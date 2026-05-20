    20 мая 2026, 22:04 • Новости дня

    Трамп заявил, что эскалации с Кубой не будет

    Tекст: Вера Басилая

    Американский президент заявил, что конфликт между Вашингтоном и Гаваной не усилится, несмотря на выдвинутые против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро обвинения в сговоре с целью убийства граждан США.

    Президент США  исключил усиление противостояния с Кубой на фоне уголовных обвинений против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос журналистов о возможной эскалации, глава Белого дома заявил: «Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость».

    Американский лидер изложил свою версию происходящего на острове, заявив, что Куба фактически «распадается на части». По его словам, в стране царит «бардак», а кубинские власти, как он выразился, потеряли контроль над ситуацией.

    Американские власти решили привлечь к ответственности бывшего президента Кубы Рауля Кастро за уничтожение самолетов гуманитарной организации в 1996 году.

    Высокопоставленные чиновники в Белом доме обсуждали вариант силового задержания бывшего лидера Кубы в рамках давления на Гавану.

    20 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    @ PHILIPP GUELLAND/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном об отмене сборов на американские товары ради спасения автомобильной промышленности Европы, отмечает Politico.

    Представители европейских институтов достигли компромисса по торговому пакту после пяти часов переговоров, передает Politico. Утверждение документа позволит избежать введения американских пошлин в размере 25% на автомобили.

    «Евросоюз в очередной раз продемонстрировал, что мы являемся довольно надежным торговым партнером, который выполняет свои обязательства», – заявил комиссар по торговле Марош Шефчович. Брюссель отменит тарифы на промышленные и некоторые сельскохозяйственные товары из США.

    Вашингтон ограничит пошлины на большинство европейских товаров на уровне 15%. Соглашение включает пункт о прекращении действия в декабре 2029 года. Документ также позволяет приостановить сделку, если американская сторона не снизит тарифы на сталь и алюминий до конца 2026 года.

    Окончательное голосование по проекту ожидается на пленарном заседании в Страсбурге в середине июня. Некоторые либеральные и левые депутаты по-прежнему выступают против инициативы, однако крупнейшая фракция Европарламента намерена поддержать документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США потребовал от Брюсселя реализовать условия двусторонней торговой сделки до 4 июля.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к депутатам с призывом максимально быстро финализировать этот договор. Ранее законодатели Европарламента договорились о единой позиции по данному соглашению.

    20 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев
    @ Ariel Royero/Prensa Latina/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство юстиции США официально выдвинуло обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по делу о гибели американских граждан в 1996 году. Как следует из рассекреченного обвинительного заключения, 94-летнему политику и ряду других фигурантов вменяются заговор с целью убийства граждан США и несколько иных преступлений.

    Речь идет об инциденте 24 февраля 1996 года, когда были сбиты гражданские самолеты организации, связанной с противниками кубинских властей. Вашингтон считает, что к произошедшему имело отношение руководство Кубы того периода, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters

    Раулю Кастро сейчас 94 года. Он является братом Фиделя Кастро и руководил Кубой с 2008 по 2018 год. Во время его правления Куба и США при администрации Барака Обамы начали процесс нормализации отношений, однако позже курс на сближение был свернут Дональдом Трампом.

    Поводом для расследования США стали события 24 февраля 1996 года, когда кубинский истребитель МиГ-29 уничтожил два самолета Cessna 337 Skymaster организации «Братья во спасение», выступавшей против властей Кубы. В результате погибли четыре человека.

    Обвинения против Кастро предусматривают смертную казнь либо пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон запланировал уголовное преследование бывшего кубинского лидера за уничтожение самолетов в 1996 году.

    Белый дом рассмотрел возможность силового захвата политика по венесуэльскому сценарию. В ответ Гавана пообещала дать решительный отпор при любой попытке вооруженного вторжения.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    20 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля

    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его популярность в Израиле достигла 99%, и не исключил попытки стать премьером еврейского государства после ухода с поста.

    Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами предположил, что по завершении нынешнего срока может попробовать себя в роли главы израильского правительства, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого я поеду в Израиль и попытаюсь стать премьер-министром».

