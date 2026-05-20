    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции
    Политолог указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина
    Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»
    Россия и Китай договорились о противодействии торговому протекционизму
    Британия ввела новые ограничения на российский СПГ
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    США провели пуск МБР Minuteman III
    20 мая 2026, 16:18 • Новости дня

    Суд отправил под домашний арест директора взорвавшейся в Пятигорске АЗС

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководителя сети автозаправочных станций в Пятигорске отправили под домашний арест после трагического взрыва, унесшего жизнь человека.

    Пятигорский городской суд избрал меру пресечения директору сети АЗС, на одной из которых произошел смертельный взрыв, передает ТАСС. В пресс-службе инстанции подтвердили информацию об ограничении свободы руководителя.

    «Он отправлен под домашний арест», – сообщили в суде.

    Трагедия на заправке произошла 16 мая. Мощный взрыв и последовавший за ним пожар привели к гибели одного человека в больнице, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Предварительной причиной ЧП называют нарушение техники безопасности.

    По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ставропольского края продолжает проверку обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали руководителя сети заправочных станций в Пятигорске.

    Следователи назвали причиной аварии разрыв шланга при перекачке углекислого газа. Один из пострадавших при взрыве скончался в городской клинической больнице.

    19 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что китайские автомобили, выходящие на российский рынок, не должны напрямую конкурировать с «АвтоВАЗом». По его словам, такое условие является принципиальной позицией правительства.

    «Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», – сказал Мантуров в интервью ИС «Вести», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что при этом китайские производители готовы развивать поставки в сегментах электромобилей и гибридов, где спрос в России растет и которые не пересекаются напрямую с модельным рядом отечественного автопроизводителя.

    Мантуров также подчеркнул, что российская сторона выдвигает дополнительные требования к иностранным компаниям. «Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями», – добавил он.

    По словам первого вице-премьера, таким образом власти стремятся одновременно развивать рынок и поддерживать отечественного производителя, не допуская прямого ценового давления на «АвтоВАЗ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о беспрецедентном демпинге со стороны китайских автопроизводителей.

    В начале мая главе государства представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut.

    20 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Tекст: Катерина Туманова

    Одобренный Евросоюзом пакет помощи Украине на 90 млрд евро постигнет судьба любой суммы в стране с масштабной институциональной моделью массовой коррупции – его разворуют, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

    Дипломат заявил, что в последнее время вскрывается все больше фактов «чудовищной коррупции» среди ближайшего окружения главы киевского режима, которое западная пресса представляла как образец «новой антикоррупционной Украины».

    Однако последние события обнажили даже не единичные злоупотребления отдельных чиновников, а «масштабную институциональную модель», которая встроена в механизм украинской власти и напрямую связана с распределением западной финансовой и военной помощи, сказал Небензя.

    Он отметил, что обнаруженные средства пошли не на социальные программы или  восстановление инфраструктуры. Они пошли элитную недвижимость и в офшоры.

    «Никогда киевскому режиму уже не отмыться от чудовищных махинаций, вскрывшихся в ходе операции «Мидас» и зафиксированных на так называемых  «пленках Миндича». У нас нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 млрд евро будет также разворован», – подчеркнул дипломат в ходе выступления в СБ ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что переговорный процесс по Украине находится в тупике. СМИ узнали, что Зеленский готовил элитный особняк для развода с женой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и бизнес-аналитик Глеб Простаков разбирались, что означает арест Ермака для Зеленского и мира.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    19 мая 2026, 22:12 • Новости дня
    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику точнее цитировать русские поговорки.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику аккуратнее обращаться с пословицами. Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат отметил склонность представителей Киева к резким русскоязычным высказываниям.

    «Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», – сказал Небензя.

    Затем он дал украинскому делегату бесплатный совет учить слова по первоисточникам при обращении к народной мудрости. Российский представитель подчеркнул, что цитаты оппонента далеко не всегда звучат точно.

    В апреле прошлого года Владимир Зеленский назначил скандального дипломата Андрея Мельника постпредом Украины при ООН. В декабре прошлого года Мельник на заседании Совбеза по-русски пообещал России «дырку от бублика».

    Российские политики тогда высмеяли использование украинским представителем крылатых фраз.

    19 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев решил делиться новостями об экономике и предпринимательстве на популярной азиатской цифровой платформе.

    Дмитриев начал вести блог в китайском приложении WeChat, сообщила пресс-служба РФПИ.

    В первой публикации автор канала обратился к читателям. «Я – Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, рад приветствовать вас в официальном аккаунте в WeChat», – написал глава фонда.

