    21 мая 2026, 01:01 • Новости дня

    В Карибское море зашла авианосная группа ВС США Nimitz

    Tекст: Катерина Туманова

    Один из старейших авианосцев USS Nimitz во главе авианосной ударной группы зашел в Карибское море, сообщило в соцсети Х Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Приветствуем в Карибском море, авианосная ударная группа «Нимиц»!» – сказано в сообщении.

    Южное командование уточнило, что на авианосце USS Nimitz (CVN 68) находится 17 авиакрыльев (CVW-17), эсминец USS Gridley (DDG 101) и сторожевой корабль USNS Patuxent (T-AO 201).

    «USS Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», – добавили американские военные.

    20 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ

    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания украинских танкистов в Артемовске девятилетняя местная жительница сумела заклинить башню боевой машины, которая затем ушла на задание и была подбита, сообщил журналистам отец ребенка.

    Девятилетняя жительница Артемосква смогла вывести из строя танк ВСУ. Это случилось во время нахождения украинских танкистов в городе, сообщил ТАСС отец ребенка.

    По его словам, украинские военные регулярно ставили танки рядом с домом семьи, со временем начали общаться с местными жителями и однажды позволили ребенку залезть внутрь одной из машин. Сама девочка рассказала агентству, что не помнит технических деталей произошедшего, однако подтвердила, что башню танка действительно удалось вывести из строя.

    Мужчина уточнил, что после этого экипаж не стал докладывать командованию о том, что допустил девочку к технике. По его словам, танк с неисправной башней все же отправили на боевое задание. «Они выехали на задание на неработающей башне, и их подбили», – рассказал он.

    Ранее в Курской области в поселке Хомутовка дрон ВСУ ранил пятилетнюю девочку при атаке на гражданский автомобиль. До этого артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины также повреждают машины военных, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Комментарии (4)
    20 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    @ PHILIPP GUELLAND/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном об отмене сборов на американские товары ради спасения автомобильной промышленности Европы, отмечает Politico.

    Представители европейских институтов достигли компромисса по торговому пакту после пяти часов переговоров, передает Politico. Утверждение документа позволит избежать введения американских пошлин в размере 25% на автомобили.

    «Евросоюз в очередной раз продемонстрировал, что мы являемся довольно надежным торговым партнером, который выполняет свои обязательства», – заявил комиссар по торговле Марош Шефчович. Брюссель отменит тарифы на промышленные и некоторые сельскохозяйственные товары из США.

    Вашингтон ограничит пошлины на большинство европейских товаров на уровне 15%. Соглашение включает пункт о прекращении действия в декабре 2029 года. Документ также позволяет приостановить сделку, если американская сторона не снизит тарифы на сталь и алюминий до конца 2026 года.

    Окончательное голосование по проекту ожидается на пленарном заседании в Страсбурге в середине июня. Некоторые либеральные и левые депутаты по-прежнему выступают против инициативы, однако крупнейшая фракция Европарламента намерена поддержать документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США потребовал от Брюсселя реализовать условия двусторонней торговой сделки до 4 июля.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к депутатам с призывом максимально быстро финализировать этот договор. Ранее законодатели Европарламента договорились о единой позиции по данному соглашению.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    США провели пуск МБР Minuteman III

    @ Michael Peterson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Невооруженная межконтинентальная ракета Minuteman III стартовала с калифорнийской базы Ванденберг для плановой проверки боеготовности наземных ядерных сил США.

    Американское командование глобальных ударов осуществило тестовый запуск носителя рано утром 20 мая, передает РИА «Новости».

    Испытание прошло на территории базы Космических сил. Военные подчеркнули, что маневр планировался несколько лет назад и не связан с текущей международной обстановкой.

    «Этот пуск подтверждает состояние и готовность наших межконтинентальных баллистических ракет, а также способность всех элементов этой системы – от операторов до самой ракеты – выполнять поставленную задачу», – говорится в официальном заявлении.

    Запуск стал комплексной проверкой работы обслуживающего персонала и техники. Инженеры внимательно отслеживали траекторию полета, функционирование двигателей, системы наведения и блока возвращения в атмосферу. Командир летно-испытательной эскадрильи Кэрри Рэй добавила, что испытание полностью подтвердило надежность боевой системы.

    Собранную информацию передадут в американское военное ведомство, министерство энергетики и Стратегическое командование. Специалисты проведут детальный анализ технического состояния ракеты для оценки качества обслуживания и определения дальнейших сроков эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные накануне анонсировали тестовый старт невооруженной ракеты с базы в Калифорнии.

