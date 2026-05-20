    20 мая 2026, 23:20 • Новости дня

    В «Алросе» спрогнозировали скорый разворот на мировом рынке алмазов

    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глобальные избыточные запасы драгоценных камней сократились до критического минимума, что приведет к скорому развороту рынка и существенному подорожанию сырья, сообщил представитель начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Тахиев.

    Объем нереализованного сырья на мировом рынке опустился на уровень 10–15 млн карат, предупредил Тахиев РИА «Новости» в апреле. Он прогнозировал разворот нисходящего тренда на мировом рынке алмазов до конца текущего года.

    «В этом году, 2026 год – он должен быть какой-то разворотный, потому что запасов избыточных миллионов на десять карат осталось, может быть 15», – цитирует эксперта агентство, который  заявил об этом в эфире РБК «Рынки. Итоги».

    По словам Тахиева, резервы у продавцов и огранщиков ежегодно падают на 15–20 млн карат.

    К концу 2026 года в отрасли может возникнуть дефицит. Эксперт добавил, что стоимость алмазов во всех категориях в течение двух-трех лет способна увеличиться минимум в полтора раза, достигнув отметки около 180 долларов за карат.

    По итогам 2025 года добыча «Алросы» сократилась на 10%, составив 29,8 млн карат. В текущем году крупнейшая алмазодобывающая компания планирует извлечь от 25 до 26 млн карат драгоценных камней.


    20 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой сумму, которая составила 13% ВВП их родного государства. Она составила 3,9 млрд долларов.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу раскрыл экономические показатели трудовой миграции, передает ТАСС. Выступая на заседании специальной рабочей группы ведомства, он привел статистику доходов иностранных специалистов.

    «Что касается рынка труда. Граждане Армении работают в России без квот, патентов и разрешений на работу, пользуясь равным медицинским, пенсионным и социальным обеспечением. Объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти 3,9 млрд долларов. Это почти две трети от общего объема переводов или порядка 13% ВВП Армении», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян подтвердил сохранение полноправного членства страны в ЕАЭС. Глава МИД Сергей Лавров предупредил Ереван о риске потери всех экономических привилегий.

    20 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Одобренный Евросоюзом пакет помощи Украине на 90 млрд евро постигнет судьба любой суммы в стране с масштабной институциональной моделью массовой коррупции – его разворуют, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

    Дипломат заявил, что в последнее время вскрывается все больше фактов «чудовищной коррупции» среди ближайшего окружения главы киевского режима, которое западная пресса представляла как образец «новой антикоррупционной Украины».

    Однако последние события обнажили даже не единичные злоупотребления отдельных чиновников, а «масштабную институциональную модель», которая встроена в механизм украинской власти и напрямую связана с распределением западной финансовой и военной помощи, сказал Небензя.

    Он отметил, что обнаруженные средства пошли не на социальные программы или  восстановление инфраструктуры. Они пошли элитную недвижимость и в офшоры.

    «Никогда киевскому режиму уже не отмыться от чудовищных махинаций, вскрывшихся в ходе операции «Мидас» и зафиксированных на так называемых  «пленках Миндича». У нас нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 млрд евро будет также разворован», – подчеркнул дипломат в ходе выступления в СБ ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что переговорный процесс по Украине находится в тупике. СМИ узнали, что Зеленский готовил элитный особняк для развода с женой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и бизнес-аналитик Глеб Простаков разбирались, что означает арест Ермака для Зеленского и мира.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    20 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» подготовил для Петербургского международного экономического форума уличную экспозицию, где представит обновленную Lada Niva Legend, исторические ВАЗ-2101 и новые спортивные модели, сообщили в пресс-службе автогиганта.

    Уличная экспозиция «АвтоВАЗа» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году объединит исторические, новые и спортивные автомобили. Одним из ключевых экспонатов станет внедорожник Lada Niva Legend, получивший значительные технические и эргономические улучшения, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

    Подробности модернизации классической «Нивы» раскроют в первый день ПМЭФ, 3 июня. На стенде также покажут один из первых ВАЗ-2101, выпущенных в 1970 году и входящих в коллекцию музейного фонда АвтоВАЗа. Кроме того, публике представят новый кроссовер Lada Azimut, запуск серийного выпуска которого намечен на третий квартал.

