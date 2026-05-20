«АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уличная экспозиция «АвтоВАЗа» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году объединит исторические, новые и спортивные автомобили. Одним из ключевых экспонатов станет внедорожник Lada Niva Legend, получивший значительные технические и эргономические улучшения, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

Подробности модернизации классической «Нивы» раскроют в первый день ПМЭФ, 3 июня. На стенде также покажут один из первых ВАЗ-2101, выпущенных в 1970 году и входящих в коллекцию музейного фонда АвтоВАЗа. Кроме того, публике представят новый кроссовер Lada Azimut, запуск серийного выпуска которого намечен на третий квартал.

В тематической зоне «ВиноГрад» разместят гоночные автомобили Lada Iskra Cup и Vesta TCR, а на стенде города Петербурга установят Lada Iskra. «Она носит одно имя с героической операцией по прорыву блокады Ленинграда 83 года назад», – отметили в компании.

Ранее «АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового крупного кроссовера для линейки Niva. А год назад на ПМЭФ «АвтоВАЗ» впервые представил новый кроссовер Lada Azimut на российской платформе Vesta.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в Петербурге «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» совместно запустили производство автомобилей Lada Iskra для рынка Северо-Запада и центральных регионов России.