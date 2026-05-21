  • Новость часаЭксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    Заболеваемость сифилисом в Европе побила исторический рекорд
    Илон Маск приготовился стать первым в мире триллионером
    Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области
    Лукашенко посетил учения по применению ядерного оружия
    Тегеран раскрыл точные границы зоны контроля в Ормузском проливе
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
    21 мая 2026, 12:24 • Новости дня

    Евродепутат признал провал глобального санкционного давления на Россию

    В Европарламенте заявили о сломе глобального санкционного движения против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Послабления со стороны США и Британии в отношении российской нефти продемонстрировали очевидный раскол в международной кампании экономического давления на Москву, признал евродепутат Вилле Ниинисте.

    Смягчение ограничений выявило серьезный кризис в политике западной изоляции, передает РИА «Новости».

    Депутат Европарламента Вилле Ниинисте подчеркнул негативные последствия задержек в принятии новых мер.

    «Обещанный законодательный запрет на импорт российской нефти даже еще важнее сейчас, когда есть слом в глобальных санкциях», – заявил политик изданию Euractiv.

    Парламентарий выразил уверенность, что нерешительность Еврокомиссии приносит прямую выгоду российской экономике. Ранее европейские чиновники отмечали невозможность назвать точные сроки полного отказа от энергоносителей из-за обострения на Ближнем Востоке и роста цен.

    Запланированное на 15 апреля представление соответствующего законопроекта исключили из ближайшей повестки ведомства. При этом Москва неоднократно подчеркивала готовность успешно справляться с усиливающимся многолетним давлением Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство смягчило ограничения на ввоз произведенного из российской нефти горючего.

    Министерство финансов США продлило исключения из санкций для морских поставок энергоносителей из РФ.

    Евросоюз планирует ввести 21 пакет антироссийских мер до начала июля.

    20 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Фон дер Ляйен назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Киевом ударов по дронами с территории Латвии по России «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала распространенное СВР сообщение о подготовке Киевом ударов по России беспилотниками с территории Латвии «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза. «Российские публичные угрозы в адрес наших прибалтийских государств абсолютно неприемлемы», – написала она в соцсетях, сообщает ТАСС.

    Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что не сомневается: угроза в адрес одной страны Евросоюза означает угрозу всему объединению. Она прямо обвинила Россию и Белоруссию в том, что именно они несут прямую ответственность за беспилотники, которые, по ее оценке, угрожают жизни и здоровью граждан Евросоюза на восточном фланге.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз будет отвечать с единством и силой, усиливая оборону и безопасность восточного направления. При этом она не уточнила, что речь идет об украинских беспилотниках, и вовсе не упомянула Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов по тыловым регионам России.

    Накануне МИД Латвии вручил ноту протеста временно поверенному в делах России после заявления СВР о прибытии в республику операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    Ранее Еврокомиссия заявила об отсутствии доказательств использования украинских беспилотников для ударов по России через воздушное пространство стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Комментарии (19)
    21 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении

    Экономист Лизан: Россия может ужесточить экономическое воздействие на Армению

    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Действующие и потенциальные торгово-экономические ограничения со стороны России ударят по ВВП Армении. Но армянский премьер Никол Пашинян использует ситуацию в своих электоральных интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия запретила ввоз цветов из Армении.

    «Главная задача армянских властей, а также поддерживающих их финансовых и политических сил – выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к России и входящий в оппозицию к Пашиняну», – отметил экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее армянский премьер выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда Пашинян без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – указал собеседник.

    «Таким образом, вслед за запретом на импорт цветочной продукции Россия имеет возможность продолжить экономическое воздействие на Ереван. Потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30 – 40%», – допустил аналитик.

    «Но это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. Власти республики трактуют ситуацию в свою пользу в ходе предвыборной кампании. Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», – пояснил эксперт.

    «Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 млн евро на самые неотложные нужды. Впрочем, команде Пашиняна большего и не надо. Главное, что европейские партнеры создадут ему явку и помогут нарисовать нужные цифры на выборах. А оппозиция слишком разрознена, чтобы что-то противопоставить действующей власти», – заметил он.