    В тематической зоне «ВиноГрад» разместят гоночные автомобили Lada Iskra Cup и Vesta TCR, а на стенде города Петербурга установят Lada Iskra. «Она носит одно имя с героической операцией по прорыву блокады Ленинграда 83 года назад», – отметили в компании.

    Ранее «АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового крупного кроссовера для линейки Niva. А год назад на ПМЭФ «АвтоВАЗ» впервые представил новый кроссовер Lada Azimut на российской платформе Vesta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в Петербурге «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» совместно запустили производство автомобилей Lada Iskra для рынка Северо-Запада и центральных регионов России.

    20 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции.

    Как сообщает Россельхознадзор, мера направлена на обеспечение фитосанитарной безопасности и защиту экспортного потенциала России.

    «Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Специалисты уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В апреле глава ведомства Сергей Данкверт заявил о сохранении претензий к армянским растительным товарам. В 2024 году служба приостановила поставки молочной продукции из этой республики.

    20 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Sohu: Заявление Захаровой о Японии потрясло Восточную Азию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой о непризнании Японией итогов Второй мировой войны стало заметным сигналом для стран Восточной Азии, отметили китайские СМИ.

    Слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Япония официально не признала итоги Второй мировой войны, были восприняты в регионе как серьёзный дипломатический сигнал, пишет RT со ссылкой на китайское агентство Sohu.

    Авторы публикации отметили: «Её заявление заставило весь Восточно-Азиатский регион на мгновение замолчать. Эти слова были не просто эмоциональной репликой, а серьёзным дипломатическим сигналом».

    По данным Sohu, тема исторической памяти и возможной милитаризации Японии особенно внимательно отслеживается китайскими политиками. В материале подчёркивается, что позиция Москвы по этому вопросу стала предметом пристального внимания в Восточной Азии.

    Ранее Захарова заявила, что на протяжении уже 80 лет Япония не видит, не слышит и не признаёт итоги Второй мировой войны во всей их полноте. При этом она подчеркнула, что российская сторона намерена и дальше просвещать Токио по вопросам исторического наследия и послевоенного устройства мира.

    Также официальный представитель МИД назвала безрассудной русофобскую линию Токио и подчеркнула ее вред для самой Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на саммите Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность ускоренной ремилитаризацией Японии и призвали Токио признать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

    20 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Умер российский эпидемиолог Вадим Покровский

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на 72-м году жизни ушел из жизни известный ученый, академик РАН, специалист по профилактике ВИЧ Вадим Покровский.

    О смерти выдающегося медика сообщил Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Измерова, передает ТАСС.

    В учреждении ученый занимал должность заведующего лабораторией постгеномных технологий и входил в Ученый совет.

    «20 мая на 72-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский», – говорится в официальном сообщении.

    Коллеги подчеркнули, что биография академика была неразрывно связана с профилактической медициной. Он внес значительный вклад в развитие отечественной эпидемиологии, что помогло снизить заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в России.

    Основную часть своей научной деятельности Покровский посвятил борьбе с ВИЧ-инфекцией, создав собственную научную школу и подготовив множество профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года академик Вадим Покровский сообщил о заражении ВИЧ-инфекцией более 1% населения России.

    20 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Матвиенко сообщила о попытках сорвать парад 9 мая в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с руководством парламента Казахстана спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что парад Победы 9 мая в Москве пытались сорвать.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Сената (верхней палаты) парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым заявила, что парад Победы 9 мая в Москве хотели сорвать и отменить, передает ТАСС. По ее словам, вокруг подготовки мероприятия предпринимались разные попытки воспрепятствовать его проведению.

    «Мы всегда отмечаем вместе каждую годовщину этой победы, очень знаковую для наших народов. Так было и в этом году. Несмотря на то, что вокруг этого события ходили разные попытки его сорвать, отменить», - сказала Матвиенко. Она отметила, что одним из важнейших показателей качества отношений России и Казахстана остается память об общей победе в Великой Отечественной войне.

