    21 мая 2026, 09:37 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались вблизи 593 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах сохранила стабильность, закрепившись на уровне около 593 долларов за тысячу кубометров по итогам утренних торгов.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром оставались стабильными и находились у отметки в 593 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 593,7 доллара, показав рост на 0,1%. К 9:09 по московскому времени показатель составил 592,9 доллара.

    Средняя стоимость газа в Европе в марте выросла почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле цены снизились на 14%, опустившись примерно до 540 долларов.

    Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта и составила 853,7 доллара. Резкий рост произошел после заявления главы Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре. Исторический рекорд стоимости газа был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели стоимость газа в Европе поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день котировки июньских фьючерсов превысили отметку в 612 долларов.

    Накануне европейские биржевые цены на природный газ закрепились вблизи 620 долларов.

    20 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Шойгу: Россия поставляет Армении газ, муку и бензин по ценам втрое ниже рыночных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия экспортирует в Армению энергоносители и сельскохозяйственную продукцию по стоимости в три раза ниже общерыночной, оставаясь главным торговым партнером Еревана, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Шойгу на заседании специальной рабочей группы сообщил, что доля России в общем товарообороте Армении достигла 36%. По его словам, Москва занимает лидирующие позиции как по экспорту, так и по импорту, передает ТАСС.

    «По ценам в три раза ниже рыночных из России поставляется природный газ на льготных условиях, мука, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин», – подчеркнул Шойгу. Он добавил, что на российский рынок приходится до 98% экспорта армянской сельхозпродукции и 78% крепкого алкоголя. Шойгу также задался вопросом, на каких условиях Армения будет поставлять в ЕС абрикосы, форель и минеральную воду.

    Значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с РФ стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала радушный прием Владимира Зеленского в Ереване предоставлением трибуны неонацистскому режиму.

    20 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Киевом ударов по дронами с территории Латвии по России «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала распространенное СВР сообщение о подготовке Киевом ударов по России беспилотниками с территории Латвии «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза. «Российские публичные угрозы в адрес наших прибалтийских государств абсолютно неприемлемы», – написала она в соцсетях, сообщает ТАСС.

    Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что не сомневается: угроза в адрес одной страны Евросоюза означает угрозу всему объединению. Она прямо обвинила Россию и Белоруссию в том, что именно они несут прямую ответственность за беспилотники, которые, по ее оценке, угрожают жизни и здоровью граждан Евросоюза на восточном фланге.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз будет отвечать с единством и силой, усиливая оборону и безопасность восточного направления. При этом она не уточнила, что речь идет об украинских беспилотниках, и вовсе не упомянула Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов по тыловым регионам России.

    Накануне МИД Латвии вручил ноту протеста временно поверенному в делах России после заявления СВР о прибытии в республику операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    Ранее Еврокомиссия заявила об отсутствии доказательств использования украинских беспилотников для ударов по России через воздушное пространство стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    20 мая 2026, 11:38 • Новости дня
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией

    @ Alessandro Bremec/Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры с Россией и кому поручить эту работу. Москве же неинтересно давать согласие на диалог с европейским посредником, который сядет за стол, чтобы усилить позицию Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает на роль переговорщика Ангелу Меркель.

    «Кандидатура Ангелы Меркель на роль переговорщика с Россией спорная. С одной стороны, из имеющихся претендентов она – наиболее комфортный посредник. С другой, есть несколько факторов, которые делают ее «назначение» на эту должность сомнительным», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, сама Меркель заявила о том, что человек, не обладающий властью, не должен вести переговоры с Москвой. Во-вторых, в России ей не слишком верят. Экс-канцлер Германии ранее представила переговоры 2015 года в Минске как успешный обман российской стороны и попытку выиграть время для Украины», – напомнил собеседник.

    «Наконец, бывшая глава германского правительства после 2022 года наговорила многое против России», – добавил политолог. По его словам, Меркель видит ЕС и Германию как сторону конфликта. «Если мы хотим вести переговоры с Украиной о завершении противостояния, то давать согласие на европейского посредника, который, сев за стол, усилит позицию Украины, нам неинтересно», – считает Ткаченко.

    Как указал эксперт, у Москвы нет особой необходимости вести переговоры с Европой. «Европейцы хотят завершить конфликт своей победой – хотя бы дипломатической или экономической. При этом если Евросоюз будет вынужден полностью заместить США в рамках этого кризиса, то Брюссель окажется под таким финансовым и политическим давлением, что непонятно, выдержит ли объединение это испытание», – рассуждает аналитик.

