    21 мая 2026, 06:40 • Новости дня

    Адмирал Моисеев поздравил моряков с годовщиной образования Тихоокеанского флота

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал флота Александр Моисеев поздравил военнослужащих и ветеранов Тихоокеанского флота с 295-ой годовщиной создания объединения, сообщает Минобороны России.

    Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев направил торжественное обращение военнослужащим, передает Минобороны. «От себя лично и имени Военного совета Военно-Морского Флота поздравляю Вас, ветеранов, весь личный состав с 295-й годовщиной со Дня основания Тихоокеанского флота - гордости нашего Отечества, надежного стража восточных рубежей России!», – заявил военачальник.

    Адмирал напомнил о героической истории объединения. В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч тихоокеанцев обороняли Москву, Ленинград и Сталинград, а в 1945 году освобождали Курильские острова. За проявленное мужество более 30 тыс. моряков получили награды.

    Моисеев подчеркнул, что сегодня личный состав продолжает славные традиции, обеспечивая безопасность морских коммуникаций. Военные моряки и пехотинцы показывают пример доблести в ходе специальной военной операции. Тысячи бойцов уже удостоены высоких государственных наград за отвагу и самоотверженность.

    Отдельные слова благодарности главнокомандующий выразил ветеранам, передающим бесценный опыт новому поколению. Он также поблагодарил семьи военнослужащих, чья поддержка помогает защитникам стоять на страже Родины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны привлекло силы Тихоокеанского флота к масштабным учениям ядерных сил.

    В начале мая малые противолодочные корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы у берегов Камчатки.

    В конце прошлого года 155-ю отдельную бригаду морской пехоты ТОФ переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию.

    20 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ

    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания украинских танкистов в Артемовске девятилетняя местная жительница сумела заклинить башню боевой машины, которая затем ушла на задание и была подбита, сообщил журналистам отец ребенка.

    Девятилетняя жительница Артемосква смогла вывести из строя танк ВСУ. Это случилось во время нахождения украинских танкистов в городе, сообщил ТАСС отец ребенка.

    По его словам, украинские военные регулярно ставили танки рядом с домом семьи, со временем начали общаться с местными жителями и однажды позволили ребенку залезть внутрь одной из машин. Сама девочка рассказала агентству, что не помнит технических деталей произошедшего, однако подтвердила, что башню танка действительно удалось вывести из строя.

    Мужчина уточнил, что после этого экипаж не стал докладывать командованию о том, что допустил девочку к технике. По его словам, танк с неисправной башней все же отправили на боевое задание. «Они выехали на задание на неработающей башне, и их подбили», – рассказал он.

    Ранее в Курской области в поселке Хомутовка дрон ВСУ ранил пятилетнюю девочку при атаке на гражданский автомобиль. До этого артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины также повреждают машины военных, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    20 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    США провели пуск МБР Minuteman III

    @ Michael Peterson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Невооруженная межконтинентальная ракета Minuteman III стартовала с калифорнийской базы Ванденберг для плановой проверки боеготовности наземных ядерных сил США.

    Американское командование глобальных ударов осуществило тестовый запуск носителя рано утром 20 мая, передает РИА «Новости».

    Испытание прошло на территории базы Космических сил. Военные подчеркнули, что маневр планировался несколько лет назад и не связан с текущей международной обстановкой.

    «Этот пуск подтверждает состояние и готовность наших межконтинентальных баллистических ракет, а также способность всех элементов этой системы – от операторов до самой ракеты – выполнять поставленную задачу», – говорится в официальном заявлении.

    Запуск стал комплексной проверкой работы обслуживающего персонала и техники. Инженеры внимательно отслеживали траекторию полета, функционирование двигателей, системы наведения и блока возвращения в атмосферу. Командир летно-испытательной эскадрильи Кэрри Рэй добавила, что испытание полностью подтвердило надежность боевой системы.

