Совет директоров «Газпрома» предложил обойтись без дивидендов за 2025 год

Tекст: Катерина Туманова

«Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров по итогам 2025 года дивиденды по акциям ПАО «Газпром» не объявлять и не выплачивать», – приводит РИА «Новости» заявление компании.

Право на участие в собрании получат лица, зарегистрированные в реестре на 1 июня. На повестке дня также стоят вопросы утверждения финансовой отчетности и внесения изменений в устав корпорации.

В последний раз холдинг направлял средства инвесторам за первое полугодие 2022 года. Тогда суммарный объем рекордных промежуточных выплат достиг 1,208 трлн рублей, составив 51,03 рубля на каждую ценную бумагу.

Дивидендная политика корпорации предполагает перечисление не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Однако в условиях санкционных ограничений руководство перенаправило ресурсы на внутренние проекты, включая газификацию регионов и развитие месторождений.

Чистая прибыль холдинга по МСФО за 2025 год выросла на 7,2%, достигнув 1,307 трлн рублей. При этом показатель скорректированного чистого долга к EBITDA увеличился с 1,83 на конец 2024 года до 2,07.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром сообщил об историческом антирекорде закачки газа в Европе. Правительство в 2024 году выступило против выплаты Газпромом дивидендов за 2023 год.



