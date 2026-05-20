    20 мая 2026, 15:09 • Новости дня

    В Москве побит 130-летний температурный рекорд для 20 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице в середине дня в среду воздух прогрелся до 30 градусов, превысив прежний температурный максимум, державшийся почти 130 лет, отметили синоптики.

    По данным синоптиков, на главной московской метеостанции ВДНХ к 14.00 столбики термометров поднялись до 30 градусов, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что таким образом был побит суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 20 мая, державшийся 129 лет.

    Он добавил: «К 14.00 на главной московской метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись ровно до плюс 30 градусов. Побит прежний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, державшийся 129 лет».

    Накануне в столице майская жара также побила температурный рекорд для 19 мая до уровня 30,5 градуса тепла. Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус прогнозировал в Москве аномальную жару с возможным обновлением суточных рекордов тепла 19, 20 и 21 мая.

    Ранее Тишковец предупреждал о сохранении в Москве до конца рабочей недели аномального зноя с риском превышения отметки в 31 градус и обновления исторических максимумов.

    18 мая 2026, 09:24 • Новости дня
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стаи дронов пытались зайти на Москву с запада, прорывались в охраняемый периметр, чтобы загрузить ПВО, а затем накапливались для одновременного удара по выбранному объекту, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

    Стешин рассказал в Telegram-канале о тактике беспилотников, атаковавших Москву в выходные.

    «Как они заходили на Москву. Всего лишь одна стая из десятка. Заходили с запада, иных вариантов нет», – отметил он.

    По словам журналиста, беспилотники прорываются через ПВО, после чего барражируют в воздухе и, накопившись, одновременно атакуют цель. Стешин подчеркнул, что частота 7,270 гигагерц является «частотой прорыва» средств радиоэлектронной борьбы для ударных FPV-дронов на дистанциях до 20 километров.

    Он добавил, что для дальних перелетов до 2 тыс. километров такие частоты используются эпизодически, если аппаратом управляют через ретранслятор. Расширенный диапазон частот около шести гигагерц стал «серой зоной» для связи, свободной от стандартного подавления.

    Эксперт предположил, что в рое беспилотников находился ретранслятор, с которого и следует начинать обезвреживание.

    В ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион, она стала самой массовой в этом году.

    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек.

    Среди троих погибших в Подмосковье оказался индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    17 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Крупный пожар полностью парализовал Северо-Восточную хорду в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичную магистраль пришлось экстренно перекрыть для транспорта в обоих направлениях из-за сильного возгорания в районе Окружного проезда.

    Проезд машин временно приостановили на участке Северо-Восточной хорды, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы. Причиной ограничений стало возгорание в районе дома № 3 по Окружному проезду. Транспортный поток остановлен сразу в двух направлениях.

    Представители ведомства призвали водителей заранее планировать маршрут и искать альтернативные пути. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», – подчеркнули в департаменте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле из-за аварии с мотоциклистом на Северо-Восточной хорде образовалась серьезная пробка.

    В марте на северо-востоке столицы произошел пожар в административном здании на Алтуфьевском шоссе.

    В августе прошлого года массовое ДТП осложнило движение транспорта на этой магистрали.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    19 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал спад аномальной жары в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    К концу недели в столичном регионе ожидается смена погоды: аномальная жара отступит, уступив место освежающим дождям с грозами и комфортной температуре, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

    В предстоящие выходные в столице существенно похолодает из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Дневная температура опустится до 20–23 градусов тепла, пишет в своем Telegram-канале Евгений Тишковец. До этого момента в регионе сохранится аномально жаркая погода.

    По словам синоптика, во вторник и среду воздух в Москве раскалится до 29–31 градуса, что на 11–12 градусов выше климатической нормы. Эксперт не исключает повторения температурных рекордов прошлых лет. «Жара в мае – это краткий, но яркий спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая всё в весеннее русло», – отметил специалист.

    Изменения начнутся в четверг, когда в небе появятся кучево-дождевые облака. В пятницу местами возможны грозы, при этом температура останется высокой – до 30 градусов тепла.

    Синоптик также добавил, что накануне на метеостанции ВДНХ был зафиксирован температурный максимум с начала года – плюс 29,5 градуса. Заключительная неделя мая обещает быть умеренной по температурным показателям, возвращая погоду в привычные рамки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление 130-летнего рекорда жары в Москве.

