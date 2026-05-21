Москвич сознался в убийстве ушедшей от мужа женщины

Иностранец убил в Москве соседку и сбежал за рубеж

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Москве убита женщина. Ее тело было спрятано в диване одной из квартир дома по улице Люблинской, сообщает ГСУ СК по Москве.

В правоохранительные органы 18 мая обратилась женщина, заявив о безвестном исчезновении сестры, которая более десяти дней не выходила на связь и не появлялась дома. В тот же день следователи и криминалисты провели осмотр квартиры в доме на улице Люблинской. В диване они обнаружили тело разыскиваемой женщины с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями.

По данному факту Люблинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие изучило видеозаписи с камер наблюдения, опросило свидетелей и провело другие следственные действия.

В результате установлено, что травмы потерпевшей нанес ее сосед по квартире, 30-летний иностранный гражданин, который после произошедшего выехал за пределы России. В ближайшее время ему заочно предъявят обвинение, добавили в СК.

Ранее в мае в Москве местный житель расправился с соседом и его женой при помощи молотка после застолья. В другой квартире в столице следователи обнаружили тело женщины с перерезанным горлом в жилище ее сожителя после заявления мужа о пропаже.

До этого в Москве суд заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей девушки и вылете за границу после преступления.