    «Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Подписывайтесь!!» – добавил Дмитриев.

    19 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В марте Евросоюз полностью прекратил закупки российской нефти и нефтепродуктов, что стало историческим минимумом поставок энергоресурсов из России, говорится в данных Евростата.

    В марте этого года Евросоюз не ввез из России ни нефти, ни нефтепродуктов. В опубликованной статистике подчеркивается, что подобная ситуация зафиксирована впервые с 1992 года, более ранних данных по торговле нет, выяснило РИА «Новости» по данным Евростата,

    Месяцем ранее, в феврале, российская нефть из стран ЕС уходила только в Словакию и Нидерланды. Словакия закупила сырья на 147,2 млн евро, Нидерланды – на 34,2 млн евро. Нефтепродукты из России в феврале среди стран Евросоюза импортировала только Латвия, объем поставок составил 34,6 тыс. евро.

    Запрет на поставки российской нефти морским транспортом Евросоюз ввел в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Введенные ограничения на российское черное золото создали шок на рынке, после чего цены на нефть начали расти.

    По данным Евростата, в 2021 году Евросоюз покупал нефть по 57,4 евро за баррель, а в 2025 году уже по 64,3 евро. На фоне подорожания импортного сырья для стран ЕС упущенная выгода за период с 2022 по 2025 год достигла 282,6 млрд евро, подсчитало РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС полный запрет на закупки российской нефти. До этого ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в рамках 18-го пакета санкций.

    19 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    В России стартовали летные испытания двухместного истребителя Су-57
    Tекст: Денис Тельманов

    Новая модификация российского боевого самолета пятого поколения впервые поднялась в воздух, получив функции учебно-тренировочной машины и воздушного командного пункта.

    Отечественные авиастроители приступили к тестированию новейшей версии передового военного борта, передает ТАСС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    «Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», – отметил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации этого истребителя. Несколькими днями ранее данный самолет совершил около тридцати успешных ударов по логистическим узлам противника. До этого российская машина сбила переданный украинским войскам шведский самолет-разведчик Saab 340.

    20 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» подготовил для Петербургского международного экономического форума уличную экспозицию, где представит обновленную Lada Niva Legend, исторические ВАЗ-2101 и новые спортивные модели, сообщили в пресс-службе автогиганта.

    Уличная экспозиция «АвтоВАЗа» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году объединит исторические, новые и спортивные автомобили. Одним из ключевых экспонатов станет внедорожник Lada Niva Legend, получивший значительные технические и эргономические улучшения, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

    Подробности модернизации классической «Нивы» раскроют в первый день ПМЭФ, 3 июня. На стенде также покажут один из первых ВАЗ-2101, выпущенных в 1970 году и входящих в коллекцию музейного фонда АвтоВАЗа. Кроме того, публике представят новый кроссовер Lada Azimut, запуск серийного выпуска которого намечен на третий квартал.

    В тематической зоне «ВиноГрад» разместят гоночные автомобили Lada Iskra Cup и Vesta TCR, а на стенде города Петербурга установят Lada Iskra. «Она носит одно имя с героической операцией по прорыву блокады Ленинграда 83 года назад», – отметили в компании.

    Ранее «АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового крупного кроссовера для линейки Niva. А год назад на ПМЭФ «АвтоВАЗ» впервые представил новый кроссовер Lada Azimut на российской платформе Vesta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в Петербурге «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» совместно запустили производство автомобилей Lada Iskra для рынка Северо-Запада и центральных регионов России.

    20 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Умер российский эпидемиолог Вадим Покровский

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на 72-м году жизни ушел из жизни известный ученый, академик РАН, специалист по профилактике ВИЧ Вадим Покровский.

    О смерти выдающегося медика сообщил Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Измерова, передает ТАСС.

    В учреждении ученый занимал должность заведующего лабораторией постгеномных технологий и входил в Ученый совет.

    «20 мая на 72-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский», – говорится в официальном сообщении.

    Коллеги подчеркнули, что биография академика была неразрывно связана с профилактической медициной. Он внес значительный вклад в развитие отечественной эпидемиологии, что помогло снизить заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в России.

    Основную часть своей научной деятельности Покровский посвятил борьбе с ВИЧ-инфекцией, создав собственную научную школу и подготовив множество профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года академик Вадим Покровский сообщил о заражении ВИЧ-инфекцией более 1% населения России.

    19 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Умер последний Праведник народов мира России Игорь Полугородник

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В возрасте 99 лет в Таганроге в Ростовской области ушел из жизни Игорь Полугородник, удостоенный звания Праведник народов мира за спасение евреев, сообщили в Российском еврейском конгрессе.

