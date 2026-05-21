  В Карибское море зашла авианосная группа ВС США Nimitz
    Создать полки из «ухилянтов» в Европе мешают из Киева
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Стилист: Длина юбки не влияет на благопристойность одежды
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев
    Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Исследование: Половина новых книг и треть веб-контента написаны ИИ
    21 мая 2026, 03:30 • Новости дня

    Английская «Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    В решающем матче Лиги Европы УЕФА английская «Астон Вилла» одержала уверенную победу над немецким «Фрайбургом», матч в Стамбуле завершился со счетом 3:0.

    Финальная встреча турнира прошла в Стамбуле на домашнем стадионе клуба «Бешикташ», передает РИА «Новости».

    Голами в составе победителей отметились Юри Тилеманс на 41-й минуте, Эмилиано Буэндия в добавленное к первому тайму время и Морган Роджерс на 58-й минуте матча.

    Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери, ранее тренировавший московский «Спартак» в 2012 году, завоевал этот трофей в пятый раз.

    Испанский специалист установил рекорд, так как ни один другой наставник не выигрывал второй по значимости европейский клубный турнир такое количество раз. До этого он трижды побеждал с «Севильей» и один раз – с «Вильярреалом».

    Английский клуб впервые в своей истории стал победителем Кубка УЕФА или Лиги Европы. Ранее лучшим достижением команды в этом турнире был выход в четвертьфинал.

    Для «Фрайбурга» этот матч стал первым финалом европейского кубка, до этого немецкий коллектив доходил лишь до стадии 1/8 финала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Ювентус» в феврале покинул Лигу чемпионов после победы над «Галатасараем». УЕФА определил состав финалистов еврокубков сезона-2025/26. «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии впервые за 22 года.

    18 мая 2026, 13:44 • Новости дня
    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе

    Экономист Юшков: Европейцы приложили руку к усугублению новой фазы энергокризиса

    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда поступит катарский СПГ и цены на энергоресурсы упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее СМИ отметили, что энергокризис из-за войны в Иране вступает в более опасную фазу с приближением летнего сезона.

    «Непростая ситуация на рынке нефти усугубляется в связи с началом летнего автомобильного сезона», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ. Он объясняет: летом люди активно перемещаются, путешествуют – и потребление топлива увеличивается, что сказывается на ценах.

    Собеседник усомнился, что котировки взлетят до 180 долларов за баррель. По его оценкам, речь пойдет, скорее, о 130-140 долларах за баррель. Но даже в этом случае мир столкнется с негативными последствиями. «Может возникнуть эффект деглобализации, и рынок начнет корректироваться за счет сокращения потребления», – рассуждает аналитик.

    Кроме того, добавил спикер, есть дополнительный негативный фактор – возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. «Если Тегеран возобновит атаки, в частности, на порт Фуджейра – один из крупнейших в мире хабов по хранению нефтепродуктов, порт Янбу, расположенный на западе Саудовской Аравии, а также месторождения стран региона, то это приведет к дополнительному сокращению предложения на рынке», – уточнил Юшков.

    Что касается ситуации по газу, то она специфична для Европы, продолжил собеседник. «Помимо дефицита предложения на газовых рынках, вызванного «выпадением» поставок катарского СПГ, европейцы сами создали себе ряд проблем. Так, они ограничили импорт сжиженного газа из России с апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, не сделали ничего для того, чтобы восстановить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» или газопроводу «Ямал – Европа», – перечислил эксперт.

    Как отметил экономист, европейские компании выбрали тактику выжидания. «Мы видим, что темпы закачки в подземные хранилища (ПХГ) невелики. По всей видимости, в Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда «придет» катарский СПГ и цены упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования», – детализировал он.

    По его словам, сравнивать потребление газа в сезоны кондиционирования и отопительный не совсем корректно. «Для отопления в основном используется голубое топливо: нагревают теплоноситель. Когда мы говорим про кондиционирование, газ выступает одним из источников энергии. Многое зависит от погодных условий: скажем, в безветрие ветряки просто не вырабатывают электричество, а в жару – начинает пересыхать водохранилище при атомных электростанциях, и те сокращают свою выработку», – рассуждает Юшков.

