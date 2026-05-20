  • Новость часаПутин завершил официальный визит в Китай
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и плодотворными
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»
    Британия ввела новые ограничения на российский СПГ
    Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    20 мая 2026, 19:59 • Новости дня

    В Подмосковье нашли гигантский гриб величиной с дыню

    В лесу около Красногорска нашли ядовитый гриб строчок размером с дыню

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Опалиховском лесопарке под Красногорском грибники наткнулись на гигантский гриб строчок с шляпкой около 40 сантиметров в диаметре и предупредили об опасности его употребления.

    Гигантский гриб строчок обнаружили в смешанном лесу Опалиховского лесопарка в Красногорске. Гриб вырос рядом с поваленными березами и старыми пнями, его шляпка достигла 40 см в диаметре. Плодовое тело по форме напомнило головной мозг или грецкий орех, сообщил корреспондент ТАСС,

    По данным агентства, даже опытные грибники нередко путают строчки со сморчками из-за похожей морщинистой шляпки. В тексте подчеркивается, что в сыром виде строчки ядовиты, их токсины способны повредить центральную нервную систему, печень и органы желудочно-кишечного тракта. При этом отмечается, что даже после тепловой обработки такие грибы остаются потенциально опасными для еды.

    Отличительным признаком строчка названа шляпка с неровными, спутанными складками, напоминающими структуру мозга. Указывается, что при разрезе гриба край шляпки полностью или частично соединяется с ножкой, что помогает отличить его от сморчка.

    Ранее Роскачество предупредило о штрафах и уголовной ответственности за нарушение правил весеннего сбора грибов. Как писала газета ВЗГЛЯД, в разъяснительном материале о запретных для сбора в 2026 году грибах эксперты указали на строчки как опасный вид, способный вызвать тяжелое отравление.

    А юристы предупредили о возможном тюремном сроке до четырех лет за сбор редких и наркосодержащих грибов в российских лесах.

    20 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Одобренный Евросоюзом пакет помощи Украине на 90 млрд евро постигнет судьба любой суммы в стране с масштабной институциональной моделью массовой коррупции – его разворуют, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

    Дипломат заявил, что в последнее время вскрывается все больше фактов «чудовищной коррупции» среди ближайшего окружения главы киевского режима, которое западная пресса представляла как образец «новой антикоррупционной Украины».

    Однако последние события обнажили даже не единичные злоупотребления отдельных чиновников, а «масштабную институциональную модель», которая встроена в механизм украинской власти и напрямую связана с распределением западной финансовой и военной помощи, сказал Небензя.

    Он отметил, что обнаруженные средства пошли не на социальные программы или  восстановление инфраструктуры. Они пошли элитную недвижимость и в офшоры.

    «Никогда киевскому режиму уже не отмыться от чудовищных махинаций, вскрывшихся в ходе операции «Мидас» и зафиксированных на так называемых  «пленках Миндича». У нас нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 млрд евро будет также разворован», – подчеркнул дипломат в ходе выступления в СБ ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что переговорный процесс по Украине находится в тупике. СМИ узнали, что Зеленский готовил элитный особняк для развода с женой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и бизнес-аналитик Глеб Простаков разбирались, что означает арест Ермака для Зеленского и мира.

    Комментарии (13)
    19 мая 2026, 22:12 • Новости дня
    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор

    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русские поговорки

    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику точнее цитировать русские поговорки.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику аккуратнее обращаться с пословицами. Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат отметил склонность представителей Киева к резким русскоязычным высказываниям.

    «Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», – сказал Небензя.

    Затем он дал украинскому делегату бесплатный совет учить слова по первоисточникам при обращении к народной мудрости. Российский представитель подчеркнул, что цитаты оппонента далеко не всегда звучат точно.

    В апреле прошлого года Владимир Зеленский назначил скандального дипломата Андрея Мельника постпредом Украины при ООН. В декабре прошлого года Мельник на заседании Совбеза по-русски пообещал России «дырку от бублика».

    Российские политики тогда высмеяли использование украинским представителем крылатых фраз.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев решил делиться новостями об экономике и предпринимательстве на популярной азиатской цифровой платформе.

    Дмитриев начал вести блог в китайском приложении WeChat, сообщила пресс-служба РФПИ.

    В первой публикации автор канала обратился к читателям. «Я – Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, рад приветствовать вас в официальном аккаунте в WeChat», – написал глава фонда.