    Напомним, что следующие выборы президента США назначены на 2028 год. Трамп ранее не исключал, что попытается пойти на третий срок и утверждал, что «есть пути», которые позволят ему выдвинуться, несмотря на действующие ограничения.

    Одна из поправок к конституции США прямо устанавливает, что один человек не может занимать должность президента более двух четырехлетних сроков.

    Ранее бывший советник Стив Бэннон главы США сообщил о планах Дональда Трампа вернуться в Белый дом в 2028 году третьим президентским сроком.

    До этого сам Трамп в интервью NBC заявил о возможности баллотироваться на третий срок президента США вопреки конституции. Впрочем, позже американский президент рассказал о знании лазеек для обхода запрета на третий срок и о своем  намерении все же их не использовать.


    20 мая 2026, 04:32 • Новости дня
    Сенат США впервые ограничил военные полномочия Трампа против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Верхняя палата американского парламента большинством голосов одобрила резолюцию, которая запрещает главе государства вести боевые действия без официального объявления войны.

    Сенат одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда  Трампа в отношении Ирана, что стало прорывом для демократов после семи неудачных попыток, передает CBS News.

    Сенаторы одобрили предложение о вынесении резолюции большинством голосов 50 против 47. Четыре республиканца присоединились к большинству демократов, выступивших за продвижение резолюции. Сенатор Джон Феттерман из штата Пенсильвания был единственным демократом, который проголосовал против.

    Решающим фактором стал переход четырех республиканцев на сторону демократического большинства. При этом трое представителей Республиканской партии проигнорировали голосование.

    Лидер меньшинства Чак Шумер прокомментировал успех после семи неудачных попыток, отметив, что демократы шаг за шагом прорывают стену молчания республиканцев по поводу незаконной войны Трампа. Он добавил, что давление работает и оппоненты начинают сдаваться.

    Документ обязывает президента США вывести американские войска из зоны конфликта. Исключением может стать только официальное объявление войны или специальное разрешение на применение силы. Автором резолюции выступил демократ Тим Кейн.

    Ожидается, что после возможного одобрения документа обеими палатами президент наложит на него вето. Однако сторонники инициативы уверены в ее способности изменить позицию Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы США раскрыли уловку президента США с письмом о войне. WP сообщила об отставках и поражениях республиканских критиков американского лидера.

    США поставили многоточие в конфликте с Ираном.

    20 мая 2026, 04:00 • Новости дня
    Евродепутат Зовко заявила о заключении торговой сделки между ЕС и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Во вторник представители Евросоюза и США договорились о законодательном регулировании торговой сделки, о чем сообщила главный переговорщик от фракции Европарламента «Европейская народная партия» депутат Желяна Зовко.

    «Мы заключили сделку! Я как постоянный докладчик по Рамочному соглашению ЕС-США по торговле, с гордостью сообщаю, что Европа избежала разрушительной эскалации напряженности в трансатлантической торговле и защитила европейские компании, инвестиции и миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики», – написала она в Х.

    Зовко добавила, что с самого начала ратовала за то, что Европа не может позволить себе торговую войну со ближайшим стратегическим и экономическим партнером. К тому же многие отрасли в ЕС нуждались в стабильности, предсказуемости и правовой определенности.

    «И сегодня мы добились этого. В условиях растущей нестабильности в мире проверенные друзья должны оставаться партнерами, а не становиться врагами», – написала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент в феврале принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев. Американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения и дал ЕС два месяца на реализацию торгового соглашения.

    20 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков заявил о бессмысленности сравнения приемов Путина и Трампа в Пекине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сравнивать церемониалы визитов российского и американского лидеров в Пекин не имеет смысла, так как главная ценность заключается в содержании переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал попытки сопоставить детали приемов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. По его словам, такие сравнения вряд ли должны служить поводом для каких-либо выводов, передают «Вести».

    «Нет, есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп завершил свою трехдневную государственную поездку в КНР.

    Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил о разном отношении китайской стороны к двум политикам.

    20 мая 2026, 03:00 • Новости дня
    Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Европе

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство войны США определит окончательную дислокацию сил США в Европе на основе дальнейшего анализа действий и потребностей, а пока число военного присутствия США в Европе и других странах сокращено до уровня 2021 года, говорится в заявлении, которое представил в соцсети Х представитель Пентагона Шон Парнелл.