    Он отметил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении Украины. «Очевидно, что сейчас появляется раздрай между отдельными государствами. Случай с Каей Каллас, которую одернули после высказанного желания быть посредником, говорит о том, что в самой Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры, кому и о чем», – подчеркнул Ткаченко, спрогнозировав, что по итогам встречи на Кипре европейцы не смогут согласовать кандидатуру.

    Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены на следующей неделе собраться для обсуждения кандидатур посредников, которые могут участвовать в переговорах с Россией. Как сообщает Financial Times, неформальная встреча, на которой будут обсуждаться «послужные списки» претендентов, пройдет 27-28 мая на Кипре.

    Среди кандидатов на роль посредника называются бывшие главы правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель. При этом последняя скептично отнеслась к призывам выступить посредником в переговорах России и Европы. По словам Меркель, ее предыдущие переговоры с российским президентом были связаны с политической деятельностью.

    «Во время моего пребывания в должности я выступала посредником в минских соглашениях 2015 года, в «нормандском формате» вместе с президентом Франции. И я никак не могла себе представить, что сейчас меня кто-то будет спрашивать: «Не хотели бы вы сделать это и поговорить с Путиным?» Во время своего срока я это уже делала. Так что этот вариант (с должностью посредника) надо исключить», – приводит слова бывшего канцлера Германии РБК.

    Напомним, в начале мая Владимир Путин заявлял об открытости Москвы к переговорам и назвал Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом глава государства обозначил отсутствие оскорблений в адрес России главным требованием к европейскому переговорщику.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия Шредера в диалоге с Москвой. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил позицию Берлина. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Москва не должна определять представителя ЕС на переговорах. Она допускала, что может самостоятельно представлять Европу в диалоге с Россией. Однако вскоре, по информации СМИ, Каллас исключила себя из списка кандидатов на роль переговорщика.

    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    20 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Суд в Москве по иску УК «Первая» взыскал с Euroclear Bank 32 млрд рублей
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Московская апелляционная инстанция обязала европейский депозитарий Euroclear выплатить управляющей компании «Первая» компенсацию 32 млрд рублей за заблокированные из-за санкций доходы по ценным бумагам клиентов.

    Московская инстанция частично удовлетворила иск АО «Управляющая компания «Первая» к европейской структуре, передает РИА «Новости».

    Судьи постановили компенсировать истцу недополученную прибыль по замороженным ценным бумагам клиентов.

    Общая сумма взыскания включает свыше 300 млн долларов и 31 млн евро дохода по активам. Также ответчик обязан возместить упущенную выгоду от реинвестирования в размере около 86 млн долларов.

    Дополнительно взыскано порядка 983 млн рублей и около 4 млн долларов вознаграждения за управление активами. Изначально в рамках данного разбирательства истец требовал 34 млрд рублей.

    В мае первая инстанция одобрила выплату лишь 15 млрд рублей. Однако апелляция выявила процессуальные нарушения, пересмотрела дело и существенно увеличила итоговую сумму компенсации.

    В марте суд перенес рассмотрение иска УК «Первая» к Euroclear Bank на конец апреля.

    К концу первого квартала объем замороженных в этом депозитарии российских активов достиг 200 млрд евро.

    Накануне страны G7 отказались возвращать доступ к суверенным средствам Москвы до выплаты репараций Украине.

    21 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона категорически не согласна с намерением Еревана оставаться в ЕАЭС лишь до момента вступления в Евросоюз, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – приводит его слова РИА «Новости» по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

    Галузин добавил, что принимать ту линию, которую проводит армянское руководство, Россия не станет, «такие подходы нас устроить не могут».

    Российский дипломат отметил, что в Армении сегодня присутствуют представители ЕС, которые и занимаются вмешательством во внутренние дела страны.

    «Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД возмутились реакцией Еревана на угрозы Зеленского России. Галузин заявил, что Запад старается отдалить Центральную Азию от России, а также указал на то, как Запад использует Армению против России.

    20 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Туск отметил единство позиций Варшавы и Будапешта по вступлению Украины в ЕС

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Венгрия планируют выработать согласованный подход к процессу присоединения Украины к европейскому сообществу, опираясь на собственный исторический опыт, заявил глава польского правительства Дональд Туск.

