а население сократилось в два раза по сравнению с 1991 годом, составив менее 23 млн человек. Страна также лишилась половины промышленного потенциала и значительной части сельского хозяйства.
Политик подчеркнул, что центральные органы власти утратили легитимность, а страной фактически управляют иностранные должностные лица. Во главе государства находится человек с признаками распада личности, выстроивший масштабную систему хищения помощи на сотни миллиардов долларов. Никакие обещания западных стран не остановят этот системный распад, заключил Медведев.
