    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и плодотворными
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»
    Британия ввела новые ограничения на российский СПГ
    Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Российский IT-бизнес не зафиксировал проблем с доступом к GitHub

    Ассоциации IT-отрасли заявили о штатной работе платформы GitHub в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские IT-компании не фиксируют проблем с работой платформы GitHub и ее API, а также не сообщают о каких-либо ограничениях со стороны регуляторов, сообщили представители отраслевых объединений на полях конференции ЦИПР.

    Российские IT-компании не сообщали о проблемах с работой платформы GitHub и ее интерфейсов, передает ТАСС. Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев подчеркнул отсутствие жалоб от бизнеса.

    «По данной теме, по GitHub я не зафиксировал обращений или жалоб. Это при том, что я сейчас на выставке ЦИПР, и здесь максимальная концентрация IT-компаний, ко мне не подходили с этой проблемой», – заявил Комлев. Он добавил, что при системных сбоях отрасль оперативно направляет сигналы, но сейчас их нет, как и признаков осознанного торможения сервиса.

    Президент ассоциации «МИТ – Мы ИТ» Евгений Титаренко также подтвердил штатную работу сервисов. По его словам, в начале мая наблюдались кратковременные перебои, связанные с оптимизацией на стороне самой платформы. Отсутствие массовых обращений участников объединения говорит о том, что серьезных ограничений в работе GitHub нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор официально опроверг слухи о блокировке платформы GitHub в России. Немногим ранее регулятор подтвердил отсутствие ограничений для популярного среди программистов ресурса.

    ВЦИОМ: VK Видео и Rutube обошли YouTube по популярности среди россиян

    Большинство российских зрителей предпочитают отечественные платформы «VK Видео» и Rutube для просмотра длинных видеороликов, при этом зарубежный хостинг столкнулся с рекордным оттоком аудитории, такие данные представлены в исследовании ВЦИОМ.

    Лидером рынка стала платформа «VK Видео», которую предпочитают 61% интернет-пользователей. Вторую строчку занял Rutube с показателем 49%, оставив YouTube на третьем месте с 44%.

    Зарубежный хостинг демонстрирует наибольший отток аудитории, поскольку 43% граждан отказались от его использования. Переключение зрителей с других крупных платформ оказалось менее заметным и составило от 13% до 20%. По уровню узнаваемости «VK Видео» также удерживает первенство, обходя конкурентов с результатом 57%.

    Традиционное телевидение постепенно уступает позиции интернету, где 39% пользователей смотрят трансляции телеканалов. При этом 45% опрошенных допускают полное замещение классического эфира онлайн-сервисами в будущем.

    В опросе приняли участие 2032 россиянина в возрасте от 14 лет, он проводился 17-21 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе российский сервис «VK Видео» возглавил рейтинг видеохостингов по ежедневному охвату аудитории.

    Осенью прошлого года среднее время просмотра YouTube в России сократилось примерно на две трети.

    Якушев анонсировал масштабное обновление думской фракции «Единой России»

    Минимум пятая часть фракции «Единой России» может смениться по итогам выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Состав фракции «Единой России» в Государственной думе может обновиться как минимум на четверть после предстоящих выборов, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    По словам Якушева, заявки на участие в предварительном голосовании подали 5,2 тыс. человек, из которых 630 являются участниками спецоперации, сообщается на сайте «Единой России».

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на встрече с журналистами отметил, что из 316 действующих депутатов Госдумы на предварительное голосование зарегистрировались 239 человек, что составляет 75%.

    Партийное руководство ожидает от кандидатов активного взаимодействия с избирателями.
    «Единая Россия» настраивает участников будущих выборов на максимально тесный контакт с избирателями и их чаяниями», – заявил Якушев.

    Он подчеркнул, что претенденты должны уметь заряжать граждан позитивом и адекватно реагировать на жесткую критику.

