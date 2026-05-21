    21 мая 2026, 10:49 • Новости дня

    Китай заявил о готовности воплощать договоренности с Россией

    МИД КНР: Китай и Россия продолжат укреплять доверие и стратегическую поддержку

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин намерен активно реализовывать соглашения, достигнутые лидерами Китая и России, чтобы обогатить двустороннее сотрудничество и укрепить доверие. сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Китай готов вместе с Россией реализовывать договоренности глав двух стран и обогащать сотрудничество, передает РИА «Новости». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя итоги недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.

    «Китай готов работать вместе с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, в полной мере использовать исторические возможности для дальнейшего укрепления основы взаимного доверия между двумя странами и обогащения сотрудничества», – подчеркнул дипломат.

    Он также отметил необходимость укреплять политическое доверие более высокого качества и оказывать друг другу твердую стратегическую поддержку. По словам представителя внешнеполитического ведомства, отношения двух стран вступили в новый этап развития. Государствам следует придерживаться курса на мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество.

    Напомним, президент Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом 19 и 20 мая.

    МИД Китая поприветствовал визит президента России Владимира Путина.

    Председатель КНР Си Цзиньпин назвал развитие двусторонних отношений стратегическим выбором.

    Москва и Пекин решили совместно реагировать на различные вызовы.

    20 мая 2026, 14:05 • Новости дня
    Политолог указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина

    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Важные дипломатические сигналы китайской стороны в адрес российской делегации, а также подписание стратегических документов свидетельствуют о фундаментальном и прогрессивном характере партнерства Москвы и Пекина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент России Владимир Путин заявил о беспрецедентном уровне российско-китайских отношений.

    «Церемониальная составляющая встречи российской делегации в Пекине показала высочайший уровень визита. Торжественная и дружеская атмосфера доказала, что Россия и Китай – это крепкие, понимающие друг друга партнеры», – пояснил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Спикер напомнил, что Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени». Также политолог отметил, что российского лидера встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. Кроме того, заметил собеседник, в ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после – композицию «Подмосковные вечера».

    «Близость двух стран подчеркивает также традиционное чаепитие в узких составах российской и китайской делегаций. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что в ходе встречи в этом формате будут обсуждаться самые важные внешнеполитические вопросы, а также двустороннее сотрудничество в различных областях», – продолжил Данилин.

    По его словам, еще одним ключевым дипломатическим сигналом можно назвать встречу Путина с китайским инженером Пэн Паем, с которым он впервые увиделся во время визита в Китай в июле 2000 года. «Это значимый маркер, говорящий о долгосрочности и фундаментальности нашего партнерства», – обратил внимание политолог.

    «Что касается официально-деловой части визита, то стороны подписали 44 документа, в том числе – ряд стратегических. Это очень серьезный результат встречи», – детализировал он, указав, что продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве открывает новую страницу в двусторонней работе Москвы и Пекина.

    «В целом переговоры еще раз подтвердили, что Путин и Си Цзиньпин способны внести стабильность и предсказуемость в современную хаотичную геополитику», – заметил собеседник. Спикер добавил: высокая результативность встречи двух лидеров особенно заметна на фоне «невнятного недавнего визита президента США Дональда Трампа в Китай».

    Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что «российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня и продолжают развиваться», сообщает Кремль. «При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», – отметил российский лидер.

    По его словам, переговоры «прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере». Путин указал: Москва и Пекин являются важными торговыми партнерами, Россия готова продолжать поставки нефти и газа в Китай. Также глава государства отметил позитивные результаты взаимного безвизового режима.

    Российский лидер заявил, что стороны подписали «весьма солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов». «Многие из них нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации», – добавил Путин.

    Так, был продлен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который открывает новую страницу в совместной работе. Также Россия и КНР подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, была визирована декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

    Со своей стороны, Си Цзиньпин назвал развитие китайско-российских отношений плодотворным и всеобъемлющим и подчеркнул важность «стратегического взаимодействия в новую эпоху». «Многовековая дружба, добрососедские контакты еще глубже укоренились в сердцах народов», – указал политик. По его словам, объем двусторонней торговли третий год подряд превышает отметку в 200 млрд долларов.

