    «Сила Сибири – 2» для Китая приобрела особое значение
    Су-35 отключил автопилот у британского самолета-разведчика
    Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в зоне СВО
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    21 мая 2026, 08:17 • Новости дня

    NZZ: Учения ядерных сил России стали предупреждением для Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Проходящие тренировки сил сдерживания призваны напомнить западным странам статус ядерной державы и служат предупреждением для Европы, сообщает Neue Zurcher Zeitung.

    Маневры отечественных войск вызвали серьезный резонанс в зарубежной прессе, передает РИА «Новости». Обозреватели швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung оценили влияние этих тренировок на европейские страны.

    Авторы статьи подчеркнули значимость демонстрации оборонного потенциала Москвы. «Этот ядерный маневр, <…> вероятно, является предупреждением для Европы. Он призван напомнить ей, что Россия, как ядерная держава, представляет собой силу, с которой нужно считаться», – говорится в публикации.

    Военнослужащие отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности в Белоруссии.

    В этих маневрах приняли участие более 64 тыс. человек.

    Вооруженные силы России перебросили специальные боеприпасы для комплексов «Искандер-М» на территорию Белоруссии.

    20 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой сумму, которая составила 13% ВВП их родного государства. Она составила 3,9 млрд долларов.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу раскрыл экономические показатели трудовой миграции, передает ТАСС. Выступая на заседании специальной рабочей группы ведомства, он привел статистику доходов иностранных специалистов.

    «Что касается рынка труда. Граждане Армении работают в России без квот, патентов и разрешений на работу, пользуясь равным медицинским, пенсионным и социальным обеспечением. Объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти 3,9 млрд долларов. Это почти две трети от общего объема переводов или порядка 13% ВВП Армении», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян подтвердил сохранение полноправного членства страны в ЕАЭС. Глава МИД Сергей Лавров предупредил Ереван о риске потери всех экономических привилегий.

    20 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции.

    Как сообщает Россельхознадзор, мера направлена на обеспечение фитосанитарной безопасности и защиту экспортного потенциала России.

    «Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Специалисты уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В апреле глава ведомства Сергей Данкверт заявил о сохранении претензий к армянским растительным товарам. В 2024 году служба приостановила поставки молочной продукции из этой республики.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    20 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ

    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания украинских танкистов в Артемовске девятилетняя местная жительница сумела заклинить башню боевой машины, которая затем ушла на задание и была подбита, сообщил журналистам отец ребенка.

    Девятилетняя жительница Артемосква смогла вывести из строя танк ВСУ. Это случилось во время нахождения украинских танкистов в городе, сообщил ТАСС отец ребенка.

    По его словам, украинские военные регулярно ставили танки рядом с домом семьи, со временем начали общаться с местными жителями и однажды позволили ребенку залезть внутрь одной из машин. Сама девочка рассказала агентству, что не помнит технических деталей произошедшего, однако подтвердила, что башню танка действительно удалось вывести из строя.

    Мужчина уточнил, что после этого экипаж не стал докладывать командованию о том, что допустил девочку к технике. По его словам, танк с неисправной башней все же отправили на боевое задание. «Они выехали на задание на неработающей башне, и их подбили», – рассказал он.

    Ранее в Курской области в поселке Хомутовка дрон ВСУ ранил пятилетнюю девочку при атаке на гражданский автомобиль. До этого артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины также повреждают машины военных, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    20 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Киевом ударов по дронами с территории Латвии по России «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала распространенное СВР сообщение о подготовке Киевом ударов по России беспилотниками с территории Латвии «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза. «Российские публичные угрозы в адрес наших прибалтийских государств абсолютно неприемлемы», – написала она в соцсетях, сообщает ТАСС.

    Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что не сомневается: угроза в адрес одной страны Евросоюза означает угрозу всему объединению. Она прямо обвинила Россию и Белоруссию в том, что именно они несут прямую ответственность за беспилотники, которые, по ее оценке, угрожают жизни и здоровью граждан Евросоюза на восточном фланге.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз будет отвечать с единством и силой, усиливая оборону и безопасность восточного направления. При этом она не уточнила, что речь идет об украинских беспилотниках, и вовсе не упомянула Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов по тыловым регионам России.

