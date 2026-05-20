Пашинян: Ереван ставит интересы Армении выше интересов Москвы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на предвыборном мероприятии, заявил, что Россия является сверхдержавой, к которой нужно относиться с уважением, передает «Арменпресс». «Россия – сверхдержава, и к России следует относиться с уважением, с почтением, как к сверхдержаве относятся. И я отношусь так не только к России, но и к президенту России и главе российского правительства», – сказал он.

Пашинян отметил, что у него сложились дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, армянская сторона никогда не предпринимала шагов, способных навредить интересам России. При этом он подчеркнул, что Ереван уважает интересы Москвы, но не может ставить их выше интересов Армении.

Ранее Пашинян заявил о намерении властей страны не вводить антироссийские санкции и избегать шагов, которые приведут к вторичным ограничениям. До этого глава армянского правительства заявил об отсутствии в повестке Еревана намерений наносить ущерб интересам России и о нежелании втягиваться в логику действий против Москвы.

Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил, что одновременное пребывание Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно.