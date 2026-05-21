    21 мая 2026, 12:48 • Новости дня

    Москвич сознался в убийстве ушедшей от мужа женщины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали мужчину, расправившегося с переехавшей после расставания с супругом москвичкой, подозреваемый на допросе сознался в содеянном, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Тело пропавшей москвички обнаружили в квартире на северо-западе столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Ранее об исчезновении женщины заявил законный супруг. Выяснилось, что погибшая ушла из семьи и стала проживать с новым избранником.

    Предполагаемый злоумышленник перерезал жертве горло.

    Он полностью признал вину, и пояснил, что совершил тяжкое преступление из-за внезапно вспыхнувшего конфликта.

    СК подал ходатайство в Тушинский райсуд о его аресте. Ему предъявили обвинение в убийстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные следователи обнаружили тело пропавшей москвички с перерезанным горлом в квартире ее сожителя.

    21 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг воздух в столичном регионе прогреется до аномальных отметок, превысив привычную климатическую норму сразу на 8 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Днем в мегаполисе ожидается повышение температуры до 30 градусов тепла, сказала Позднякова РИА «Новости».

    В городе ожидается переменная облачность и без осадков почти на все сутки. При этом местами к вечеру в Подмосковье может пойти небольшой кратковременный дождь.

    Специалист добавила, что столица может обновить суточный температурный максимум, установленный в 2014 году. Позднее направление ветра сменится с восточного на юго-восточное, что приведет к постепенному изменению характера погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне температура воздуха в столице побила 120-летний рекорд тепла. Из-за аномальной жары синоптики объявили в Центральной России оранжевый уровень погодной опасности.

    19 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Иностранец убил соседку в Москве и сбежал за границу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице, в диване квартиры на улице Люблинской, нашли тело женщины с множественными травмами, в убийстве подозревается ее сосед-иностранец, который уже покинул Россию, сообщает ГСУ СКР по Москве.

    В Москве убита женщина. Ее тело было спрятано в диване одной из квартир дома по улице Люблинской, сообщает ГСУ СК по Москве.

    В правоохранительные органы 18 мая обратилась женщина, заявив о безвестном исчезновении сестры, которая более десяти дней не выходила на связь и не появлялась дома. В тот же день следователи и криминалисты провели осмотр квартиры в доме на улице Люблинской. В диване они обнаружили тело разыскиваемой женщины с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями.

    По данному факту Люблинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие изучило видеозаписи с камер наблюдения, опросило свидетелей и провело другие следственные действия.

    В результате установлено, что травмы потерпевшей нанес ее сосед по квартире, 30-летний иностранный гражданин, который после произошедшего выехал за пределы России. В ближайшее время ему заочно предъявят обвинение, добавили в СК.

    Ранее в мае в Москве местный житель расправился с соседом и его женой при помощи молотка после застолья. В другой квартире в столице следователи обнаружили тело женщины с перерезанным горлом в жилище ее сожителя после заявления мужа о пропаже.

    До этого в Москве суд заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей девушки и вылете за границу после преступления.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    19 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    В Москве восьмерых глав районов освободили от должностей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Руководители администраций восьми столичных районов освободили рабочие кабинеты, написав заявления об уходе с государственной гражданской службы.

    Соответствующий документ за подписью мэра опубликован на официальном портале столичного правительства. «О кадрах. Освободить государственных гражданских служащих города Москвы от замещаемых должностей и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе согласно приложению к настоящему распоряжению», – говорится в документе.

    Свои кресла освободили Андрей Журавлев из Крюково, Иван Лахно из Крылатского, Евгений Мамутов из Северного Тушино и Юрий Нечаев с Арбата. Также уволились Игорь Овчинников из Савеловского района, Алексей Прокудин из Северного Бутово, Олег Пундель из Кузьминок и Сергей Титов из Восточного Измайлово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте мэр столицы Сергей Собянин решил сократить штат московских госслужащих на 15%.

    В апреле пост главного архитектора Москвы по собственной инициативе покинул Сергей Кузнецов. Двумя годами ранее от должности заместителя мэра по вопросам градостроительной политики освободили Андрея Бочкарева.

    20 мая 2026, 14:53 • Новости дня
    Упавший под поезд в метро Москвы пассажир скончался

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой человек, оказавшийся на путях Замоскворецкой линии столичного метрополитена, получил несовместимые с жизнью травмы, сообщил источник в оперативных службах.

    Трагический инцидент произошел днем в среду на станции «Белорусская», сказал собеседник ТАСС.

    Извлеченный из-под прибывающего поезда пострадавший изначально подавал признаки жизни, поэтому на место немедленно вызвали бригаду скорой помощи.

    «Несмотря на старания медиков, спасти мужчину 2006 года рождения не удалось, он умер», – сказал источник.

    Из-за происшествия движение составов на участке от «Театральной» до «Сокола» временно приостанавливалось. Поезда в обратном направлении курсировали с увеличенными интервалами, однако к настоящему моменту график движения полностью восстановлен.

    Ранее из-за падения этого пассажира на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличивали интервалы движения поездов.

    14 мая на Сокольнической линии из-за нахождения человека на путях увеличивалось время ожидания составов.

    18 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    В Москве умер академик Российской академии художеств Устинов

    Tекст: Денис Тельманов

    Выдающийся сценограф и создатель декораций для известных постановок и фильмов Юрий Устинов умер в возрасте 72 лет.

    Академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов скончался 17 мая, передает ТАСС.

    «Мастер вел активную творческую деятельность в театрах многих городов нашей страны. Широкую известность принесли ему работы в музыкальных театрах оперы и балета», – рассказали в пресс-службе академии.

    За свою карьеру художник оформил множество знаковых постановок. Среди них «Жизель» в балете Бориса Эйфмана, «Опричник» в Большом театре и «Травиата» в Воронеже.

    В академии отметили, что он был блестящим продолжателем традиций своих учителей и активно внедрял новейшие визуальные технологии в современную российскую сценографию.

    Помимо работы на сцене, выдающийся деятель искусств оставил заметный след в кинематографе. Он создавал художественное оформление для фильмов и сериалов, включая картину «Мастер и Маргарита» Юрия Кары, за которую получил премии «ТЭФИ» и «Золотой орел». Президент РАХ Василий Церетели и коллеги выразили соболезнования близким покойного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года умер почетный член Российской академии художеств Эрик Булатов. Днем ранее скончался народный художник России Павел Никонов.

    В январе прошлого года из жизни ушел художник-постановщик театра имени Вахтангова Владимир Круглов.

    19 мая 2026, 02:52 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила два беспилотника, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На местах падения обломков БПЛА развернули работу сотрудники экстренных служб, сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник на подлете к Москве сбили два дрона ВСУ.

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье.

    21 мая 2026, 02:02 • Новости дня
    Следователи задержали соучастника убийства женщины на Люблинской улице в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что смертельные травмы потерпевшей нанес 30-летний сосед по квартире, иностранец, скрывшийся за пределами России после преступления, соседа-подельника удалось задержать, сообщили следователи.

    Следователи выяснили, что телесные повреждения погибшей нанес её сосед по квартире, иностранный гражданин 1996 года рождения, который после произошедшего выехал за пределы России. Ему заочно предъявлено обвинение.

    «Также установлена причастность к совершению указанного преступления еще одного соседа потерпевшей. Мужчина задержан, с ним проводится ряд следственных действий», – сказано в сообщении столичного главка СК России в канале Max.

    Следствие намерено предъявить задержанному обвинение и ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

    Напомним, о произошедшем стало известно после того, как сестра погибшей обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сестры. По ее словам, родственница более 10 дней не выходит на связь и отсутствует по месту жительства. После вскрытия квартиры с правоохранителями тело пропавшей было обнаружено в диване квартиры на Люблинской улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в диване квартиры на улице Люблинской 18 мая нашли тело женщины с множественными травмами.

    До этого в Москве суд заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей девушки и вылете за границу после преступления. В мае в Москве местный житель расправился с соседом и его женой при помощи молотка после застолья.

