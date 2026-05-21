Deadline: Режиссер Майкл Бэй снимет фильм о спасении пилотов США в Иране

Deadline: Режиссер «Перл-Харбора» снимет фильм о спасении пилотов США в Иране

Tекст: Мария Иванова

Американский режиссер Майкл Бэй и студия Universal Pictures разрабатывают проект под названием «Эпическая ярость», сообщает РИА «Новости».

Фильм будет посвящен спасению двух летчиков F-15E, сбитого в горах Загрос во время боевых действий Соединенных Штатов против Ирана.

«Компания Universal Pictures и режиссер Майкл Бэй объединили усилия, чтобы рассказать... историю недавней операции по спасению двух сбитых пилотов... в Иране», – отмечает издание Deadline. В основу сценария ляжет книга профессора Бостонского университета Миттчела Зукоффа, выход которой запланирован на 2027 год.

Продюсерами картины выступят Скотт Гарденхоур и Эрвин Стофф, ранее работавшие с Бэем над фильмом «13 часов: Секретные солдаты Бенгази».

Совокупные кассовые сборы проектов с участием режиссера, известного по «Трансформерам» и «Перл-Харбор», превышают 10 млрд долларов.

Истребитель был уничтожен в иранском небе, после чего началась поисковая операция. Одного из пилотов обнаружили быстро, о возвращении второго президент США объявил 5 апреля.

Американские военные в ходе эвакуации уничтожили два своих транспортных самолета. Генерал авиации Владимир Попов назвал эту миссию крайне дорогостоящей для Вашингтона.

Удары США и Израиля по Ирану, начавшиеся 28 февраля, привели к гибели более 3 тыс. человек, а 8 апреля стороны договорились о прекращении огня.