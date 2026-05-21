    21 мая 2026, 12:56 • Новости дня

    МИД назвал главные условия выбора европейского переговорщика с Россией

    Захарова озвучила требования к будущему европейскому переговорщику с Москвой

    Tекст: Вера Басилая

    Будущий дипломатический представитель Европы на консультациях с Москвой обязан обладать поддержкой собственного народа и не транслировать русофобские взгляды, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова перечислила ключевые качества для европейского посланника, передает РИА «Новости».

    По ее словам, такой политик должен приносить реальную пользу диалогу,  пользоваться доверием народа в своих странах.

    «Люди, которые не опускались и не опускаются до откровенного национализма, в частности русофобии, которые способны внести в переговорный процесс конструктивный вклад», – заявила дипломат.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения дипломатического диалога.

    Глава МИД Сергей Лавров оценил эту инициативу как своеобразную проверку Европы на политическую зрелость.

    Политолог Станислав Ткаченко усомнился в перспективах Ангелы Меркель на должности европейского посредника.

    20 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой сумму, которая составила 13% ВВП их родного государства. Она составила 3,9 млрд долларов.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу раскрыл экономические показатели трудовой миграции, передает ТАСС. Выступая на заседании специальной рабочей группы ведомства, он привел статистику доходов иностранных специалистов.

    «Что касается рынка труда. Граждане Армении работают в России без квот, патентов и разрешений на работу, пользуясь равным медицинским, пенсионным и социальным обеспечением. Объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти 3,9 млрд долларов. Это почти две трети от общего объема переводов или порядка 13% ВВП Армении», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян подтвердил сохранение полноправного членства страны в ЕАЭС. Глава МИД Сергей Лавров предупредил Ереван о риске потери всех экономических привилегий.

    20 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции.

    Как сообщает Россельхознадзор, мера направлена на обеспечение фитосанитарной безопасности и защиту экспортного потенциала России.

    «Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Специалисты уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В апреле глава ведомства Сергей Данкверт заявил о сохранении претензий к армянским растительным товарам. В 2024 году служба приостановила поставки молочной продукции из этой республики.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    21 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»

    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе высказался об опасности перед ядерным потенциалом России и Белоруссии и пригрозил Москве.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.

    Так Рютте прокомментировал совместные российско-белорусские  учения по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели.

    «Они знают, что если это произойдет – последствия будут разрушительными», – приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на «Европейская правду».

    Рютте подчеркнул, что НАТО тщательно следит за этими учениями.

    Напомним, Россия и Белоруссии начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии. Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России. В маневрах по подготовке и применению ядерных сил задействованы более 64 тыс. военнослужащих.

    21 мая 2026, 04:00 • Новости дня
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона при возможных в будущем контактах по украинскому урегулированию примет во внимание усиливающуюся агрессивность сторон, отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG).

    «Мы всегда открыты к переговорам. Вот, видите, думали, что вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт. По-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями. Если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа», – сказал министр в интервью SMG.

    Лавров напомнил, что после принятия президентом России Владимиром Путиным предложения американского коллеги Дональда Трампа в Анкоридже, никакого прогресса не произошло.

    «Хотелось бы узнать, почему так происходит. Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске. Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать», – пообещал глава МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в СВО и напомнил важный момент для решения украинского конфликта. Министр Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине. Зато Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине.

    21 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении

    Экономист Лизан: Россия может ужесточить экономическое воздействие на Армению

    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Действующие и потенциальные торгово-экономические ограничения со стороны России ударят по ВВП Армении. Но армянский премьер Никол Пашинян использует ситуацию в своих электоральных интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия запретила ввоз цветов из Армении.

    «Главная задача армянских властей, а также поддерживающих их финансовых и политических сил – выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к России и входящий в оппозицию к Пашиняну», – отметил экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее армянский премьер выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда Пашинян без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – указал собеседник.

    «Таким образом, вслед за запретом на импорт цветочной продукции Россия имеет возможность продолжить экономическое воздействие на Ереван. Потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30 – 40%», – допустил аналитик.

    «Но это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. Власти республики трактуют ситуацию в свою пользу в ходе предвыборной кампании. Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», – пояснил эксперт.

