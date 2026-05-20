Трамп допустил, что останется на посту президента до 2032 года

Трамп допустил сохранение президентского поста США до 2032 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед выпускниками Академии Береговой охраны США в штате Коннектикут заявил, что может остаться на посту главы Белого Дома до 2032 года, передает ТАСС. Американский лидер обратился к аудитории со словами: «Я буду здесь в 28-м, а может, я будут здесь и в 32-м. Я не знаю. Может, и буду».

Между тем, по действующему законодательству второй срок его полномочий должен завершиться в январе 2029 года. 22-я поправка к Конституции США, принятая в 1951 году, ограничивает пребывание президента на посту двумя сроками.

Тем не менее Трамп уже не раз допускал, что может добиваться переизбрания на третий срок, а о подобных перспективах осенью прошлого года говорил и его бывший ключевой политстратег Стив Бэннон.

Трамп во второй раз победил на президентских выборах в ноябре 2024 года, когда обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. В первый раз он возглавлял администрацию США в 2017-2021 годах.

Ранее Трамп пообещал подумать о переизбрании на выборах президента США в 2028 году. Предприниматель-миллиардер Илон Маск в соцсетях прокомментировал идею Трампа и призвал задуматься о будущем.

Позже экс-советник президента США Стив Бэннон заявил о планах Трампа вновь баллотироваться и «получить президентское кресло в третий раз» на выборах 2028 года.