    21 мая 2026, 10:05 • Новости дня

    В МВД предупредили о фишинговых рассылках под видом начисления социальных выплат

    Tекст: Дарья Григоренко

    Аферисты массово отправляют сообщения о несуществующих начислениях от государства на сумму от 34 тыс. 500 рублей для кражи личных данных граждан, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

    Схема обмана строится на обещаниях быстрого получения средств, передает канал управления МВД на платформе Max.

    Отмечается, что преступники сообщают, что Социальный фонд России перешел в онлайн-формат. Жертвам предлагают проверить свои начисления с помощью специального приложения всего за две минуты.

    «Злоумышленники используют логотипы государственных организаций, обещания крупных сумм и формулировки вроде «80% граждан не знают» или «проверьте за 2 минуты», чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по ссылке», – говорится в сообщении ведомства.

    В мошеннической рассылке отмечается возможность узнать сумму без очередей и справок. После перехода по ссылке пользователя ждет фишинговый сайт. Там происходит сбор реквизитов банковских карт или скрытая установка вредоносного программного обеспечения под видом сервиса для расчета выплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты замаскировали массовые вредоносные рассылки с помощью смешения разных алфавитов.

    Ранее сообщалось, что злоумышленники создали поддельные ресурсы Следственного комитета для обмана граждан с перерасчетом выплат.

    Эксперты зафиксировали кражу данных банковских карт у пожилых людей под видом начисления персональных надбавок от Социального фонда.

    20 мая 2026, 11:21 • Новости дня
    ВЦИОМ: VK Видео и Rutube обошли YouTube по популярности среди россиян

    Большинство российских зрителей предпочитают отечественные платформы «VK Видео» и Rutube для просмотра длинных видеороликов, при этом зарубежный хостинг столкнулся с рекордным оттоком аудитории, такие данные представлены в исследовании ВЦИОМ.

    Большинство россиян выбирают отечественные сервисы для просмотра продолжительного контента, говорится в исследовании на сайте ВЦИОМ.

    Лидером рынка стала платформа «VK Видео», которую предпочитают 61% интернет-пользователей. Вторую строчку занял Rutube с показателем 49%, оставив YouTube на третьем месте с 44%.

    Зарубежный хостинг демонстрирует наибольший отток аудитории, поскольку 43% граждан отказались от его использования. Переключение зрителей с других крупных платформ оказалось менее заметным и составило от 13% до 20%. По уровню узнаваемости «VK Видео» также удерживает первенство, обходя конкурентов с результатом 57%.

    Традиционное телевидение постепенно уступает позиции интернету, где 39% пользователей смотрят трансляции телеканалов. При этом 45% опрошенных допускают полное замещение классического эфира онлайн-сервисами в будущем.

    В опросе приняли участие 2032 россиянина в возрасте от 14 лет, он проводился 17-21 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе российский сервис «VK Видео» возглавил рейтинг видеохостингов по ежедневному охвату аудитории.

    Осенью прошлого года среднее время просмотра YouTube в России сократилось примерно на две трети.

    20 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой сумму, которая составила 13% ВВП их родного государства. Она составила 3,9 млрд долларов.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу раскрыл экономические показатели трудовой миграции, передает ТАСС. Выступая на заседании специальной рабочей группы ведомства, он привел статистику доходов иностранных специалистов.

    «Что касается рынка труда. Граждане Армении работают в России без квот, патентов и разрешений на работу, пользуясь равным медицинским, пенсионным и социальным обеспечением. Объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти 3,9 млрд долларов. Это почти две трети от общего объема переводов или порядка 13% ВВП Армении», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян подтвердил сохранение полноправного членства страны в ЕАЭС. Глава МИД Сергей Лавров предупредил Ереван о риске потери всех экономических привилегий.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    20 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    Российский Су-35 отключил автопилот у британского самолета-разведчика
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Над акваторией Черного моря российские боевые машины совершили рискованные маневры рядом с разведывательным бортом RC-135 Rivet Joint, приблизившись на расстояние шести метров.

    Инциденты с участием боевой авиации произошли в апреле, передает ТАСС. Британское оборонное ведомство заявило: «В прошлом месяце над Черным морем два российских истребителя неоднократно и опасно перехватывали самолет Rivet Joint Королевских ВВС».