    Матвиенко добавила, что особенно оценила решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приехать в Москву в дни празднования и быть рядом с Россией, что, по ее мнению, лучше всего демонстрирует уровень и характер двусторонних связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России по решению президента Владимира Путина объявило перемирие 8–9 мая и предупредило о массированном ракетном ударе по Киеву в случае попытки сорвать празднование Дня Победы.

    Ранее политолог Лариса Шеслер заявила о риске различных провокаций со стороны киевского режима 8 и 9 мая в попытке сорвать торжества по случаю Дня Победы. А ветеран ФСБ Сергей Гончаров объяснил решение провести парад на Красной площади без военной техники усилением террористической угрозы и приоритетом безопасности участников.

    20 мая 2026, 02:01 • Новости дня
    Вице-премьер Григоренко рассказал о новом ударе по телефонным мошенникам

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство предложило запретить расторжение договора связи в первые 90 дней, так власти планируют ввести обязательный трехмесячный период ожидания для расторжения абонентских договоров, чтобы усложнить жизнь злоумышленникам, использующим одноразовые сим-карты, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР)-2026.

    «Дополнили законопроект новым механизмом, который нацелен на борьбу с «одноразовыми» симками. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро «избавиться» от симки, которую он использовал во вред людям», – приводит РИА «Новости» слова Григоренко.

    Он уточнил, что для добросовестных абонентов никаких обременений не будет. Оператор перестанет взимать абонентскую плату, если пользователь уведомит его, что хочет отказаться от услуг связи.

    «Такую обязанность для операторов мы зафиксировали в законопроекте», – сказал он.

    Масштабный законопроект, включающий маркировку иностранных звонков и создание системы учета банковских карт, прошел первое чтение в Госдуме в феврале 2026 года. Его рассмотрение во втором чтении запланировано на май.

    Ранее принятые правительством меры уже доказали свою эффективность: в 2025 году число IT-преступлений снизилось на 12%, а в первом квартале 2026 года падение составило почти 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин поручил создать ГИС «Антифрод» для борьбы с кибермошенничеством. В 2025 году депутаты приняли закон о запрете оформления сим-карт без личного присутствия абонента. Володин анонсировал новые решения Госдумы для защиты от кибермошенников.

    20 мая 2026, 17:18 • Новости дня
    Пашинян: Ереван ставит интересы Армении выше интересов Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время предвыборной кампании премьер Армении Никол Пашинян заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на предвыборном мероприятии, заявил, что Россия является сверхдержавой, к которой нужно относиться с уважением, передает «Арменпресс». «Россия – сверхдержава, и к России следует относиться с уважением, с почтением, как к сверхдержаве относятся. И я отношусь так не только к России, но и к президенту России и главе российского правительства», – сказал он.

    Пашинян отметил, что у него сложились дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, армянская сторона никогда не предпринимала шагов, способных навредить интересам России. При этом он подчеркнул, что Ереван уважает интересы Москвы, но не может ставить их выше интересов Армении.

    Ранее Пашинян заявил о намерении властей страны не вводить антироссийские санкции и избегать шагов, которые приведут к вторичным ограничениям. До этого глава армянского правительства заявил об отсутствии в повестке Еревана намерений наносить ущерб интересам России и о нежелании втягиваться в логику действий против Москвы.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил, что одновременное пребывание Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно.

    20 мая 2026, 17:35 • Новости дня
    Банки уменьшили доходность вкладов после снижения ключевой ставки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С конца апреля, вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ, крупнейшие банки страны начали понижать доходность вкладов, при этом сильнее всего упали ставки по коротким и среднесрочным размещениям, отмечают финансовые аналитики.

    В период с 24 апреля по 20 мая процентные ставки по вкладам меняли 20 крупнейших банков России. В 15 из них доходность снизилась, один банк ставки повысил, еще в трех кредитных организациях динамика оказалась разнонаправленной, сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».