    «Следует воспользоваться столь благоприятной динамикой, углублять сотрудничество по сопряжению 15-й пятилетней программы Китая с национальными целями развития России на период до 2030 года, эффективно задействовать стабилизирующую роль взаимодействия в энергетике, интенсивно культивировать новые драйверы в сферах цифровой экономики, искусственного интеллекта, технологической инновации, содействовать широкомасштабному взаимовыгодному сотрудничеству как по уровню, так и по качеству во благо национального развития и процветания двух стран», – указал он.

    20 мая 2026, 14:54 • Новости дня
    Новак сообщил о завершении согласования контрактов по «Силе Сибири – 2»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа по контрактам на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири – 2» находится на финальной стадии, сейчас идет техническая доработка документов, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    Процесс оформления договоренностей между компаниями двух стран близится к завершению, передают «Вести».

    Российская делегация в ходе визита в КНР подтвердила успешное прохождение политического этапа переговоров.

    «Работа идет, соответственно, между компаниями сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным. Что касается политических решений, договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее, а сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов», – подчеркнул Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода.

    На переговорах в Пекине российская сторона рассчитывает согласовать цены для новой магистрали.

    Ранее Газпром и китайская компания CNPC подписали юридически обязательный меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2».

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    20 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин завершил официальный визит в Китай
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Российский лидер сегодня провел 11 часов в переговорах и протокольных мероприятиях, после чего покинул Пекин.

    График поездки главы государства оказался крайне насыщенным: только за сегодняшний день он посвятил 11 часов различным переговорам, встречам и официальным церемониям, передает ТАСС. Рабочая программа стартовала в 11 утра по местному времени в Доме народных собраний и завершилась там же в 10 часов вечера. В течение дня российский лидер лишь ненадолго возвращался в предоставленную ему государственную резиденцию.

    Перед вылетом в пекинском аэропорту Шоуду состоялась краткая церемония. Президента провожали почетный караул и китайские студенты со школьниками, махавшие вслед флажками, как это было и в начале визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина Пекине продлилась почти три часа. По итогам переговоров президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы.

    Для демонстрации особого уважения к гостю китайская сторона организовала прием по высшему разряду. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    20 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и плодотворными

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как успешные и насыщенные, отметив напряженную работу обеих команд.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава государства заявил во время неформального чаепития с китайским коллегой, говорится в сообщении Кремля в Max.

    «Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двухсторонних отношениях, но и наметили перспективы развития», – подчеркнул российский лидер.

    Президент выразил благодарность командам обеих стран за напряженную работу по организации мероприятия.

    «Согласен с оценкой: это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить наши команды с обеих сторон, которые напряжённо работали для организации нашей сегодняшней встречи», – отметил Путин на чаепитии с Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные переговоры лидеров двух стран в Пекине продлились почти три часа. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    Также Владимир Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования в России и Китае. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    20 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Названо меню торжественного приема в честь визита Путина в Пекине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время торжественного мероприятия в честь визита президента РФ Владимира Путина в Пекине участникам предложили изысканные блюда азиатской и европейской кухни под аккомпанемент классической музыки двух стран.

    Участники торжественного мероприятия смогли насладиться богатым выбором угощений. В качестве стартовых блюд присутствующим подали разнообразные холодные закуски, передает ТАСС.

    Основное меню включало бульон с креветками, говядину в бобовом соусе и знаменитую утку по-пекински. Кроме того, повара приготовили вяленый окорок «Циньхуа» с овощами, филе групера с маракуйей и традиционную лапшу по-фунчжоуски.

    В завершение трапезы к чаю или кофе предлагались изысканные десерты. Гости могли выбрать тыквенную слойку, шоколадный брауни, а также свежие фрукты и мороженое.

    Из алкогольных напитков подавали сухие вина китайского производства. В частности, гостям наливали красное Каберне Совиньон Greatwall 2009 года и белое Шардоне Changyu 2016 года.

    Праздничную атмосферу поддерживал военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. Музыканты исполнили известные композиции, среди которых прозвучали «Мелодия Пекинской оперы», «Половецкие пляски» и «Танец маленьких лебедей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Российский лидер посетил праздничное мероприятие по случаю 25-летия двустороннего договора о дружбе.