    «Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 млн евро на самые неотложные нужды. Впрочем, команде Пашиняна большего и не надо. Главное, что европейские партнеры создадут ему явку и помогут нарисовать нужные цифры на выборах. А оппозиция слишком разрознена, чтобы что-то противопоставить действующей власти», – заметил он.

    Ранее Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции. В ведомстве уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год. Также Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона экспортирует в Армению природный газ по ценам в три раза ниже рыночных. Он обратил внимание также на льготные условия поставки Еревану муки, зерна, удобрений, дизельного топлива и бензина.

    Шойгу добавил: значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с Москвой стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года. Шойгу также обратил внимание: в 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой 3,9 млрд долларов – 13% ВВП их родного государства.

    Со своей стороны, Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    20 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» подготовил для Петербургского международного экономического форума уличную экспозицию, где представит обновленную Lada Niva Legend, исторические ВАЗ-2101 и новые спортивные модели, сообщили в пресс-службе автогиганта.

    Уличная экспозиция «АвтоВАЗа» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году объединит исторические, новые и спортивные автомобили. Одним из ключевых экспонатов станет внедорожник Lada Niva Legend, получивший значительные технические и эргономические улучшения, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

    Подробности модернизации классической «Нивы» раскроют в первый день ПМЭФ, 3 июня. На стенде также покажут один из первых ВАЗ-2101, выпущенных в 1970 году и входящих в коллекцию музейного фонда АвтоВАЗа. Кроме того, публике представят новый кроссовер Lada Azimut, запуск серийного выпуска которого намечен на третий квартал.

    В тематической зоне «ВиноГрад» разместят гоночные автомобили Lada Iskra Cup и Vesta TCR, а на стенде города Петербурга установят Lada Iskra. «Она носит одно имя с героической операцией по прорыву блокады Ленинграда 83 года назад», – отметили в компании.

    Ранее «АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового крупного кроссовера для линейки Niva. А год назад на ПМЭФ «АвтоВАЗ» впервые представил новый кроссовер Lada Azimut на российской платформе Vesta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в Петербурге «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» совместно запустили производство автомобилей Lada Iskra для рынка Северо-Запада и центральных регионов России.

    21 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не позволит киевским властям переписать прошлое основанного Екатериной Великой города Одессы и обязательно восстановит его историческое наследие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что российская сторона намерена защитить прошлое Одессы от искажений, передает ТАСС.

    Дипломат обратила внимание на недавний поступок руководителя местного филиала украинского Института национальной памяти Сергея Гуцалюка.

    «Со слов Гуцалюка, сувенир отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь?», – возмутилась представитель ведомства.

    Украинский чиновник ранее продемонстрировал медаль из расплавленного монумента с изображением бутылки с зажигательной смесью и датой трагедии в Доме профсоюзов.

    Захарова напомнила, что именно благодаря российской императрице город получил свое развитие и обрел уникальную судьбу. Она резюмировала, что Москва навсегда сохранит память о героических страницах прошлого и не даст киевским властям извратить историческую правду.

    «Но мы вернем им историю. Мы вернем славу Одессе», – подчеркнула официальный представитель МИД Рсосии.

    Захарова назвала выполнение задач спецоперации гарантией справедливости для погибших в одесском Доме профсоюзов.

    Ранее Захарова спрогнозировала ускорение краха киевского режима из-за отчаянной борьбы с подлинным прошлым Одессы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о неразрывной связи богатой истории Одессы с Россией.

    21 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    @ Peter Dejong/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны соседней Белоруссии, заявил в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на черниговско-киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы», – передают «Вести».

    По словам Зеленского, российская сторона якобы намерена атаковать по северным регионам, по Черниговско-Киевскому направлению, поэтому министерства работают над укреплением обороны там.

    Он так же заявил, что Киев предпринимает «превентивные шаги в отношении как Беларуси» и отдельных частей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно  опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики. Зеленский  ранее уже приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией. Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии».

    21 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона категорически не согласна с намерением Еревана оставаться в ЕАЭС лишь до момента вступления в Евросоюз, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – приводит его слова РИА «Новости» по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

    Галузин добавил, что принимать ту линию, которую проводит армянское руководство, Россия не станет, «такие подходы нас устроить не могут».

    Российский дипломат отметил, что в Армении сегодня присутствуют представители ЕС, которые и занимаются вмешательством во внутренние дела страны.