    Ранее Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции. В ведомстве уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год. Также Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона экспортирует в Армению природный газ по ценам в три раза ниже рыночных. Он обратил внимание также на льготные условия поставки Еревану муки, зерна, удобрений, дизельного топлива и бензина.

    Шойгу добавил: значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с Москвой стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года. Шойгу также обратил внимание: в 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой 3,9 млрд долларов – 13% ВВП их родного государства.

    Со своей стороны, Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    Комментарии (3)
    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    Комментарии (60)
    21 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона категорически не согласна с намерением Еревана оставаться в ЕАЭС лишь до момента вступления в Евросоюз, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – приводит его слова РИА «Новости» по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

    Галузин добавил, что принимать ту линию, которую проводит армянское руководство, Россия не станет, «такие подходы нас устроить не могут».

    Российский дипломат отметил, что в Армении сегодня присутствуют представители ЕС, которые и занимаются вмешательством во внутренние дела страны.

    «Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД возмутились реакцией Еревана на угрозы Зеленского России. Галузин заявил, что Запад старается отдалить Центральную Азию от России, а также указал на то, как Запад использует Армению против России.

    Комментарии (6)
    20 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Туск отметил единство позиций Варшавы и Будапешта по вступлению Украины в ЕС

    Туск заявил о единой позиции Варшавы и Будапешта по вступлению Украины в ЕС

    Туск отметил единство позиций Варшавы и Будапешта по вступлению Украины в ЕС
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Венгрия планируют выработать согласованный подход к процессу присоединения Украины к европейскому сообществу, опираясь на собственный исторический опыт, заявил глава польского правительства Дональд Туск.

    Правительства Польши и Венгрии готовы к совместной работе над официальной позицией европейских государств по вступлению Украины в Евросоюз. Она должна пройти такой же путь, как и эти страны, считают лидеры восточноевропейских государств.

    «Мы будем также работать над общей европейской позицией по вопросу Украины, у нас похожие взгляды», – заявил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи с венгерским коллегой Петером Мадьяром, передает ТАСС.

     Он отметил благожелательное отношение к планам ускоренного приема Украины, однако указал на необходимость соблюдения всех установленных правил с учетом экономической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выдвинул 11 требований по защите прав национальных меньшинств для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

    При этом лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр отказался поддерживать ускоренную интеграцию Киева в европейское объединение. А кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан исключила возможность поставок вооружений украинской армии.


    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    @ IMAGO/Noah Wedel/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Каллас подарили наклейку с «балтийской чихуахуа»

    Латвийский депутат вручил Каллас наклейку с «балтийской чихуахуа»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента из Латвии Рихардс Колс подарил главе евродипломатии Кайе Каллас наклейку с так называемой балтийской чихуахуа и флагами стран Балтии.

    Необычный подарок получила глава европейской дипломатии Кая Каллас: латвийский депутат Европарламента  Рихардс Колс преподнес ей наклейку с изображением так называемой балтийской чихуахуа на фоне флагов Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом необычном подношении рассказало издание Euractiv, на которое ссылается РИА «Новости».

    «Колс... украдкой передал записку... Каллас во время паузы в ходе пленарного заседания. Офис латыша впоследствии объяснил, что это была наклейка с «балтийской чихуахуа»», – говорится в публикации. Уточняется, что страны Прибалтики нередко сравнивают с маленькими собаками из-за их относительно небольших территорий.

    По словам Колса, Каллас, родом из Эстонии, способна оценить этот шутливый жест, так как и сама ранее сталкивалась с подобными сравнениями в адрес стран Балтии.

    Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Каю Каллас с Гретой Тунберг и заявила, что ее фигура вызывает недоумение даже среди европейских политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас выступила с инициативой расширить зону действия военно-морской миссии ЕС Aspides на Ормузский пролив. До этого Рихардс Колс потребовал отменить визит президента ПА ОБСЕ Пии Каумы в Грузию, назвав его «катастрофическим».

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена ЕС без права голоса

    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает нереалистичным скорое присоединение Киева к европейскому сообществу, и предложил дать Украине статус ассоциированного члена без права голоса.