    Собранную информацию передадут в американское военное ведомство, министерство энергетики и Стратегическое командование. Специалисты проведут детальный анализ технического состояния ракеты для оценки качества обслуживания и определения дальнейших сроков эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные накануне анонсировали тестовый старт невооруженной ракеты с базы в Калифорнии.

    Данные межконтинентальные баллистические ракеты значительно превысили свой изначально запланированный срок службы.

    Предыдущий плановый испытательный запуск Minuteman III состоялся в марте.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    21 мая 2026, 01:01 • Новости дня
    В Карибское море зашла авианосная группа ВС США Nimitz

    Tекст: Катерина Туманова

    Один из старейших авианосцев USS Nimitz во главе авианосной ударной группы зашел в Карибское море, сообщило в соцсети Х Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Приветствуем в Карибском море, авианосная ударная группа «Нимиц»!» – сказано в сообщении.

    Южное командование уточнило, что на авианосце USS Nimitz (CVN 68) находится 17 авиакрыльев (CVW-17), эсминец USS Gridley (DDG 101) и сторожевой корабль USNS Patuxent (T-AO 201).

    «USS Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», – добавили американские военные.

    Напомним, американская администрация выдвинула обвинения в адрес Рауля Кастро. До этого Белый дом рассматривал возможность силового задержания бывшего кубинского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы назвали позорной политической провокацией обвинения против Кастро. Военные США значительно нарастили число разведывательных полетов у Кубы.



    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    @ IMAGO/Noah Wedel/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

    20 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    TWZ: Раскрыт замаскированный под контейнер комплекс запуска сотни дронов в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания DZYNE Technologies продемонстрировала недорогие модульные беспилотники Blitz и замаскированную под обычный грузовой контейнер пусковую установку BlitzBox, способную выпустить рой из ста аппаратов.

    Компания DZYNE Technologies раскрыла детали о своем новом беспилотном комплексе Blitz и контейнерной системе запуска BlitzBox, передает портал TWZ.

    Самая крупная версия установки способна запустить волну из ста дронов. За последние четыре месяца Пентагон дважды запрашивал предложения на создание подобных систем.

    «Он заполняет нишу между мультикоптерами и более крупными аппаратами второй группы. Так что вы действительно попадаете в средний диапазон дальности и продолжительности полета, сохраняя при этом оперативно значимую полезную нагрузку», – заявил менеджер проекта Коннор Толер.

    Аппарат Blitz представляет собой небольшой модульный дрон самолетного типа с двумя электродвигателями. В зависимости от батареи он может пролететь до 80 или 150 километров, находясь в воздухе от одного до двух часов. Максимальная полезная нагрузка составляет более двух килограммов.

    Контейнерная система BlitzBox выпускается в двух вариантах: трехметровом на 16 дронов и 12-метровом на 100 аппаратов. Внешне они не отличаются от обычных транспортных контейнеров, что усложняет их обнаружение противником. Установки могут управляться дистанционно через спутниковую связь, включая системы Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали запуск перехватывающих беспилотников с борта турбовинтовых самолетов Ан-28.

    Американские аппараты семейства MQ-9 получат способность для атаки целей дальнобойными крылатыми ракетами.

    На российском патрульном катере проекта 21980 в Черном море впервые появилась решетчатая защита от воздушных дронов.

    21 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Рютте решил пригрозить России «разрушительными последствиями»
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе высказался об опасности перед ядерным потенциалом России и Белоруссии и пригрозил Москве.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.

    Так Рютте прокомментировал совместные российско-белорусские  учения по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели.

    «Они знают, что если это произойдет – последствия будут разрушительными», – приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на «Европейская правду».

    Рютте подчеркнул, что НАТО тщательно следит за этими учениями.

    Напомним, Россия и Белоруссии начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии. Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России. В маневрах по подготовке и применению ядерных сил задействованы более 64 тыс. военнослужащих.