    Аналитики указали, что вкладам сроком от трех месяцев до трех лет в целом сопутствовало снижение средних ставок, за исключением годовых депозитов, где доходность выросла на 0,05 п.п. По остальным срокам падение составило от 0,18 до 0,33 п.п. При этом средние ставки по вкладам до года включительно формально прибавили 0,07–0,16 п.п. за счет изменения состава топ-20 банков.

    По состоянию на 20 мая средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 составила 13,35% (минус 0,33 п.п. к 24 апреля, когда ключевая ставка была снижена до 14,5% годовых), по полугодовому вкладу – 12,97% (минус 0,18 п.п.), по годовому – 12,33% (плюс 0,05 п.п.).

    Средняя ставка по вкладу на полтора года достигла 11,18% (минус 0,23 п.п.), по двухлетнему – 11% (минус 0,21 п.п.), по трехлетнему – 10,76% (минус 0,25 п.п.). Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 14,5%, следующее заседание по ключевой ставке назначено на 19 июня 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 апреля Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14,5% годовых.

    Ранее, по данным на 20 марта средняя ставка по трехмесячному вкладу в двадцати крупнейших банках России составляла 14,03% годовых. Позже вице-премьер Александр Новак заявил о формировании в российской экономике условий для дальнейшего снижения процентной ставки.

    20 мая 2026, 02:15 • Новости дня
    Певец Шура рассказал о подаренных Киркоровым 12 стульях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отмечающий 51-й день рождения певец и шоумен Шура (Александр Медведев) рассказал о дорогом подарке поп-короля – Филиппа Киркорова, принять который было попросту некуда.

    Филипп Киркоров подарил Шуре однажды на день рождения приобретенные на аукционе 12 стульев. Украшение интерьера, возможно, и стало бы воплощением мечты о красоте и стиле, только разместить их было негде, признался именинник.

    «У меня случился переезд, по этому случаю мне подарили 12 стульев. Я говорю: «У меня квартира 70 метров. Какие 12 стульев?» А мне сказали, что эти стулья были приобретены на аукционе. Теперь думаю, куда их поставить. Подарок мне сделал Фил», – рассказал Шура РИА «Новости» о самом необычном подарке коллег.

    Артист Шура родился 20 мая 1975 года в Новосибирске. В конце 1990-х годов благодаря эпатажному виду и хитам танцевальных хитам «Холодная луна», «Отшумели летние дожди» и другие ворвался в столичную артистическую тусовку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Шура в 2018 году назвал российский город «полным говном», а потом нашел способ за это извиниться. Филолог раскритиковала вошедшую в учебник песню Шуры.


    20 мая 2026, 19:59 • Новости дня
    В Подмосковье нашли гигантский гриб величиной с дыню

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Опалиховском лесопарке под Красногорском грибники наткнулись на гигантский гриб строчок с шляпкой около 40 сантиметров в диаметре и предупредили об опасности его употребления.

    Гигантский гриб строчок обнаружили в смешанном лесу Опалиховского лесопарка в Красногорске. Гриб вырос рядом с поваленными березами и старыми пнями, его шляпка достигла 40 см в диаметре. Плодовое тело по форме напомнило головной мозг или грецкий орех, сообщил корреспондент ТАСС,

    По данным агентства, даже опытные грибники нередко путают строчки со сморчками из-за похожей морщинистой шляпки. В тексте подчеркивается, что в сыром виде строчки ядовиты, их токсины способны повредить центральную нервную систему, печень и органы желудочно-кишечного тракта. При этом отмечается, что даже после тепловой обработки такие грибы остаются потенциально опасными для еды.

    Отличительным признаком строчка названа шляпка с неровными, спутанными складками, напоминающими структуру мозга. Указывается, что при разрезе гриба край шляпки полностью или частично соединяется с ножкой, что помогает отличить его от сморчка.

    Ранее Роскачество предупредило о штрафах и уголовной ответственности за нарушение правил весеннего сбора грибов. Как писала газета ВЗГЛЯД, в разъяснительном материале о запретных для сбора в 2026 году грибах эксперты указали на строчки как опасный вид, способный вызвать тяжелое отравление.

