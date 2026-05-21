Катерина Туманова

Распространяемая в СМИ-иноагенте The Insider информация о «российских спецслужбах» в Ереване – это антироссийский фейк, направленный на дискредитацию двусторонних отношений.

В МИД указали на пример подрывной работы под кураторством западных медиарупоров – публикацию от 19 мая под заголовком «Схватить за „Бороду“». В тексте упоминаются агенты ФСБ, ГРУ и СВР, которые якобы направлены в Армению для борьбы с премьером Пашиняном.

«Приведенные в «расследовании» доводы – не что иное, как неприкрытая ложь и организованная провокация», – подчеркивается в официальном заявлении ведомства в канале Max.

Авторы материала, пишут российские дипломаты, не удосужились проверить факты, допустив множество грубых ошибок. В качестве доказательств в статье приводятся сомнительные скриншоты и рассказы анонимных источников. При этом рутинная гуманитарная деятельность Русского дома в Ереване безосновательно выдается за масштабную спецоперацию. Любые контакты армянской оппозиции с Россией и ее представителями также пытаются выставить незаконной работой.

Подобные публикации расцениваются как прямое вмешательство в политический процесс.

«Налицо – очевидная проекция на Армению «молдавского сценария» – создание вокруг России враждебной атмосферы и зачистка местного инфополя от всего, что связано с нашей страной», – подчеркнули в МИД.

Главная цель таких действий заключается в полном вытеснении России из Южного Кавказа и навязывании Армении внешних ориентиров вопреки её собственным национальным интересам, резюмировали в ведомстве.