    Оценка выдвиженцев будет проводиться не только по результатам предварительного голосования, но и с учетом социологических исследований. Кандидаты с низкими рейтингами не будут допущены до выборов.

    Якушев добавил, что серьезных изменений в стратегии думской кампании не предвидится, однако кандидатам рекомендовано «рвать дистанцию» с обычными людьми.

    Окончательный список кандидатов, в который войдут и губернаторы, будет утвержден на съезде партии, предварительно намеченном на 27 июня. Там же планируется принять новую Народную программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму.

    Партия «Единая Россия» в марте начала регистрацию кандидатов для участия в предварительном голосовании.

    Секретарь Генсовета Владимир Якушев анонсировал дополнительные меры поддержки для участников спецоперации.

    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Одобренный Евросоюзом пакет помощи Украине на 90 млрд евро постигнет судьба любой суммы в стране с масштабной институциональной моделью массовой коррупции – его разворуют, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

    Дипломат заявил, что в последнее время вскрывается все больше фактов «чудовищной коррупции» среди ближайшего окружения главы киевского режима, которое западная пресса представляла как образец «новой антикоррупционной Украины».

    Однако последние события обнажили даже не единичные злоупотребления отдельных чиновников, а «масштабную институциональную модель», которая встроена в механизм украинской власти и напрямую связана с распределением западной финансовой и военной помощи, сказал Небензя.

    Он отметил, что обнаруженные средства пошли не на социальные программы или  восстановление инфраструктуры. Они пошли элитную недвижимость и в офшоры.

    «Никогда киевскому режиму уже не отмыться от чудовищных махинаций, вскрывшихся в ходе операции «Мидас» и зафиксированных на так называемых  «пленках Миндича». У нас нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 млрд евро будет также разворован», – подчеркнул дипломат в ходе выступления в СБ ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что переговорный процесс по Украине находится в тупике. СМИ узнали, что Зеленский готовил элитный особняк для развода с женой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и бизнес-аналитик Глеб Простаков разбирались, что означает арест Ермака для Зеленского и мира.

    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику точнее цитировать русские поговорки.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику аккуратнее обращаться с пословицами. Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат отметил склонность представителей Киева к резким русскоязычным высказываниям.

    «Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», – сказал Небензя.

    Затем он дал украинскому делегату бесплатный совет учить слова по первоисточникам при обращении к народной мудрости. Российский представитель подчеркнул, что цитаты оппонента далеко не всегда звучат точно.

    В апреле прошлого года Владимир Зеленский назначил скандального дипломата Андрея Мельника постпредом Украины при ООН. В декабре прошлого года Мельник на заседании Совбеза по-русски пообещал России «дырку от бублика».

    Российские политики тогда высмеяли использование украинским представителем крылатых фраз.

    Агроном рассказал, как сосны способны испортить дачный участок

    Агроном Воробьев объяснил, какими проблемами для дачника обернется посадка сосен

    Агроном рассказал, как сосны способны испортить дачный участок
    Tекст: Татьяна Косолапова

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Посадка сосен на дачном участке может обернуться проблемами в будущем: хвойный опад закисляет почву и ухудшает условия для огородных культур, а взрослые деревья со временем разрастаются и начинают затенять и занимать значительную часть участка, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев. В настоящее время набирает популярность мода на высаживание сосен на дачных и садовых участках.

    «Во-первых, нужно разделять дачные и садовые участки. Дачные предназначены для отдыха, и на них можно высаживать практически что угодно. Что касается садовых участков, то есть того, что сейчас называется СНТ, это земли сельхозназначения. Изначально такие участки предназначены прежде всего для выращивания урожая, максимум – с небольшими цветниками и компактной зоной газона», – говорит Воробьев.

    Он отмечает, что, например, в Нидерландах пахотные земли считаются национальным достоянием: их буквально отвоевывают у моря с помощью специальных технологий. Поэтому любые нарушения строго пресекаются – если на такой земле посадить неподходящие культуры или построить сарай прямо на пашне, владельцу грозят штрафы и требование восстановить участок в первоначальном виде.