    О смерти последнего жившего в России Праведника народов мира Игоря Полугородника на 99-м году жизни сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса. Там напомнили, что звание Праведника народов мира присуждает израильский мемориальный комплекс «Яд Вашем» неевреям, спасавшим евреев в годы Холокоста, Полугородник получил его в 2003 году.

    Игорь Полугородник родился в 1927 году в Мариуполе, а когда немецкие войска заняли город 8 октября 1941 года, ему было 14 лет. Во дворе рядом с домом его семьи жила еврейская семья Воин из 13 человек. После расстрела более 9 тыс. евреев у противотанкового рва близ поселка Агробаза единственным выжившим оказался 17-летний Семен Воин.

    Подросток пролежал во рву до ночи, а затем пришел к соседям, и семья Полугородников – отец Александр, мать Александра и сыновья Валентин и Игорь – укрыла его и помогла скрываться до ухода к линии фронта. Это было смертельно опасно, так как нацисты расклеили по городу листовки с обещанием немедленной расправы всем, кто прячет евреев, причем дядя Игоря, сталевар Леонид Коноваленко, был выдан соседом и погиб.

    Семен Воин позже добрался до советских войск, стал дирижером в Мариуполе, а после войны сохранил с Полугородником близкую дружбу; сам Игорь Александрович многие годы работал учителем физкультуры в Таганроге.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил высокую нравственную значимость Дня спасения и освобождения, посвященного победе над нацизмом и избавлению еврейского народа от угрозы истребления.

    До этого в Москве состоялась конференция ко Дню спасения еврейского народа, посвященная 80-летию Победы над нацизмом. А в США пережившая Холокост Роуз Джироне скончалась в возрасте 113 лет, она считалась старейшей выжившей в Холокосте женщиной.

    19 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    G7 отказалась размораживать российские активы

    Tекст: Вера Басилая

    Страны G7 сохранят заморозку российских суверенных активов до завершения конфликта на Украине, говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков объединения.

    Решение распространяется на все юрисдикции стран «Большой семерки», передают «Вести». В итоговом документе подчеркивается: «Мы вновь подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными».

    После начала специальной военной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали значительную часть золотовалютных резервов России – около 300 млрд евро. Более 200 млрд евро размещены в Европе, преимущественно на счетах бельгийской системы Euroclear.

    Страны G7 запланировали блокировку российских активов даже после завершения конфликта. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Euroclear 200 млрд евро за активы России.

    Европейский депозитарий Euroclear отказался исполнять решение арбитражного суда Москвы о взыскании 18,2 трлн рублей в пользу Банка России.

    19 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Сечин рассказал о запасах «Роснефти»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская нефтегазовая компания «Роснефть» оценила обеспеченность запасами углеводородов почти на полвека вперед, зафиксировав рост ресурсов до 21,7 млрд тонн нефтяного эквивалента.

    Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» обеспечена запасами углеводородов почти на полвека, заявил глава корпорации Игорь Сечин в обращении к акционерам в годовом отчете. «За год было открыто шесть новых месторождений и 112 залежей, а запасы углеводородов на конец периода по российской классификации выросли до 21,7 млрд тонн нефтяного эквивалента», – говорится в документе.

    В отчете уточняется, что коэффициент восполнения добычи по международной классификации запасов достиг 122%, при этом компания, по оценке Сечина, обеспечена сырьевой базой почти на 50 лет вперед. Эти выводы сделаны по итогам работы компании за 2025 год.

    Добыча «Роснефти» в 2025 году составила 246,6 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,02 млн баррелей в сутки. Глава компании отметил, что в условиях ослабления параметров сделки ОПЕК+ в четвертом квартале компания продемонстрировала одни из самых высоких темпов прироста добычи среди крупнейших мировых нефтяных игроков.

    Объем добычи жидких углеводородов за прошлый год достиг 181,1 млн тонн. Добыча газа составила 79,6 млрд кубометров, следует из годового отчета компании.

    Ранее Сечин анонсировал запуск технологии синтетической нефти, а вице-премьер Александр Новак заявил о запасах нефти в России на 62 года при текущих темпах добычи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Российской энергетической неделе пообещали сохранение обеспеченности России нефтью на 50 лет, газом на 70 лет и углем на 100 лет.

    19 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Миграционная служба заявила о контроле за ситуацией с блогером из Казахстана

    Tекст: Катерина Туманова

    После появления в интернете сведений о сложностях с продлением срока временного пребывания на территории России у блогера из Казахстана, Миграционная служба МВД России сообщила о намерении изучить ситуацию и урегулировать правовой статус Ивана Черкашина.

