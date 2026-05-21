    21 мая 2026, 10:26 • Новости дня

    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются

    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Базовая температура тела женщин неуклонно растет в период с юности до среднего возраста, что может стать новым способом мониторинга здоровья и старения, отмечают ученые.

    Исследователи обнаружили, что температура тела в состоянии покоя у женщин незначительно повышается каждый год в возрасте от 18 до 42 лет, сообщает New Scientist.

    Причины этого явления пока изучаются, однако открытие позволяет использовать носимые датчики температуры для отслеживания старения, выявления перименопаузы или потенциальных проблем со здоровьем.

    «Мы думаем, что температурный сигнал содержит много информации о здоровье», – заявила Мари Гомберт-Лабеденс из исследовательского института SRI International в Калифорнии. Эксперт добавила, что это может стать неиспользованным ресурсом информации о состоянии организма и поможет выявить новые маркеры заболеваний.

    Ученые проанализировали данные исследования 1990-х годов, в котором более 750 участниц ежедневно измеряли температуру после пробуждения. Выяснилось, что женщины старше 35 лет в среднем были на 0,05 градуса Цельсия горячее более молодых испытуемых. Повышение температуры, вероятно, связано с гормональными изменениями, особенно к концу репродуктивного возраста.

    Более высокая температура в среднем возрасте может объяснять, почему некоторые женщины перестают мерзнуть так же сильно, как раньше. После менопаузы температура тела обычно снова снижается, достигая уровня, характерного для мужчин.

    Развитие умных колец и других датчиков в будущем позволит выявлять приближение менопаузы или ранние признаки заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые выявили ключевые молекулярные механизмы терморегуляции человека.

    Ученые отмечали, что гормональная перестройка перед менопаузой часто сопровождается приливами жара из-за снижения уровня эстрогенов

    21 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    Заболеваемость сифилисом в Европе побила исторический рекорд
    @ Bert Van Den Broucke/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Число случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем, в Европе достигло беспрецедентного уровня из-за изменения сексуального поведения молодежи. Более половины всех случаев гонореи и сифилиса приходится на мужчин, практикующих однополые связи, сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

    Заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, резко возросла в Европе, пишет Politico.

    Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в 2024 году было выявлено более 106 тыс. случаев гонореи. Этот показатель вырос на 4,3% по сравнению с предыдущим годом и стал самым высоким с момента начала наблюдений.

    Количество заражений сифилисом также увеличилось, достигнув отметки почти в 46 тыс. случаев, что вдвое превышает уровень 2015 года.

    «Без лечения эти инфекции могут вызвать тяжелые осложнения, такие как хронические боли и бесплодие, а в случае сифилиса – проблемы с сердцем или нервной системой», – заявил эксперт центра Бруно Чанчо.

    Более половины всех случаев гонореи и сифилиса приходится на мужчин, практикующих однополые связи (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Кроме того, специалисты отмечают тревожный рост врожденного сифилиса, число таких диагнозов возросло со 78 до 140. При этом заболеваемость хламидиозом незначительно снизилась и составила более 213 тыс. случаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала резкий рост числа заражений сифилисом и гонореей в мире.

    Эксперты ВОЗ дополнительно отметили глобальное распространение устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций.

    19 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Минздрав назвал число россиян с ожирением и лишним весом

    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабная эпидемиологическая статистика выявила избыточный вес у огромного числа граждан, что грозит массовым развитием опасных сопутствующих заболеваний, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии им. академика И.И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева.

    Официальные медицинские показатели фиксируют заболевание лишь у небольшой части населения. При этом реальная картина распространения недуга выглядит гораздо тревожнее, передает РИА «Новости».

    «По данным социальной статистики, мы имеем зарегистрированных не более 3 млн пациентов с ожирением. По данным эпидемиологическим, каждый третий россиянин имеет ожирение и еще столько же имеет избыточный вес. И это потенциально те пациенты, которые в ближайшее время рискуют перейти в когорту пациентов с сахарным диабетом», – заявила Мокрышева.

    Специалист подчеркнула во время московской пресс-конференции, что подобное состояние организма напрямую предрасполагает к развитию сахарного диабета второго типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России зафиксировал рост распространенности детского ожирения в стране.

    В апреле власти включили хирургическое лечение лишнего веса в программу обязательного медицинского страхования.

    Эксперты Сеченовского университета спрогнозировали наличие данного заболевания у трети россиян к 2034 году.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    20 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Умер российский эпидемиолог Вадим Покровский

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на 72-м году жизни ушел из жизни известный ученый, академик РАН, специалист по профилактике ВИЧ Вадим Покровский.

