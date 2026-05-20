Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Сената (верхней палаты) парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым заявила, что парад Победы 9 мая в Москве хотели сорвать и отменить, передает ТАСС. По ее словам, вокруг подготовки мероприятия предпринимались разные попытки воспрепятствовать его проведению.

«Мы всегда отмечаем вместе каждую годовщину этой победы, очень знаковую для наших народов. Так было и в этом году. Несмотря на то, что вокруг этого события ходили разные попытки его сорвать, отменить», - сказала Матвиенко. Она отметила, что одним из важнейших показателей качества отношений России и Казахстана остается память об общей победе в Великой Отечественной войне.

Матвиенко добавила, что особенно оценила решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приехать в Москву в дни празднования и быть рядом с Россией, что, по ее мнению, лучше всего демонстрирует уровень и характер двусторонних связей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России по решению президента Владимира Путина объявило перемирие 8–9 мая и предупредило о массированном ракетном ударе по Киеву в случае попытки сорвать празднование Дня Победы.

Ранее политолог Лариса Шеслер заявила о риске различных провокаций со стороны киевского режима 8 и 9 мая в попытке сорвать торжества по случаю Дня Победы. А ветеран ФСБ Сергей Гончаров объяснил решение провести парад на Красной площади без военной техники усилением террористической угрозы и приоритетом безопасности участников.