    «Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД возмутились реакцией Еревана на угрозы Зеленского России. Галузин заявил, что Запад старается отдалить Центральную Азию от России, а также указал на то, как Запад использует Армению против России.

    20 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Sohu: Заявление Захаровой о Японии потрясло Восточную Азию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой о непризнании Японией итогов Второй мировой войны стало заметным сигналом для стран Восточной Азии, отметили китайские СМИ.

    Слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Япония официально не признала итоги Второй мировой войны, были восприняты в регионе как серьёзный дипломатический сигнал, пишет RT со ссылкой на китайское агентство Sohu.

    Авторы публикации отметили: «Её заявление заставило весь Восточно-Азиатский регион на мгновение замолчать. Эти слова были не просто эмоциональной репликой, а серьёзным дипломатическим сигналом».

    По данным Sohu, тема исторической памяти и возможной милитаризации Японии особенно внимательно отслеживается китайскими политиками. В материале подчёркивается, что позиция Москвы по этому вопросу стала предметом пристального внимания в Восточной Азии.

    Ранее Захарова заявила, что на протяжении уже 80 лет Япония не видит, не слышит и не признаёт итоги Второй мировой войны во всей их полноте. При этом она подчеркнула, что российская сторона намерена и дальше просвещать Токио по вопросам исторического наследия и послевоенного устройства мира.

    Также официальный представитель МИД назвала безрассудной русофобскую линию Токио и подчеркнула ее вред для самой Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на саммите Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность ускоренной ремилитаризацией Японии и призвали Токио признать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

    20 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Умер российский эпидемиолог Вадим Покровский

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на 72-м году жизни ушел из жизни известный ученый, академик РАН, специалист по профилактике ВИЧ Вадим Покровский.

    О смерти выдающегося медика сообщил Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Измерова, передает ТАСС.

    В учреждении ученый занимал должность заведующего лабораторией постгеномных технологий и входил в Ученый совет.

    «20 мая на 72-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский», – говорится в официальном сообщении.

    Коллеги подчеркнули, что биография академика была неразрывно связана с профилактической медициной. Он внес значительный вклад в развитие отечественной эпидемиологии, что помогло снизить заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в России.

    Основную часть своей научной деятельности Покровский посвятил борьбе с ВИЧ-инфекцией, создав собственную научную школу и подготовив множество профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года академик Вадим Покровский сообщил о заражении ВИЧ-инфекцией более 1% населения России.

    20 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Матвиенко сообщила о попытках сорвать парад 9 мая в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с руководством парламента Казахстана спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что парад Победы 9 мая в Москве пытались сорвать.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Сената (верхней палаты) парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым заявила, что парад Победы 9 мая в Москве хотели сорвать и отменить, передает ТАСС. По ее словам, вокруг подготовки мероприятия предпринимались разные попытки воспрепятствовать его проведению.

    «Мы всегда отмечаем вместе каждую годовщину этой победы, очень знаковую для наших народов. Так было и в этом году. Несмотря на то, что вокруг этого события ходили разные попытки его сорвать, отменить», - сказала Матвиенко. Она отметила, что одним из важнейших показателей качества отношений России и Казахстана остается память об общей победе в Великой Отечественной войне.

    Матвиенко добавила, что особенно оценила решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приехать в Москву в дни празднования и быть рядом с Россией, что, по ее мнению, лучше всего демонстрирует уровень и характер двусторонних связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России по решению президента Владимира Путина объявило перемирие 8–9 мая и предупредило о массированном ракетном ударе по Киеву в случае попытки сорвать празднование Дня Победы.

    Ранее политолог Лариса Шеслер заявила о риске различных провокаций со стороны киевского режима 8 и 9 мая в попытке сорвать торжества по случаю Дня Победы. А ветеран ФСБ Сергей Гончаров объяснил решение провести парад на Красной площади без военной техники усилением террористической угрозы и приоритетом безопасности участников.

    20 мая 2026, 17:18 • Новости дня
    Пашинян: Ереван ставит интересы Армении выше интересов Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время предвыборной кампании премьер Армении Никол Пашинян заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на предвыборном мероприятии, заявил, что Россия является сверхдержавой, к которой нужно относиться с уважением, передает «Арменпресс». «Россия – сверхдержава, и к России следует относиться с уважением, с почтением, как к сверхдержаве относятся. И я отношусь так не только к России, но и к президенту России и главе российского правительства», – сказал он.