    Накануне МИД Латвии вручил ноту протеста временно поверенному в делах России после заявления СВР о прибытии в республику операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    Ранее Еврокомиссия заявила об отсутствии доказательств использования украинских беспилотников для ударов по России через воздушное пространство стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    20 мая 2026, 11:38 • Новости дня
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией

    @ Alessandro Bremec/Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры с Россией и кому поручить эту работу. Москве же неинтересно давать согласие на диалог с европейским посредником, который сядет за стол, чтобы усилить позицию Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает на роль переговорщика Ангелу Меркель.

    «Кандидатура Ангелы Меркель на роль переговорщика с Россией спорная. С одной стороны, из имеющихся претендентов она – наиболее комфортный посредник. С другой, есть несколько факторов, которые делают ее «назначение» на эту должность сомнительным», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, сама Меркель заявила о том, что человек, не обладающий властью, не должен вести переговоры с Москвой. Во-вторых, в России ей не слишком верят. Экс-канцлер Германии ранее представила переговоры 2015 года в Минске как успешный обман российской стороны и попытку выиграть время для Украины», – напомнил собеседник.

    «Наконец, бывшая глава германского правительства после 2022 года наговорила многое против России», – добавил политолог. По его словам, Меркель видит ЕС и Германию как сторону конфликта. «Если мы хотим вести переговоры с Украиной о завершении противостояния, то давать согласие на европейского посредника, который, сев за стол, усилит позицию Украины, нам неинтересно», – считает Ткаченко.

    Как указал эксперт, у Москвы нет особой необходимости вести переговоры с Европой. «Европейцы хотят завершить конфликт своей победой – хотя бы дипломатической или экономической. При этом если Евросоюз будет вынужден полностью заместить США в рамках этого кризиса, то Брюссель окажется под таким финансовым и политическим давлением, что непонятно, выдержит ли объединение это испытание», – рассуждает аналитик.

    Он отметил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении Украины. «Очевидно, что сейчас появляется раздрай между отдельными государствами. Случай с Каей Каллас, которую одернули после высказанного желания быть посредником, говорит о том, что в самой Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры, кому и о чем», – подчеркнул Ткаченко, спрогнозировав, что по итогам встречи на Кипре европейцы не смогут согласовать кандидатуру.

    Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены на следующей неделе собраться для обсуждения кандидатур посредников, которые могут участвовать в переговорах с Россией. Как сообщает Financial Times, неформальная встреча, на которой будут обсуждаться «послужные списки» претендентов, пройдет 27-28 мая на Кипре.

    Среди кандидатов на роль посредника называются бывшие главы правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель. При этом последняя скептично отнеслась к призывам выступить посредником в переговорах России и Европы. По словам Меркель, ее предыдущие переговоры с российским президентом были связаны с политической деятельностью.

    «Во время моего пребывания в должности я выступала посредником в минских соглашениях 2015 года, в «нормандском формате» вместе с президентом Франции. И я никак не могла себе представить, что сейчас меня кто-то будет спрашивать: «Не хотели бы вы сделать это и поговорить с Путиным?» Во время своего срока я это уже делала. Так что этот вариант (с должностью посредника) надо исключить», – приводит слова бывшего канцлера Германии РБК.

    Напомним, в начале мая Владимир Путин заявлял об открытости Москвы к переговорам и назвал Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом глава государства обозначил отсутствие оскорблений в адрес России главным требованием к европейскому переговорщику.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия Шредера в диалоге с Москвой. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил позицию Берлина. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Москва не должна определять представителя ЕС на переговорах. Она допускала, что может самостоятельно представлять Европу в диалоге с Россией. Однако вскоре, по информации СМИ, Каллас исключила себя из списка кандидатов на роль переговорщика.

    20 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» подготовил для Петербургского международного экономического форума уличную экспозицию, где представит обновленную Lada Niva Legend, исторические ВАЗ-2101 и новые спортивные модели, сообщили в пресс-службе автогиганта.

