Трамп назвал нелепым отставание США от России по ледоколам

Independent узнала о плане США и Израиля вернуть к власти в Иране Ахмадинежада

Tекст: Катерина Туманова

Американские чиновники, знакомые с ходом обсуждений, рассказывали New York Times, что план, разработанный израильтянами при участии Ахмадинежада, провалился после начала войны с Ираном.

До настоящего момента оставалось неясным, кого рассматривали в качестве кандидата на пост главы Исламской Республики после смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

«Господин Ахмадинеджад не появлялся на публике с тех пор, как получил ранение в результате израильского удара по его дому в Тегеране в рамках попыток освободить его из-под домашнего ареста. В результате нападения погибли трое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), служивших его телохранителями», – пишет Independent.

Его нынешнее местонахождение и состояние остаются неизвестными. Бывший президент возглавлял Иран с 2005 по 2013 год.

«С самого начала президент Трамп ясно обозначил свои цели в рамках операции «Эпическая ярость»: уничтожить баллистические ракеты Ирана, демонтировать их производственные мощности, потопить их военно-морской флот и ослабить их марионеточных союзников», – заявила зампресс-секретаря Белого дома Анна Келли в интервью газете New York Times в ответ на запрос о комментарии по поводу плана смены режима и Ахмадинеджада.

Independent напоминает, что Ахмадинеджад считается ярым противником Израиля и США и ранее призывал «стереть Израиль с карты мира». В годы после своего президентства он критиковал правительство аятоллы Хаменеи и поддержку Украины, предупреждая, что президент России Владимир Путин «не добьется никаких результатов».

Его свобода передвижения была ограничена на фоне гражданских беспорядков в Иране. Он также пытался баллотироваться в президенты, но был дисквалифицирован властями.

Близкие соратники Ахмадинеджада обвиняются в шпионаже в пользу западных стран и Израиля, в том числе его бывший глава администрации Эсфандиар Рахим Машай, который предстал перед судом в 2018 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, офис экс-президента Ирана Ахмадинежада летом 2025 года опроверг интернет-фейки о его гибели. В начале 2026 года агентство ILNA сообщило о предполагаемой гибели экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время атаки на район Нармак. При этом Офис Ахмадинежада снова опроверг сообщения о его гибели.