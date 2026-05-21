  • Новость часаРоссийские ядерные силы отработали пуски ракет на масштабных учениях
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Сила Сибири – 2» для Китая приобрела особое значение
    Су-35 отключил автопилот у британского самолета-разведчика
    Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в зоне СВО
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    21 мая 2026, 09:07 • Новости дня

    «Хезболла» нанесла десятки ударов за день по позициям израильской армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о проведении 24 военных операций против израильской армии в среду в ответ на нарушение режима прекращения огня и атаки по гражданским объектам на юге Ливана, говорится в заявлении пресс-службы движения.

    Вооруженные формирования атаковали позиции ЦАХАЛ в ответ на удары по гражданским объектам, передают РИА «Новости».

    В пресс-службе организации подчеркнули масштаб действий. «Исламское сопротивление 20 мая осуществило 24 боевые операции против вражеской армии Израиля», – отмечается в сводном отчете.

    Удары наносились по скоплениям военных в районах Авивим, Рамим, Рамот-Нафтали и Маале-Голани. Для атак применялись ударные дроны, артиллерия и ракетные комплексы. Особое внимание уделялось пресечению попыток продвижения израильских сил в районе ливанского поселения Хадат.

    В ходе ожесточенных боев были поражены четыре танка Меркава и два инженерных бульдозера D9. Под плотный огонь также попали эвакуационные группы противника. Вечером бойцы выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому беспилотнику Hermes 450 над центральным сектором южного Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли серию ударов по позициям израильских войск на юге Ливана.

    Армия Израиля зафиксировала новый обстрел с ливанской территории в районе приграничного поселка Авивим.

    Израильские военные начали серию атак по объектам шиитской организации в долине Бекаа.

    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    Комментарии (60)
    21 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Axios узнал о вставших дыбом волосах Нетаньяху при разговоре с Трампом об Иране

    Axios узнал о напряженных переговорах Трампа и Нетаньяху об Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Новое мирное предложение по Ирану вызвало напряженный телефонный разговор между американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник, сообщили источники.

    «Президент Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки достичь соглашения с Ираном во время сложного телефонного разговора, сообщили три источника, при этом один из них отметил, что от этого разговора у Нетаньяху «волосы встали дыбом», – пишет Axios.

    По словам источников портала, Катар и Пакистан с участием других региональных посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум, чтобы попытаться преодолеть разногласия между США и Ираном.

    Это происходит на фоне колебаний Трампа между приказом о массированном ударе по Ирану и его стремлением к заключению сделки.

    Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам и хочет возобновить войну, чтобы еще больше подорвать военный потенциал Ирана и ослабить режим, разрушив его критически важную инфраструктуру.

    «Вопрос только в том, пойдем ли мы до конца или они подпишут документ. Посмотрим, что будет», – сказал Трамп в среду на выпускном в Академии береговой охраны.

    Позже в тот же день он заявил, что США и Иран «находятся на грани» между заключением сделки и возобновлением войны.

    Трамп также заявил, что Нетаньяху «сделает все, что я от него потребую» в отношении Ирана, хотя добавил.

    Иран подтвердил, что рассматривает обновленное предложение, но пока не проявил никаких признаков гибкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отвергли предыдущее предложение Ирана из-за разногласий по ядерной программе. В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    США перебросили в Израиль из Германии боеприпасы для войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    В Тель-Авив переброшены военные грузы с американских баз в Германии на фоне возможного возобновления активных боевых действий с Ираном, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

    Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США доставили в Израиль грузы с боеприпасами, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира». Военные грузы перебрасываются с американских баз, расположенных на территории Германии.

    Израильские военные активно готовятся к возобновлению военной операции против Ирана. Общественная телекомпания «Кан» приводит слова неназванного представителя службы безопасности: «Израиль присоединится к любым новым ударам США по Ирану и будет нацеливаться на иранскую энергетическую инфраструктуру».

    США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак. Как ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на ближневосточные источники, совместные удары по иранским объектам могут начаться уже на этой неделе.

    В начале мая Соединенные Штаты перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возобновление крупномасштабных военных операций против Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал противостояние с Ираном незавершенным.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 16:14 • Новости дня
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Около полутора тысяч танкеров и сухогрузов вынуждены ожидать специального разрешения от иранских военных для прохода через стратегически важную водную артерию.

    В настоящее время 1,5 тыс. коммерческих кораблей ожидают допуска от Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС. Танкеры и сухогрузы не могут пересечь Ормузский пролив без официального разрешения элитных частей иранской армии.