    Аномальная погода обновила исторические максимумы тепла в пяти областях России. На юге Подмосковья температура поднялась до 30 градусов.

    18 мая 2026, 08:17 • Новости дня
    Власти Москвы напомнили автомобилистам о правилах безопасности в жару

    Tекст: Мария Иванова

    Столичным автомобилистам настоятельно рекомендовали пить больше воды, проветривать салоны машин и не оставлять внутри детей из-за высоких температур.

    О наступлении знойной погоды и мерах предосторожности сообщил Telegram-канал Дептранса столицы.

    «Сегодня в городе ожидается жаркая погода, без осадков», – говорится в публикации. Водителей попросили внимательно относиться к своему здоровью и употреблять достаточное количество жидкости.

    Перед поездкой специалисты рекомендуют тщательно проветривать салон. Особое внимание ведомство обратило на недопустимость нахождения детей и домашних животных в запертых автомобилях, так как в условиях высоких температур это крайне опасно для жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС предупредили москвичей о повышении дневной температуры до 32 градусов.

    Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление суточных рекордов тепла в столичном регионе.

    19 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    В Москве восьмерых глав районов освободили от должностей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Руководители администраций восьми столичных районов освободили рабочие кабинеты, написав заявления об уходе с государственной гражданской службы.

    Соответствующий документ за подписью мэра опубликован на официальном портале столичного правительства. «О кадрах. Освободить государственных гражданских служащих города Москвы от замещаемых должностей и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе согласно приложению к настоящему распоряжению», – говорится в документе.

    Свои кресла освободили Андрей Журавлев из Крюково, Иван Лахно из Крылатского, Евгений Мамутов из Северного Тушино и Юрий Нечаев с Арбата. Также уволились Игорь Овчинников из Савеловского района, Алексей Прокудин из Северного Бутово, Олег Пундель из Кузьминок и Сергей Титов из Восточного Измайлово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте мэр столицы Сергей Собянин решил сократить штат московских госслужащих на 15%.

    В апреле пост главного архитектора Москвы по собственной инициативе покинул Сергей Кузнецов. Двумя годами ранее от должности заместителя мэра по вопросам градостроительной политики освободили Андрея Бочкарева.

    19 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Иностранец убил соседку в Москве и сбежал за границу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице, в диване квартиры на улице Люблинской, нашли тело женщины с множественными травмами, в убийстве подозревается ее сосед-иностранец, который уже покинул Россию, сообщает ГСУ СКР по Москве.

    В Москве убита женщина. Ее тело было спрятано в диване одной из квартир дома по улице Люблинской, сообщает ГСУ СК по Москве.

    В правоохранительные органы 18 мая обратилась женщина, заявив о безвестном исчезновении сестры, которая более десяти дней не выходила на связь и не появлялась дома. В тот же день следователи и криминалисты провели осмотр квартиры в доме на улице Люблинской. В диване они обнаружили тело разыскиваемой женщины с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями.

    По данному факту Люблинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие изучило видеозаписи с камер наблюдения, опросило свидетелей и провело другие следственные действия.

    В результате установлено, что травмы потерпевшей нанес ее сосед по квартире, 30-летний иностранный гражданин, который после произошедшего выехал за пределы России. В ближайшее время ему заочно предъявят обвинение, добавили в СК.

    Ранее в мае в Москве местный житель расправился с соседом и его женой при помощи молотка после застолья. В другой квартире в столице следователи обнаружили тело женщины с перерезанным горлом в жилище ее сожителя после заявления мужа о пропаже.

    До этого в Москве суд заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей девушки и вылете за границу после преступления.

    18 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    В Москве умер академик Российской академии художеств Устинов

    Tекст: Денис Тельманов

    Выдающийся сценограф и создатель декораций для известных постановок и фильмов Юрий Устинов умер в возрасте 72 лет.

    Академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов скончался 17 мая, передает ТАСС.

    «Мастер вел активную творческую деятельность в театрах многих городов нашей страны. Широкую известность принесли ему работы в музыкальных театрах оперы и балета», – рассказали в пресс-службе академии.

    За свою карьеру художник оформил множество знаковых постановок. Среди них «Жизель» в балете Бориса Эйфмана, «Опричник» в Большом театре и «Травиата» в Воронеже.

    В академии отметили, что он был блестящим продолжателем традиций своих учителей и активно внедрял новейшие визуальные технологии в современную российскую сценографию.

