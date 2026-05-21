Посол России в Гаване назвал обвинения США против Кастро попыткой давления

Посол РФ в Гаване назвал обвинения США против Кастро попыткой давления

Tекст: Катерина Туманова

По мнению российского дипломата, Вашингтон намеренно ищет поводы для ухудшения отношений.

«Выдвинутые сегодня в США обвинения против генерала армии Рауля Кастро являются частью политики Вашингтона по усилению давления на Кубу», – приводит ТАСС слова дипломата в соцсети Х.

Посол Коронелли добавил, что подобное решение демонстрирует стремление найти предлоги для эскалации напряженности вокруг острова.

Напомним, американская администрация выдвинула обвинения в адрес Рауля Кастро. До этого Белый дом рассматривал возможность силового задержания бывшего кубинского лидера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы назвали позорной политической провокацией обвинения против Кастро. Военные США значительно нарастили число разведывательных полетов у Кубы.