    «Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Подписывайтесь!!» – добавил Дмитриев.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В марте Евросоюз полностью прекратил закупки российской нефти и нефтепродуктов, что стало историческим минимумом поставок энергоресурсов из России, говорится в данных Евростата.

    В марте этого года Евросоюз не ввез из России ни нефти, ни нефтепродуктов. В опубликованной статистике подчеркивается, что подобная ситуация зафиксирована впервые с 1992 года, более ранних данных по торговле нет, выяснило РИА «Новости» по данным Евростата,

    Месяцем ранее, в феврале, российская нефть из стран ЕС уходила только в Словакию и Нидерланды. Словакия закупила сырья на 147,2 млн евро, Нидерланды – на 34,2 млн евро. Нефтепродукты из России в феврале среди стран Евросоюза импортировала только Латвия, объем поставок составил 34,6 тыс. евро.

    Запрет на поставки российской нефти морским транспортом Евросоюз ввел в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Введенные ограничения на российское черное золото создали шок на рынке, после чего цены на нефть начали расти.

    По данным Евростата, в 2021 году Евросоюз покупал нефть по 57,4 евро за баррель, а в 2025 году уже по 64,3 евро. На фоне подорожания импортного сырья для стран ЕС упущенная выгода за период с 2022 по 2025 год достигла 282,6 млрд евро, подсчитало РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС полный запрет на закупки российской нефти. До этого ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в рамках 18-го пакета санкций.

    Комментарии (7)
    20 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой сумму, которая составила 13% ВВП их родного государства. Она составила 3,9 млрд долларов.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу раскрыл экономические показатели трудовой миграции, передает ТАСС. Выступая на заседании специальной рабочей группы ведомства, он привел статистику доходов иностранных специалистов.

    «Что касается рынка труда. Граждане Армении работают в России без квот, патентов и разрешений на работу, пользуясь равным медицинским, пенсионным и социальным обеспечением. Объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти 3,9 млрд долларов. Это почти две трети от общего объема переводов или порядка 13% ВВП Армении», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян подтвердил сохранение полноправного членства страны в ЕАЭС. Глава МИД Сергей Лавров предупредил Ереван о риске потери всех экономических привилегий.

    Комментарии (6)
    20 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» подготовил для Петербургского международного экономического форума уличную экспозицию, где представит обновленную Lada Niva Legend, исторические ВАЗ-2101 и новые спортивные модели, сообщили в пресс-службе автогиганта.

    Уличная экспозиция «АвтоВАЗа» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году объединит исторические, новые и спортивные автомобили. Одним из ключевых экспонатов станет внедорожник Lada Niva Legend, получивший значительные технические и эргономические улучшения, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

    Подробности модернизации классической «Нивы» раскроют в первый день ПМЭФ, 3 июня. На стенде также покажут один из первых ВАЗ-2101, выпущенных в 1970 году и входящих в коллекцию музейного фонда АвтоВАЗа. Кроме того, публике представят новый кроссовер Lada Azimut, запуск серийного выпуска которого намечен на третий квартал.

    В тематической зоне «ВиноГрад» разместят гоночные автомобили Lada Iskra Cup и Vesta TCR, а на стенде города Петербурга установят Lada Iskra. «Она носит одно имя с героической операцией по прорыву блокады Ленинграда 83 года назад», – отметили в компании.

    Ранее «АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового крупного кроссовера для линейки Niva. А год назад на ПМЭФ «АвтоВАЗ» впервые представил новый кроссовер Lada Azimut на российской платформе Vesta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в Петербурге «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» совместно запустили производство автомобилей Lada Iskra для рынка Северо-Запада и центральных регионов России.

    Комментарии (19)
    19 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    В России стартовали летные испытания двухместного истребителя Су-57
    В России стартовали летные испытания двухместного истребителя Су-57
    @ Aijaz Rahi/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Новая модификация российского боевого самолета пятого поколения впервые поднялась в воздух, получив функции учебно-тренировочной машины и воздушного командного пункта.

    Отечественные авиастроители приступили к тестированию новейшей версии передового военного борта, передает ТАСС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    «Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», – отметил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации этого истребителя. Несколькими днями ранее данный самолет совершил около тридцати успешных ударов по логистическим узлам противника. До этого российская машина сбила переданный украинским войскам шведский самолет-разведчик Saab 340.

    Комментарии (4)
    20 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Умер российский эпидемиолог Вадим Покровский

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на 72-м году жизни ушел из жизни известный ученый, академик РАН, специалист по профилактике ВИЧ Вадим Покровский.

    О смерти выдающегося медика сообщил Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Измерова, передает ТАСС.

    В учреждении ученый занимал должность заведующего лабораторией постгеномных технологий и входил в Ученый совет.

    «20 мая на 72-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский», – говорится в официальном сообщении.

    Коллеги подчеркнули, что биография академика была неразрывно связана с профилактической медициной. Он внес значительный вклад в развитие отечественной эпидемиологии, что помогло снизить заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в России.

    Основную часть своей научной деятельности Покровский посвятил борьбе с ВИЧ-инфекцией, создав собственную научную школу и подготовив множество профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года академик Вадим Покровский сообщил о заражении ВИЧ-инфекцией более 1% населения России.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Sohu: Заявление Захаровой о Японии потрясло Восточную Азию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой о непризнании Японией итогов Второй мировой войны стало заметным сигналом для стран Восточной Азии, отметили китайские СМИ.

    Слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Япония официально не признала итоги Второй мировой войны, были восприняты в регионе как серьёзный дипломатический сигнал, пишет RT со ссылкой на китайское агентство Sohu.

    Авторы публикации отметили: «Её заявление заставило весь Восточно-Азиатский регион на мгновение замолчать. Эти слова были не просто эмоциональной репликой, а серьёзным дипломатическим сигналом».

    По данным Sohu, тема исторической памяти и возможной милитаризации Японии особенно внимательно отслеживается китайскими политиками. В материале подчёркивается, что позиция Москвы по этому вопросу стала предметом пристального внимания в Восточной Азии.

    Ранее Захарова заявила, что на протяжении уже 80 лет Япония не видит, не слышит и не признаёт итоги Второй мировой войны во всей их полноте. При этом она подчеркнула, что российская сторона намерена и дальше просвещать Токио по вопросам исторического наследия и послевоенного устройства мира.

    Также официальный представитель МИД назвала безрассудной русофобскую линию Токио и подчеркнула ее вред для самой Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на саммите Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность ускоренной ремилитаризацией Японии и призвали Токио признать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    G7 отказалась размораживать российские активы

    Tекст: Вера Басилая

    Страны G7 сохранят заморозку российских суверенных активов до завершения конфликта на Украине, говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков объединения.

    Решение распространяется на все юрисдикции стран «Большой семерки», передают «Вести». В итоговом документе подчеркивается: «Мы вновь подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными».

    После начала специальной военной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали значительную часть золотовалютных резервов России – около 300 млрд евро. Более 200 млрд евро размещены в Европе, преимущественно на счетах бельгийской системы Euroclear.

    Страны G7 запланировали блокировку российских активов даже после завершения конфликта. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Euroclear 200 млрд евро за активы России.

    Европейский депозитарий Euroclear отказался исполнять решение арбитражного суда Москвы о взыскании 18,2 трлн рублей в пользу Банка России.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Миграционная служба заявила о контроле за ситуацией с блогером из Казахстана

    Tекст: Катерина Туманова

    После появления в интернете сведений о сложностях с продлением срока временного пребывания на территории России у блогера из Казахстана, Миграционная служба МВД России сообщила о намерении изучить ситуацию и урегулировать правовой статус Ивана Черкашина.

    «Миграционная служба МВД России возьмет на контроль данную ситуацию и изучит все обстоятельства произошедшего. Вопрос об урегулировании правового статуса иностранного гражданина будет решаться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – сказано в Max-канале ведомства.

    Ранее в этот день блогер Черкашин сообщал о проблемах с оформлением документов, из-за которых его могут депортировать и запретить въезд в Россию, куда он переехал в 2024 году и устроился работать на завод токарем. Об этом и ведет блог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт СПЧ сообщал, что Москва и Душанбе ускоряют выявление экстремистов и преступников в среде мигрантов.


    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 02:01 • Новости дня
    Вице-премьер Григоренко рассказал о новом ударе по телефонным мошенникам

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство предложило запретить расторжение договора связи в первые 90 дней, так власти планируют ввести обязательный трехмесячный период ожидания для расторжения абонентских договоров, чтобы усложнить жизнь злоумышленникам, использующим одноразовые сим-карты, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР)-2026.

