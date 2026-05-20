Совфед одобрил выход России из соглашения о помощи беженцам

Совфед ратифицировал выход России из соглашения СНГ по беженцам

Tекст: Тимур Шайдуллин

На заседании Совета Федерации был ратифицирован протокол о прекращении действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года. Сенаторы поддержали решение о выходе России из документа, который, как отмечается, утратил актуальность и фактически не применяется, передает ТАСС.

Протокол о прекращении соглашения был подписан лидерами стран СНГ, участвовавших в нем, на саммите в Душанбе 10 октября 2025 года. Документ в Государственную думу ранее внес президент России Владимир Путин.

В пояснительной записке подчеркивается, что действующее российское законодательство самостоятельно закрепляет экономические, социальные и правовые гарантии для беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, формулировки понятий «беженец» и «вынужденный переселенец» в соглашении полностью совпадают с определениями, закрепленными в российских законах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.

До этого глава государства направил в парламент протоколы о внесении изменений в конвенции СНГ по правовой помощи по вопросам взыскания алиментов между странами Содружества.