    Данные межконтинентальные баллистические ракеты значительно превысили свой изначально запланированный срок службы.

    Предыдущий плановый испытательный запуск Minuteman III состоялся в марте.

    Комментарии (3)
    20 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев
    @ Ariel Royero/Prensa Latina/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство юстиции США официально выдвинуло обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по делу о гибели американских граждан в 1996 году. Как следует из рассекреченного обвинительного заключения, 94-летнему политику и ряду других фигурантов вменяются заговор с целью убийства граждан США и несколько иных преступлений.

    Речь идет об инциденте 24 февраля 1996 года, когда были сбиты гражданские самолеты организации, связанной с противниками кубинских властей. Вашингтон считает, что к произошедшему имело отношение руководство Кубы того периода, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters

    Раулю Кастро сейчас 94 года. Он является братом Фиделя Кастро и руководил Кубой с 2008 по 2018 год. Во время его правления Куба и США при администрации Барака Обамы начали процесс нормализации отношений, однако позже курс на сближение был свернут Дональдом Трампом.

    Поводом для расследования США стали события 24 февраля 1996 года, когда кубинский истребитель МиГ-29 уничтожил два самолета Cessna 337 Skymaster организации «Братья во спасение», выступавшей против властей Кубы. В результате погибли четыре человека.

    Обвинения против Кастро предусматривают смертную казнь либо пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон запланировал уголовное преследование бывшего кубинского лидера за уничтожение самолетов в 1996 году.

    Белый дом рассмотрел возможность силового захвата политика по венесуэльскому сценарию. В ответ Гавана пообещала дать решительный отпор при любой попытке вооруженного вторжения.

    Комментарии (5)
    20 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля

    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его популярность в Израиле достигла 99%, и не исключил попытки стать премьером еврейского государства после ухода с поста.

    Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами предположил, что по завершении нынешнего срока может попробовать себя в роли главы израильского правительства, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого я поеду в Израиль и попытаюсь стать премьер-министром».

    Напомним, что следующие выборы президента США назначены на 2028 год. Трамп ранее не исключал, что попытается пойти на третий срок и утверждал, что «есть пути», которые позволят ему выдвинуться, несмотря на действующие ограничения.

    Одна из поправок к конституции США прямо устанавливает, что один человек не может занимать должность президента более двух четырехлетних сроков.

    Ранее бывший советник Стив Бэннон главы США сообщил о планах Дональда Трампа вернуться в Белый дом в 2028 году третьим президентским сроком.

    До этого сам Трамп в интервью NBC заявил о возможности баллотироваться на третий срок президента США вопреки конституции. Впрочем, позже американский президент рассказал о знании лазеек для обхода запрета на третий срок и о своем  намерении все же их не использовать.


    Комментарии (8)
    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    @ IMAGO/Noah Wedel/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 04:32 • Новости дня
    Сенат США впервые ограничил военные полномочия Трампа против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Верхняя палата американского парламента большинством голосов одобрила резолюцию, которая запрещает главе государства вести боевые действия без официального объявления войны.

    Сенат одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда  Трампа в отношении Ирана, что стало прорывом для демократов после семи неудачных попыток, передает CBS News.

    Сенаторы одобрили предложение о вынесении резолюции большинством голосов 50 против 47. Четыре республиканца присоединились к большинству демократов, выступивших за продвижение резолюции. Сенатор Джон Феттерман из штата Пенсильвания был единственным демократом, который проголосовал против.

    Решающим фактором стал переход четырех республиканцев на сторону демократического большинства. При этом трое представителей Республиканской партии проигнорировали голосование.

    Лидер меньшинства Чак Шумер прокомментировал успех после семи неудачных попыток, отметив, что демократы шаг за шагом прорывают стену молчания республиканцев по поводу незаконной войны Трампа. Он добавил, что давление работает и оппоненты начинают сдаваться.

    Документ обязывает президента США вывести американские войска из зоны конфликта. Исключением может стать только официальное объявление войны или специальное разрешение на применение силы. Автором резолюции выступил демократ Тим Кейн.

    Ожидается, что после возможного одобрения документа обеими палатами президент наложит на него вето. Однако сторонники инициативы уверены в ее способности изменить позицию Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы США раскрыли уловку президента США с письмом о войне. WP сообщила об отставках и поражениях республиканских критиков американского лидера.

    США поставили многоточие в конфликте с Ираном.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    TWZ: Раскрыт замаскированный под контейнер комплекс запуска сотни дронов в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания DZYNE Technologies продемонстрировала недорогие модульные беспилотники Blitz и замаскированную под обычный грузовой контейнер пусковую установку BlitzBox, способную выпустить рой из ста аппаратов.