    «Военное министерство сократило общее количество бригадных боевых групп (ББГ), направленных в Европу, с четырех до трех. Это возвращает нас к уровню ББГ в Европе в 2021 году. Решение стало результатом всестороннего, многоуровневого процесса, направленного на определение численности вооруженных сил США в Европе», – сказано в заявлении в сети Х.

    Там объяснили, что временная задержка развертывания вооруженных сил США в Польше была вызвана именно этим стратегическим анализом.

    В заявлении указано, что анализ преследовал целью продвижение программы президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего» в Европе и на других театрах военных действий, в том числе за счет стимулирования и предоставления союзникам по НАТО «возможности взять на себя основную ответственность за оборону Европы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий НАТО заявил о дополнительном выводе войск США из Европы. Американский лидер объявил о планах масштабного сокращения военного контингента. Вэнс допустил отправку военных США в другую страну вместо Польши.

    20 мая 2026, 07:35 • Новости дня
    Politico узнала, что министры финансов ЕС требуют от США прекратить войну с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленные чиновники использовали встречу G7 в Париже, чтобы предупредить главу Минфина США Скотта Бессента об экономических последствиях войны в Иране.

    «Министры финансов европейских стран в частном порядке обратились к министру финансов США Скотту Бессенту с просьбой прекратить войну на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление экономической катастрофы на континенте», – пишет Politico.

    В ходе встречи министров финансов стран «Большой семерки» в Париже в понедельник и вторник Бессенту сообщили, что конфликт с Ираном подстегивает рост цен на нефть в Европейском союзе, негативно влияет на экономический рост и угрожает полномасштабным продовольственным кризисом, сказано в статье.

    По словам трех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, Германия, Франция, Италия и Европейская комиссия объединили усилия для донесения этого послания в ходе закрытого обсуждения экономических последствий войны на Ближнем Востоке.

    «Так думают не только европейцы. Мы все считаем, что это должно закончиться как можно скорее», – заявил журналистам на пресс-конференции после переговоров во вторник министр финансов Франции Ролан Лескюр, который был председателем встречи.

    Он добавил, что все понимают: чем скорее Ормузский пролив будет открыт, тем быстрее будет урегулирован экономический аспект этого геополитического конфликта, и тем лучше будет для всех.

    Однако США возложили вину за экономические трудности Европы на национальные правительства. 

    Министры также обсудили финансовые последствия конфликта на Ближнем Востоке, который вызвал резкий рост цен на энергоносители и топливо, замедление экономического роста по всей Европе.

    Ожидается, что в четверг Европейская комиссия понизит прогнозы роста экономики ЕС, что резко контрастирует с ситуацией в США, которые менее уязвимы к росту цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран. Сенат США впервые ограничил военные полномочия президента против Ирана.

    20 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Трамп отметил хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Я думаю, это хорошо. Я отлично общаюсь с обоими лидерами», – сказал Трамп журналистам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров России и Китая в Пекине продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры успешными. Главы государств подписали внушительный пакет совместных документов.

    20 мая 2026, 07:02 • Новости дня
    KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тель-Авив привели вооруженные силы в максимальную боевую готовность для потенциального возобновления масштабных военных действий против Тегерана, сообщило

    Израиль и США закончили подготовку к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. Уровень боевой готовности израильской армии достиг максимума с момента апрельского перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильское KanTV.

    «Совместная американо-израильская подготовка к возобновлению кампании завершена... Соединенные Штаты и Израиль полностью координируют свои действия, ни одна из сторон не будет удивлена, когда будет принято решение о возобновлении войны», – цитирует телеканал источник в американских силовых структурах.

    Американский лидер Дональд Трамп планирует принять окончательное решение по иранскому вопросу в ближайшее время. Накануне президент США допустил возможность новой атаки на исламскую республику в конце текущей недели.

    Израильские военные также усиливают оборонительные меры. В Тель-Авиве опасаются, что резкие заявления главы Белого дома могут спровоцировать Тегеран на превентивный удар из-за ошибочной оценки ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможном мощном ударе США по Ирану. Пентагон допустил проведение наземной операции в Тегеране. Сенат США впервые ограничил военные полномочия президента против Ирана.