    На встрече с премьером Госсовета КНР глава государства отметил гостеприимство китайской стороны. Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    21 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Визит российского лидера Владимира Путина в Пекин прошел в более открытой и дружеской обстановке по сравнению с поездкой американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

    Американские журналисты обратили внимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал более теплые отношения, чем поездка американского лидера, передает РИА «Новости».

    «Хотя обоих лидеров встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами», – отмечает канал CNN.

    В последние годы Москва и Пекин значительно усилили взаимодействие в сферах торговли, дипломатии и безопасности. Подобный подход подчеркивает постоянно углубляющееся сближение двух государств на фоне изменения их отношений с США.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином успешными. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на разное отношение Пекина к визитам Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом.

    21 мая 2026, 08:49 • Новости дня
    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком

    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Житель Китая Пэн Пай, встретившийся с Владимиром Путиным во второй раз, признался, что совместный снимок с российским лидером стал для него главным подарком.

    Президент России Владимир Путин во время официального визита в Пекин встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым впервые виделся в 2000 году, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы глава государства вручил мужчине чайный сервиз «Классика Москвы» и подписал совместную фотографию 26-летней давности, сделанную в парке Бэйхай.

    «Я думаю, что оба подарка очень ценные и уникальные. Если бы мне пришлось выбирать, то, наверное, фотография, которая сейчас в моих руках, для меня важнее, потому что я чувствую, что она ближе к президенту Путину», – поделился впечатлениями Пэн Пай.

    Он добавил, что пока не решил, где разместит снимок, и в первую очередь заботится о его сохранности по пути домой.

    Пэн Пай, которому в июне исполнится 38 лет, работает инженером в китайской строительной компании. В 2013 году он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

    Мужчина стал известен в прошлом году после публикации архивного кадра телеканалом RT, а перед новой встречей с Путиным признавался, что это событие было его давней мечтой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел неформальную встречу с повзрослевшим героем архивного снимка в резиденции Дяоюйтай.

    Китайский инженер преподнес российскому лидеру уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань. Владимир Путин в ответ подарил собеседнику российский керамический сервиз.

    20 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о противодействии торговому протекционизму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва и Пекин согласовали совместные действия против протекционизма, включая отказ от одностороннего ценообразования на выбросы углерода, ограничивающего взаимную торговлю, соответствующий документ подписали профильные ведомства двух стран.

    Россия и Китай договорились совместно противодействовать торговому протекционизму. Стороны приняли совместное заявление о поддержке открытой торговли и многосторонности по итогам российско-китайского саммита, сообщает Минэкономразвития.

    Документ подписали министр экономического развития России Максим Решетников и министр коммерции Китая Ван Вэньтао.

    «Министры договорились поддерживать открытую и справедливую торговлю и совместно противодействовать односторонним принудительным мерам и торговому протекционизму», – говорится в заявлении.

    Отдельно подчеркивается отказ от односторонних мер в области ценообразования на выбросы углерода, которые могут ограничивать торговлю, а также нацеленность на улучшение двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

    В документе отмечено, что позиции России и Китая по вопросам открытой, недискриминационной торговой системы и соблюдения правил ВТО во многом совпадают. Особое внимание уделено несоответствию правилам ВТО односторонних санкций и нелегитимных тарифов, а также необходимости восстановления эффективной системы разрешения споров ВТО.

    Отдельным пунктом зафиксировано, что экономические и торговые консультации с третьими странами не должны быть направлены против партнера и не преследуют цели ограничения торговли с ним. Стороны договорились поддерживать связь и усиливать координацию по торговым мерам с участием третьих стран и не предпринимать шагов, способных негативно сказаться на взаимной торговле России и Китая.

    Ранее в среду Россия и Китай также подписали масштабный пакет документов, направленный на углубление двусторонней экономической кооперации и защиту взаимной торговли от внешних факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин готовили к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве и новых механизмах финансового взаимодействия.

    До этого Россия и КНР договорились совместно поддерживать реформу ВТО и выступать против протекционизма и односторонних ограничительных мер.