    Компания DZYNE Technologies раскрыла детали о своем новом беспилотном комплексе Blitz и контейнерной системе запуска BlitzBox, передает портал TWZ.

    Самая крупная версия установки способна запустить волну из ста дронов. За последние четыре месяца Пентагон дважды запрашивал предложения на создание подобных систем.

    «Он заполняет нишу между мультикоптерами и более крупными аппаратами второй группы. Так что вы действительно попадаете в средний диапазон дальности и продолжительности полета, сохраняя при этом оперативно значимую полезную нагрузку», – заявил менеджер проекта Коннор Толер.

    Аппарат Blitz представляет собой небольшой модульный дрон самолетного типа с двумя электродвигателями. В зависимости от батареи он может пролететь до 80 или 150 километров, находясь в воздухе от одного до двух часов. Максимальная полезная нагрузка составляет более двух килограммов.

    Контейнерная система BlitzBox выпускается в двух вариантах: трехметровом на 16 дронов и 12-метровом на 100 аппаратов. Внешне они не отличаются от обычных транспортных контейнеров, что усложняет их обнаружение противником. Установки могут управляться дистанционно через спутниковую связь, включая системы Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали запуск перехватывающих беспилотников с борта турбовинтовых самолетов Ан-28.

    Американские аппараты семейства MQ-9 получат способность для атаки целей дальнобойными крылатыми ракетами.

    На российском патрульном катере проекта 21980 в Черном море впервые появилась решетчатая защита от воздушных дронов.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 04:00 • Новости дня
    Евродепутат Зовко заявила о заключении торговой сделки между ЕС и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Во вторник представители Евросоюза и США договорились о законодательном регулировании торговой сделки, о чем сообщила главный переговорщик от фракции Европарламента «Европейская народная партия» депутат Желяна Зовко.

    «Мы заключили сделку! Я как постоянный докладчик по Рамочному соглашению ЕС-США по торговле, с гордостью сообщаю, что Европа избежала разрушительной эскалации напряженности в трансатлантической торговле и защитила европейские компании, инвестиции и миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики», – написала она в Х.

    Зовко добавила, что с самого начала ратовала за то, что Европа не может позволить себе торговую войну со ближайшим стратегическим и экономическим партнером. К тому же многие отрасли в ЕС нуждались в стабильности, предсказуемости и правовой определенности.

    «И сегодня мы добились этого. В условиях растущей нестабильности в мире проверенные друзья должны оставаться партнерами, а не становиться врагами», – написала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент в феврале принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев. Американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения и дал ЕС два месяца на реализацию торгового соглашения.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков заявил о бессмысленности сравнения приемов Путина и Трампа в Пекине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сравнивать церемониалы визитов российского и американского лидеров в Пекин не имеет смысла, так как главная ценность заключается в содержании переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал попытки сопоставить детали приемов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. По его словам, такие сравнения вряд ли должны служить поводом для каких-либо выводов, передают «Вести».

    «Нет, есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп завершил свою трехдневную государственную поездку в КНР.

    Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил о разном отношении китайской стороны к двум политикам.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 03:00 • Новости дня
    Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Европе

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство войны США определит окончательную дислокацию сил США в Европе на основе дальнейшего анализа действий и потребностей, а пока число военного присутствия США в Европе и других странах сокращено до уровня 2021 года, говорится в заявлении, которое представил в соцсети Х представитель Пентагона Шон Парнелл.

    «Военное министерство сократило общее количество бригадных боевых групп (ББГ), направленных в Европу, с четырех до трех. Это возвращает нас к уровню ББГ в Европе в 2021 году. Решение стало результатом всестороннего, многоуровневого процесса, направленного на определение численности вооруженных сил США в Европе», – сказано в заявлении в сети Х.

    Там объяснили, что временная задержка развертывания вооруженных сил США в Польше была вызвана именно этим стратегическим анализом.

    В заявлении указано, что анализ преследовал целью продвижение программы президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего» в Европе и на других театрах военных действий, в том числе за счет стимулирования и предоставления союзникам по НАТО «возможности взять на себя основную ответственность за оборону Европы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий НАТО заявил о дополнительном выводе войск США из Европы. Американский лидер объявил о планах масштабного сокращения военного контингента. Вэнс допустил отправку военных США в другую страну вместо Польши.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    TWZ: Швеция выбрала французские фрегаты с необычным дизайном носа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведские военно-морские силы пополнятся четырьмя новыми надводными кораблями класса Lulea, проект которых основан на французских фрегатах типа FDI.