    Военно-морские силы страны сейчас переведены в состояние повышенной готовности. Иранский флот продолжает непрерывно контролировать всю зону Персидского залива для надежной защиты акватории региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции в десять раз расширил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Иранское военное формирование пригрозило уничтожить все американские базы на юге Персидского залива.

    Вице-спикер парламента исламской республики назвал контроль над данной акваторией суверенной привилегией страны.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил США открытием новых фронтов

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран предупредил о готовности расширить боевые действия в ответ на возможные новые удары США и Израиля по иранским объектам.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил о готовности открыть новые фронты в случае повторной агрессии США и Израиля, передает РИА «Новости».

    «Если противник совершит глупость и вновь попадется в ловушку Израиля и совершит еще одну агрессию на наш дорогой Иран, мы откроем для них новые фронты с новой методикой и рычагами воздействия», – сказал он агентству Fars.

    Иранский военный источник ранее сообщил РИА «Новости», что Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США.

    Накануне президент США рассказал, что Вашингтон планировал военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар ради шанса на мирное соглашение.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако США перешли к блокаде иранских портов, а Иран ввел особые правила транзита через Ормузский пролив. На фоне эскалации конфликта судоходство через Ормузский пролив практически остановилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США.

    Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа на новые удары США.

    Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о подготовке для Соединенных Штатов «неожиданных вариантов» войны с использованием новой техники и оружия.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 08:23 • Новости дня
    Иран раскрыл новые тактические шаги на случай атаки США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США, сделав упор на сочетание обороны и наступления в рамках военной доктрины.

    О подготовке таких мер сообщил иранский военный источник, передает РИА «Новости», комментируя вероятность повторной атаки Соединенных Штатов по целям в Иране.

    Собеседник заявил: «Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление. С точки зрения вооружений и обороноспособности, у нас нет каких-либо проблем».

    Ранее канал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон составил список целей для ударов в Иране на случай приказа президента США Дональда Трампа о возобновлении атак. В воскресенье Трамп призвал Тегеран поторопиться с заключением сделки с Вашингтоном и подчеркнул, что время имеет решающее значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отложил запланированный удар по Ирану ради возможного мирного соглашения.

    Президент США Дональд Трамп на фоне затянувшихся переговоров стал серьезно рассматривать возобновление крупных военных операций против Ирана.

    Командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана дать решительный и масштабный ответ на новые удары США.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    AP сообщило о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    AP сообщило о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жесткая внешняя политика Белого дома натолкнулась на категоричный отказ Тегерана идти на уступки, подкрепленный стратегическим контролем исламской республики над Ормузским проливом, пишет The Associated Press.

    Президент США временно отложил планы военных ударов по Ирану, передает The Associated Press. Американский лидер пошел на этот шаг по просьбе арабских государств Персидского залива на фоне хрупкого перемирия.

    «Сейчас ведутся серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет заключена сделка, которая станет очень приемлемой для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами», – заявил политик.

    При этом глава Белого дома поручил военным готовиться к полномасштабному наступлению в любую минуту на случай провала дипломатии. Несмотря на жесткие санкции, Тегеран по-прежнему отказывается сворачивать свою ядерную и ракетную программы.

    Исламская республика жестко контролирует Ормузский пролив. Блокада этого важнейшего нефтяного маршрута провоцирует рост цен на бензин в США. Эксперты называют ситуацию тупиковой, отмечая падение экономических рейтингов Трампа накануне ноябрьских выборов в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, привычка американского лидера публично унижать оппонентов поставила под угрозу мирные переговоры с Тегераном.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении данного противостояния.

    При этом Вашингтон отказался принять инициативу исламской республики по открытию Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    США получили пересмотренный план Ирана по Ближнему Востоку

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран через пакистанских посредников направил американскому руководству скорректированные инициативы, направленные на скорейшее завершение затяжного вооруженного конфликта в ближневосточном регионе.

    Представители Исламабада вручили делегатам из Соединенных Штатов пересмотренный проект иранского соглашения по мирному урегулированию, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «У нас время на исходе», – подчеркнул осведомленный пакистанский источник. При этом собеседник журналистов обратил внимание на то, что участники переговорного процесса постоянно меняют свои цели.

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил факт непрямых контактов. Политик уточнил, что два государства продолжают активно обмениваться замечаниями по корректировке текущего плана через Пакистан.

    Днем ранее агентство Fars сообщило о выдвижении Вашингтоном пяти ответных требований. Американская администрация называет их выполнение строго необходимым для продолжения диалога по урегулированию разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона.

    Исламская республика потребовала разблокировки своих финансовых средств за рубежом.