    О смерти выдающегося медика сообщил Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Измерова, передает ТАСС.

    В учреждении ученый занимал должность заведующего лабораторией постгеномных технологий и входил в Ученый совет.

    «20 мая на 72-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский», – говорится в официальном сообщении.

    Коллеги подчеркнули, что биография академика была неразрывно связана с профилактической медициной. Он внес значительный вклад в развитие отечественной эпидемиологии, что помогло снизить заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в России.

    Основную часть своей научной деятельности Покровский посвятил борьбе с ВИЧ-инфекцией, создав собственную научную школу и подготовив множество профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года академик Вадим Покровский сообщил о заражении ВИЧ-инфекцией более 1% населения России.

    19 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    ФАС выявила завышение цен «Нижфарма» на препарат от давления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Антимонопольная служба обвинила фармкомпанию «Нижфарм» в необоснованном повышении стоимости единственного в стране препарата от давления на 19–28%, он не входил в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), поэтому на него не распространялось ценовое госрегулирование, отметили в ведомстве.

    Антимонопольное дело против фармацевтической компании «Нижфарм» было возбуждено из-за роста цен на лекарство для снижения артериального давления, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В публикации на сайте ведомства говорится: «Фармпроизводитель необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19–28% (в зависимости от дозировки). При этом себестоимость снижалась, а темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство».

    Служба отмечает, что указанное лекарство поставлялось в страну только «Нижфармом». Препарат не входил в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому на него не распространялось государственное регулирование цен.

    В действиях компании антимонопольный орган усмотрел признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», касающегося запрета на злоупотребление доминирующим положением. В случае установления вины «Нижфарму» грозит штраф либо обязанность вернуть в бюджет незаконно полученный доход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин передал акции «Нижфарма» во временное управление российской компании «Фармирус».

    До этого ФАС признала фармкомпанию «КРКА» нарушившей антимонопольное законодательство из-за завышения цен на препарат от повышенного артериального давления «Ко-Дальнева».

    Позже Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверок ряда фармкомпаний из-за признаков необоснованного удорожания лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП.

    18 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    Роскачество подчеркнуло добровольный характер стандарта Muslim Friendly

    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Новый сервисный стандарт Muslim Friendly («Дружественный прием гостей – мусульман») создан для приема иностранных пациентов-мусульман и носит исключительно заявительный характер, он предназначен для развития конкурентного преимущества медицинских услуг среди иностранных граждан, сообщили в Роскачестве.

    Стандарт Muslim Friendly разработан как инструмент для адаптации российской индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных туристов, передает РИА «Новости».

    В Роскачестве подчеркнули, что повсеместного введения этих норм не планируется. «Стандарт Muslim Friendly – лишь часть системной работы Роскачества по адаптации сервиса нашей индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных гостей», – пояснили в организации. Специалисты отметили, что стандарты создаются исключительно под конкретные потребности рынка.

    Система такого формата существует в разных странах мира. Отмечается, что в исламе есть строгие правила касательно питания, гигиены и приватности, на которые ориентируются мусульмане при выборе медицинского учреждения. Высокое качество российской медицины позволяет стране увеличить свою долю на мировом рынке здравоохранения за счет привлечения иностранных пациентов.

    В ведомстве добавили, что сертификация является сугубо добровольной. Ее внедряют только те предприниматели, которые видят в этом коммерческий смысл для привлечения новых клиентов. Никакого навязывания конфессиональных стандартов не происходит, а сертификат нужен лишь тем, кто целенаправленно работает с зарубежными пациентами-мусульманами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество запустило добровольную сертификацию Muslim friendly для отечественных клиник и санаториев.

    За последние три года Минздрав зафиксировал рост числа иностранных пациентов в российских медицинских учреждениях на 20%.

    19 мая 2026, 08:30 • Новости дня
    Освобожденный археолог Бутягин возглавил раскопки в Крыму

    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский историк и археолог Александр Бутягин, ранее освобожденный из заключения в Польше, в новом сезоне будет руководить экспедицией Эрмитажа на востоке Крымского полуострова, сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

    По словам Умрихиной, Бутягин в текущем сезоне будет руководить раскопками на востоке полуострова, передает РИА «Новости».

    «Александр Бутягин снова возглавит археологическую экспедицию Эрмитажа на Мирмекий на мысе Карантинный в восточном Крыму в этом сезоне», – заявила Умрихина.

    Историк является автором множества научных публикаций и открытий, часть из которых посвящена основанному ионийскими греками античному Мирмекию. В Эрмитаже эксперт заведует сектором отдела античного мира и исполняет обязанности секретаря археологической комиссии.

