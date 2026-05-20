В «Алросе» спрогнозировали скорый разворот на мировом рынке алмазов

Tекст: Катерина Туманова

Объем нереализованного сырья на мировом рынке опустился на уровень 10–15 млн карат, предупредил Тахиев РИА «Новости» в апреле. Он прогнозировал разворот нисходящего тренда на мировом рынке алмазов до конца текущего года.

«В этом году, 2026 год – он должен быть какой-то разворотный, потому что запасов избыточных миллионов на десять карат осталось, может быть 15», – цитирует эксперта агентство, который заявил об этом в эфире РБК «Рынки. Итоги».

По словам Тахиева, резервы у продавцов и огранщиков ежегодно падают на 15–20 млн карат.

К концу 2026 года в отрасли может возникнуть дефицит. Эксперт добавил, что стоимость алмазов во всех категориях в течение двух-трех лет способна увеличиться минимум в полтора раза, достигнув отметки около 180 долларов за карат.

По итогам 2025 года добыча «Алросы» сократилась на 10%, составив 29,8 млн карат. В текущем году крупнейшая алмазодобывающая компания планирует извлечь от 25 до 26 млн карат драгоценных камней.