    По данным министерства, Су-35 приблизился к разведчику на критическое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота. В другом эпизоде Су-27 выполнил шесть пролетов перед британским бортом на дистанции всего шести метров от носа машины.

    Представители Минобороны Британии подчеркнули, что их самолет выполнял плановое задание в международном воздушном пространстве и не имел на борту вооружения. На фоне произошедшего Лондон направил демарш в российское посольство с осуждением действий пилотов.

    Военные чиновники назвали эти события наиболее серьезным инцидентом с участием Воздушно-космических сил России и британской разведывательной авиации с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 пролетел вдоль границ Калининградской области и Белоруссии.

    В июле 2024 года российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем британский самолет-разведчик RC-135 с двумя истребителями «Тайфун».

    Весной того же года экипаж отечественного Су-30 развернул аналогичную группу иностранной военной авиации от государственной границы России.

    20 мая 2026, 14:19 • Новости дня
    Якушев анонсировал масштабное обновление думской фракции «Единой России»

    Минимум пятая часть фракции «Единой России» может смениться по итогам выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Состав фракции «Единой России» в Государственной думе может обновиться как минимум на четверть после предстоящих выборов, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    По словам Якушева, заявки на участие в предварительном голосовании подали 5,2 тыс. человек, из которых 630 являются участниками спецоперации, сообщается на сайте «Единой России».

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на встрече с журналистами отметил, что из 316 действующих депутатов Госдумы на предварительное голосование зарегистрировались 239 человек, что составляет 75%.

    Партийное руководство ожидает от кандидатов активного взаимодействия с избирателями.
    «Единая Россия» настраивает участников будущих выборов на максимально тесный контакт с избирателями и их чаяниями», – заявил Якушев.

    Он подчеркнул, что претенденты должны уметь заряжать граждан позитивом и адекватно реагировать на жесткую критику.

    Оценка выдвиженцев будет проводиться не только по результатам предварительного голосования, но и с учетом социологических исследований. Кандидаты с низкими рейтингами не будут допущены до выборов.

    Якушев добавил, что серьезных изменений в стратегии думской кампании не предвидится, однако кандидатам рекомендовано «рвать дистанцию» с обычными людьми.

    Окончательный список кандидатов, в который войдут и губернаторы, будет утвержден на съезде партии, предварительно намеченном на 27 июня. Там же планируется принять новую Народную программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму.

    Партия «Единая Россия» в марте начала регистрацию кандидатов для участия в предварительном голосовании.

    Секретарь Генсовета Владимир Якушев анонсировал дополнительные меры поддержки для участников спецоперации.

    20 мая 2026, 17:44 • Новости дня
    ЦБ потребовал немедленно взыскать с Euroclear Bank 200 млрд евро
    @ Werner LEROOY/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство о немедленном исполнении решения по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank S.A./N.V.

    Арбитражный суд Москвы получил ходатайство Центрального банка об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании около 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank, передает РИА «Новости».

    «В арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению», – заявили в пресс-службе инстанции.

    Согласно материалам дела, соответствующее заявление поступило 19 мая. На данный момент документ еще не рассмотрен судом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 мая Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.

    После этого депозитарий Euroclear заявил о сохранении заморозки активов Банка России.

    К концу марта текущего года объем заблокированных на счетах этой европейской площадки отечественных средств достиг 200 млрд евро.

    20 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции.

    Как сообщает Россельхознадзор, мера направлена на обеспечение фитосанитарной безопасности и защиту экспортного потенциала России.

    «Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Специалисты уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В апреле глава ведомства Сергей Данкверт заявил о сохранении претензий к армянским растительным товарам. В 2024 году служба приостановила поставки молочной продукции из этой республики.

    20 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Шойгу: Россия поставляет Армении газ, муку и бензин по ценам втрое ниже рыночных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия экспортирует в Армению энергоносители и сельскохозяйственную продукцию по стоимости в три раза ниже общерыночной, оставаясь главным торговым партнером Еревана, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Шойгу на заседании специальной рабочей группы сообщил, что доля России в общем товарообороте Армении достигла 36%. По его словам, Москва занимает лидирующие позиции как по экспорту, так и по импорту, передает ТАСС.