    Как прогнозирует специалист, европейским странам будет сложно закачивать газ в ПХГ. «Летом, как правило, большое текущее потребление. Ожидание благоприятного периода приведет к тому, что потом придется в разы увеличить импорт энергоносителей и поднимать цены, чтобы сжиженный газ перенаправляли в Европу», – уточнил спикер.

    На этом фоне Юшков напомнил, что Китай стал переходить на уголь, чтобы не покупать дорожающий газ. «Европейцам провернуть такой маневр сложнее в связи с жестким регулированием, дополнительными выплатами за выбросы», – заметил аналитик. По его мнению, в условиях жаркого лета цены на газ будут удерживаться на высоком уровне – в районе 700-800 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона. «Рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиационного топлива», – говорится в материале.

    Фонд Aberdeen уже изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent взлетит до 180 долларов за баррель. Еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, чьи слова приводит издание, заявил, что если ближневосточный конфликт не будет урегулирован в ближайшие недели, то «мировая рецессия может стать неизбежной».

    По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), с марта по июнь мировое потребление нефти будет примерно на шесть млн баррелей в сутки превышать добычу. Ежедневно поступает более двух млн баррелей из стратегических резервов, но многие из этих поставок планируется прекратить к июлю. Мировые запасы уже сократились почти на 380 млн баррелей.

    По оценкам МЭА, количество стран, которые были вынуждены ввести чрезвычайные меры, достигло 76 по сравнению с 55 на конец марта. Так, Австралия выделит десять млрд долларов на увеличение запасов топлива, Франция расширит поддержку бизнеса, а Индия призывает население не покупать золото и отказаться от отдыха за границей.

    На этом фоне США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти. По данным Bloomberg, азиатские страны оказывают давление на Вашингтон по этому вопросу. Напомним, срок действия лицензии, позволявшей совершать сделки с некоторыми партиями российской нефти, закончился накануне. Американский Минфин не стал выдавать новую лицензию на продолжение поставок.

    Что касается газа, то утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров. В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как заявили в Газпроме, европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке. По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд – 12, 13 и 14 мая – объемы нетто-закачки газа в ПХГ Европы достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений.

    Ранее мировой автопром пожаловался на ближневосточный конфликт, который создает дефицит комплектующих и увеличивает издержки. Кроме того, миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России.

    19 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Лондон разрешил бессрочный ввоз топлива третьих стран из российской нефти
    @ Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания выдала бессрочную лицензию, выводящую из-под действия антироссийских санкций поставки дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Правительство страны выпустило специальную лицензию, предполагающую послабление санкционного режима, передает Интерфакс. Документ вступит в силу 20 мая 2026 года и будет носить бессрочный характер.

    При этом министр внутренних дел оставляет за собой право регулярно пересматривать условия. Глава ведомства сможет в любой момент изменить, приостановить или полностью отозвать выданное разрешение.

    В случае принятия решения об отмене лицензии власти постараются предупредить об этом за четыре месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Великобритании ограничили поставки нефтепродуктов из третьих стран. Зимой британские самолеты продолжили летать на произведенном из российского сырья керосине.

    В марте Лондон выступил против смягчения американских ограничений на поставки российской нефти.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    20 мая 2026, 11:38 • Новости дня
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией

    Политолог Ткаченко: В России не верят Меркель после Минских соглашений

    @ Alessandro Bremec/Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры с Россией и кому поручить эту работу. Москве же неинтересно давать согласие на диалог с европейским посредником, который сядет за стол, чтобы усилить позицию Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает на роль переговорщика Ангелу Меркель.

    «Кандидатура Ангелы Меркель на роль переговорщика с Россией спорная. С одной стороны, из имеющихся претендентов она – наиболее комфортный посредник. С другой, есть несколько факторов, которые делают ее «назначение» на эту должность сомнительным», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, сама Меркель заявила о том, что человек, не обладающий властью, не должен вести переговоры с Москвой. Во-вторых, в России ей не слишком верят. Экс-канцлер Германии ранее представила переговоры 2015 года в Минске как успешный обман российской стороны и попытку выиграть время для Украины», – напомнил собеседник.