    20 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Эксперт раскрыла значение затянувшейся встречи Путина и Си

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Увеличение продолжительности беседы лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина до двух часов свидетельствует о переходе от формальных любезностей к решению действительно важных государственных задач, отметила эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

    Встреча на высшем уровне вместо запланированных 40 минут продлилась более двух часов, передает РИА «Новости». Специалист по этикету Татьяна Баранова обратила внимание на эту важную деталь.

    «Одним из основных индикаторов перехода от формального обмена любезностями к обсуждению принципиальных вопросов стало время переговоров: запланированная на 40 минут встреча лидеров России и Китая в узком составе продлилась почти два часа», – заявила эксперт.

    Накануне в аэропорту главу государства торжественно встретил министр иностранных дел Ван И. Он является вторым по узнаваемости китайским политиком после председателя КНР.

    Перед началом двусторонних консультаций на площади Тяньаньмэнь прошла официальная церемония встречи российской делегации. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    После этого лидеры двух стран приступили к детальному обсуждению повестки в Доме народных собраний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров двух стран в Пекине продлилась почти три часа.

    Специалист по этикету Татьяна Баранова высоко оценила работу китайских организаторов.

    По итогам переговоров главы государств подписали внушительный пакет двусторонних документов.

    20 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне недавнего визита президента США Дональда Трампа в Китай пользователи интернета по всему миру считают, что российского лидера Владимира Путина в Пекине принимают на более высоком уровне.

    По сравнению с визитом главы Белого Дома Дональда Трампа в Китай приезд в Пекин президента России Владимира Путина вызвал особое внимание к протоколу встречи, пишет InoSMI. Ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсетях заявил, что российские медиа увидели явную разницу в уровне встреч. Он написал: «Российские СМИ отмечают, что Путина, по всей видимости, встретили в аэропорту Пекина на более высоком уровне, чем Трампа на прошлой неделе».

    Макдональд уточнил, что Путина в аэропорту лично приветствовал министр иностранных дел Китая Ван И, действующий член Политбюро. Трампа на прошлой неделе встречал вице-президент Хань Чжэн, который уже не входит ни в Политбюро, ни в Центральный комитет Коммунистической партии КНР. Журналист передал мнение китайских протоколистов, по которому отправка члена Политбюро в аэропорт означает, что Пекин считает гостя особенно важным.

    В соцсетях пользователи активно комментируют разницу в приеме. Один из них под ником Bond назвал Трампа «смехотворным и жаждущим показного внимания» и противопоставил ему «уважаемого лидера» Путина.

    Другой комментатор, Betty Velvet, увидел в действиях Пекина «продуманную тактику без слов демонстрировать приоритетного партнера», а пользователь Priyadarshini Mohanty отметил, что протокол в пекинском аэропорту никогда не бывает случайным и сейчас подчеркивает стратегическое сближение Москвы и Китая по сравнению с прагматичным диалогом с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президента России Владимира Путина в пекинском аэропорту у трапа самолета встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова назвала уровень приема российского лидера в Китае безупречным и продемонстрировавшим высший класс государственного протокола.

    А руководитель Центра исследований АТР Сергей Санакоев сообщил о намеренном усилении китайской стороной протокола визита Путина для демонстрации особого уважения к высокому гостю.

    20 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Китайский инженер получил в подарок от Путина русский сервиз

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе официального визита в Китай президент России Владимир Путин подарил местному инженеру Пэн Паю русский керамический сервиз, что стало для того приятным сюрпризом.

    Китайский инженер Пэн Пай получил в подарок от президента России Владимира Путина русский керамический сервиз, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в Пекине во время официального визита российского лидера в Китай.

    Пэн Пай рассказал главе государства, что родился в провинции Хунань и вернулся туда после учебы в Москве. Поразительно, но сам инженер подготовил для президента аналогичный подарок. «Подарок был чудесный. Сегодня произошло удивительное совпадение, я подготовил для президента Путина керамический сервиз из моей родной провинции Хунань, но никогда не думал, что президент Путин тоже подготовил мне в подарок русский керамический сервиз», – поделился собеседник агентства.

    Мужчина назвал произошедшее совпадением и своего рода судьбой. Примечательно, что Пэн Пай, будучи ребенком, уже встречал Путина во время его первого государственного визита в Китай в июле 2000 года. Позже китаец получил образование в одном из московских университетов, а в настоящее время работает в крупной китайской компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Владимира Путина с китайским инженером Пэн Паем в резиденции Дяоюйтай.