    Швеция определилась с выбором будущих надводных кораблей класса Lulea, отдав предпочтение французскому проекту фрегата FDI, пишет TWZ.

    Необычный дизайн с перевернутым носом обошел конкурентов из Британии и Испании. О решении было объявлено на палубе корвета-невидимки Harnosand класса Visby.

    Сейчас корветы Visby водоизмещением 705 тонн и длиной 72 метра являются крупнейшими кораблями шведского флота. Однако новые французские фрегаты будут значительно больше: их водоизмещение составит 4390 тонн, а длина – 122 метра. Выбор в пользу FDI обусловлен интегрированными боевыми системами, зрелостью проекта и сроками поставок. Франция предложила передать первый полностью оборудованный корабль уже в 2030 году.

    «Это решение утроит шведскую противовоздушную оборону наземного и надводного базирования», – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фрегаты будут вооружены зенитными ракетами Aster 30 и CAMM-ER, способными поражать цели на расстоянии более 120 и 40 километров соответственно. Вместо французских противокорабельных ракет корабли оснастят шведскими RBS 15, а для борьбы с подлодками установят легкие торпеды Torped 47.

    Артиллерийское вооружение будет представлено шведскими пушками Bofors 57-мм и зенитными комплексами Bofors 40 Mk 4. Выбор французского проекта укрепит военное сотрудничество двух стран, о чем уже упомянул президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что новые корабли усилят позиции шведского флота в Балтийском море и Северной Атлантике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции одобрило закупку четырех французских фрегатов.

    Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил о форсированной модернизации шведского флота против российской стороны.

    В прошлом году вооруженные силы королевства запланировали приобретение дальнобойных крылатых ракет.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 07:35 • Новости дня
    Politico узнала, что министры финансов ЕС требуют от США прекратить войну с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленные чиновники использовали встречу G7 в Париже, чтобы предупредить главу Минфина США Скотта Бессента об экономических последствиях войны в Иране.

    «Министры финансов европейских стран в частном порядке обратились к министру финансов США Скотту Бессенту с просьбой прекратить войну на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление экономической катастрофы на континенте», – пишет Politico.

    В ходе встречи министров финансов стран «Большой семерки» в Париже в понедельник и вторник Бессенту сообщили, что конфликт с Ираном подстегивает рост цен на нефть в Европейском союзе, негативно влияет на экономический рост и угрожает полномасштабным продовольственным кризисом, сказано в статье.

    По словам трех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, Германия, Франция, Италия и Европейская комиссия объединили усилия для донесения этого послания в ходе закрытого обсуждения экономических последствий войны на Ближнем Востоке.

    «Так думают не только европейцы. Мы все считаем, что это должно закончиться как можно скорее», – заявил журналистам на пресс-конференции после переговоров во вторник министр финансов Франции Ролан Лескюр, который был председателем встречи.

    Он добавил, что все понимают: чем скорее Ормузский пролив будет открыт, тем быстрее будет урегулирован экономический аспект этого геополитического конфликта, и тем лучше будет для всех.

    Однако США возложили вину за экономические трудности Европы на национальные правительства. 

    Министры также обсудили финансовые последствия конфликта на Ближнем Востоке, который вызвал резкий рост цен на энергоносители и топливо, замедление экономического роста по всей Европе.

    Ожидается, что в четверг Европейская комиссия понизит прогнозы роста экономики ЕС, что резко контрастирует с ситуацией в США, которые менее уязвимы к росту цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран. Сенат США впервые ограничил военные полномочия президента против Ирана.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Трамп отметил хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Я думаю, это хорошо. Я отлично общаюсь с обоими лидерами», – сказал Трамп журналистам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров России и Китая в Пекине продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры успешными. Главы государств подписали внушительный пакет совместных документов.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 10:31 • Новости дня
    Песков сообщил о формировании военными реакции России на БПЛА из Прибалтики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Силовые структуры внимательно следят за ситуацией с полетами дронов через границу, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации данных Службы внешней разведки.

    «Эта проблема есть, и соответствующие наши службы, прежде всего военные в данном случае, они внимательно отслеживают ситуацию и формулируют необходимую реакцию нашей страны», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о планах украинского командования запускать беспилотники из Прибалтики.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил об уничтожении украинского дрона румынским истребителем.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны после падения аппарата в Резекне.

    Комментарии (2)