    Он также отмечает, что сосны постепенно закисляют почву вокруг себя, и связано это прежде всего с хвойным опадом. Иглы, кора и мелкие ветви медленно разлагаются, выделяя органические кислоты и снижая уровень pH. Со временем под деревом формируется плотный кислый слой, который меняет свойства почвы. В таких условиях многие садовые культуры, предпочитающие нейтральную или слабокислую среду, растут хуже. Зато для голубики, рододендронов и ряда лесных растений такая среда, наоборот, оказывается благоприятной.

    «Предположим, владельцы садового участка в СНТ не хотят выращивать яблони и решают посадить сосны. Проблема не только в том, что хвойный опад закисляет почву. Его, в конце концов, можно собрать и вывезти или даже продать тем, кто выращивает голубику, поскольку хвойный опад используется для создания подходящего субстрата. Основная проблема возникнет позже, у потомков таких новоявленных ландшафтных дизайнеров», – считает агроном.

    Он объясняет, что строевой лес – те самые корабельные сосны с ровными стволами и небольшой кроной наверху – формируется только тогда, когда деревья растут густо. На открытом месте сосна выглядит совсем иначе. Достаточно вспомнить картины Шишкина: сосна, растущая посреди луга, – это большое раскидистое дерево с широкой неправильной кроной. Поэтому на небольшом участке такая сосна со временем начнет занимать слишком много места.

    «Когда потомки нынешних огородников поймут, что огромное дерево затеняет весь участок и больше не нужно, возникнет вопрос, как его убрать. Просто срубить сосну уже не получится, потому что рядом будут постройки, посадки и другие объекты. И тогда потомки скажут «большое спасибо» за идею сажать сосны на садовых участках», – заключил Воробьев.

    Ранее генеральный директор «Агрофирмы Партнер» Василий Блокин-Мечталин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в этом году дачники средней полосы могут вырастить в открытом грунте арбузы и дыни. При этом он подчеркнул, что важно выбрать правильный сорт, соблюсти сроки посева и обеспечить растениям подготовленную почву.

    Военкор сообщил об ударе «Искандером» по логистическому узлу ВСУ

    Военкор сообщил об ударе «Искандером» по логистическому узлу ВСУ
    Tекст: Вера Басилая

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим узлам, в том числе в Днепропетровской области, промышленным предприятиям и энергетическим объектам, обеспечивающим украинскую армию, сообщил военкор Александр Коц.

    В Днепропетровской области ракетой «Искандер-М» был поражен логистический хаб ВСУ. Одновременно беспилотники «Герань» атаковали промышленное предприятие в Петриковской громаде.

    По словам Коца, в Сумской области удар пришелся по Конотопу, одному из крупнейших железнодорожных узлов, через который снабжается северное направление украинской армии. В атаке участвовали 12 дронов, что привело к обесточиванию части города. В Шосткинской громаде, являющейся пороховым кластером Украины, удары были нанесены сразу по пяти населенным пунктам, где расположены заводы по производству взрывчатки и боеприпасов.

    В Запорожье целью стал промышленный объект в Шевченковском районе, где сосредоточены крупные предприятия, включая «Мотор Сич». В Вольнянске поражен транспортный узел, используемый для переброски резервов на Гуляйпольское и Ореховское направления. Кроме того, в Одессе атакована портовая энергетическая подстанция, а авиация применила бомбы по позициям ВСУ в Сумской, Запорожской областях и Донбассе.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    Накануне авиабомбы уничтожили часть спецподразделения беспилотных систем СБУ в Днепропетровской области.

    Неделей ранее Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника.

    Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев решил делиться новостями об экономике и предпринимательстве на популярной азиатской цифровой платформе.

    Дмитриев начал вести блог в китайском приложении WeChat, сообщила пресс-служба РФПИ.

