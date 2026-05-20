ФРС США предупредила о длительном сохранении высокой инфляции

Участники апрельского заседания Федеральной резервной системы признали возросшую угрозу замедления темпов снижения цен, передает РИА «Новости».
В опубликованном протоколе регулятора отмечается, что достижение целевого ориентира займет больше времени.
«Подавляющее большинство участников отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2% позже, чем они ожидали ранее», – говорится в документе.
Большинство членов комитета по открытым рынкам допустили целесообразность дополнительного ужесточения финансовой политики. Это произойдет в случае, если инфляция продолжит стабильно превышать 2%. При этом почти все эксперты поддержали сохранение текущего диапазона базовой процентной ставки на уровне 3,5-3,75% годовых.
Некоторые представители финансового регулятора выразили обеспокоенность из-за возможного удорожания энергоносителей и роста тарифов. Однако меньшая часть участников заседания сочла возможным снижение ставки позднее в текущем году. Такое развитие событий вероятно при скором урегулировании ближневосточного конфликта и спаде инфляционного давления.
В апреле инфляция в США на фоне конфликта с Ираном достигла 3,8%.
В январе Федеральная резервная система оставила ключевую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых.
Ранее член совета управляющих регулятора Лиза Кук спрогнозировала сохранение высоких темпов роста цен на протяжении всего 2026 года.