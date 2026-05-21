Гинцбург исключил угрозу распространения вируса Эбола в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Даже если носитель, допустим, из какой-то страны эндемичной, то есть из Африки, прилетит сюда, то настороженность наших врачей настолько велика, что, безусловно, он будет выявлен», – сказал ученый, передает ТАСС.

Эксперт добавил, что при обнаружении инфекции пациента немедленно изолируют для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Ученый призвал соотечественников сохранять полное спокойствие.

По словам специалиста, Эбола относится к самой тяжелой первой группе патогенности и отличается ярко выраженными симптомами. В отличие от коронавируса, эта болезнь не может протекать скрыто, что значительно упрощает выявление зараженных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-инфекционист Елена Малинникова исключила вероятность масштабной эпидемии лихорадки Эбола внутри страны. Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения этого заболевания на территории России.