    Пашинян отметил, что у него сложились дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, армянская сторона никогда не предпринимала шагов, способных навредить интересам России. При этом он подчеркнул, что Ереван уважает интересы Москвы, но не может ставить их выше интересов Армении.

    Ранее Пашинян заявил о намерении властей страны не вводить антироссийские санкции и избегать шагов, которые приведут к вторичным ограничениям. До этого глава армянского правительства заявил об отсутствии в повестке Еревана намерений наносить ущерб интересам России и о нежелании втягиваться в логику действий против Москвы.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил, что одновременное пребывание Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно.

    20 мая 2026, 17:35 • Новости дня
    Банки уменьшили доходность вкладов после снижения ключевой ставки

    Доходность вкладов после снижения ключевой ставки уменьшили три четверти банков РФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С конца апреля, вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ, крупнейшие банки страны начали понижать доходность вкладов, при этом сильнее всего упали ставки по коротким и среднесрочным размещениям, отмечают финансовые аналитики.

    В период с 24 апреля по 20 мая процентные ставки по вкладам меняли 20 крупнейших банков России. В 15 из них доходность снизилась, один банк ставки повысил, еще в трех кредитных организациях динамика оказалась разнонаправленной, сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».

    Аналитики указали, что вкладам сроком от трех месяцев до трех лет в целом сопутствовало снижение средних ставок, за исключением годовых депозитов, где доходность выросла на 0,05 п.п. По остальным срокам падение составило от 0,18 до 0,33 п.п. При этом средние ставки по вкладам до года включительно формально прибавили 0,07–0,16 п.п. за счет изменения состава топ-20 банков.

    По состоянию на 20 мая средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 составила 13,35% (минус 0,33 п.п. к 24 апреля, когда ключевая ставка была снижена до 14,5% годовых), по полугодовому вкладу – 12,97% (минус 0,18 п.п.), по годовому – 12,33% (плюс 0,05 п.п.).

    Средняя ставка по вкладу на полтора года достигла 11,18% (минус 0,23 п.п.), по двухлетнему – 11% (минус 0,21 п.п.), по трехлетнему – 10,76% (минус 0,25 п.п.). Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 14,5%, следующее заседание по ключевой ставке назначено на 19 июня 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 апреля Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14,5% годовых.

    Ранее, по данным на 20 марта средняя ставка по трехмесячному вкладу в двадцати крупнейших банках России составляла 14,03% годовых. Позже вице-премьер Александр Новак заявил о формировании в российской экономике условий для дальнейшего снижения процентной ставки.

    20 мая 2026, 19:59 • Новости дня
    В Подмосковье нашли гигантский гриб величиной с дыню

    В лесу около Красногорска нашли ядовитый гриб строчок размером с дыню

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Опалиховском лесопарке под Красногорском грибники наткнулись на гигантский гриб строчок с шляпкой около 40 сантиметров в диаметре и предупредили об опасности его употребления.

    Гигантский гриб строчок обнаружили в смешанном лесу Опалиховского лесопарка в Красногорске. Гриб вырос рядом с поваленными березами и старыми пнями, его шляпка достигла 40 см в диаметре. Плодовое тело по форме напомнило головной мозг или грецкий орех, сообщил корреспондент ТАСС,

    По данным агентства, даже опытные грибники нередко путают строчки со сморчками из-за похожей морщинистой шляпки. В тексте подчеркивается, что в сыром виде строчки ядовиты, их токсины способны повредить центральную нервную систему, печень и органы желудочно-кишечного тракта. При этом отмечается, что даже после тепловой обработки такие грибы остаются потенциально опасными для еды.

    Отличительным признаком строчка названа шляпка с неровными, спутанными складками, напоминающими структуру мозга. Указывается, что при разрезе гриба край шляпки полностью или частично соединяется с ножкой, что помогает отличить его от сморчка.

    Ранее Роскачество предупредило о штрафах и уголовной ответственности за нарушение правил весеннего сбора грибов. Как писала газета ВЗГЛЯД, в разъяснительном материале о запретных для сбора в 2026 году грибах эксперты указали на строчки как опасный вид, способный вызвать тяжелое отравление.

    А юристы предупредили о возможном тюремном сроке до четырех лет за сбор редких и наркосодержащих грибов в российских лесах.