    Помимо работы на сцене, выдающийся деятель искусств оставил заметный след в кинематографе. Он создавал художественное оформление для фильмов и сериалов, включая картину «Мастер и Маргарита» Юрия Кары, за которую получил премии «ТЭФИ» и «Золотой орел». Президент РАХ Василий Церетели и коллеги выразили соболезнования близким покойного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года умер почетный член Российской академии художеств Эрик Булатов. Днем ранее скончался народный художник России Павел Никонов.

    В январе прошлого года из жизни ушел художник-постановщик театра имени Вахтангова Владимир Круглов.

    18 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    СК: Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек в квартире на северо-востоке российской столицы, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Предполагаемый преступник был пойман на территории Калужской области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Задержанным оказался сосед убитых, мужчина 1984 года рождения. В ближайшее время его доставят в столичное подразделение ведомства для проведения следственных действий.

    Уголовное дело завели по статье «Убийство двух лиц».

    Ранее в квартире на улице Корнейчука были обнаружены тела мужчины и женщины, избитых до смерти. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и допросили ряд свидетелей.

    Также назначены необходимые судебные экспертизы, включая молекулярно-генетическую и судебно-медицинскую. В настоящее время правоохранители продолжают сбор и закрепление доказательственной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле правоохранители задержали в Чувашии подозреваемого в жестоком двойном убийстве под Москвой.

    19 мая 2026, 02:52 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила два беспилотника, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На местах падения обломков БПЛА развернули работу сотрудники экстренных служб, сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник на подлете к Москве сбили два дрона ВСУ.

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье.

    18 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    Ученые сообщили о появлении гигантских опасных пятен на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На скрытой части Солнца образовался гигантский центр активности, который вскоре окажется в зоне видимости Земли, он способен спровоцировать сильнейшие магнитные бури, предупредили ученые.

    Ученые зафиксировали образование колоссальной области активности на невидимой стороне светила, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiter», – отмечают специалисты.

    Подобный масштаб в последний раз регистрировался в мае 2024 года. Тогда мощные взрывы спровоцировали самую сильную магнитную бурю за двадцать лет. Эксперты подчеркивают, что энергия солнечных вспышек напрямую зависит от площади пятен.

    Примерно через неделю гигантская зона покажется на левом краю диска, а затем переместится прямо напротив Земли. Ученые уточняют, что за этот срок пятна могут произвести серию вспышек или полностью исчезнуть. Пока активная область только набирает энергию, признаков крупных взрывов нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые ранее спрогнозировали мощный взрыв на Солнце 13 мая. Несколькими днями ранее астрономы зафиксировали яркую вспышку класса M5.7 в новой активной области.

    В январе специалисты заметили необычно крупный двойной взрыв на невидимой стороне звезды.

    18 мая 2026, 07:18 • Новости дня
    Аномальные ливни в Москве побили вековой рекорд по осадкам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В минувшее воскресенье столица столкнулась с небывалыми дождями, превысившими исторический максимум более чем вековой давности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В результате прошедших грозовых ливней в осадкомер опорной московской метеостанции ВДНХ за минувшие сутки попало 34 миллиметра осадков, или 55% месячной нормы. Кроме того, вчера был побит суточный рекорд осадков для 17 мая, который держался с 1904 года со значением 21,1 миллиметра», – цитирует метеоролога РИА «Новости».

    Обильные дожди также прошли на территории Подмосковья. Максимальные показатели зафиксировали на метеостанциях Долгопрудный, где выпало 25 миллиметров, а также в Немчиновке и Ново-Иерусалиме с показателем 19 миллиметров. В Клину и Шаховской объем влаги составил 18 и 17 миллиметров соответственно.

    При этом эксперт подчеркнул, что в ближайшие два дня новые осадки в столичном регионе не прогнозируются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая синоптики прогнозировали в столице дождливую погоду с порывистым ветром.

    18 мая 2026, 07:36 • Новости дня
    Внутреннюю сторону Московского скоростного диаметра временно перекрыли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Транспортный поток на участке Московского скоростного диаметра перенаправили на внешнюю сторону в связи с временным ограничением проезда от Лосиноостровской улицы, сообщил департамент транспорта столицы.

    Временно изменена схема проезда на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение департамента.

    Автомобили двигаются исключительно по внешней стороне магистрали.