    А юристы предупредили о возможном тюремном сроке до четырех лет за сбор редких и наркосодержащих грибов в российских лесах.

    20 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Эксперт объяснила, как забрать накопительную пенсию целиком

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые категории граждан имеют право получить всю сумму накопительной пенсии сразу, если ее размер не превышает установленного государством порога, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

    «В 2026 году для получения накопительной пенсии размер накоплений должен превышать 439 776 рублей. Если эта сумма меньше, пенсионер имеет право на единовременную выплату всех средств. Также единовременная выплата положена тем, кто достиг пенсионного возраста, но не набрал необходимого стажа или пенсионных баллов», – пояснила она агентству «Прайм».

    Право на такие выплаты есть у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых делались взносы с 2002 по 2013 год. Также это касается женщин 1957–1966 годов рождения и мужчин 1953–1966 годов рождения при наличии взносов за 2002–2004 годы.

    Финогенова добавила, что средства формировались у участников программы софинансирования и матерей, использовавших материнский капитал,

    Существует три формы выплаты: пожизненная, срочная (не менее 10 лет) и единовременная. Пожизненная пенсия назначается, если расчетная сумма превышает 10% прожиточного минимума пенсионера, при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

    Узнать размер своих накоплений можно на сайте Социального фонда России или портале «Госуслуги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд сообщил, что накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%. Эксперт Балынин назвал условия для разовой выплаты 440 тыс. рублей пенсионерам.

    20 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Шойгу назвал глумлением над памятью армян выступление Зеленского в Ереване
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Предоставление украинскому лидеру трибуны на саммите в армянской столице стало оскорблением памяти борцов с нацизмом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании специальной рабочей группы Совбеза.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подверг жесткой критике решение армянских властей предоставить Владимиру Зеленскому возможность выступить на саммите европейского политического сообщества, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе заседания специальной рабочей группы Совбеза РФ.

    «Предоставление киевскому режиму трибуны саммита Европейского политического сообщества в Ереване для угроз в адрес России. Вдумайтесь, главарь неонацистского киевского режима из Еревана угрожал ударами по параду Победы», – отметил Шойгу.

    Политик подчеркнул, что подобные действия являются откровенным глумлением над памятью более 1,5 млн армян. По его словам, эти люди не щадили своих жизней, сражаясь с абсолютным злом – нацизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о серии недружественных шагов со стороны армянского руководства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ненормальным предоставление площадки для антироссийских выступлений на саммите в Ереване. Министерство иностранных дел России вызвало посла Армении из-за предоставления трибуны украинскому лидеру.

    20 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    Россияне вернули в оборот сотни тонн мелочи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время акции «Монетная неделя» жители страны обменяли накопившуюся мелочь на почти 252 млн рублей, вернув в оборот 55 млн монет, сообщает ЦБ РФ.

    Россияне в рамках акции «Монетная неделя» сдали 55 млн монет на 252 млн рублей, сообщает Банк России. В акции участвовали более 16 тыс. торговых точек и 4 тыс. подразделений банков, где можно было обменять монеты на банкноты или зачислить их на счет, а также отдельные кассы пригородных железнодорожных вокзалов.

    «В итоге удалось вернуть в оборот 252 тонны мелочи. Это на две тонны больше, чем в прошлый раз. Люди принесли на обмен около 55 млн монет на сумму почти 252 млн рублей. Это на 7 млн рублей больше, чем осенью», – указали в ЦБ. По данным регулятора, основная часть сданной мелочи, 86,7%, пришлась на рублевые монеты разных номиналов, оставшиеся 13,3% составили копейки.

    «Монетная неделя» проводится по всей стране с 2023 года. За это время, помимо апрельской акции 2026 года, жители России вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей стране стартовала акция «Монетная неделя» по обмену монет на банкноты или пополнение счета.

    Ранее, в рамках прошлой «Монетной недели» россияне сдали рекордные 56 млн монет на сумму около 245 млн рублей. По данным Банка России, в обороте находится 73 млрд монет на общую сумму 128,3 млрд рублей, и акция помогает вернуть их в экономику.