    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    В Москве побит температурный рекорд для 19 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве днем во вторник зафиксировали 30,5 градуса тепла, это новый температурный рекорд для 19 мая, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    Рекордная температура была зафиксирована во вторник днем в центре Москвы, сообщила пресс-служба Гидрометцентра РФГидрометцентра России. В 15.10 мск метеостанция на крыше здания ведомства в районе станции метро «Краснопресненская» показала 30,5 градуса, что стало новым максимумом для 19 мая.

    Предыдущий рекорд этого дня держался с 1979 года, когда воздух прогрелся до 30,2 градуса. А самая низкая температура 19 мая была зафиксирована еще в 1893 году: тогда воздух в столице остывал до минус 2,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе на следующей неделе ожидается аномальная жара с возможным обновлением суточных рекордов тепла 19, 20 и 21 мая.

    Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды с дневными температурами до плюс 30–32 градусов с 18 по 22 мая. А синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в Москве жару до 29–31 градуса с последующим похолоданием и грозами к выходным.

    20 мая 2026, 16:48 • Новости дня
    В Киргизии торжественно открыли отреставрированный памятник генералу Панфилову
    @ Кыргызско-Российский Славянский университет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В селе Панфиловское Чуйской области Киргизии состоялась церемония открытия восстановленного мемориала Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову, который командовал 316-й стрелковой дивизией, отличившейся в обороне Москвы осенью 1941 года.

    Торжественное мероприятие прошло с участием посла России в Киргизии Сергея Вакунова, представителей государственных органов, общественности и местных жителей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Церемония началась с возложения цветов и минуты молчания, после чего прозвучали гимны двух стран.

    Выступая на церемонии, Сергей Вакунов подчеркнул вклад Киргизии в Победу в Великой Отечественной войне. «Кыргызская Республика отправила на фронт 360 тысяч своих бойцов. Треть из них не вернулась. 74 кыргызстанца стали Героями Советского Союза. Это очень высокая цена, которую советская Киргизия заплатила за Победу», – отметил дипломат.

    Посол напомнил о подвиге Панфиловской дивизии в битве за Москву. «Либо забываем, либо помним и благодарим за то, что мы с вами живем. Мы сегодня открываем восстановленный памятник герою. Где-то такие памятники сносят, а мы сохраняем свою историю и память о тех, кто защищал Родину», – заявил Вакунов.

    Внучка генерала Панфилова, заместитель начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамова отметила особое значение восстановленного мемориала. «Сегодня мы видим восстановленный памятник Панфилову – человеку-легенде. Это память не только о генерале Панфилове, но и обо всех, кто ценой своей жизни и своего здоровья отстоял Москву», – сказала она.

    Толчком к началу реставрации стало обращение студента КРСУ (Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина) Максима Белова, заметившего плачевное состояние памятника и предложившего университету заняться его восстановлением. Идею поддержал ректор вуза Сергей Волков. Работы стартовали в марте 2025 года в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К тому моменту мемориал, установленный еще в 1972 году, находился в плохом состоянии: постамент был поврежден, облицовка разрушалась, гранитные плиты были расколоты, а информационная табличка исчезла.

    На первом этапе специалисты благоустроили прилегающую территорию. Реставратор из Екатеринбурга Иван Дубровин выполнил очистку памятника, обновил патину и нанес защитное покрытие. Кроме того, для мемориала изготовили новую бронзовую информационную табличку. Восстановлением самого монумента занимался сталелитейный завод из Свердловской области.

    Памятник Герою Советского Союза Ивану Панфилову появился в селе Панфиловское в 1972 году по инициативе местных жителей и руководства района. Средства на мемориал собирали жители в память о родственниках, погибших на фронте. Автором монумента стал московский скульптор Эдуард Барклай.

    С Панфиловским связана история формирования 316-й стрелковой дивизии под командованием Панфилова. Именно отсюда часть бойцов отправилась на фронт, где осенью 1941 года дивизия прославилась в боях под Москвой, а подвиг 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково стал символом стойкости советского народа.

