Адмирал Моисеев поздравил моряков с годовщиной образования Тихоокеанского флота

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев направил торжественное обращение военнослужащим, передает Минобороны. «От себя лично и имени Военного совета Военно-Морского Флота поздравляю Вас, ветеранов, весь личный состав с 295-й годовщиной со Дня основания Тихоокеанского флота - гордости нашего Отечества, надежного стража восточных рубежей России!», – заявил военачальник.

Адмирал напомнил о героической истории объединения. В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч тихоокеанцев обороняли Москву, Ленинград и Сталинград, а в 1945 году освобождали Курильские острова. За проявленное мужество более 30 тыс. моряков получили награды.

Моисеев подчеркнул, что сегодня личный состав продолжает славные традиции, обеспечивая безопасность морских коммуникаций. Военные моряки и пехотинцы показывают пример доблести в ходе специальной военной операции. Тысячи бойцов уже удостоены высоких государственных наград за отвагу и самоотверженность.

Отдельные слова благодарности главнокомандующий выразил ветеранам, передающим бесценный опыт новому поколению. Он также поблагодарил семьи военнослужащих, чья поддержка помогает защитникам стоять на страже Родины.

