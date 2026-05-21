Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются

Tекст: Мария Иванова

Исследователи обнаружили, что температура тела в состоянии покоя у женщин незначительно повышается каждый год в возрасте от 18 до 42 лет, сообщает New Scientist.

Причины этого явления пока изучаются, однако открытие позволяет использовать носимые датчики температуры для отслеживания старения, выявления перименопаузы или потенциальных проблем со здоровьем.

«Мы думаем, что температурный сигнал содержит много информации о здоровье», – заявила Мари Гомберт-Лабеденс из исследовательского института SRI International в Калифорнии. Эксперт добавила, что это может стать неиспользованным ресурсом информации о состоянии организма и поможет выявить новые маркеры заболеваний.

Ученые проанализировали данные исследования 1990-х годов, в котором более 750 участниц ежедневно измеряли температуру после пробуждения. Выяснилось, что женщины старше 35 лет в среднем были на 0,05 градуса Цельсия горячее более молодых испытуемых. Повышение температуры, вероятно, связано с гормональными изменениями, особенно к концу репродуктивного возраста.

Более высокая температура в среднем возрасте может объяснять, почему некоторые женщины перестают мерзнуть так же сильно, как раньше. После менопаузы температура тела обычно снова снижается, достигая уровня, характерного для мужчин.

Развитие умных колец и других датчиков в будущем позволит выявлять приближение менопаузы или ранние признаки заболеваний.

Ученые отмечали, что гормональная перестройка перед менопаузой часто сопровождается приливами жара из-за снижения уровня эстрогенов