    20 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    В Москве побит 130-летний температурный рекорд для 20 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице в середине дня в среду воздух прогрелся до 30 градусов, превысив прежний температурный максимум, державшийся почти 130 лет, отметили синоптики.

    По данным синоптиков, на главной московской метеостанции ВДНХ к 14.00 столбики термометров поднялись до 30 градусов, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что таким образом был побит суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 20 мая, державшийся 129 лет.

    Он добавил: «К 14.00 на главной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись ровно до плюс 30 градусов. Побит прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, державшийся 129 лет».

    Накануне в столице майская жара также побила температурный рекорд для 19 мая до уровня 30,5 градуса тепла. Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус прогнозировал в Москве аномальную жару с возможным обновлением суточных рекордов тепла 19, 20 и 21 мая.

    Ранее Тишковец предупреждал о сохранении в Москве до конца рабочей недели аномального зноя с риском превышения отметки в 31 градус и обновления исторических максимумов.

    20 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    В «Москва-Сити» согласовали возведение нового небоскреба с панорамным рестораном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый 52-этажный деловой комплекс с торговой галереей, кафе и панорамным рестораном появится в 1-м Красногвардейском проезде в деловом центре «Москва-Сити» , сообщили власти столицы.

    Архитектурно-градостроительное решение для 52-этажного делового комплекса в 1-м Красногвардейском проезде в деловом центре «Москва-Сити» согласовано в столице. Внутри небоскреба планируются офисы, торговая галерея и несколько кафе. Высота башни составит 248,6 м, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

    Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что «концепция башни высотой 248,6 м отвечает актуальному тренду на сочетание функциональности и архитектурной выразительности в самом сердце делового района». По его словам, фасады выполнят в волнообразной пластике, а остекление стилизуют под японское оригами, что придаст зданию визуальную легкость и обеспечит естественное освещение офисов.

    Он отметил, что особое внимание уделено интеграции небоскреба в существующую городскую среду: благоустройство территории вокруг обеспечит удобную связь с пешеходными маршрутами Москва-Сити. Проект, как уточняется, должен дополнить среду ММДЦ новыми функциями и соответствовать требованиям к современной архитектуре за счет выразительного облика. На верхних этажах разместят панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасами.

    В департаменте добавили, что транспортная доступность будущей башни связана с ее расположением рядом с ключевыми магистралями и транспортными узлами. В пешей доступности находятся станции метро «Международная» («Москва-Сити»), «Выставочная», «Деловой центр» и платформа МЦД Тестовская, а поблизости расположены остановки наземного транспорта. Для автомобилистов предусмотрены выезды на Пресненскую набережную и ТТК, в самой башне запроектирован семиуровневый подземный паркинг на 475 машино-мест.

    Ранее в Пресненском районе Москвы разрешили построить офисную башню высотой 299 метров с паркингом и подземным переходом к «Москва-Сити».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в деловом центре «Москва-Сити» в ближайшие годы появится новый комплекс Национального центра «Россия» на месте бывшего «Экспоцентра».

    20 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Мужчина погиб при пожаре в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В жилом доме на юге столицы в одном из домов произошло возгорание, погиб мужчина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в среду.

    Инцидент случился на Чертановской улице. Огонь вспыхнул в помещении на девятом этаже, передает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение ведомства.

    «После ликвидации пожара обнаружено тело мужчины. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – добавили в прокуратуре.

    Ход и результаты проводимой проверки находятся на строгом контроле. Специалисты продолжают выяснять детали случившегося.

    В феврале прорыв трубы с горячей водой в жилом доме на этой же улице привел к гибели местного жителя.

    19 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    В Москве представили анимационный ИИ-сериал о Александре Суворове

    В Историческом музее в Москве показали 17-серийный ИИ-мультфильм о Александре Суворове

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый анимационный сериал о полководце Александре Суворове презентовали в Государственном историческом музее Москвы, объединив в нем исторические источники, рисунки XIX века и ИИ.