    20 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    В Кремле допустили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    График двусторонних контактов президента России на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет сформирован позднее, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Теоретически там возможна встреча со всеми участниками этого саммита. Они, саммиты, для этого и проводятся», – отметил Песков в комментарии «Известиям».

    Отвечая на вопрос о вероятности контактов с Дональдом Трампом, представитель Кремля сказал: «Теоретически, да». Он также добавил, что организация бесед в трехстороннем формате пока не планируется.

    «Путин подтвердил свою готовность принять участие, приехать. Посмотрим, кем будут остальные участники, которые будут в Китае. Наверняка будет верстаться график двусторонних встреч», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле допустили возможность встречи лидеров двух стран в китайской столице.

    Президент США Дональд Трамп не исключил вероятность переговоров с российским коллегой в Пекине.

    Ранее Владимир Путин подтвердил готовность к личным контактам с американским лидером.

    20 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Трамп допустил, что останется на посту президента до 2032 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент Дональд Трамп допустил, что может занимать высший пост в стране до 2032 года, хотя по закону его второй срок в должности главы государства должен завершиться в январе 2029 года..

    Президент США Дональд Трамп во время выступления перед выпускниками Академии Береговой охраны США в штате Коннектикут заявил, что может остаться на посту главы Белого Дома до 2032 года, передает ТАСС. Американский лидер обратился к аудитории со словами: «Я буду здесь в 28-м, а может, я будут здесь и в 32-м. Я не знаю. Может, и буду».

    Между тем, по действующему законодательству второй срок его полномочий должен завершиться в январе 2029 года. 22-я поправка к Конституции США, принятая в 1951 году, ограничивает пребывание президента на посту двумя сроками.

    Тем не менее Трамп уже не раз допускал, что может добиваться переизбрания на третий срок, а о подобных перспективах осенью прошлого года говорил и его бывший ключевой политстратег Стив Бэннон.

    Трамп во второй раз победил на президентских выборах в ноябре 2024 года, когда обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. В первый раз он возглавлял администрацию США в 2017-2021 годах.

    Ранее Трамп пообещал подумать о переизбрании на выборах президента США в 2028 году. Предприниматель-миллиардер Илон Маск в соцсетях прокомментировал идею Трампа и призвал задуматься о будущем.

    Позже экс-советник президента США Стив Бэннон заявил о планах Трампа вновь баллотироваться и «получить президентское кресло в третий раз» на выборах 2028 года.

    20 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Axios: Трамп посетит саммит G7 во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер намерен принять участие во встрече глав государств «Большой семерки» в июне, несмотря на разногласия с союзниками по иранскому вопросу.

    Президент США планирует посетить саммит лидеров G7 во Франции, чтобы обсудить искусственный интеллект, торговлю и борьбу с преступностью, передает портал Axios.

    Участие американского лидера оставалось под вопросом из-за его недовольства позицией Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые не поддержали военные усилия Вашингтона в Иране.

    Встреча пройдет с 15 по 17 июня в Эвиан-ле-Бен. В Белом доме отметили, что на саммите не ожидается подписания конкретных соглашений, однако стороны попытаются достичь консенсуса для будущих договоренностей.

    Трамп намерен сосредоточиться на деловых вопросах, включая увязывание американской помощи с торговлей, которая «взаимовыгодна как для стран-инвесторов, так и для стран-получателей».

    Кроме того, повестка США включает продвижение американских технологий искусственного интеллекта, снижение зависимости от Китая в поставках важнейших минералов, а также борьбу с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией. Вашингтон также рассчитывает обсудить стимулирование экспорта, снижение регуляторных барьеров и увеличение производства энергии, в частности ископаемого топлива.

    На фоне сохраняющейся напряженности из-за ситуации в Иране министр финансов США Скотт Бессент на встрече в Париже призвал союзников усилить санкционное давление. Он потребовал присоединиться к усилиям по борьбе с финансированием терроризма и перекрыть каналы незаконных средств, питающих иранскую военную машину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде из-за ситуации на Ближнем Востоке. Оставшиеся лидеры объединения обсудили антироссийские санкции без участия американского президента.

