Суд отправил под домашний арест директора взорвавшейся в Пятигорске АЗС

Tекст: Денис Тельманов

Пятигорский городской суд избрал меру пресечения директору сети АЗС, на одной из которых произошел смертельный взрыв, передает ТАСС. В пресс-службе инстанции подтвердили информацию об ограничении свободы руководителя.

«Он отправлен под домашний арест», – сообщили в суде.

Трагедия на заправке произошла 16 мая. Мощный взрыв и последовавший за ним пожар привели к гибели одного человека в больнице, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Предварительной причиной ЧП называют нарушение техники безопасности.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ставропольского края продолжает проверку обстоятельств случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали руководителя сети заправочных станций в Пятигорске.

Следователи назвали причиной аварии разрыв шланга при перекачке углекислого газа. Один из пострадавших при взрыве скончался в городской клинической больнице.