    Немецкий лидер направил письмо руководству объединения, передает ТАСС.

    В послании отмечается невозможность быстрого завершения переговоров об интеграции. «Очевидно, что в краткосрочной перспективе завершить процесс присоединения невозможно», – говорится в обращении политика.

    Фридрих Мерц указал на наличие бесчисленных преград для полноценного членства, включая долгую процедуру одобрения национальными парламентами.

    Выходом из ситуации, по словам Мерца, может стать специальный формат сотрудничества, позволяющий украинским представителям работать в ключевых институтах без права голоса.

    Подобный шаг призван стать сильным политическим сигналом и поддержать мирные переговоры при посредничестве Вашингтона. Политик подчеркнул, что инициатива выходит за рамки действующего договора об ассоциации и призвана ускорить дальнейшее сближение сторон.

    В апреле канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский союз.

    Мерц допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради европейской интеграции.

    Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Евродепутат потребовал заменить «недипломатичную» Каллас

    Евродепутат Картайзер призвал заменить «недипломатичную» Каллас

    Евродепутат потребовал заменить «недипломатичную» Каллас
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас лишена дипломатичности и должна уступить свой пост.

    Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. Политик сообщил об этом в своих аккаунтах в социальных сетях, пишет ТАСС.

    «У нас есть проблемы с персоналом. У нас есть верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности ЕС] мадам Каллас, которая отвечает за дипломатию ЕС и которая совершенно не дипломатична, мягко говоря. Ее необходимо заменить кем-то другим, но это чрезвычайно сложно. Замена верховного представителя означает серьезные изменения в составе Еврокомиссии», – заявил Картайзер.

    В то же время, он указал на трудности этой процедуры. Картайзер напомнил, что верховный представитель по иностранным делам одновременно является еврокомиссаром и подпадает под квотный принцип формирования Еврокомиссии, где от каждой страны представлен один член.

    В этой связи Картайзер отметил, что в нынешнем составе Еврокомиссии заменить Каллас можно только на другого представителя Эстонии, а назначение кандидата из любой другой страны потребует перераспределения портфелей и смены других еврокомиссаров.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы ЕС. До этого служба внешней разведки России сообщила о временном отстранении Каллас от подготовки стратегических оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политики и чиновники в Брюсселе выражают недовольство работой Каллас, критикуя ее жесткую позицию по России и слабую реакцию на ситуацию в Газе.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Финский политик Мема назвал необычным заявление фон дер Ляйен о России

    Tекст: Вера Басилая

    Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коллективной защите от нападения вызвали недоумение в Европе из-за текущего тяжелого положения на Украине, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал недавнюю риторику европейского руководства, передает РИА «Новости».

    «Урсула сделала смелое заявление о том, что нападение на одну из стран ЕС является нападением на всех, что весьма необычно в данный момент, когда ситуация ни для Украины, ни для Европы не улучшается», – написал он в соцсети X.

    Политик добавил, что без поддержки США Европа не сможет самостоятельно защититься от России. Он подчеркнул, что недавние высказывания главы Еврокомиссии и инциденты с дронами в Прибалтике свидетельствуют об опасном обострении риторики.

    Служба внешней разведки сообщила о планах украинского командования запускать беспилотники из Прибалтики.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала данную информацию угрозой всему Евросоюзу.

    Финский политик Армандо Мема потребовал отменить военную помощь Владимиру Зеленскому на фоне прилетов украинских дронов.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 08:27 • Новости дня
    Турецкий политик назвал решение суда по Euroclear козырем России

    Турецкий политик Йылмаз заявил о получении Москвой козыря в споре с Бельгией

    Tекст: Вера Басилая

    Постановление московского арбитража о взыскании замороженных средств с бельгийского депозитария Россия может использовать в качестве политического и юридического инструмента против Бельгии и Euroclear, заявил турецкий дипломат и лидер партии Yenilik Озтюрк Йылмаз.

    Россия получила мощный инструмент давления, передает РИА «Новости». Турецкий дипломат и лидер партии Yenilik Озтюрк Йылмаз прокомментировал недавнее постановление о взыскании средств с депозитария Euroclear.