    «Наконец, бывшая глава германского правительства после 2022 года наговорила многое против России», – добавил политолог. По его словам, Меркель видит ЕС и Германию как сторону конфликта. «Если мы хотим вести переговоры с Украиной о завершении противостояния, то давать согласие на европейского посредника, который, сев за стол, усилит позицию Украины, нам неинтересно», – считает Ткаченко.

    Как указал эксперт, у Москвы нет особой необходимости вести переговоры с Европой. «Европейцы хотят завершить конфликт своей победой – хотя бы дипломатической или экономической. При этом если Евросоюз будет вынужден полностью заместить США в рамках этого кризиса, то Брюссель окажется под таким финансовым и политическим давлением, что непонятно, выдержит ли объединение это испытание», – рассуждает аналитик.

    Он отметил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении Украины. «Очевидно, что сейчас появляется раздрай между отдельными государствами. Случай с Каей Каллас, которую одернули после высказанного желания быть посредником, говорит о том, что в самой Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры, кому и о чем», – подчеркнул Ткаченко, спрогнозировав, что по итогам встречи на Кипре европейцы не смогут согласовать кандидатуру.

    Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены на следующей неделе собраться для обсуждения кандидатур посредников, которые могут участвовать в переговорах с Россией. Как сообщает Financial Times, неформальная встреча, на которой будут обсуждаться «послужные списки» претендентов, пройдет 27-28 мая на Кипре.

    Среди кандидатов на роль посредника называются бывшие главы правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель. При этом последняя скептично отнеслась к призывам выступить посредником в переговорах России и Европы. По словам Меркель, ее предыдущие переговоры с российским президентом были связаны с политической деятельностью.

    «Во время моего пребывания в должности я выступала посредником в минских соглашениях 2015 года, в «нормандском формате» вместе с президентом Франции. И я никак не могла себе представить, что сейчас меня кто-то будет спрашивать: «Не хотели бы вы сделать это и поговорить с Путиным?» Во время своего срока я это уже делала. Так что этот вариант (с должностью посредника) надо исключить», – приводит слова бывшего канцлера Германии РБК.

    Напомним, в начале мая Владимир Путин заявлял об открытости Москвы к переговорам и назвал Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом глава государства обозначил отсутствие оскорблений в адрес России главным требованием к европейскому переговорщику.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия Шредера в диалоге с Москвой. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил позицию Берлина. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Москва не должна определять представителя ЕС на переговорах. Она допускала, что может самостоятельно представлять Европу в диалоге с Россией. Однако вскоре, по информации СМИ, Каллас исключила себя из списка кандидатов на роль переговорщика.

    20 мая 2026, 08:50 • Новости дня
    Эстония раскритиковала США за нескоординированный вывод сил из Европы
    @ Hanna Johre/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал США за нескоординированный процесс сокращения численности американских сил в Европе.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна выразил недовольство действиями американских партнеров, передает РИА «Новости».

    Поводом для возмущения стал процесс уменьшения численности контингента в европейских государствах.

    В беседе с журналистами газеты Financial Times дипломат назвал ряд заявлений о выводе сил произвольными. Он подчеркнул необходимость взаимодействия с союзниками по НАТО для сохранения оборонительного потенциала.

    «Нам нужно в более скоординированном формате понимать, каковы планы», – заявил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти запланировали существенное сокращение своего военного контингента в Европе.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о смещении военных приоритетов Вашингтона в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил вероятность ослабления обороноспособности региона из-за отвода американских сил.

    18 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз активно обсуждает пути мирного урегулирования украинского конфликта, однако главным условием для старта диалога остается полная остановка боевых действий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису, передает ТАСС. В ходе совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Руменом Радевым в Берлине глава немецкого правительства отметил интенсивные дискуссии внутри ЕС по этому вопросу.

    «Европа готова сесть за стол переговоров - с Украиной, Россией, США», - подчеркнул Мерц. Отвечая на вопрос о возможном посреднике от Евросоюза, он указал на давний и глубокий диалог с европейскими партнерами о путях мирного решения. При этом канцлер отказался называть конкретные имена, чтобы не провоцировать публичные спекуляции.

    Главным требованием для старта диалога политик назвал прекращение огня. В настоящий момент конкретные переговоры с Москвой не планируются, а обсуждения идут на уровне ЕС и в формате E3 с участием Британии, Германии и Франции.

    Ранее экс-канцлер Ангела Меркель отмечала, что еще в 2021 году предлагала найти форматы диалога с российским лидером, но инициатива провалилась из-за отсутствия единой позиции в Евросоюзе.

    Ангела Меркель предупредила европейских политиков о риске недооценки президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Фридрих Мерц категорически отверг данную инициативу российского лидера.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил это предложение как проверку европейских стран на политическую зрелость.

    20 мая 2026, 13:05 • Новости дня
    Британия ослабила санкции против российских нефтепродуктов

    Tекст: Мария Иванова

    Британское правительство негласно смягчило ограничения на российскую нефть, разрешив ввоз произведенного из нее горючего через третьи страны из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Новая торговая лицензия вступила в силу в среду, передает Associated Press. Документ разрешает ввоз переработанной в третьих странах российской нефти, включая дизель и авиакеросин из Индии и Турции.

    Глобальный скачок стоимости горючего спровоцирован американо-израильской войной против Ирана. Перекрытие Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировой нефти, вызвало серьезные опасения дефицита на рынке.

    Британский министр финансов Дэн Томлинсон заявил: «Изменения вводятся на ограниченный период времени и по очень конкретному вопросу». При этом глава парламентского комитета по иностранным делам Эмили Торнберри отметила, что союзники должны продолжать давление на российскую экономику.

    Соединенные Штаты также пошли на уступки на фоне энергокризиса. Ранее министр финансов США Скотт Бессент продлил на 30 дней разрешение на покупку уже находящихся в море партий российской нефти. Несмотря на это, страны G7 выпустили совместное заявление о намерении сохранять жесткие меры в ответ на спецоперацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Великобритания выдала бессрочную лицензию на ввоз произведенного из российской нефти топлива.

    Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал продление разрешений на покупку сырья временной мерой.

    В марте британское правительство выступало против смягчения санкционного давления на Москву.

    19 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Совет Европы назвал страны с самыми переполненными тюрьмами

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция и Турция заняли лидирующие позиции по уровню переполненности пенитенциарных учреждений среди всех государств, входящих в Совет Европы.

    Франция и Турция оказались на первом месте по перегруженности пенитенциарной системы среди членов Совета Европы, передает РИА «Новости». В ежегодном отчете организации отмечается, что в этих странах на 100 мест приходится 131 заключенный.

    «Число пенитенциарных систем, сообщивших о серьезной перегруженности, выросло с шести в январе 2024 года до девяти в январе 2025 года: Турция и Франция, Хорватия (123 заключенных), Италия (121), Мальта (118), Кипр (117), Венгрия (115), Бельгия (114) и Ирландия (112)», – говорится в заявлении на сайте Совета Европы. В этих государствах также зафиксированы одни из самых тяжелых условий содержания.

    Умеренная переполненность тюрем наблюдается в Финляндии (110%), Греции (108%), Шотландии (106%), Северной Македонии (104%) и Швеции (103%). Всего к январю 2025 года в тюрьмах стран Совета Европы находилось более 1,1 млн человек. Наибольшее число заключенных на 100 тыс. населения отмечено в Турции, Азербайджане и Молдавии.

    Турция также лидирует по количеству осужденных на одного сотрудника учреждения (4,6). Больше всего иностранцев содержится в тюрьмах Лихтенштейна (100%), Монако (90%) и Люксембурга (78%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года число заключенных во французских тюрьмах достигло рекордной отметки в 81,5 тысячи человек. В мае более половины жителей страны поддержали инициативу об аренде тюремных мест за границей. Осенью парижская тюрьма Санте превысила свою нормативную вместимость на 180 процентов.