    Правительства Польши и Венгрии готовы к совместной работе над официальной позицией европейских государств по вступлению Украины в Евросоюз. Она должна пройти такой же путь, как и эти страны, считают лидеры восточноевропейских государств.

    «Мы будем также работать над общей европейской позицией по вопросу Украины, у нас похожие взгляды», – заявил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи с венгерским коллегой Петером Мадьяром, передает ТАСС.

     Он отметил благожелательное отношение к планам ускоренного приема Украины, однако указал на необходимость соблюдения всех установленных правил с учетом экономической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выдвинул 11 требований по защите прав национальных меньшинств для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

    При этом лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр отказался поддерживать ускоренную интеграцию Киева в европейское объединение. А кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан исключила возможность поставок вооружений украинской армии.


    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    @ IMAGO/Noah Wedel/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

    20 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Каллас подарили наклейку с «балтийской чихуахуа»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента из Латвии Рихардс Колс подарил главе евродипломатии Кайе Каллас наклейку с так называемой балтийской чихуахуа и флагами стран Балтии.

    Необычный подарок получила глава европейской дипломатии Кая Каллас: латвийский депутат Европарламента  Рихардс Колс преподнес ей наклейку с изображением так называемой балтийской чихуахуа на фоне флагов Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом необычном подношении рассказало издание Euractiv, на которое ссылается РИА «Новости».

    «Колс... украдкой передал записку... Каллас во время паузы в ходе пленарного заседания. Офис латыша впоследствии объяснил, что это была наклейка с «балтийской чихуахуа»», – говорится в публикации. Уточняется, что страны Прибалтики нередко сравнивают с маленькими собаками из-за их относительно небольших территорий.

    По словам Колса, Каллас, родом из Эстонии, способна оценить этот шутливый жест, так как и сама ранее сталкивалась с подобными сравнениями в адрес стран Балтии.

    Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Каю Каллас с Гретой Тунберг и заявила, что ее фигура вызывает недоумение даже среди европейских политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас выступила с инициативой расширить зону действия военно-морской миссии ЕС Aspides на Ормузский пролив. До этого Рихардс Колс потребовал отменить визит президента ПА ОБСЕ Пии Каумы в Грузию, назвав его «катастрофическим».

    20 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Евродепутат потребовал заменить «недипломатичную» Каллас

    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас лишена дипломатичности и должна уступить свой пост.

    Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. Политик сообщил об этом в своих аккаунтах в социальных сетях, пишет ТАСС.

    «У нас есть проблемы с персоналом. У нас есть верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности ЕС] мадам Каллас, которая отвечает за дипломатию ЕС и которая совершенно не дипломатична, мягко говоря. Ее необходимо заменить кем-то другим, но это чрезвычайно сложно. Замена верховного представителя означает серьезные изменения в составе Еврокомиссии», – заявил Картайзер.

    В то же время, он указал на трудности этой процедуры. Картайзер напомнил, что верховный представитель по иностранным делам одновременно является еврокомиссаром и подпадает под квотный принцип формирования Еврокомиссии, где от каждой страны представлен один член.

    В этой связи Картайзер отметил, что в нынешнем составе Еврокомиссии заменить Каллас можно только на другого представителя Эстонии, а назначение кандидата из любой другой страны потребует перераспределения портфелей и смены других еврокомиссаров.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы ЕС. До этого служба внешней разведки России сообщила о временном отстранении Каллас от подготовки стратегических оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политики и чиновники в Брюсселе выражают недовольство работой Каллас, критикуя ее жесткую позицию по России и слабую реакцию на ситуацию в Газе.

    21 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Финский политик Мема назвал необычным заявление фон дер Ляйен о России

    Tекст: Вера Басилая

    Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коллективной защите от нападения вызвали недоумение в Европе из-за текущего тяжелого положения на Украине, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал недавнюю риторику европейского руководства, передает РИА «Новости».

    «Урсула сделала смелое заявление о том, что нападение на одну из стран ЕС является нападением на всех, что весьма необычно в данный момент, когда ситуация ни для Украины, ни для Европы не улучшается», – написал он в соцсети X.

    Политик добавил, что без поддержки США Европа не сможет самостоятельно защититься от России. Он подчеркнул, что недавние высказывания главы Еврокомиссии и инциденты с дронами в Прибалтике свидетельствуют об опасном обострении риторики.

    Служба внешней разведки сообщила о планах украинского командования запускать беспилотники из Прибалтики.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала данную информацию угрозой всему Евросоюзу.

