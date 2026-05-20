Цена нефти Brent резко упала на лондонской бирже

Tекст: Денис Тельманов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 7%, передает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:16 по московскому времени котировки падали на 7,23%, достигая отметки 103,24 доллара за баррель. Однако уже к 18:21 мск темпы падения замедлились.

В результате стоимость североморской смеси зафиксировалась на уровне 105,47 доллара за баррель, показав снижение на 5,22%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость нефти марки Brent на фоне сообщений о ракетной атаке на ОАЭ поднялась выше 114 долларов за баррель.

Спустя несколько дней мировые котировки сырья снизились почти на 2% из-за прогресса в переговорах США с Ираном.

В середине месяца немецкое издание Bild спрогнозировало взлет цены барреля до 200 долларов в случае обострения ближневосточного кризиса.