    Уличная экспозиция «АвтоВАЗа» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году объединит исторические, новые и спортивные автомобили. Одним из ключевых экспонатов станет внедорожник Lada Niva Legend, получивший значительные технические и эргономические улучшения, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

    Подробности модернизации классической «Нивы» раскроют в первый день ПМЭФ, 3 июня. На стенде также покажут один из первых ВАЗ-2101, выпущенных в 1970 году и входящих в коллекцию музейного фонда АвтоВАЗа. Кроме того, публике представят новый кроссовер Lada Azimut, запуск серийного выпуска которого намечен на третий квартал.

    В тематической зоне «ВиноГрад» разместят гоночные автомобили Lada Iskra Cup и Vesta TCR, а на стенде города Петербурга установят Lada Iskra. «Она носит одно имя с героической операцией по прорыву блокады Ленинграда 83 года назад», – отметили в компании.

    Ранее «АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового крупного кроссовера для линейки Niva. А год назад на ПМЭФ «АвтоВАЗ» впервые представил новый кроссовер Lada Azimut на российской платформе Vesta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в Петербурге «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» совместно запустили производство автомобилей Lada Iskra для рынка Северо-Запада и центральных регионов России.

    20 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    США провели пуск МБР Minuteman III

    @ Michael Peterson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Невооруженная межконтинентальная ракета Minuteman III стартовала с калифорнийской базы Ванденберг для плановой проверки боеготовности наземных ядерных сил США.

    Американское командование глобальных ударов осуществило тестовый запуск носителя рано утром 20 мая, передает РИА «Новости».

    Испытание прошло на территории базы Космических сил. Военные подчеркнули, что маневр планировался несколько лет назад и не связан с текущей международной обстановкой.

    «Этот пуск подтверждает состояние и готовность наших межконтинентальных баллистических ракет, а также способность всех элементов этой системы – от операторов до самой ракеты – выполнять поставленную задачу», – говорится в официальном заявлении.

    Запуск стал комплексной проверкой работы обслуживающего персонала и техники. Инженеры внимательно отслеживали траекторию полета, функционирование двигателей, системы наведения и блока возвращения в атмосферу. Командир летно-испытательной эскадрильи Кэрри Рэй добавила, что испытание полностью подтвердило надежность боевой системы.

    Собранную информацию передадут в американское военное ведомство, министерство энергетики и Стратегическое командование. Специалисты проведут детальный анализ технического состояния ракеты для оценки качества обслуживания и определения дальнейших сроков эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные накануне анонсировали тестовый старт невооруженной ракеты с базы в Калифорнии.

    Данные межконтинентальные баллистические ракеты значительно превысили свой изначально запланированный срок службы.

    Предыдущий плановый испытательный запуск Minuteman III состоялся в марте.

    21 мая 2026, 01:01 • Новости дня
    В Карибское море зашла авианосная группа ВС США Nimitz

    Tекст: Катерина Туманова

    Один из старейших авианосцев USS Nimitz во главе авианосной ударной группы зашел в Карибское море, сообщило в соцсети Х Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Приветствуем в Карибском море, авианосная ударная группа «Нимиц»!» – сказано в сообщении.

    Южное командование уточнило, что на авианосце USS Nimitz (CVN 68) находится 17 авиакрыльев (CVW-17), эсминец USS Gridley (DDG 101) и сторожевой корабль USNS Patuxent (T-AO 201).

    «USS Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», – добавили американские военные.

    Напомним, американская администрация выдвинула обвинения в адрес Рауля Кастро. До этого Белый дом рассматривал возможность силового задержания бывшего кубинского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы назвали позорной политической провокацией обвинения против Кастро. Военные США значительно нарастили число разведывательных полетов у Кубы.



    21 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»

    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе высказался об опасности перед ядерным потенциалом России и Белоруссии и пригрозил Москве.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.

    Так Рютте прокомментировал совместные российско-белорусские  учения по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели.

    «Они знают, что если это произойдет – последствия будут разрушительными», – приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на «Европейская правду».

    Рютте подчеркнул, что НАТО тщательно следит за этими учениями.

    Напомним, Россия и Белоруссии начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии. Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России. В маневрах по подготовке и применению ядерных сил задействованы более 64 тыс. военнослужащих.

