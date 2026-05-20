Исследование: Половина новых книг и треть веб-контента написаны ИИ

Как пишет The Washington Post, число электронных книг, публикуемых еженедельно на Amazon, почти утроилось с момента появления ChatGPT в конце 2022 года. По данным исследования Национального бюро экономических исследований США, к концу прошлого года более половины всех новых книг содержали текст, сгенерированный искусственным интеллектом. Правда, такие издания в среднем продаются хуже и получают более низкие оценки читателей, чем книги, написанные людьми.
Экономист Джоэл Уолдфогел подчеркивает, что речь идет о принципиально новом явлении: «Это не просто упрощение создания качественного продукта. В каком-то смысле это уже машинное производство».
Схожая картина наблюдается и в музыкальной индустрии. По оценкам стримингового сервиса Deezer, более 40% загружаемых на платформу треков теперь полностью созданы искусственным интеллектом – этот показатель вырос в четыре раза с января 2025 года. Ежедневно на платформу загружается около 75 тысяч песен, сгенерированных ИИ. В ноябре прошлого года виртуальная исполнительница Xania Monet стала первым известным ИИ-артистом, попавшим в радиочарт Billboard. Некоторые сервисы уже начали маркировать такие работы, отделяя их от творчества реальных исполнителей.
В американской судебной системе также произошли заметные изменения. Доля самопредставленных истцов в федеральных делах выросла примерно с 11% до 17%. Исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Южной Калифорнии связывают этот рост с доступностью ИИ-инструментов, помогающих готовить процессуальные документы. Общее число дел также увеличилось, как и среднее количество документов в каждом деле, что создает дополнительную нагрузку на судей. При этом суды столкнулись с наплывом фальшивых цитат, сгенерированных искусственным интеллектом.
Научное сообщество переживает аналогичные проблемы. Платформа ArXiv, где исследователи размещают препринты научных работ, зафиксировала заметный скачок количества публикаций после запуска ChatGPT. В январе текущего года администрация сервиса ужесточила правила, сославшись на рост числа низкокачественных и ненаучных материалов, которые перегружают модераторов. Теперь новые авторы должны получить личную рекомендацию от ранее одобренного исследователя. Уровень отклонения заявок вырос с 4% до 10-12%.
Исследователи из Имперского колледжа Лондона, компании Internet Archive и Стэнфордского университета (признан нежелательной организацией в России) попытались оценить масштаб распространения ИИ-контента во всем интернете. По их данным, до трети нового веб-контента, появляющегося за месяц, частично или полностью создано искусственным интеллектом. Хотя инструменты обнаружения ИИ-текстов несовершенны, для фрагментов длиной более 50 слов они показывают приемлемую точность.
Эксперты отмечают, что появление дешевого и массового ИИ-контента меняет фундаментальное представление о связи между затраченным трудом и ценностью продукта. Книга, научная статья или юридический документ больше не обязательно подразумевают человеческий труд. Это снижает барьеры входа, но одновременно создает дополнительную нагрузку на тех, кто должен фильтровать, проверять и модерировать растущий поток информации – от редакторов и ученых до судей и администраторов платформ.