    «По ценам в три раза ниже рыночных из России поставляется природный газ на льготных условиях, мука, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин», – подчеркнул Шойгу. Он добавил, что на российский рынок приходится до 98% экспорта армянской сельхозпродукции и 78% крепкого алкоголя. Шойгу также задался вопросом, на каких условиях Армения будет поставлять в ЕС абрикосы, форель и минеральную воду.

    Значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с РФ стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала радушный прием Владимира Зеленского в Ереване предоставлением трибуны неонацистскому режиму.

    20 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударе «Искандером» по логистическому узлу ВСУ

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим узлам, в том числе в Днепропетровской области, промышленным предприятиям и энергетическим объектам, обеспечивающим украинскую армию, сообщил военкор Александр Коц.

    Вооруженные силы России провели массированную атаку на ключевые объекты военной инфраструктуры Украины, сообщает военный корреспондент Александр Коц в Max.

    В Днепропетровской области ракетой «Искандер-М» был поражен логистический хаб ВСУ. Одновременно беспилотники «Герань» атаковали промышленное предприятие в Петриковской громаде.

    По словам Коца, в Сумской области удар пришелся по Конотопу, одному из крупнейших железнодорожных узлов, через который снабжается северное направление украинской армии. В атаке участвовали 12 дронов, что привело к обесточиванию части города. В Шосткинской громаде, являющейся пороховым кластером Украины, удары были нанесены сразу по пяти населенным пунктам, где расположены заводы по производству взрывчатки и боеприпасов.

    В Запорожье целью стал промышленный объект в Шевченковском районе, где сосредоточены крупные предприятия, включая «Мотор Сич». В Вольнянске поражен транспортный узел, используемый для переброски резервов на Гуляйпольское и Ореховское направления. Кроме того, в Одессе атакована портовая энергетическая подстанция, а авиация применила бомбы по позициям ВСУ в Сумской, Запорожской областях и Донбассе.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    Накануне авиабомбы уничтожили часть спецподразделения беспилотных систем СБУ в Днепропетровской области.

    Неделей ранее Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника.

    20 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ

    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания украинских танкистов в Артемовске девятилетняя местная жительница сумела заклинить башню боевой машины, которая затем ушла на задание и была подбита, сообщил журналистам отец ребенка.

    Девятилетняя жительница Артемосква смогла вывести из строя танк ВСУ. Это случилось во время нахождения украинских танкистов в городе, сообщил ТАСС отец ребенка.

    По его словам, украинские военные регулярно ставили танки рядом с домом семьи, со временем начали общаться с местными жителями и однажды позволили ребенку залезть внутрь одной из машин. Сама девочка рассказала агентству, что не помнит технических деталей произошедшего, однако подтвердила, что башню танка действительно удалось вывести из строя.

    Мужчина уточнил, что после этого экипаж не стал докладывать командованию о том, что допустил девочку к технике. По его словам, танк с неисправной башней все же отправили на боевое задание. «Они выехали на задание на неработающей башне, и их подбили», – рассказал он.

    Ранее в Курской области в поселке Хомутовка дрон ВСУ ранил пятилетнюю девочку при атаке на гражданский автомобиль. До этого артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины также повреждают машины военных, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    20 мая 2026, 10:49 • Новости дня
    Грузия заявила о требованиях Британии отказаться от российских нефтепродуктов

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Правительство <ритании требовало от властей Грузии воздействовать на местный бизнес для отказа от российских нефтепродуктов, что в итоге привело бы к экономическому коллапсу, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нынешний посол Великобритании в Грузии (Гарет Уорд) лично ходил по разным кабинетам, включая парламентские, напрашивался на встречи, на чай и в беседах с угрозой говорил, что к нам не должны поступать российские нефтепродукты», – сообщил он.

    По его словам, «действия правительства Великобритании, которое сейчас само вывело из-под санкций нефтепродукты, произведенные в третьих стран с использованием российской нефти, аморальны и являются фарисейством».

    «Посол Великобритании призывал нас оказать давление на наш бизнес, чтобы тот отказался ввозить российские нефтепродукты», – заявил Шалва Папуашвили.

