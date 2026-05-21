Проект регионального самолета «Ладога» приостановили

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разработка пассажирского лайнера ТВРС-44 поставлена на паузу, передает ТАСС. Главный конструктор самолетов транспортной категории Уральского завода гражданской авиации Сергей Меренков на конференции об авиационном обеспечении Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востокауточнил, что первый полет опытного образца все же состоится в этом году.

«Проект ТВРС-44 «Ладога» приостановлен. Самолет и весь научно-технический задел решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолета ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской. Но в интересах Минобороны. Первый полет нам разрешено выполнить, поэтому мы планируем самолет достроить и поднять в 2026 году», – заявил представитель предприятия.

Региональный борт создавался для замены устаревших машин Ан-24, Ан-26 и Як-40. Базовая вместимость воздушного судна рассчитана на 44 человека. Ранее в Росавиации отмечали, что старт испытаний планировался на четвертый квартал текущего года, а сертификация ожидалась в 2029 году.

