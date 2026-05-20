Картина Поллока продана на аукционе Christie's за рекордную цену

Картину Поллока продали на аукционе Christie's за рекордные 181,2 млн долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Полотно американского мастера кисти Джексона Поллока «Номер 7A, 1948» ушло с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 181,2 млн долларов, или около 15,5 млрд рублей, пишет The Guardian. Это сделало картину самой дорогой в карьере художника и четвертым по стоимости лотом в истории аукционных продаж.

Предыдущий рекорд Поллока составлял 61,2 млн долларов, или примерно 5,2 млрд рублей: картина была продана в 2021 году. В пресс-релизе Christie's подчеркнули значение произведения: «Именно этой работой Поллок наконец освобождается от оков традиционной станковой живописи и создает одну из первых по-настоящему абстрактных картин в истории искусства». При этом некоторые его работы ранее продавались за суммы, достигавшие 200 млн долларов или около 17,1 млрд рублей, но они реализовывались в рамках частных сделок.

В тот же день на торгах были обновлены рекорды и других мастеров. Бронзовая голова «Данаида» Константина Бранкузи, созданная в 1913 году, была продана за 107,6 млн долларов (9,2 млрд рублей). Картина Марка Ротко «№ 15 (Два зеленых оттенка и красная полоса)» ушла за 98,4 млн долларов или примерно 8,4 млрд рублей, а «Портрет мадам К» Жоана Миро – за 53,5 млн долларов или около 4,6 млрд рублей.

Все три произведения Бранкузи, Ротко и Миро стали самыми дорогими работами этих авторов, когда-либо проданными на аукционе. Абсолютным же рекордсменом рынка остается «Спаситель мира» (Salvator Mundi), картина эпохи Возрождения, приписываемая Леонардо да Винчи, купленная в 2017 году за 450 млн долларов.

Ранее картина Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке была продана за рекордные 236,4 млн долларов. До этого полотно Винсента Ван Гога «Стопки парижских романов и розы в стакане» на торгах в Нью-Йорке ушло за 62,7 млн долларов и стало самой дорогой его работой парижского периода.

А автопортрет Фриды Кало «Сон (Кровать)» на аукционе Sotheby's установил рекорд стоимости для произведений женщин-художниц с результатом 54,7 млн долларов.