    Масштабный проект «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова» представили в Государственном историческом музее. В анимационном сериале создатели соединили историческую реконструкцию, возможности искусственного интеллекта и традиции классического художественного повествования. Картина рассчитана на 17 серий, пишет РИА «Новости».

    В основу мультфильма легла книга историка и издателя Николая Полевого «История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, Генералиссимуса Российских войск» и более 100 рисунков художников-графиков XIX века. По иллюстрациям Александра Жуковского, Рудольфа Коцебу и Тараса Шевченко в XIX – начале XX века русское общество изучало историю Суворова. В сериале звучит музыка «русского барокко» и оригинальные композиции, написанные специально для проекта.

    Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал героя анимации образцом служения: «Суворов – образец воина, солдата, командира и русского патриота... Он – гений. Суворов живет и будет жить в сердце каждого военного».

    Руководитель проекта Наталия Осипова отметила, что полководец давно заслуживал статуса главного героя российской анимации и сравнила его с «воинским Пушкиным», подчеркнув, что работать с таким персонажем и честь, и большая ответственность.

    Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Генеральный директор фонда Роман Карманов заявил, что исторические проекты помогают не только говорить о прошлом, но и формировать культурную идентичность, связывать поколения и пробуждать интерес к отечественной истории у молодой аудитории. Он подчеркнул, что фонду важно поддерживать инициативы с серьезной исследовательской базой, которые рассказывают о наследии современным, визуально выразительным и технологичным языком.

    Все 17 серий по итогам проекта войдут в экспозицию Государственного исторического музея. Посмотреть мультсериал можно на страницах проекта во ВКонтакте и на платформе RuTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Владимир Мединский  заявил о Суворове как об образце воина и русского патриота.

    Ранее украинский Институт национальной памяти признал Бородинскую битву и такие фигуры, как полководец Александр Суворов, проявлением «российского империализма». А власти Киева переименовали десять улиц с именами российских деятелей, включая полководца Александра Суворова.

    20 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Суд отправил толкнувшую школьницу под поезд москвичку на лечение

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пожилая женщина, столкнувшая 13-летнего подростка в метро Москвы на рельсы, страдает хроническим психическим расстройством, ее поместят в специализированную больницу, сообщили в прокуратуре города.

    К обвиняемой применили принудительное лечение в медицинской организации, «оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», заявили в столичной прокуратуре, передает РИА «Новости».

    В ходе расследования выяснилось, что 64-летняя обвиняемая совершила покушение на убийство. Однако комплексная экспертиза подтвердила наличие у нее тяжелого заболевания. В момент нападения пенсионерка не осознавала опасность своих действий и не могла ими руководить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года пожилая женщина столкнула 13-летнюю школьницу на рельсы станции «Таганская». Позже столичный суд арестовал пенсионерку.

    19 мая 2026, 20:19 • Новости дня
    Оранжевый уровень опасности из-за жары введен в Центральной России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аномальная жара стала причиной введения оранжевого уровня погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, при этом в Москве воздух прогрелся свыше 30 градусов, отметили в Гидрометцентре РФ.

    Во всех регионах Центрального федерального округа из-за аномальной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Этот уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и означает опасную погоду с риском стихийных бедствий и ущерба.

    По данным синоптиков, в Ярославской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях, а также в столице оранжевый уровень действует до конца суток пятницы, 22 мая. В Тульской и Калужской областях он сохранится до 23:00 мск пятницы, а в Тамбовской, Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях – до утра четверга, 21 мая.

    В Гидрометцентре ранее объясняли, что аномальная жара связана с распространением из Средней Азии теплого тропосферного гребня, который поднял температурный фон. По южной и западной периферии этого гребня движется воздух с акваторий Черного и Каспийского морей, из-за чего погода становится неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами.

    Ранее во вторник синоптики Гидрометцентра РФ зафиксировали в Москве 30,5 градуса тепла как новый температурный рекорд для 19 мая. А главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о предстоящей в Москве знойной погоде с превышением климатической нормы на семь градусов.

    До этого в Гидрометцентре России заявили о действии в Москве и Подмосковье «оранжевого» уровня погодной опасности на период аномально жаркой погоды до 18 мая.