    20 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    TWZ: Швеция выбрала французские фрегаты с необычным дизайном носа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведские военно-морские силы пополнятся четырьмя новыми надводными кораблями класса Lulea, проект которых основан на французских фрегатах типа FDI.

    Швеция определилась с выбором будущих надводных кораблей класса Lulea, отдав предпочтение французскому проекту фрегата FDI, пишет TWZ.

    Необычный дизайн с перевернутым носом обошел конкурентов из Британии и Испании. О решении было объявлено на палубе корвета-невидимки Harnosand класса Visby.

    Сейчас корветы Visby водоизмещением 705 тонн и длиной 72 метра являются крупнейшими кораблями шведского флота. Однако новые французские фрегаты будут значительно больше: их водоизмещение составит 4390 тонн, а длина – 122 метра. Выбор в пользу FDI обусловлен интегрированными боевыми системами, зрелостью проекта и сроками поставок. Франция предложила передать первый полностью оборудованный корабль уже в 2030 году.

    «Это решение утроит шведскую противовоздушную оборону наземного и надводного базирования», – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фрегаты будут вооружены зенитными ракетами Aster 30 и CAMM-ER, способными поражать цели на расстоянии более 120 и 40 километров соответственно. Вместо французских противокорабельных ракет корабли оснастят шведскими RBS 15, а для борьбы с подлодками установят легкие торпеды Torped 47.

    Артиллерийское вооружение будет представлено шведскими пушками Bofors 57-мм и зенитными комплексами Bofors 40 Mk 4. Выбор французского проекта укрепит военное сотрудничество двух стран, о чем уже упомянул президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что новые корабли усилят позиции шведского флота в Балтийском море и Северной Атлантике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции одобрило закупку четырех французских фрегатов.

    Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил о форсированной модернизации шведского флота против российской стороны.

    В прошлом году вооруженные силы королевства запланировали приобретение дальнобойных крылатых ракет.

    20 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    У американских вертолетов Apache нашли опасный дефект трансмиссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У боевых вертолетов армии США Apache AH-64E выявлен дефект трансмиссии, который способен привести к отказу хвостового винта и потере управления, отмечают американские СМИ.

    В одном из основных ударных вертолетов армии США Apache AH-64E обнаружена серьезная проблема с трансмиссией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense One и внутренние документы сухопутных войск.

    В статье приводится вывод расследования: «Расследование сухопутных войск показало, что «у некоторых AH-64E в главных трансмиссиях может произойти внутренняя поломка, в результате которой могут быть потеряны тяга хвостового винта, электричество и гидравлика… Исходная причина этого до сих пор расследуется»». Эти данные содержатся во внутреннем документе по вопросам безопасности.

    Согласно ему, потенциальной неисправности подвержены все вертолеты серии AH-64E, и авторы рекомендуют приостановить полеты всех машин этого типа. Отмечается, что это последняя модификация ударного вертолета Apache, которая приходит на смену предыдущей модели AH-64D.

    В материале Defense One подчеркивается, что расследование ведется на фоне особой зависимости сухопутных сил от Apache в возможной войне с Ираном. Эти вертолеты направляются в иностранные армии, используются для перевозки знаменитостей и сотрудников администрации и рассматриваются как платформа для будущей модернизации в высокотехнологичных «охотников» за дронами.

    Издание напоминает, что за последние месяцы с Apache AH-64E произошло несколько инцидентов. В марте один вертолет разбился во время тренировочного полета в Алабаме, другой потерпел аварию при контрольном вылете в Техасе, а на прошлой неделе машина совершила вынужденную посадку в Южной Корее.

    Одновременно, по данным внутренней документации, в сухопутных силах возник дефицит финансирования. Это вынудило командование сократить количество летных часов и ускорить вывод из эксплуатации более ранней версии вертолета Apache AH-64D.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее боевой вертолет AH-64 Apache армии США совершил вынужденную посадку на сельскохозяйственном поле близ авиабазы Кунсан в Южной Корее. В марте 2024 года ударный вертолет AH-64E Apache армии США во время учений в штате Колорадо потерпел крушение и два военнослужащих получили легкие травмы.