    Во время беседы российский лидер вспомнил поговорку «где родился, там и пригодился». В свою очередь гражданин КНР преподнес Путину уникальный лилинский фарфор.

    20 мая 2026, 13:31 • Новости дня
    Путин вспомнил русскую поговорку на встрече с китайским инженером

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, который получил образование в Москве и вернулся работать в родную провинцию Хунань, и вспомнил русскую поговорку.

    Путин во время визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, который получил образование в Москве и вернулся работать в родную провинцию Хунань, передает РИА «Новости». В ходе беседы глава государства прокомментировал профессиональный путь собеседника.

    «Да, у нас говорят: где родился, там и пригодился. Это очень показательно», – отметил Путин.

    Пэн Пай родился 18 июня 1988 года и обучался в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете с 2007 по 2013 год. Инженер приобрел известность в китайских медиа в 2025 году после того, как телеканал RT опубликовал его архивный снимок с Владимиром Путиным. Фотография была сделана в пекинском парке Бэйхай в июле 2000 года, когда российский лидер совершал свой первый государственный визит в КНР.

    Неформальная беседа российского лидера Владимира Путина с китайским инженером состоялась в резиденции Дяоюйтай.

    Во время этой встречи Пэн Пай подарил президенту Владимиру Путину уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань.

    Ранее Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    20 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Трамп отметил хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Я думаю, это хорошо. Я отлично общаюсь с обоими лидерами», – сказал Трамп журналистам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров России и Китая в Пекине продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры успешными. Главы государств подписали внушительный пакет совместных документов.

    20 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали неформальные переговоры за чаем
    @ Максим Стулов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пекине стартовала встреча лидеров России и Китая в закрытом формате, на которой обсуждаются наиболее чувствительные вопросы двусторонних отношений.

    Владимир Путин и Си Цзиньпин начали неформальное общение за чашкой чая в одном из залов Дома народных собраний, передает ТАСС. Встреча проходит в узком кругу: на чаепитие приглашены по четыре представителя от каждой стороны.

    Кремль придает особое значение именно такому формату взаимодействия. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, «важнее всего в Китае попить чаю, один на один особенно, когда такая возможность есть».

    Помощник главы государства также подчеркнул, что это мероприятие фактически является самым важным в рамках официального визита. В дружественной атмосфере за чаем обсуждаются ключевые вопросы, при этом встреча не ограничена по времени. Российская сторона заинтересована в максимально продолжительном общении лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные переговоры лидеров двух стран продлились почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    С российской стороны к неформальной беседе присоединятся глава МИД Сергей Лавров и замглавы администрации президента Максим Орешкин. В ходе чаепития главы государств обсудят ситуацию на Украине и отношения с Соединенными Штатами.

    20 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин: Годы образования России и КНР выведут на новый уровень подготовку кадров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перекрестные Годы образования России и Китая позволят вывести на новый уровень подготовку кадров в передовых отраслях для достижения научного и технологического суверенитета двух стран, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном рассказал о перспективах совместных образовательных инициатив, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, перекрестные Годы образования позволят вывести подготовку кадров на качественно новый уровень.

    «Сегодня мы вместе с председателем Си Цзиньпином официально дали старт перекрестным Годам образования. Уверен, что благодаря этому новому межгосударственному тематическому проекту удастся вывести на новый уровень подготовку кадров по самому широкому спектру специальностей, в том числе в передовых отраслях, чтобы гарантировать научный и технологический суверенитет наших стран», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства также отметил, что цифровые инновации и технологии искусственного интеллекта открывают новые возможности для экономического развития. Кроме того, активно развиваются гуманитарные контакты в культуре, спорте и туризме. Этому способствует взаимный безвизовый режим, который помогает как туристам, так и специалистам в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент России Владимир Путин распорядился провести Годы российско-китайского сотрудничества в области образования.

    Накануне визита помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал журналистам о подготовке торжественной церемонии.

    Сегодня лидеры двух стран официально дали старт этому масштабному гуманитарному проекту в Пекине.