    20 мая 2026, 22:31 • Новости дня
    Independent узнала о плане США и Израиля вернуть к власти в Иране Ахмадинежада

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты и Израиль вступили в войну с Ираном с целью привести к власти бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада, как минимум американский президент Дональд Трамп открыто говорил о плане США и Израиля инициировать «смену режима» в Иране, заменив сложившуюся власть «кем-то изнутри», пишет Independent.

    Американские чиновники, знакомые с ходом обсуждений, рассказывали New York Times, что план, разработанный израильтянами при участии Ахмадинежада, провалился после начала войны с Ираном.

    До настоящего момента оставалось неясным, кого рассматривали в качестве кандидата на пост главы Исламской Республики после смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

    «Господин Ахмадинеджад не появлялся на публике с тех пор, как получил ранение в результате израильского удара по его дому в Тегеране в рамках попыток освободить его из-под домашнего ареста. В результате нападения погибли трое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), служивших его телохранителями», – пишет Independent.

    Его нынешнее местонахождение и состояние остаются неизвестными. Бывший президент возглавлял Иран с 2005 по 2013 год.

    «С самого начала президент Трамп ясно обозначил свои цели в рамках операции «Эпическая ярость»: уничтожить баллистические ракеты Ирана, демонтировать их производственные мощности, потопить их военно-морской флот и ослабить их марионеточных союзников», –  заявила зампресс-секретаря Белого дома Анна Келли в интервью газете New York Times в ответ на запрос о комментарии по поводу плана смены режима и Ахмадинеджада.

    Independent напоминает, что Ахмадинеджад считается ярым противником Израиля и США и ранее призывал «стереть Израиль с карты мира». В годы после своего президентства он критиковал правительство аятоллы Хаменеи и поддержку Украины, предупреждая, что президент России Владимир Путин «не добьется никаких результатов».

    Его свобода передвижения была ограничена на фоне гражданских беспорядков в Иране. Он также пытался баллотироваться в президенты, но был дисквалифицирован властями.

    Близкие соратники Ахмадинеджада обвиняются в шпионаже в пользу западных стран и Израиля, в том числе его бывший глава администрации Эсфандиар Рахим Машай, который предстал перед судом в 2018 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис экс-президента Ирана Ахмадинежада летом 2025 года опроверг интернет-фейки о его гибели. В начале 2026 года агентство ILNA сообщило о предполагаемой гибели экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время атаки на район Нармак. При этом Офис Ахмадинежада снова опроверг сообщения о его гибели.

    20 мая 2026, 23:09 • Новости дня
    Куба назвала «позорной политической провокацией» обвинения США против Кастро

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Кубы резко осудило выдвинутые американскими властями обвинения против бывшего руководителя страны Рауля Кастро, расценив их как подлую политическую провокацию.

    Гавана назвала действия Вашингтона нечестной манипуляцией фактами вокруг инцидента с уничтожением двух самолетов в феврале 1996 года, передает РИА «Новости».

    «Речь идет о подлом и позорном акте политической провокации, основанном на нечестной манипуляции инцидентом, который привел к уничтожению в воздушном пространстве Кубы в феврале 1996 года двух самолетов, эксплуатировавшихся террористической организацией Brothers to the Rescue», – говорится в заявлении кубинского правительства.

    В документе подчеркивается, что Соединенные Штаты не имеют легитимности и юрисдикции для подобных действий. Кубинская сторона отмечает, что уничтоженные самолеты систематически нарушали воздушное пространство островного государства. Это происходило вопреки официальным предупреждениям Гаваны и неоднократным обращениям к властям США, Федеральному авиационному управлению и Международной организации гражданской авиации.

    Действия Гаваны в 1996 году были актом законной самообороны, полностью соответствующим Уставу ООН и международным авиационным нормам.

    Ранее исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш подтвердил, что Кастро и другим лицам предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства американских граждан. По данным американского Минюста, обвиняемым может грозить смертная казнь или пожизненное заключение.

    Американская администрация выдвинула обвинения в адрес Рауля Кастро.

    До этого Белый дом рассматривал возможность силового задержания бывшего кубинского лидера.

    Президент США  исключил усиление противостояния с Гаваной на фоне уголовного преследования политика.