    Однако совсем недавно западные СМИ сообщали, что американские военные, задействовав именно вертолеты AH-64 Apache и MH-60 Seahawk, уничтожили шесть иранских катеров, угрожавших коммерческим судам в Ормузском проливе.

    20 мая 2026, 10:31 • Новости дня
    Песков сообщил о формировании военными реакции России на БПЛА из Прибалтики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Силовые структуры внимательно следят за ситуацией с полетами дронов через границу, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации данных Службы внешней разведки.

    «Эта проблема есть, и соответствующие наши службы, прежде всего военные в данном случае, они внимательно отслеживают ситуацию и формулируют необходимую реакцию нашей страны», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о планах украинского командования запускать беспилотники из Прибалтики.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил об уничтожении украинского дрона румынским истребителем.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны после падения аппарата в Резекне.

    20 мая 2026, 19:42 • Новости дня
    Российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские подразделения на совместных учениях в Белоруссии отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    Военные России в ходе учений ядерных сил на территории Белоруссии отработали приведение подразделений применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского министерства обороны.

    По данным военного ведомства Белоруссии, с 18 мая на территории республики проходит тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В маневрах задействованы соединения, отвечающие за применение ядерных средств и их поддержку, уточнили в министерстве обороны Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Позже российское Минобороны сообщило, что в масштабных маневрах участвовали более 64 тыс. военнослужащих.

    20 мая 2026, 09:31 • Новости дня
    МО: Ядерные силы привели в высшую боеготовность на учениях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе масштабных учений российские вооруженные силы отработали задачи по скрытному выдвижению оперативно-тактических комплексов и подготовке к проведению пусков, ядерные силы привели в степень высшей боеготовности, сообщило Минобороны.

    Российская армия отработала приведение соединений в высшие степени боевой готовности для применения ядерного оружия, указало Минобороны в Max.

    Подразделения обеспечили доставку боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад.

    Личный состав получил специальные боеприпасы для ракетных комплексов «Искандер-М». Военнослужащие выполнили снаряжение ракет-носителей и осуществили скрытное выдвижение в назначенные районы для подготовки к пускам.

    В маневрах приняли участие более 64 тыс. человек и свыше 7,8 тыс. единиц техники. Задействовано более 200 пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, включая восемь стратегических крейсеров.

    Кроме того, участники учений успешно отработали вопросы совместной подготовки и применения ядерного арсенала, размещенного на территории Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны России объявило о начале масштабных маневров ядерных сил с привлечением более 64 тыс. военнослужащих.

    Двумя днями ранее белорусское военное ведомство сообщило о старте тренировки частей боевого применения специальных боеприпасов.

    20 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    ФСВТС: Китай сохранил высокий интерес к российским авиасистемам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интерес Китая к российским авиасистемам остается достаточно высоким, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Пекин по-прежнему проявляет значительное внимание к российской авиационной технике, передает РИА «Новости».

    «Их интерес к нашим авиационным системам остается достаточно высоким», – подчеркнул Шугаев.

    Заявление прозвучало на фоне официального визита президента России Владимира Путина в Китай, который начался накануне вечером. В среду на площади Тяньаньмэнь прошла церемония встречи российской делегации, после чего в Доме народных собраний стартовали двусторонние переговоры.

    В состав представительной российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также руководители крупнейших компаний – Игорь Сечин и Алексей Миллер. Дмитрий Шугаев также принимает участие в переговорном процессе.

    Кроме того, глава ФСВТС прокомментировал реализацию контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Индию. По его словам, процесс идет строго в соответствии с согласованным графиком. Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков С-400 осенью 2018 года на сумму 5,43 млрд долларов, завершение поставок ожидается в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Ранее китайская сторона проявила активный интерес к российским высокотехнологичным системам противовоздушной обороны и боевым самолетам.

