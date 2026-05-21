Матч финальной серии МХЛ между «Локо» и «Спартаком» завершился массовой дракой

Tекст: Катерина Туманова

Напряженный матч в Москве между хоккеистами молодежных команд завершился несколькими одновременными стычками на льду. Конфликт начался после того, как один из игроков ярославской команды подъехал к вратарю красно-белых после решающего гола, передает РИА «Новости».

В результате инцидента нападающий «Локо» Роман Лутцев получил травму. Медицинские работники увели пострадавшего спортсмена в раздевалку под руки.

Победа позволила ярославскому клубу сделать счет в серии до четырех побед равным – 2:2.

Судьи удалили спартаковцев Ивана Гаврилова, Данила Кочурова, Силантия Кожушко и Юрия Иванова, а также Геннадия Чалого и Андрея Елезова из «Локо». При этом Иванов дополнительно получил дисциплинарный штраф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, игроки «Крыльев Советов» и «Камаза» устроили массовую драку в Турции в феврале. Футбольный матч «Балтики» и ЦСКА завершился массовой потасовкой в Калининграде. Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили потасовку после матча Кубка России.