    Иранская сторона выдвинула пять предварительных условий для начала переговоров с Соединенными Штатами.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 02:33 • Новости дня
    Al Hadath заявил о согласии Ирана передать обогащенный уран России
    Al Hadath заявил о согласии Ирана передать обогащенный уран России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран в рамках урегулирования конфликта с Вашингтоном согласен на экспорт ядерных материалов российской стороне при выполнении ряда условий, сообщает Al Hadath.

    Об этом говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном, отрывки из которого процитировал Al Hadath.

    В доработанном документе отмечается готовность «передать обогащенный уран России вместо США при определенных условиях». Конкретные требования пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Иранская сторона допускает отказ от требований к Вашингтону о компенсации военного ущерба. Взамен государство намерено добиваться существенных экономических уступок.

    Оман и Пакистан должны получить значительную роль в разрешении любых инцидентов вокруг Ормузского пролива. Потенциальное соглашение с американскими властями потребует обязательных гарантий со стороны международного сообщества, сообщает Al Hadath.

    Указывается, что руководство страны стремится отделить дискуссии о судоходстве от ядерной проблемы. При этом планируется добиваться лишь длительной заморозки атомного проекта, исключая его полную ликвидацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана запланировали обсуждение вопроса передачи обогащенного урана Москве. До этого Тегеран отказался отправлять свои ядерные материалы в Соединенные Штаты.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Тегеран может свободно развивать ядерную программу в невоенных целях наравне с другими участниками профильного международного договора.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 22:36 • Новости дня
    Трамп заявил, что отложил военный удар США по Ирану

    Трамп: США отложили удар по Ирану ради возможного достижения мирной сделки

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон планировал нанести удар по Ирану во вторник, однако изменил решение ради возможного мирного соглашения, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня отложить запланированную нами военную атаку на Исламскую Республику Иран, которая была назначена на завтра», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он уточнил, что сейчас идут серьезные переговоры. По мнению союзников США, они приведут к выгодной для всех стран Ближнего Востока сделке. Главным условием договора станет полный отказ Тегерана от ядерного оружия, заявил Трамп.

    При этом американские вооруженные силы, по его словам, остаются в состоянии повышенной готовности. Военному руководству отдан приказ немедленно осуществить полномасштабное нападение, если устраивающая Вашингтон сделка не состоится, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки. СМИ сообщали, что Пентагон разработал план ударов по Ирану.

    В начале мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности американских войск к возобновлению крупных боевых операций.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп потребовал письменных гарантий отказа Ирана от ядерного оружия
    Трамп потребовал письменных гарантий отказа Ирана от ядерного оружия
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация хочет получить официальный документ, подтверждающий полный отказ Тегерана от намерений по разработке и созданию ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Последнее, о чем они думают, – это ядерное [оружие]. Теперь они должны это облечь в письменную форму», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер высоко оценил шансы на заключение мирного соглашения. По его словам, сейчас идет прямое взаимодействие представителей Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов с США и Ираном.

    Глава вашингтонской администрации выразил надежду на успешный исход переговоров. Он подчеркнул, что будет крайне рад достичь договоренностей без необходимости применения военной силы против Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Вашингтон отложил военный удар по Ирану ради возможного достижения мирной сделки.

    Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил, что Тегеран готов задействовать всю мощь своих вооруженных сил для решительного ответа в случае новых ударов со стороны США.

    В начале мая он заявил о согласии Тегерана отказаться от ядерного оружия.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 21:32 • Новости дня
    Трамп отказался идти на уступки в переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о неготовности идти на какие-либо уступки ради сделки с Тегераном на фоне тупика в переговорах между странами.

    Президент США  заявил о неготовности идти на какие-либо уступки ради сделки с Тегераном на фоне тупика в переговорах между странами, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон занимает жесткую позицию в диалоге с иранской стороной.

    В интервью изданию New York Post политик отметил, что он «не готов» к каким-либо уступкам Тегерану. Это заявление прозвучало после получения очередного якобы разочаровывающего ответа от иранских властей по мирному соглашению.

    Американский лидер также добавил, что Иран осведомлен о последствиях отказа от договоренностей. По его словам, Тегеран якобы в курсе того, что произойдет в ближайшее время, если не пойдет на сделку с Вашингтоном.

    Накануне американский лидер пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирного соглашения. Ранее глава Белого дома счел неприемлемым последний план Тегерана по урегулированию двустороннего конфликта. Президент США также допустил возможность повторных бомбардировок иранских ядерных объектов.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 22:33 • Новости дня
    Системы ПВО сработали над иранским островом Кешм

    Иранские силы ПВО сработали над островом Кешм в Персидском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    В понедельник вечером над островом Кешм сработали системы ПВО, сообщает иранское агентство Mehr.

