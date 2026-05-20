В Москве побит 130-летний температурный рекорд для 20 мая

В Москве обновлен 130-летний температурный максимум для 20 мая

Tекст: Тимур Шайдуллин

По данным синоптиков, на главной московской метеостанции ВДНХ к 14.00 столбики термометров поднялись до 30 градусов, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что таким образом был побит суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 20 мая, державшийся 129 лет.

Накануне в столице майская жара также побила температурный рекорд для 19 мая до уровня 30,5 градуса тепла. Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус прогнозировал в Москве аномальную жару с возможным обновлением суточных рекордов тепла 19, 20 и 21 мая.

Ранее Тишковец предупреждал о сохранении в Москве до конца рабочей недели аномального зноя с риском превышения отметки в 31 градус и обновления исторических максимумов.