    В декабре 2025 года польские спецслужбы задержали археолога Бутягина по запросу Украины.

    В конце апреля текущего года Бутягин покинул польскую тюрьму благодаря обмену заключенными.

    Позже вернувшийся в Петербург Бутягин поделился подробностями философских бесед со своим сокамерником.

    21 мая 2026, 08:15 • Новости дня
    Ученые выяснили, почему у огромного тираннозавра были маленькие лапки

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученые десятилетиями пытались разгадать диспропорцию между размером огромного тираннозавра (T-Rex) и их маленьких лапок, но теперь исследователи из университетского колледжа Лондона считают, что разгадали секрет эволюции.

    «Всем известно, что у тираннозавра были крошечные передние конечности, но и у других гигантских тероподных динозавров тоже развились относительно небольшие передние конечности. У карнотавра были невероятно крошечные передние конечности, меньше, чем у тираннозавра», – приводит Daily Mail cлова Чарли Роджера Шерера, ведущего автора исследования.

    Он пояснил, что попытался с коллегами понять, что в основе этих изменений, и обнаружил сильную взаимосвязь между короткими лапками и большими, мощными головами. То есть у 45-футового (13,5 м) динозавра длина лап составляла всего три фута (0,9 м)!

    «Голова вытеснила лапы как средство нападения. Принцип «используй или потеряешь» – и лапы  перестают быть полезными, а со временем уменьшаются в размерах», – пояснил он.

    При этом в предыдущих исследованиях ученые предлагали ряд странных и удивительных теорий, объясняющих крошечные конечности тираннозавра.

    В 2022 году исследователи из Калифорнийского университета в Беркли заявили, что у тираннозавра были короткие передние конечности, чтобы защитить его от укусов других динозавров. во время приступов обжорства. 

    В конце того же года эксперты Палеонтологического музея Эрнесто Бахмана в Неукене, Аргентина, провели странное исследование, в котором утверждалось, что крошечные конечности позволяли динозаврам сжимать друг друга во время спаривания.

    Руководитель проекта доктор Хуан Канале тогда сказал: «Действия, связанные с хищничеством, скорее всего, совершались головой. Возможно, они использовали свои конечности для репродуктивного поведения, например, чтобы удерживать самку во время спаривания или опираться на них, чтобы встать после падения или травмы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палеонтологи узнали секрет выживаемости крокодилов после массовых вымираний. Ученые выяснили причину господства динозавров на древней Земле. Ученые раскрыли секрет быстрого роста детенышей динозавров.

    19 мая 2026, 12:59 • Новости дня
    Кардиолог назвал состав дачной аптечки для сердечников

    Tекст: Ольга Иванова

    К дачному сезону пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют заранее собрать аптечку с личными и экстренными препаратами, тонометром и списком важных медицинских данных.

    Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на даче важно иметь под рукой продуманную аптечку, передает «Газета.Ru».

    «В аптечке для дачи при сердечно-сосудистых заболеваниях должно быть несколько предметов. Во-первых, личные препараты, которые вы принимаете постоянно (от давления, диабета и т.д.). Они должны быть в достаточном количестве, чтобы хватило надолго, но важно следить за сроком годности препаратов. Во-вторых, нужны экстренные средства: аспирин кардио или обычный (150–300 мг) для разжевывания при подозрении на инфаркт. Также можно запастись нитроглицерином в таблетках или спрее (только если он вам назначен врачом!)», – рассказал врач-кардиолог Евгений Кокин.

    Он подчеркнул, что в дачной аптечке должен быть электронный тонометр с проверенной точностью. Кроме того, важно хранить внутри список диагнозов, принимаемых лекарств и контактов лечащего врача или родственников, чтобы сотрудники скорой помощи быстро получили необходимые сведения.

    Кардиолог добавил, что рядом с аптечкой должен лежать заряженный мобильный телефон с сохраненными номерами экстренных служб, при этом можно использовать простой кнопочный аппарат, но нужно следить за уровнем заряда. Врач напомнил, что такая памятка не заменяет личную консультацию специалиста, и перед началом дачного сезона людям с хроническими болезнями следует обсудить с кардиологом допустимую физическую нагрузку и индивидуальный план профилактики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия призвал брать на дачу и в поездки на природу антисептики, жаропонижающие средства и препараты от аллергии.

    Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты в регионах без стационарных аптек.

    Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания главной угрозой для жизни в ближайшие годы.

    20 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Ученые оценили шансы найти жизнь на экзопланете TRAPPIST-1e

    @ NASA/JPL-Caltech/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Новое исследование с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» поможет выяснить, обладает ли удаленная на 40 световых лет экзопланета TRAPPIST-1e необходимой для жизни атмосферой.

    Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба пытаются выяснить, обладает ли расположенная в 40 световых годах от Земли планета TRAPPIST-1e атмосферой, пишет New Scientist.

    Эта скалистая планета размером с Землю находится в так называемой зоне обитаемости своей звезды, красного карлика TRAPPIST-1, где вода может существовать в жидком виде.

    «Было приложено много усилий, чтобы найти больше подобных систем, но мы не нашли ни одной», – заявила исследовательница экзопланет из Массачусетского технологического института Ана Глидден. По ее словам, обнаружение атмосферы у TRAPPIST-1e стало бы историческим открытием.

    Изучение планеты осложняется активностью ее звезды, которая создает помехи при наблюдениях. Ученые разработали метод вычитания данных о соседней, лишенной атмосферы планете TRAPPIST-1b, из данных о TRAPPIST-1e. Для этого потребовалось более 100 часов наблюдений.

    Ожидается, что предварительные результаты исследования будут получены к середине года. Даже в случае обнаружения атмосферы жизнь на TRAPPIST-1e, вероятно, будет сильно отличаться от земной из-за высокого уровня радиации и близости к звезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы обнаружили за пределами Солнечной системы десятки потенциально обитаемых миров.

    Ученые выявили свыше десяти тысяч новых кандидатов в экзопланеты благодаря телескопу TESS.

    Сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров допустил высокую вероятность существования внеземных цивилизаций.

    18 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    В калифорнийской больнице выявлено 19 случаев заражения легионеллой

    Tекст: Мария Иванова

    В медицинском центре города Санта-Клара зафиксировали 19 случаев инфицирования опасной бактерией, вызывающей тяжелое воспаление легких.

    Массовое распространение инфекции произошло в клинике Kaiser Permanente, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Los Angeles Times. Сейчас эксперты пытаются установить точный очаг распространения патогена.

    «Все 19 случаев заражения были связаны с медицинским центром Kaiser Permanente в Санта-Кларе. Большинство заболевших проходят лечение на дому», – отмечается в официальном заявлении компании.

    Текущее состояние пациентов и способ обнаружения бактерии пока не раскрываются. Руководство медицинского учреждения экстренно усилило меры по очистке воды и профилактике среди персонала и посетителей.

    Впервые легионеллез обнаружили на территории США в 1976 году в Филадельфии. Возбудитель поражает дыхательные пути и провоцирует пневмонию, причем специфической вакцины от этой болезни до сих пор не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года во Флориде зафиксировали вспышку легионеллеза из-за местного спортзала.

    Осенью во Франции 45 человек заразились этой опасной инфекцией.

    Летом прошлого года в Нью-Йорке от болезни легионеров скончался четвертый пациент.

    18 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    ВОЗ подтвердила увеличение числа заболевших хантавирусом пассажиров MV Hondius

    Tекст: Мария Иванова

    Очередной случай опасной инфекции выявили у находившегося на карантине туриста, что увеличило общее количество пострадавших до 11 человек, включая три смертельных исхода.

    Симптомы заболевания проявились еще у одного путешественника с круизного лайнера MV Hondius во время прохождения карантина, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Всего выявлено 11 случаев заболевания (девять подтвержденных, два вероятных), включая три летальных исхода», – написал руководитель организации в социальной сети.

    До этого он сообщал о десяти инфицированных, передает ТАСС.

    Глава ВОЗ пояснил, что последний выявленный носитель вируса также находился на борту судна. По его словам, пациента вернули на родину, где во время изоляции у него появились признаки болезни, сейчас мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании эвакуировали с пораженного хантавирусом судна MV Hondius 94 человека.

    Позже мадридские медики подтвердили наличие этой смертельно опасной инфекции у одного из вывезенных граждан.

    Эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал шумиху вокруг данного заболевания искусственно нагнетаемой.

    18 мая 2026, 13:25 • Новости дня
    Голикова сообщила о запуске системы выявления генетических болезней младенцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новую тест-систему по выявлению более 2 тыс. генетических заболеваний у младенцев начали применять в России в начале года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Голикова рассказала о внедрении инновационного метода диагностики младенцев, передает РИА «Новости».

    «По итогам первых трех месяцев этого года: введена в оборот новая тест-система, которая выявляет более двух тысяч наследственных заболеваний у новорожденных», – отметила она на совещании правительства.

    Заместитель председателя правительства пояснила, что использование этой разработки уже позволило обнаружить патологии у нескольких сотен детей. Своевременная диагностика дала возможность оперативно приступить к их лечению.

    Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Программа, включающая пять федеральных проектов, призвана обеспечить технологическое лидерство страны в сфере медицины и фармацевтического производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля президент России Владимир Путин поручил увеличить количество выявляемых в рамках неонатального скрининга заболеваний.

    В феврале Минздрав решил дополнить перечень тестирования младенцев диагностикой миодистрофии Дюшенна.

    Месяцем ранее российское правительство одобрило план по внедрению молекулярно-генетического скрининга для будущих родителей.

    20 мая 2026, 18:54 • Новости дня
    В Новосибирске врачи спасли пенсионера с разорванным сердцем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пенсионер из ХМАО больше года жил с разорванным левым желудочком сердца и продолжал кардиотренировки, пока врачи не обнаружили патологию на плановом приеме, операцию успешно провели в Новосибирске, пациент выписан в удовлетворительном состоянии, сообщили в НМИЦ им. академика Мешалкина.

    Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске прооперировали пенсионера с разрывом левого желудочка сердца. У мужчины диагностировали такую патологию на приёме у врача, хотя сам он чувствовал себя удовлетворительно и не прекращал занятия спортом, сообщает ТАСС.

    14 лет назад пациенту уже делали операцию на сердце, после которой кости его грудины срослись не полностью, но дискомфорта это не вызывало. На очередном осмотре врачи увидели, что под кожей фактически бьется само сердце, и установили повторный разрыв органа.

    По оценке медиков, аневризма возникла вновь и разорвалась более года назад, однако кровь удержали в сердце спайки после прежнего вмешательства и крупный тромб. В полости образовался огромный «мешок» примерно на полтора литра крови. Хирурги оперировали пациента около пяти часов, а через месяц его выписали в удовлетворительном состоянии.

    Ранее хирурги центра имени Мешалкина  провели восьмичасовую операцию 49-летнему мужчине с разрывом аорты после обильного ужина шашлыком. До этого врачи городской больницы Орска провели уникальную операцию и извлекли пулю из сердца местной жительницы, раненой из винтовки.

    19 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Житель Баварии попал в реанимацию из-за заражения редким борновирусом

    Tекст: Мария Иванова

    Инфекция, передающаяся от белобрюхих белозубок и не имеющая лечения, поразила 79-летнего мужчину на юго-востоке Германии.

    Пожилой житель юго-востока Германии оказался в реанимации из-за заражения редким борновирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое агентство DPA.

    Местные власти подтвердили информацию о госпитализации. «В Баварии снова зарегистрирована инфекция борновируса. В земельном районе Реген заболел 79-летний мужчина, он находится в отделении интенсивной терапии», – говорится в сообщении.

    Опасный патоген передается человеку от землеройки вида белобрюхая белозубка. Заболевание встречается редко, однако способно привести к летальному исходу, при этом вакцин и лечения от него не существует.

    Как пояснил окружной врач Юрген Дахль, инфекция не передается между людьми, поэтому повышенной угрозы для населения нет.

    Ежегодно на территории Германии регистрируют в среднем менее десяти случаев заболевания борновирусом. Большинство инфицированных традиционно выявляют именно в Баварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году специалисты обнаружили штамм дикого полиовируса в сточных водах Германии.

    Всемирная организация здравоохранения призвала не поддаваться панике из-за распространения хантавируса на круизном судне. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о применении симптоматической терапии для лечения этой опасной инфекции.

    19 мая 2026, 07:57 • Новости дня
    Крымские ученые разработали уникальную технику борьбы со злокачественной меланомой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уникальная техника по замедлению роста клеток злокачественной опухоли меланомы разработана в Крыму, сообщил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.

    Новую технологию подавления активности раковых клеток представил вирусолог Владимир Оберемок, передает РИА «Новости». Доктор биологических наук Крымского федерального университета имени Вернадского сообщил об успешном прохождении начального этапа испытаний.

    «Уникальность нашей разработки в том, что мы ударили в «ахиллесову пяту» клеток меланомы. Есть альтернативный путь окисления глюкозы - пентозофосфатный путь. Мы обнаружили, что когда блокируем экспрессию одного из ферментов этого пути (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, Г6ФД) при помощи антисмыслового олигонуклеотида, то клетки меланомы начинают расти хуже», - сказал Оберемок.

    Заведующий кафедрой общей биологии и генетики уточнил, что совместная работа с аспиранткой позволила добиться значительного торможения развития опухоли. Эксперименты на грызунах и клеточных культурах завершились благополучно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года российские врачи приступили к применению новой мРНК-вакцины для лечения меланомы.

    Позже директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах использования этого препарата для борьбы с раком легкого.

    В начале мая у первого привитого пациента зафиксировали положительные изменения в анализах крови.

