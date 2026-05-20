Экс-сотрудника спецслужбы Австрии осудили за шпионаж якобы в интересах России

Tекст: Катерина Туманова

Австрийский суд признал бывшего сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отта виновным в шпионаже и превышении должностных полномочий.



По версии обвинения, он без соответствующих оснований запрашивал конфиденциальные данные, действуя в интересах России, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал телеканала ORF.

«Эгисто Отт, бывший сотрудник тогдашнего Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT), сегодня был единогласно признан судом присяжных Венского земельного суда виновным в злоупотреблении служебным положением и шпионаже», – отмечает портал.

Там подчеркивается, что весомых доказательств передачи информации российской стороне предоставлено не было.

Судебное разбирательство в отношении Отта и его сообщника, сотрудника полиции, длилось четыре месяца. Бывший контрразведчик отвергал все обвинения, называя дело сфабрикованным. Он заявлял, что стал жертвой внутренних конфликтов в силовых ведомствах Австрии, и планировал раскрыть факты злоупотреблений в системе.