    Инцидент произошел над территорией стратегически важного острова, передает РИА «Новости». Иранские военные активировали защитные комплексы в небе над акваторией.

    «В понедельник вечером над островом Кешм сработали системы ПВО. Пока что никаких заявлений со стороны официальных лиц о причинах задействования ПВО в этом регионе сделано не было», – уточняется в заявлении агентства Mehr.

    Ранее в начале мая над островом Кешм сбили вражеские беспилотники.

    Президент США заявил о неготовности идти на какие-либо уступки ради сделки с Тегераном на фоне тупика в переговорах между странами.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 22:31 • Новости дня
    Independent узнала о плане США и Израиля вернуть к власти в Иране Ахмадинежада

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты и Израиль вступили в войну с Ираном с целью привести к власти бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада, как минимум американский президент Дональд Трамп открыто говорил о плане США и Израиля инициировать «смену режима» в Иране, заменив сложившуюся власть «кем-то изнутри», пишет Independent.

    Американские чиновники, знакомые с ходом обсуждений, рассказывали New York Times, что план, разработанный израильтянами при участии Ахмадинежада, провалился после начала войны с Ираном.

    До настоящего момента оставалось неясным, кого рассматривали в качестве кандидата на пост главы Исламской Республики после смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

    «Господин Ахмадинеджад не появлялся на публике с тех пор, как получил ранение в результате израильского удара по его дому в Тегеране в рамках попыток освободить его из-под домашнего ареста. В результате нападения погибли трое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), служивших его телохранителями», – пишет Independent.

    Его нынешнее местонахождение и состояние остаются неизвестными. Бывший президент возглавлял Иран с 2005 по 2013 год.

    «С самого начала президент Трамп ясно обозначил свои цели в рамках операции «Эпическая ярость»: уничтожить баллистические ракеты Ирана, демонтировать их производственные мощности, потопить их военно-морской флот и ослабить их марионеточных союзников», –  заявила зампресс-секретаря Белого дома Анна Келли в интервью газете New York Times в ответ на запрос о комментарии по поводу плана смены режима и Ахмадинеджада.

    Independent напоминает, что Ахмадинеджад считается ярым противником Израиля и США и ранее призывал «стереть Израиль с карты мира». В годы после своего президентства он критиковал правительство аятоллы Хаменеи и поддержку Украины, предупреждая, что президент России Владимир Путин «не добьется никаких результатов».

    Его свобода передвижения была ограничена на фоне гражданских беспорядков в Иране. Он также пытался баллотироваться в президенты, но был дисквалифицирован властями.

    Близкие соратники Ахмадинеджада обвиняются в шпионаже в пользу западных стран и Израиля, в том числе его бывший глава администрации Эсфандиар Рахим Машай, который предстал перед судом в 2018 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис экс-президента Ирана Ахмадинежада летом 2025 года опроверг интернет-фейки о его гибели. В начале 2026 года агентство ILNA сообщило о предполагаемой гибели экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время атаки на район Нармак. При этом Офис Ахмадинежада снова опроверг сообщения о его гибели.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Минздрав Ирана: Внешность Хаменеи не пострадала после бомбардировки
    Минздрав Ирана: Внешность Хаменеи не пострадала после бомбардировки
    @ Iranian Supreme Leader/WANA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Внешность верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи не изувечена после мартовских ударов США и Израиля, политик успешно восстанавливается после полученных ранений, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

    Керманпур заявил, что травмы, полученные верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи при бомбардировке США и Израиля в марте, не отразились на его внешности, передает РИА «Новости». Он также добавил, что ранения не привели к инвалидности или ампутации конечностей.

    Глава протокольной службы офиса иранского лидера Мазахер Хосейни отмечал, что Хаменеи идет на поправку. В результате мартовской атаки он получил травмы колена и спины, а также рваную рану за ухом.

    Ранее американские журналисты заявили о пропаже верховного лидера Ирана после февральских авиаударов. Газета The New York Times сообщила о получении Моджтабой Хаменеи сильных ожогов лица. Позже руководитель протокольной службы офиса Хаменеи рассказал об успешном восстановлении главы государства после травм.

    Комментарии (0)
    Главное
    При атаке беспилотников ВСУ на Сызрань погибли два человека
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике
    Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    Грузия выразила надежду на «двустороннюю дружбу» с Украиной
    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком
    Синоптики спрогнозировали рекордную жару в Москве