    Финский политик Армандо Мема потребовал отменить военную помощь Владимиру Зеленскому на фоне прилетов украинских дронов.

    21 мая 2026, 08:27 • Новости дня
    Турецкий политик назвал решение суда по Euroclear козырем России

    Tекст: Вера Басилая

    Постановление московского арбитража о взыскании замороженных средств с бельгийского депозитария Россия может использовать в качестве политического и юридического инструмента против Бельгии и Euroclear, заявил турецкий дипломат и лидер партии Yenilik Озтюрк Йылмаз.

    «Вердикт российского суда крайне важен, так как Москва может использовать его в качестве политического и юридического инструмента против Бельгии и депозитария Euroclear», – подчеркнул эксперт. Он отметил, что правота доводов Москвы уже доказана, даже если финансовая структура откажется выполнять требования.

    Политик добавил, что решение придаст легитимности будущим действиям в отношении организации. Кроме того, это может сподвигнуть союзников, включая Белоруссию, заморозить активы бельгийского правительства.

    Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры Euroclear 200 млрд евро.

    В ответ европейский депозитарий заявил о сохранении заморозки активов Банка России.

    После этого Банк России потребовал немедленного исполнения судебного решения.

    20 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Британия ввела запрет на услуги для перевозки российского СПГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон принял решение ограничить транспортировку сжиженного газа российского производства, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Правительство Британии запретило оказывать услуги для морских перевозок российского СПГ, передает РИА «Новости».

    Выступая в парламенте, премьер-министр Кир Стармер объяснил ситуацию с лицензиями. «То, о чем мы объявили вчера, – это новый мощный пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих санкций», – заявил политик.

    Глава британского кабмина уточнил, что ограничения затрагивают поставки нефтепродуктов и газа. Для защиты потребителей правительство выдало две краткосрочные лицензии, призванные обеспечить поэтапное введение новых правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Великобритания разрешила бессрочный ввоз произведенного из российской нефти топлива из третьих стран.

    В начале года британский премьер-министр Кир Стармер пообещал продолжить санкционное давление на Москву.

    Осенью прошлого года Совет Евросоюза опубликовал постановление о полном запрете импорта сжиженного природного газа из России к 2027 году.

    21 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал энергетическое цунами в Британии и ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Масштабный энергетический кризис неизбежно затронет европейские страны и Британию, вызвав серьезные последствия для их экономик и политических систем, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

    В соцсетях пользователь назвал увеличивающуюся поддержку партии «Альтернатива для Германии» политическим землетрясением. Дмитриев отреагировал на эту публикацию, подчеркнув масштаб грядущих проблем, передает РИА «Новости».

    «Будет еще больше, поскольку цунами энергетического кризиса неизбежно обрушится на Великобританию и ЕС», – написал он в ответ.

    Ранее Кирилл Дмитриев называл неизбежными прямые переговоры Европы и России из-за надвигающегося энергетического кризиса. Спецпредставитель президента обращал внимание на беспрецедентное падение популярности европейских политиков.

    20 мая 2026, 11:31 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость природного газа на европейских биржах удерживается на стабильном уровне, торгуясь около отметки в 620 долларов за тысячу кубометров.

    Европейские биржевые котировки на природный газ демонстрируют стабильность, находясь вблизи 620 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF начали торги с 622,8 доллара. К 11.10 мск этот показатель составил 620,1 доллара, снизившись на 0,5% относительно расчетной цены предыдущего дня в 623 доллара.

    В марте средняя стоимость газа в Европе подскочила почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда цены впервые с февраля 2023 года преодолели порог в 600 долларов за тысячу кубометров. Однако в апреле котировки опустились на 14%, достигнув примерно 540 долларов.

    Максимальное значение за период ближневосточного конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло после того, как гендиректор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий по производству СПГ. Подобных показателей не наблюдалось с начала января 2023 года.

    Стоит отметить, что в 2021-2022 годах газовые котировки находились на значительно более высоких отметках. Таких устойчиво высоких цен не фиксировалось за всю историю работы европейских хабов с 1996 года, а исторический максимум в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут ранней весной 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки июньских фьючерсов поднялись выше 612 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее стоимость энергоносителя на лондонской бирже ICE достигла отметки 627,3 доллара.

    В середине марта катарская государственная компания QatarEnergy подтвердила факт ракетного обстрела своих объектов по производству сжиженного природного газа.