    «Вердикт российского суда крайне важен, так как Москва может использовать его в качестве политического и юридического инструмента против Бельгии и депозитария Euroclear», – подчеркнул эксперт. Он отметил, что правота доводов Москвы уже доказана, даже если финансовая структура откажется выполнять требования.

    Политик добавил, что решение придаст легитимности будущим действиям в отношении организации. Кроме того, это может сподвигнуть союзников, включая Белоруссию, заморозить активы бельгийского правительства.

    Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры Euroclear 200 млрд евро.

    В ответ европейский депозитарий заявил о сохранении заморозки активов Банка России.

    После этого Банк России потребовал немедленного исполнения судебного решения.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал энергетическое цунами в Британии и ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Масштабный энергетический кризис неизбежно затронет европейские страны и Британию, вызвав серьезные последствия для их экономик и политических систем, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

    В соцсетях пользователь назвал увеличивающуюся поддержку партии «Альтернатива для Германии» политическим землетрясением. Дмитриев отреагировал на эту публикацию, подчеркнув масштаб грядущих проблем, передает РИА «Новости».

    «Будет еще больше, поскольку цунами энергетического кризиса неизбежно обрушится на Великобританию и ЕС», – написал он в ответ.

    Ранее Кирилл Дмитриев называл неизбежными прямые переговоры Европы и России из-за надвигающегося энергетического кризиса. Спецпредставитель президента обращал внимание на беспрецедентное падение популярности европейских политиков.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 09:37 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались вблизи 593 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах сохранила стабильность, закрепившись на уровне около 593 долларов за тысячу кубометров по итогам утренних торгов.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром оставались стабильными и находились у отметки в 593 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 593,7 доллара, показав рост на 0,1%. К 9:09 по московскому времени показатель составил 592,9 доллара.

    Средняя стоимость газа в Европе в марте выросла почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле цены снизились на 14%, опустившись примерно до 540 долларов.

    Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта и составила 853,7 доллара. Резкий рост произошел после заявления главы Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре. Исторический рекорд стоимости газа был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели стоимость газа в Европе поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день котировки июньских фьючерсов превысили отметку в 612 долларов.

    Накануне европейские биржевые цены на природный газ закрепились вблизи 620 долларов.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Захарова назвала действия ЕК с замороженными активами «неприкрытым грабежом»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула абсолютную незаконность использования европейскими структурами отечественных средств.

    «Любые операции, которые производят они с нашими активами без согласия России, противоправны. То, что делает Еврокомиссия – это неприкрытый грабеж… Всем замешанным в этой грязной истории придется неизбежно ответить за свои деяния», – заявила дипломат во время брифинга, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел пообещало скорый ответ на блокировку отечественных активов.

    Захарова сравнила Европейский союз с воровской группировкой.

    Ранее сообщалось, что Москва заранее подготовила пакет жестких ответных мер на случай изъятия средств.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 11:44 • Новости дня
    МИД приравнял использование российских активов к финансированию терроризма

    Tекст: Вера Басилая

    Любая передача заблокированных российских средств на нужды украинской армии будет расцениваться как прямое спонсирование террористической деятельности и повлечет за собой встречные иски, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что любое прямое или косвенное использование заблокированных российских активов для оказания финансовой помощи Банковой, а также любое его кредитование за счет собственных средств должно рассматриваться как финансирование терроризма, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавила, что Россия обязательно добьется компенсации нанесенного ущерба в строгом соответствии с нормами международного права.

    Кроме того, Москва оставляет за собой право выдвинуть претензии к государствам, которые спонсируют преступления украинских военных за счет изъятых средств. Подобные действия западных стран будут расцениваться как поддержка актов геноцида и иных международных преступлений.

    Европейский союз рассматривал замороженные активы России в качестве единственного способа спасения киевского режима.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о крайне жестких ответных мерах со стороны Москвы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минтранс сообщил о начале экспертизы двигателя ПД-8 для SSJ-100
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике
    Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    Грузия выразила надежду на «двустороннюю дружбу» с Украиной
    Миллиардер Смирнов разбился насмерть на мотоцикле в Ленобласти
    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются