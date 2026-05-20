Суд запретил деятельность движения «Группа 24» в России

Суд Иванова запретил деятельность движения «Группа 24» в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Октябрьский районный суд Иванова признал общественное движение «Группа 24» экстремистским и запретил его деятельность на территории России, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Суд также признал запрещенной к распространению на территории страны информацию, размещенную на сайте движения.

«Решением Октябрьского районного суда от 20 мая 2026 года общественное движение «Группа 24» признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории Российской Федерации; информация, размещенная в сети Интернет на странице сайта общественного движения, признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе. Решение в части запрета деятельности движению обращено судом к немедленному исполнению.

Ранее прокуратура Ивановской области подала административный иск о признании движения экстремистским, указав, что его деятельность была направлена на активизацию протестных настроений и призывы к массовым беспорядкам. Как сообщили в региональной прокуратуре, один из руководителей движения осужден за шпионаж, другой сторонник – за фейки о ВС России. Также в доход государства обращено 2,2 млн рублей, размещенных на банковских счетах, открытых на имя лидера «Группы 24».

Ранее Ярославский областной суд признал общественное объединение «ЛГБТ-движение «Каллисто»» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

До этого Свердловский областной суд в Екатеринбурге признал общественное объединение-иноагента «Ресурсный центр для ЛГБТ» экстремистским и прекратил его работу в России.