В российском офисе ВОЗ рассказали о единственном способе заражения Эболой

В российском офисе ВОЗ рассказали о способе заражения Эболой

Tекст: Катерина Туманова

«Заразиться вирусом можно от другого человека только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от Эболы или через предметы или поверхности, загрязненные биологическими жидкостями (такими как кровь, фекалии, рвота)», – рассказали в офисе ВОЗ в России РИА «Новости».

Там подчеркнули, что люди не могут заразить других до появления симптомов, и воздушно-капельным путем этот вирус не передается.

Лихорадка Эбола представляет собой острое инфекционное заболевание, вызываемое филовирусом. К основным симптомам относятся лихорадка, слабость, боли в мышцах, голове, горле и животе, а также рвота, диарея и сыпь. В некоторых случаях у пациентов могут возникать кровотечения.

ВОЗ зафиксировала 500 возможных случаев заражения Эболой в ДРК и Уганде.