    «Миграционная служба МВД России возьмет на контроль данную ситуацию и изучит все обстоятельства произошедшего. Вопрос об урегулировании правового статуса иностранного гражданина будет решаться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – сказано в Max-канале ведомства.

    Ранее в этот день блогер Черкашин сообщал о проблемах с оформлением документов, из-за которых его могут депортировать и запретить въезд в Россию, куда он переехал в 2024 году и устроился работать на завод токарем. Об этом и ведет блог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт СПЧ сообщал, что Москва и Душанбе ускоряют выявление экстремистов и преступников в среде мигрантов.


    20 мая 2026, 02:01 • Новости дня
    Вице-премьер Григоренко рассказал о новом ударе по телефонным мошенникам

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство предложило запретить расторжение договора связи в первые 90 дней, так власти планируют ввести обязательный трехмесячный период ожидания для расторжения абонентских договоров, чтобы усложнить жизнь злоумышленникам, использующим одноразовые сим-карты, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР)-2026.

    «Дополнили законопроект новым механизмом, который нацелен на борьбу с «одноразовыми» симками. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро «избавиться» от симки, которую он использовал во вред людям», – приводит РИА «Новости» слова Григоренко.

    Он уточнил, что для добросовестных абонентов никаких обременений не будет. Оператор перестанет взимать абонентскую плату, если пользователь уведомит его, что хочет отказаться от услуг связи.

    «Такую обязанность для операторов мы зафиксировали в законопроекте», – сказал он.

    Масштабный законопроект, включающий маркировку иностранных звонков и создание системы учета банковских карт, прошел первое чтение в Госдуме в феврале 2026 года. Его рассмотрение во втором чтении запланировано на май.

    Ранее принятые правительством меры уже доказали свою эффективность: в 2025 году число IT-преступлений снизилось на 12%, а в первом квартале 2026 года падение составило почти 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин поручил создать ГИС «Антифрод» для борьбы с кибермошенничеством. В 2025 году депутаты приняли закон о запрете оформления сим-карт без личного присутствия абонента. Володин анонсировал новые решения Госдумы для защиты от кибермошенников.

    19 мая 2026, 18:03 • Новости дня
    Финский политик Мема потребовал смены элиты ЕС ради мира с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что для подлинного мира с Россией Европе нужна полная смена правящего класса.

    Финский политик Армандо Мема, представляющий финскую партию «Альянс свободы», выступил с резким призывом к переменам в европейской политике. Он заявил, что только кардинальное обновление элит способно открыть путь к устойчивому миру с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Элита в Европе должна уйти, только смена режима в европейском политическом классе позволит нам надеяться на подлинный мир с Москвой. В противном случае это будут просто еще одни Минские соглашения, чтобы Европа выиграла время для перевооружения», – написал Мема в соцсетях.

    По его словам, достичь мира с Россией невозможно, пока у власти в Евросоюзе остается политический класс, который, по его оценке, подстрекает к войне и сохраняет враждебный курс в отношении Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Мема заявил о больших шансах лично стать переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией.

    Ранее Мема обвинил Евросоюз в стремлении выиграть время для собственного перевооружения под прикрытием урегулирования конфликта на Украине. Политик назвал встречу «коалиции желающих» в Париже историческим фиаско и обрисовал Европу как главное препятствие на пути к миру на Украине.

    19 мая 2026, 23:13 • Новости дня
    Пушилин сообщил о погибших и раненых после атаки дронов ВСУ на грузовик

    Tекст: Катерина Туманова

    Два человека погибли и еще один мирный житель ДНР ранен из-за киевской агрессии, сообщил в Max-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

    «В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк – Ясиноватая в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на грузовой автомобиль погиб мужчина (персональные данные устанавливаются)», – написал он.

    Пушилин добавил, что в Курахово при атаке ударного БПЛА ВФУ погиб мужчина 1975 года рождения, а тяжелые ранения получил мужчина 1970 года рождения.

    Так же были повреждены домостроение, объект гражданской инфраструктуры, три грузовых автомобиля в Красногвардейском и Горняцком районах Макеевки и Старобешевском муниципальном округе, добавил глава ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаках ВСУ в ДНР в начале мая пострадали ребенок и двое взрослых. Массированные удары вражеских дронов по Горловке привели к гибели супружеской пары. Подросток погиб и десять человек ранены при атаке ВСУ на ДНР.


