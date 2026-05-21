Роспотребнадзор назвал основные признаки качественного чая

Tекст: Катерина Туманова

Листья хорошего чая должны быть однородного цвета и размера, а упаковка напитка – целой, без повреждений и с маркировкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«При покупке чая в первую очередь следует обратить внимание на целостность упаковки – она должна быть неповрежденной, изготовленной из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. На маркировке обязательно должны быть указаны название продукта, состав, адрес изготовителя, дата упаковки, масса, условия хранения и срок годности», – сообщили там.

В ведомстве подчеркнули, что поломанных листьев, стеблей и посторонних включений быть не должно. Ржавый или коричневый оттенок сухого черного чая говорит о среднем качестве, а наличие чайной пыли или серого цвета недопустимо.

Чай обладает высокой биологической и пищевой ценностью благодаря катехинам, кофеину, L-теанину, танинам и теафлавинам. Эти компоненты оказывают антиоксидантное, противовоспалительное и антимикробное воздействие на организм человека.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, правда ли, что чай в пакетиках опасен?