    21 мая 2026, 04:00 • Новости дня
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона при возможных в будущем контактах по украинскому урегулированию примет во внимание усиливающуюся агрессивность сторон, отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG).

    «Мы всегда открыты к переговорам. Вот, видите, думали, что вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт. По-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями. Если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа», – сказал министр в интервью SMG.

    Лавров напомнил, что после принятия президентом России Владимиром Путиным предложения американского коллеги Дональда Трампа в Анкоридже, никакого прогресса не произошло.

    «Хотелось бы узнать, почему так происходит. Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске. Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать», – пообещал глава МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в СВО и напомнил важный момент для решения украинского конфликта. Министр Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине. Зато Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине.

    21 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона категорически не согласна с намерением Еревана оставаться в ЕАЭС лишь до момента вступления в Евросоюз, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – приводит его слова РИА «Новости» по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

    Галузин добавил, что принимать ту линию, которую проводит армянское руководство, Россия не станет, «такие подходы нас устроить не могут».

    Российский дипломат отметил, что в Армении сегодня присутствуют представители ЕС, которые и занимаются вмешательством во внутренние дела страны.

    «Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД возмутились реакцией Еревана на угрозы Зеленского России. Галузин заявил, что Запад старается отдалить Центральную Азию от России, а также указал на то, как Запад использует Армению против России.

    20 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Sohu: Заявление Захаровой о Японии потрясло Восточную Азию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой о непризнании Японией итогов Второй мировой войны стало заметным сигналом для стран Восточной Азии, отметили китайские СМИ.

    Слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Япония официально не признала итоги Второй мировой войны, были восприняты в регионе как серьёзный дипломатический сигнал, пишет RT со ссылкой на китайское агентство Sohu.

    Авторы публикации отметили: «Её заявление заставило весь Восточно-Азиатский регион на мгновение замолчать. Эти слова были не просто эмоциональной репликой, а серьёзным дипломатическим сигналом».

    По данным Sohu, тема исторической памяти и возможной милитаризации Японии особенно внимательно отслеживается китайскими политиками. В материале подчёркивается, что позиция Москвы по этому вопросу стала предметом пристального внимания в Восточной Азии.

    Ранее Захарова заявила, что на протяжении уже 80 лет Япония не видит, не слышит и не признаёт итоги Второй мировой войны во всей их полноте. При этом она подчеркнула, что российская сторона намерена и дальше просвещать Токио по вопросам исторического наследия и послевоенного устройства мира.

    Также официальный представитель МИД назвала безрассудной русофобскую линию Токио и подчеркнула ее вред для самой Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на саммите Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность ускоренной ремилитаризацией Японии и призвали Токио признать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

    20 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Умер российский эпидемиолог Вадим Покровский

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на 72-м году жизни ушел из жизни известный ученый, академик РАН, специалист по профилактике ВИЧ Вадим Покровский.

    О смерти выдающегося медика сообщил Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Измерова, передает ТАСС.

    В учреждении ученый занимал должность заведующего лабораторией постгеномных технологий и входил в Ученый совет.

    «20 мая на 72-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский», – говорится в официальном сообщении.

    Коллеги подчеркнули, что биография академика была неразрывно связана с профилактической медициной. Он внес значительный вклад в развитие отечественной эпидемиологии, что помогло снизить заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в России.

    Основную часть своей научной деятельности Покровский посвятил борьбе с ВИЧ-инфекцией, создав собственную научную школу и подготовив множество профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года академик Вадим Покровский сообщил о заражении ВИЧ-инфекцией более 1% населения России.

    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    @ IMAGO/Noah Wedel/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

    21 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    @ Peter Dejong/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны соседней Белоруссии, заявил в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на черниговско-киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы», – передают «Вести».

    По словам Зеленского, российская сторона якобы намерена атаковать по северным регионам, по Черниговско-Киевскому направлению, поэтому министерства работают над укреплением обороны там.

    Он так же заявил, что Киев предпринимает «превентивные шаги в отношении как Беларуси» и отдельных частей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно  опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики. Зеленский  ранее уже приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией. Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии».

