Шойгу заявил о серии недружественных шагов Армении

Шойгу заявил о серии недружественных шагов со стороны армянского руководства, передает ТАСС. По его словам, эти действия затрагивают в том числе условия работы российского бизнеса.

«В последние годы в Госдуме Армении был предпринят ряд действий однозначно недружественного характера», – подчеркнул Шойгу. Он уточнил, что Москва относит к таким шагам присоединение Еревана к Международному уголовному суду и выдачу граждан РФ третьим странам.

Кроме того, секретарь Совбеза отметил целенаправленное ухудшение условий для российских экономических операторов, которые обеспечивают рабочими местами десятки тысяч армянских граждан. Также Шойгу упомянул предоставление трибуны европейского саммита в Ереване представителям Киева для озвучивания угроз в адрес России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ненормальным предоставление в Ереване площадки для антироссийских выступлений.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила армянские власти в нарушении обещаний об отказе от враждебных мер против Москвы. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отказе возобновлять работу республики в ОДКБ.