    18 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Euractiv раскрыл неспособность Европы наносить дальнобойные удары

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа не обладает возможностями для нанесения дальнобойных ударов, что создает для нее помехи в плане стратегии, пишет Euractiv.

    Европа сталкивается со стратегическими трудностями из-за отсутствия потенциала для нанесения дальнобойных ударов, передает РИА «Новости».

    По данным издания Euractiv, проблема кроется не только в нехватке вооружений, но и в отсутствии связующей инфраструктуры.

    «Европа в совокупности не обладает достаточными возможностями для нанесения дальнобойных ударов..., и этот пробел теперь представляет собой стратегическую помеху», – отмечает газета.

    Еще одной уязвимостью европейских армий стала зависимость от американской разведки. Из-за этого страны ЕС не могут оперативно принимать решения и реагировать на угрозы с необходимой скоростью.

    Ранее Financial Times предупреждала о риске краха европейской системы безопасности в случае сокращения военного присутствия США. Журналисты подчеркивали, что многие проекты европейских стран по созданию крылатых и баллистических ракет остановились на ранних стадиях разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный дипломат НАТО признал нехватку дальнобойных вооружений у европейских стран.

    Администрация США запланировала отмену решения о размещении ракет Tomahawk в Германии.

    Правительство ФРГ возобновило попытки закупки этих американских комплексов.

    21 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Король Карл III поразил чувством юмора после инцидента с чайкой
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский rороль Карл III во время визита в Северную Ирландию столкнулся с «очень ольстерским» приветствием одной чайки, которая испачкала костюм короля, но тот лишь отшутился, продолжив общаться с жителями приморского Ньюкасла.

    «Король Карл оказался в неловком положении во время прогулки после того, как наглая чайка использовала его элегантный пиджак в качестве мишени. У 77-летнего монарха осталось заметное белое пятно на спине после того, как летающая тварь спикировала сверху и сделала свои дела», – описывает происшествие Daily Star.

    Король выходил из пункта раздачи продуктов и готовился встретиться с толпой поклонников королевской семьи, когда чайка атаковала. Королевский помощник попытался быстро предложить пальто, чтобы король мог прикрыть следы птичьей атаки. Но улыбающийся Карл лишь отмахнулся и направился прямо к ликующей толпе, которая ждала его несколько часов.

    Когда один из прохожих намекнул королю на помеченную местной чайкой спину, тот просто рассмеялся и потратил десять минут на то, чтобы пожать руки и пообщаться с доброжелателями.

    «Мы разговаривали с королем о чайке, и он сказал: «Хорошо, что она не села мне на голову», – рассказала одна из жительниц города, которая пришла пообщаться с монархом, Ирен Мартинг.

    Он добавила, что считается, такая атака чайки приносит удачу. Другой человек из толпы пошутил, что поведение птицы было «очень ольстерским приветствием».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день британская радиостанция извинилась за сообщение о смерти короля Карла III. Макрон оценил шутку Карла III о французском языке в США. Бердымухамедов пригласил Карла III на празднование независимости Туркмении.

    19 мая 2026, 23:38 • Новости дня
    «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии впервые за 22 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Лондонский футбольный клуб «Арсенал» стал чемпионом Англии впервые за более чем 20 лет, возможным это стало после ничьей в матче между «Манчестер Сити» и «Борнмутом».

    После того, как «Манчестер Сити» и «Борнмут» сыграли вничью 1:1 в матче 37 тура чемпионата Англии, ни первые с 78 очками, ни вторые догнать лидирующий лондонский клуб с 82 баллами уже не смогут.

    «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии впервые с сезона 2003/04, завоевав 14-й титул в истории, передает РИА «Новости».

    Чаще в чемпионате Англии побеждали только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» – по 20 титулов.