    Осенью прошлого года Москва допустила возобновление переговоров с Индией о дополнительных поставках зенитных ракетных систем С-400.

    21 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран планирует задействовать ранее не применявшиеся в боевых условиях современные вооружения в случае эскалации конфликта с американскими и израильскими войсками, сообщил иранский военный источник.

    «Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано», – сказал он РИА «Новости».

    Информатор подчеркнул, что Тегеран обладает достаточными ресурсами для обороны и в этот раз не намерен проявлять сдержанность. Ранее телеканал CNN сообщал о подготовке Пентагоном списка целей для возможных ударов по иранской территории, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

    В понедельник глава Белого дома подтвердил планы атаковать республику, однако наступление отложили по просьбе арабских стран ради мирного соглашения. При этом агентство Fars уточнило, что Вашингтон выдвинул пять неприемлемых для иранской стороны условий, отвергнув предложения о снятии санкций и прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала об усиленной подготовке президента США к продолжению войны с Ираном. По пути из КНР он пообещал довести до конца военную операцию в Иране. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран.


    20 мая 2026, 07:20 • Новости дня
    Минобороны Индии сообщило об успешном испытании ракеты с беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии провела успешный запуск управляемой ракеты собственного производства с беспилотника, сообщило Минобороны страны.

    Организация оборонных исследований и разработок Индии успешно выполнила запуск управляемой ракеты собственного производства с беспилотника, передает ТАСС. В военном ведомстве страны подтвердили завершение испытаний.

    «DRDO завершила испытания по отработке окончательной конфигурации для серийного производства высокоточной управляемой ракеты ULPGM-V3 точного наведения, запускаемой с БПЛА», – заявили в Минобороны Индии. Тестирование проходило в режимах воздух-земля и воздух-воздух на полигоне вблизи города Курнул штата Андхра-Прадеш.

    В ходе испытаний применялась интегрированная наземная система управления, использующая передовые технологии для автоматизации подготовки и самого запуска. Отмечается, что ракета создана исключительно силами индийской промышленности с участием малого и среднего бизнеса. Министр обороны Раджнатх Сингх назвал это событие важным шагом к самодостаточности страны в оборонной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая индийские военные испытали новую планирующую систему для авиабомб.

    В прошлом году власти страны запустили масштабную программу развития национального производства беспилотников.

    Осенью южноазиатская республика впервые осуществила запуск баллистической ракеты Agni-Prime с мобильной железнодорожной платформы.

    20 мая 2026, 07:20 • Новости дня
    ВСУ на Сумском направлении стали строить укрепления изъятой ЖКХ-техникой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта крушат противника и его технику, однако ВСУ находят новые способы борьбы, отнимая гражданских предприятий ЖКХ технику, чтобы возводить укрепления.

    «Командование 711-й бригады ВСУ изъяло у сумских предприятий ЖКХ дорожную технику для строительства укреплений вокруг областного центра», – рассказали российские бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» в Сумской районе продвинулись на 19  участках до 600 метров, продолжается зачистка подвалов некогда жилых строений в Запселье. При этом ВСУ пытаются наносит неизбирательные удары артиллерией и FPV-дронами.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 400 метров.

    На Харьковском направлении в селе Гранов продолжаются стрелковые бои, ведется зачистка  подвалов некогда жилых домов и хозяйственных построек. На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на восьми участках до 1 тыс. метров. На  Великобурлукском направлении стрелковые бои идет в районе села Бударки и в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «Штурмовые подразделения 126 мсп 71 мсд 14 АК ГВ «Север» сломили упорное сопротивление противника, выбили последние группы украинских националистов из состава 159 омбр ВСУ из села Волоховка и освободили населенный пункт!» – сообщили бойцы.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях), указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 200 человек. Пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом.