    В первой публикации автор канала обратился к читателям. «Я – Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, рад приветствовать вас в официальном аккаунте в WeChat», – написал глава фонда.

    «Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Подписывайтесь!!» – добавил Дмитриев.

    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ

    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания украинских танкистов в Артемовске девятилетняя местная жительница сумела заклинить башню боевой машины, которая затем ушла на задание и была подбита, сообщил журналистам отец ребенка.

    По его словам, украинские военные регулярно ставили танки рядом с домом семьи, со временем начали общаться с местными жителями и однажды позволили ребенку залезть внутрь одной из машин. Сама девочка рассказала агентству, что не помнит технических деталей произошедшего, однако подтвердила, что башню танка действительно удалось вывести из строя.

    Мужчина уточнил, что после этого экипаж не стал докладывать командованию о том, что допустил девочку к технике. По его словам, танк с неисправной башней все же отправили на боевое задание. «Они выехали на задание на неработающей башне, и их подбили», – рассказал он.

    Ранее в Курской области в поселке Хомутовка дрон ВСУ ранил пятилетнюю девочку при атаке на гражданский автомобиль. До этого артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины также повреждают машины военных, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Грузия заявила о требованиях Британии отказаться от российских нефтепродуктов

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Правительство <ритании требовало от властей Грузии воздействовать на местный бизнес для отказа от российских нефтепродуктов, что в итоге привело бы к экономическому коллапсу, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нынешний посол Великобритании в Грузии (Гарет Уорд) лично ходил по разным кабинетам, включая парламентские, напрашивался на встречи, на чай и в беседах с угрозой говорил, что к нам не должны поступать российские нефтепродукты», – сообщил он.

    По его словам, «действия правительства Великобритании, которое сейчас само вывело из-под санкций нефтепродукты, произведенные в третьих стран с использованием российской нефти, аморальны и являются фарисейством».

    «Посол Великобритании призывал нас оказать давление на наш бизнес, чтобы тот отказался ввозить российские нефтепродукты», – заявил Шалва Папуашвили.

    «Мы говорили, что тогда у нас все подорожает, а посол отвечал, что ничего не поделать, что подорожала жизнь британцев, и граждане Грузии тоже должны платить больше», – сказал председатель парламента Грузии.

    «Если мы бы послушались, сегодня Грузия имела бы полностью разорванные экономические отношения с Россией. В ответ та ввела бы санкции на грузинское вино и так далее, и у нас был бы экономический коллапс, не десятипроцентный рост, а разрушенная экономика», – заявил он.

    Грузия придерживается международных рестрикций против России, но не вводила двусторонние санкции. После войны-2008 Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой, поддерживая экономические и гуманитарные.

    Россия и Китай договорились о совместном строительстве железной дороги
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожных путей.

    Москва и Пекин заключили договор о возведении железнодорожных путей, передает РИА «Новости». Документы были завизированы в присутствии лидеров обеих стран.

    «Министр транспорта РФ Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сю Де, а также генеральный директор «Росатома» Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шайн Чжу Де подписывают соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития кадрового потенциала», – заявил ведущий мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Российские железные дороги» рассматривают возможность запуска пассажирских поездов в Китай.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о совместном выборе пути развития двусторонних отношений.

    Ушаков сообщил о важных договоренностях России и Китая в энергетике
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай достигли договоренностей по важному вопросу в энергетике, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы много разных вопросов обсудили. Очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Ну и в других областях тоже интересные», – подчеркнул он.

    Представитель Кремля добавил, что общение Владимира Путина и Си Цзиньпина прошло в позитивном ключе. Политики смогли договориться о значимых инициативах в энергетическом секторе.

    Российский лидер прибыл в Китай накануне вечером. В среду на площади Тяньаньмэнь состоялась торжественная церемония встречи делегации, после чего в Доме народных собраний стартовал основной этап переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран запланировали детальное обсуждение взаимодействия в нефтегазовой сфере.

    Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского президента перед Домом народных собраний.

    Владимир Путин назвал прошедшие переговоры в узком составе дружескими и содержательными.

    ЦБ потребовал немедленно взыскать с Euroclear Bank 200 млрд евро
    Tекст: Ольга Иванова

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство о немедленном исполнении решения по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank S.A./N.V.

    «В арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению», – заявили в пресс-службе инстанции.

    Согласно материалам дела, соответствующее заявление поступило 19 мая. На данный момент документ еще не рассмотрен судом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 мая Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.

    После этого депозитарий Euroclear заявил о сохранении заморозки активов Банка России.

    К концу марта текущего года объем заблокированных на счетах этой европейской площадки отечественных средств достиг 200 млрд евро.

    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В марте Евросоюз полностью прекратил закупки российской нефти и нефтепродуктов, что стало историческим минимумом поставок энергоресурсов из России, говорится в данных Евростата.

    В марте этого года Евросоюз не ввез из России ни нефти, ни нефтепродуктов. В опубликованной статистике подчеркивается, что подобная ситуация зафиксирована впервые с 1992 года, более ранних данных по торговле нет, выяснило РИА «Новости» по данным Евростата,

    Месяцем ранее, в феврале, российская нефть из стран ЕС уходила только в Словакию и Нидерланды. Словакия закупила сырья на 147,2 млн евро, Нидерланды – на 34,2 млн евро. Нефтепродукты из России в феврале среди стран Евросоюза импортировала только Латвия, объем поставок составил 34,6 тыс. евро.

    Запрет на поставки российской нефти морским транспортом Евросоюз ввел в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Введенные ограничения на российское черное золото создали шок на рынке, после чего цены на нефть начали расти.

    По данным Евростата, в 2021 году Евросоюз покупал нефть по 57,4 евро за баррель, а в 2025 году уже по 64,3 евро. На фоне подорожания импортного сырья для стран ЕС упущенная выгода за период с 2022 по 2025 год достигла 282,6 млрд евро, подсчитало РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС полный запрет на закупки российской нефти. До этого ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в рамках 18-го пакета санкций.

    Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась жалобами пациентов на еду в медучреждениях и призвала обеспечить больных простой, но здоровой пищей.

    «Больница – это не ресторан, и никто не требует там деликатесов, питание должно быть здоровое, простое, но вкусное», – заявила Матвиенко, передает ТАСС.

    Поводом для резкой критики стали многочисленные обращения жителей Пензенской области во время пленарного заседания.

    Политик отметила, что пациенты часто жалуются на несъедобные блюда даже в отделениях детской хирургии.

    «Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся. И все это идет в отходы потом. Так для чего деньги тратятся?» – сказала Матвиенко.

    В связи с этим спикер обратилась к присутствовавшему на заседании министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Космачеву. Матвиенко предложила чиновнику честно признаться, когда он в последний раз обедал в обычной больнице, и выразила уверенность в быстром решении проблемы.

    Ранее в Госдуме началась разработка масштабного закона о социальном питании. В феврале следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц пензенского Минздрава.

    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Tекст: Денис Тельманов

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой сумму, которая составила 13% ВВП их родного государства. Она составила 3,9 млрд долларов.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу раскрыл экономические показатели трудовой миграции, передает ТАСС. Выступая на заседании специальной рабочей группы ведомства, он привел статистику доходов иностранных специалистов.

    «Что касается рынка труда. Граждане Армении работают в России без квот, патентов и разрешений на работу, пользуясь равным медицинским, пенсионным и социальным обеспечением. Объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти 3,9 млрд долларов. Это почти две трети от общего объема переводов или порядка 13% ВВП Армении», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян подтвердил сохранение полноправного членства страны в ЕАЭС. Глава МИД Сергей Лавров предупредил Ереван о риске потери всех экономических привилегий.

