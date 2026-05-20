В атакованном дроном ВСУ авто в Херсонской области один человек погиб, один ранен

Tекст: Катерина Туманова

«В районе села Софиевка в результате вражеского обстрела поврежден легковой автомобиль. Мужчина 1986 года рождения погиб, второй – 1983 года рождения – ранен», – сказал он РИА «Новости».

Василенко уточнил, что пострадавший госпитализирован со множеством осколочных ранений нижних и верхних конечностей.

Напомним, ранее глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил об обстреле машины с хлебом, который везли в магазины мирным жителям региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинские беспилотники атаковали гражданские автомобили в поселке Любимовка Херсонской области.