    За единственные голы в матче «Манчестер Сити» и «Борнмута» на пятой компенсированной минуте ответственен Эрлинг Холанд, а на 39-й минуте – Эли Жуниор Крупи, ставший рекордсменом Премьер-лиги по числу голов в дебютном сезоне среди игроков не старше 19 лет.

    Благодаря ничьей «Борнмут» впервые обеспечил себе участие в еврокубках, гарантировав минимум седьмое место и выход в Лигу Европы. Клуб набрал 56 очков и продлил беспроигрышную серию в Премьер-лиге до 17 матчей. «Борнмут» продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов.

    Матчи заключительного тура пройдут 24 мая: «Манчестер Сити» сыграет дома с «Астон Виллой», а «Борнмут» встретится в гостях с «Ноттингем Форест».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первая встреча лондонского «Арсенала» и мадридского «Атлетико» завершилась результативной ничьей. В другом полуфинале французский «Пари Сен-Жермен» одержал победу над мюнхенской «Баварией». Лондонский «Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал ЛЧ.

    19 мая 2026, 03:57 • Новости дня
    Пентагон нарастил военное присутствие США в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    За первый квартал 2026 года Вашингтон дополнительно разместил на европейских базах 1,7 тыс. военных, следует из отчета генерального инспектора Пентагона для конгресса США.

    Общее военное присутствие США в регионе достигло 86752 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно опубликованному документу, количество непосредственно военных увеличилось до 80253 человек. При этом штат гражданского персонала сократился до 6499 позиций. В конце 2025 года размер контингента составлял 85 039 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша и Литва вступили в соревнование за размещение американских военных на своей территории. Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военных из Германии.

    Американское военное ведомство приостановило плановую ротацию контингента на европейском континенте.

    20 мая 2026, 03:00 • Новости дня
    Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Европе

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство войны США определит окончательную дислокацию сил США в Европе на основе дальнейшего анализа действий и потребностей, а пока число военного присутствия США в Европе и других странах сокращено до уровня 2021 года, говорится в заявлении, которое представил в соцсети Х представитель Пентагона Шон Парнелл.

    «Военное министерство сократило общее количество бригадных боевых групп (ББГ), направленных в Европу, с четырех до трех. Это возвращает нас к уровню ББГ в Европе в 2021 году. Решение стало результатом всестороннего, многоуровневого процесса, направленного на определение численности вооруженных сил США в Европе», – сказано в заявлении в сети Х.

    Там объяснили, что временная задержка развертывания вооруженных сил США в Польше была вызвана именно этим стратегическим анализом.

    В заявлении указано, что анализ преследовал целью продвижение программы президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего» в Европе и на других театрах военных действий, в том числе за счет стимулирования и предоставления союзникам по НАТО «возможности взять на себя основную ответственность за оборону Европы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий НАТО заявил о дополнительном выводе войск США из Европы. Американский лидер объявил о планах масштабного сокращения военного контингента. Вэнс допустил отправку военных США в другую страну вместо Польши.

    18 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Иран принял решение об участии в ЧМ-2026 по футболу в США

    МИД Ирана сообщил об участии футболистов в ЧМ-2026

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная команда Ирана отправится на предстоящий футбольный турнир в Соединенные Штаты после получения твердых гарантий безопасности для своих спортсменов.

    Окончательный вердикт по поездке игроков на соревнования вынесли после успешных консультаций с Международной федерацией футбола, передает ТАСС.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи подчеркнул, что права иранских атлетов будут полностью соблюдены организаторами.

    «Решение об участии национальной сборной Ирана по футболу в чемпионате мира принято на основе оценок министерства спорта и молодежи и футбольной федерации. Два дня назад в Турции состоялась хорошая встреча между представителями футбольной федерации и высокопоставленными руководителями ФИФА, и нам было гарантировано, что ФИФА приложит все усилия для обеспечения соблюдения хозяевами турнира регламентов ФИФА», – заявил дипломат во время пресс-конференции.

    Накануне генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем также высоко оценил продуктивность турецких переговоров. По его словам, международная спортивная организация безусловно ожидает увидеть иранскую команду на предстоящем мировом первенстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил участие иранской сборной в матчах на территории США.