    «Мы говорили, что тогда у нас все подорожает, а посол отвечал, что ничего не поделать, что подорожала жизнь британцев, и граждане Грузии тоже должны платить больше», – сказал председатель парламента Грузии.

    «Если мы бы послушались, сегодня Грузия имела бы полностью разорванные экономические отношения с Россией. В ответ та ввела бы санкции на грузинское вино и так далее, и у нас был бы экономический коллапс, не десятипроцентный рост, а разрушенная экономика», – заявил он.

    Грузия придерживается международных рестрикций против России, но не вводила двусторонние санкции. После войны-2008 Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой, поддерживая экономические и гуманитарные.

    20 мая 2026, 22:15 • Новости дня
    Автор песен Ваенги и Бичевской умер в аэропорту Белграда

    @ Крымская митрополия

    Tекст: Вера Басилая

    В аэропорту Белграда перед возвращением в Россию скончался священник, поэт, автор песен Жанны Бичевской и Елены Ваенги иеромонах Роман.

    Трагическая новость о кончине священнослужителя пришла из Сербии, передают «Вести».

    О тяжелой утрате рассказал митрополит Тихон: «Только что сообщили, что в Белграде в аэропорту, возвращаясь умирать на Родину, отошел ко Господу иеромонах Роман (Матюшин). В последний день Пасхи. Успел».

    В миру покойный носил имя Александр Матюшин-Правдин. Он появился на свет осенью 1954 года на территории Брянской области, позже принял постриг в Псково-Печерской обители. С 1994 года священник постоянно служил в скиту Ветрово.

    За годы творческой деятельности монах выпустил несколько поэтических сборников. В 2012 году его удостоили литературной премии имени Александра Невского. Песни на стихи автора исполняли Елена Ваенга, Николай Гнатюк и Олег Погудин. Певица Жанна Бичевская записала альбом его песен.

    20 мая 2026, 17:05 • Новости дня
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    @ Bjorn Trotzki/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские операторы беспилотников обнаружили и успешно поразили зенитную самоходную установку производства Германии в районе населенного пункта Хмельниц в Черниговской области.

    Российские военнослужащие успешно применили беспилотные летательные аппараты для ликвидации вражеской техники, передает военный эксперт Борис Рожин в мессенджере Max. Специалист также опубликовал видеозапись успешной атаки.

    «В Черниговской области в районе города Хмельниц наши дроноводы нашли и забили дронами немецкую ЗСУ «Гепард»», – написал обозреватель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года российские войска уничтожили казармы операторов украинских беспилотников в Черниговской области.

    Осенью прошлого года дроны «Герань-2» поразили пункт временной дислокации противника в этом же регионе. В сентябре прошлого года Вооруженные силы России ликвидировали зенитную установку «Гепард» в Сумах.

    20 мая 2026, 14:37 • Новости дня
    Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
    Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась жалобами пациентов на еду в медучреждениях и призвала обеспечить больных простой, но здоровой пищей.

    «Больница – это не ресторан, и никто не требует там деликатесов, питание должно быть здоровое, простое, но вкусное», – заявила Матвиенко, передает ТАСС.

    Поводом для резкой критики стали многочисленные обращения жителей Пензенской области во время пленарного заседания.

    Политик отметила, что пациенты часто жалуются на несъедобные блюда даже в отделениях детской хирургии.

    «Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся. И все это идет в отходы потом. Так для чего деньги тратятся?» – сказала Матвиенко.

    В связи с этим спикер обратилась к присутствовавшему на заседании министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Космачеву. Матвиенко предложила чиновнику честно признаться, когда он в последний раз обедал в обычной больнице, и выразила уверенность в быстром решении проблемы.

    Ранее в Госдуме началась разработка масштабного закона о социальном питании. В феврале следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц пензенского Минздрава.

    20 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Киевом ударов по дронами с территории Латвии по России «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала распространенное СВР сообщение о подготовке Киевом ударов по России беспилотниками с территории Латвии «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза. «Российские публичные угрозы в адрес наших прибалтийских государств абсолютно неприемлемы», – написала она в соцсетях, сообщает ТАСС.

    Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что не сомневается: угроза в адрес одной страны Евросоюза означает угрозу всему объединению. Она прямо обвинила Россию и Белоруссию в том, что именно они несут прямую ответственность за беспилотники, которые, по ее оценке, угрожают жизни и здоровью граждан Евросоюза на восточном фланге.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз будет отвечать с единством и силой, усиливая оборону и безопасность восточного направления. При этом она не уточнила, что речь идет об украинских беспилотниках, и вовсе не упомянула Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов по тыловым регионам России.

    Накануне МИД Латвии вручил ноту протеста временно поверенному в делах России после заявления СВР о прибытии в республику операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    Ранее Еврокомиссия заявила об отсутствии доказательств использования украинских беспилотников для ударов по России через воздушное пространство стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    20 мая 2026, 21:21 • Новости дня
    Стилист: Длина юбки не влияет на благопристойность одежды

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Представления о благопристойной моде часто искажаются и воспринимаются слишком прямолинейно – как исключительно закрытая и строгая одежда, рассказал газете ВЗГЛЯД стилист и телеведущий Владислав Лисовец. Однако, по его словам, это не совсем так, и благопристойность одежды никак не связана с длиной юбки или глубиной выреза.

    «Благопристойность в современных реалиях для молодежи часто кажется чем-то скучным, унылым и старомодным. В восьмидесятых о такой моде тоже думали примерно так же. Она считалась закрытой, скучной и подходящей только для людей старше пятидесяти лет. Сегодня общество разделилось на две части. Одна из них включает девушек и парней, которые предпочитают костюмы, платья и более сдержанный стиль. Для них откровенная сексуальность недопустима, и они до последнего противостоят общему тренду на чрезмерную открытость», – говорит Лисовец.

    При этом стилист подчеркивает, что «благопристойность» – это не только про закрытость или длину одежды, а скорее про общий образ, поведение и внутреннюю культуру человека.

    «Когда женщина выбирает закрытые наряды, скромные прически и силуэтную моду, это можно назвать благопристойным стилем, потому что он больше ориентирован на внутренние качества личности, а не только на внешнее проявление себя. Но у всех разная фигура и разные особенности внешности. Можно даже в не очень длинной юбке выглядеть достойно, потому что любой образ в первую очередь формируют поведение и манеры, а уже потом все остальное. Если у женщины дерзкое поведение, то даже полностью закрытый образ не всегда будет выглядеть пристойно или симпатично. Любой наряд дополняется поведением», – считает эксперт.

    Поэтому, отмечает он, закрытая одежда сама по себе не гарантирует «благопристойность», так же как и открытые элементы не делают образ автоматически вульгарным. В этом смысле даже мини-юбка может быть частью сдержанного и элегантного стиля – если она уместна, сбалансирована с остальными деталями образа и поддерживается соответствующим поведением.

    Лисовец также обращает внимание, что сегодня в моде сосуществуют разные направления, включая более закрытые силуэтные вещи, которые при этом могут быть достаточно облегающими и подчеркивать фигуру. «Оверсайз постепенно уходит, а в благопристойной моде по-прежнему остается свободный крой, потому что именно он не акцентирует внимание на формах тела», – отмечает он.

    При этом эксперт подчеркивает, что оценка благоприятойности образа зависит не от длины юбки или степени закрытости тела, а от общего впечатления: «Даже в короткой юбке можно выглядеть достойно и совсем не вульгарно. Поэтому нельзя рекомендовать только юбки макси. Юбка до колена тоже может выглядеть очень пристойно в сочетании с жакетом, собранными волосами и красивыми ювелирными украшениями».

    По словам собеседника, глубокое декольте также часто становится вызовом и ассоциируется с сексуальностью. При этом V-образный вырез вполне может быть частью благопристойного образа. Он подчеркивает, что благопристойность не означает обязательную полную закрытость тела – плеч, ног или лица.

    По его мнению, «благопристойная мода» – это скорее устойчивый стиль, чем строгий модный тренд: «Благопристойная мода предполагает закрытые и свободные силуэты. Поэтому здесь скорее стоит говорить не о моде, а об отдельном стиле. Мода постоянно меняется, а стиль остается навсегда. Стиль благопристойного человека всегда выглядит уважительно и вполне может сопровождать человека всю жизнь».

    Ранее в Казани прошел форум «Россия – исламский мир: КазаньФорум», в рамках которого в том числе состоялся «Показ благопристойной моды 2026».