    «Дополнили законопроект новым механизмом, который нацелен на борьбу с «одноразовыми» симками. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро «избавиться» от симки, которую он использовал во вред людям», – приводит РИА «Новости» слова Григоренко.

    Он уточнил, что для добросовестных абонентов никаких обременений не будет. Оператор перестанет взимать абонентскую плату, если пользователь уведомит его, что хочет отказаться от услуг связи.

    «Такую обязанность для операторов мы зафиксировали в законопроекте», – сказал он.

    Масштабный законопроект, включающий маркировку иностранных звонков и создание системы учета банковских карт, прошел первое чтение в Госдуме в феврале 2026 года. Его рассмотрение во втором чтении запланировано на май.

    Ранее принятые правительством меры уже доказали свою эффективность: в 2025 году число IT-преступлений снизилось на 12%, а в первом квартале 2026 года падение составило почти 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин поручил создать ГИС «Антифрод» для борьбы с кибермошенничеством. В 2025 году депутаты приняли закон о запрете оформления сим-карт без личного присутствия абонента. Володин анонсировал новые решения Госдумы для защиты от кибермошенников.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 23:13 • Новости дня
    Пушилин сообщил о погибших и раненых после атаки дронов ВСУ на грузовик

    Tекст: Катерина Туманова

    Два человека погибли и еще один мирный житель ДНР ранен из-за киевской агрессии, сообщил в Max-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

    «В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк – Ясиноватая в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на грузовой автомобиль погиб мужчина (персональные данные устанавливаются)», – написал он.

    Пушилин добавил, что в Курахово при атаке ударного БПЛА ВФУ погиб мужчина 1975 года рождения, а тяжелые ранения получил мужчина 1970 года рождения.

    Так же были повреждены домостроение, объект гражданской инфраструктуры, три грузовых автомобиля в Красногвардейском и Горняцком районах Макеевки и Старобешевском муниципальном округе, добавил глава ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаках ВСУ в ДНР в начале мая пострадали ребенок и двое взрослых. Массированные удары вражеских дронов по Горловке привели к гибели супружеской пары. Подросток погиб и десять человек ранены при атаке ВСУ на ДНР.


    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Рябков: Россия соразмерно ответит на ядерные испытания любой из стран
    Рябков: Россия соразмерно ответит на ядерные испытания любой из стран
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия готова принять адекватные меры в случае проведения ядерных испытаний любым государством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул, что сложившаяся ситуация в любом случае требует готовности национальной инфраструктуры на случай, если со стороны США последуют действия в направлении полноценных ядерных «тестов».

    «Констатируем, что если какое-либо государство проведет ядерные испытания, мы будем реагировать адекватно и соразмерно», – сказал он ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО. Гатилов назвал главное условие достижения целей ядерного разоружения. Ульянов назвал выход США из договора ПРО фактором развития ядерных сил России.


    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 17:18 • Новости дня
    Пашинян: Ереван ставит интересы Армении выше интересов Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время предвыборной кампании премьер Армении Никол Пашинян заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на предвыборном мероприятии, заявил, что Россия является сверхдержавой, к которой нужно относиться с уважением, передает «Арменпресс». «Россия – сверхдержава, и к России следует относиться с уважением, с почтением, как к сверхдержаве относятся. И я отношусь так не только к России, но и к президенту России и главе российского правительства», – сказал он.

    Пашинян отметил, что у него сложились дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, армянская сторона никогда не предпринимала шагов, способных навредить интересам России. При этом он подчеркнул, что Ереван уважает интересы Москвы, но не может ставить их выше интересов Армении.

    Ранее Пашинян заявил о намерении властей страны не вводить антироссийские санкции и избегать шагов, которые приведут к вторичным ограничениям. До этого глава армянского правительства заявил об отсутствии в повестке Еревана намерений наносить ущерб интересам России и о нежелании втягиваться в логику действий против Москвы.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил, что одновременное пребывание Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно.

    Комментарии (2)
    Главное
    ЦБ потребовал немедленно взыскать с Euroclear Bank 200 млрд евро
    Шойгу: Россия поставляет Армении газ, муку и бензин по ценам втрое ниже рыночных
    Новак сообщил о завершении согласования контрактов по «Силе Сибири – 2»
    Суд обязал МИД ФРГ раскрыть переписку экс-министра Бербок по Украине
    Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля
    Суд арестовал москвича за отказ предъявить документы полиции
    Москвича арестовали за съемку девушки под юбкой