    Позже Федерация футбола исламской республики выдвинула десять требований для поездки национальной команды на турнир.

    Накануне Международная федерация футбола успешно согласовала с Тегераном условия выступления спортсменов на мировом первенстве.

    19 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    FT: Власти Британии пытаются заморозить цены на хлеб, молоко и яйца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Британии рассчитывают удержать стоимость базовых продуктов, предлагая розничным сетям добровольно ограничить цены на хлеб, молоко и яйца, пишут местные издания.

    Минфин Британии оказывает давление на крупные сети супермаркетов, добиваясь добровольных ограничений цен на продукты первой необходимости, включая хлеб, яйца и молоко. Речь идет не о формальном замораживании, а о согласовании предельных уровней стоимости в условиях растущих расходов на продовольствие. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету Financial Times.

    В ответ, как указывается в публикации, правительство, сформированное членами Лейбористской партии, пообещало ослабить ряд требований к упаковке и ассортименту нездоровой пищи на полках магазинов. Чиновники считают, что экономия от таких послаблений могла бы пойти на сдерживание цен на основные продукты.

    Руководители сетей супермаркетов крайне негативно встретили это предложение. Представители продуктовых ритейлеров Шотландии назвали инициативу «трюками в стиле 1970-х годов». Они напомнили, что тогда из-за высокой инфляции и нефтяного кризиса правительство уже вводило контроль цен на ряд товаров, но эти меры признали неудачными и впоследствии отменили.

    Ситуация обострилась на фоне ускорения инфляции. По итогам апреля продуктовая инфляция в Британии выросла до 3,7% на фоне ударов США и Израиля по Ирану, которые привели к росту цен в стране. Как сообщила 19 мая автомобильная компания RAC, средняя стоимость бензина в Британии достигла нового максимума с начала конфликта: литр неэтилированного бензина стоит 1,5852 фунта стерлингов, тогда как до 28 февраля цена составляла 1,32 фунта стерлингов, или 2,12 и 1,77 доллара соответственно.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил об угрозе дальнейшего роста цен в стране из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство готовит план на случай возможной нехватки курицы, свинины и других продуктов в супермаркетах летом. До этого жители Лондона жаловалиcь на рост стоимости продуктов и новый виток продовольственной инфляции.

    19 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    МИД Британии предрек глобальный продовольственный кризис из-за блокады Ормуза

    Глава британского МИД Купер предупредила о риске голода из-за блокады Ормуза

    Tекст: Мария Иванова

    Перебои с поставками удобрений через Ближний Восток способны спровоцировать масштабный голод, поставив под угрозу жизни 45 млн человек, заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер.

    Иветт Купер заявила о надвигающейся угрозе масштабного голода из-за сбоев в логистике через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, если перебои продлятся до июня, еще 45 млн человек столкнутся с острой нехваткой еды.

    «Мир стремительно приближается к глобальному продовольственному кризису. Мы не можем допустить, чтобы десятки миллионов людей остались голодать», – подчеркнула дипломат. В британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что поставки удобрений критически важны именно сейчас в связи с началом весенних полевых работ. Если международные партнеры не решат проблему, миру потребуется масштабная гуманитарная помощь.

    Обострение ситуации в регионе началось в конце февраля после ударов США и Израиля по иранским объектам. Несмотря на апрельское прекращение огня, Вашингтон заблокировал порты Ирана, а Тегеран ввел особые правила транзита. Это привело к фактической парализации Ормузского пролива, через который идут ключевые поставки грузов и энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов заявил о риске продовольственного кризиса из-за роста цен на энергоресурсы при блокаде Ормузского пролива.

    Глава Минфина России Антон Силуанов предупредил о мировом энергетическом кризисе и возможном подорожании удобрений на 30% из-за блокировки этого маршрута.

    Эксперт Масленников оценил возможный рост числа голодающих на планете еще на 45 млн человек из-за развития конфликта вокруг Ирана и кризиса на Ближнем Востоке.