    «Внутренняя сторона МСД временно закрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне», – пояснили в ведомстве.

    С начала недели автомобилисты могут бесплатно пользоваться магистралью от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти остановили движение на отрезке Московского скоростного диаметра от пятого проезда Подбельского до Щелковского шоссе.

    18 мая 2026, 07:07 • Новости дня
    Москва возглавила рейтинг городов с падающим предложением новостроек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Максимальное снижение объема доступного жилья комфорт-класса на первичном рынке возглавила российская столица, также в списке есть Ростов-на-Дону, сообщили аналитики системы мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro.

    Москва, Ростов-на-Дону и Тюмень стали антилидерами среди городов-миллионников по росту предложения новостроек в массовом сегменте, передает ТАСС со ссылкой на bnMAP.pro.

    «Максимальное сокращение объема предложения комфорт-класса наблюдается в Москве – минус 30,5% за год», – отмечается в исследовании.

    В столице объем предложения снизился до 23,5 тыс. лотов.

    Эксперты объясняют отрицательную динамику замедлением запуска новых проектов в крупнейших городах. Кроме того, девелоперы теряют интерес к строительству жилья комфорт- и эконом-класса непосредственно в Москве. В Ростове-на-Дону предложение сократилось на 21,8%, составив 15,8 тыс. лотов, а в Тюмени падение достигло 21,7% при экспозиции в 22,7 тыс. квартир.

    Лидером по приросту предложения массового жилья стала Пермь, показавшая годовую динамику в 25,3%. В первую тройку растущих рынков также вошли Омск с показателем 14,3% и Уфа, где предложение увеличилось на 12%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за год стоимость квадратного метра в столичных новостройках увеличилась почти на четверть. Площадь самой компактной квартиры на первичном рынке недвижимости Москвы составила 13,5 квадратного метра.

    18 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Климатолог развеял миф о появлении пальм в России

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на глобальное потепление, смена берез на пальмы в умеренном климате средней полосы России невозможна из-за частых заморозков, отметил эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин.

    Фраза о появлении пальм вместо берез является лишь метафорой, отражающей масштаб будущих перемен в погоде, передает ТАСС. Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин пояснил, что доминирующим фактором изменения климата в XXI веке выступает деятельность человека, в частности сжигание ископаемого топлива.

    «Говоря про пальмы, Михаил Юлкин, конечно, не имел в виду буквально, что они начнут расти, и климат у нас будет субтропический, он наверняка хотел подчеркнуть этим масштабы изменений, что они действительно будут очень сильными, очень большими», – отметил Кокорин. По данным Росгидромета, средняя температура в стране растет примерно на полградуса за десятилетие.

    Ранее СМИ цитировали заявление гендиректора компании «Карбон.лаб» Михаила Юлкина о том, что если человечество не изменит отношения к экологии, то в Москве могут вырасти пальмы, а не березы.

    Кокорин подчеркнул, что главным признаком потепления становится двукратное увеличение числа опасных метеорологических явлений за последние 20 лет. Самыми частыми из них стали резкие осадки, штормовые ветра и заморозки, которые делают невозможным произрастание тропических растений в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Алексей Кокорин ранее спрогнозировал резкое увеличение числа погодных аномалий в ближайшие десятилетия.

    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об учащении стихийных бедствий в центральной части России.

    Средняя температура в стране за последние полвека изменилась на 2,5 градуса.

    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    В Москве побит температурный рекорд для 19 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве днем во вторник зафиксировали 30,5 градуса тепла, это новый температурный рекорд для 19 мая, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    Рекордная температура была зафиксирована во вторник днем в центре Москвы, сообщила пресс-служба Гидрометцентра РФГидрометцентра России. В 15.10 мск метеостанция на крыше здания ведомства в районе станции метро «Краснопресненская» показала 30,5 градуса, что стало новым максимумом для 19 мая.

    Предыдущий рекорд этого дня держался с 1979 года, когда воздух прогрелся до 30,2 градуса. А самая низкая температура 19 мая была зафиксирована еще в 1893 году: тогда воздух в столице остывал до минус 2,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе на следующей неделе ожидается аномальная жара с возможным обновлением суточных рекордов тепла 19, 20 и 21 мая.

    Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды с дневными температурами до плюс 30–32 градусов с 18 по 22 мая. А синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в Москве жару до 29–31 градуса с последующим похолоданием и грозами к выходным.

