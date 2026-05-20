Фонд «Защитники Отечества» рассказал о психологической помощи ветеранам

Агроном Воробьев объяснил, какими проблемами для дачника обернется посадка сосен

Tекст: Татьяна Косолапова

«Во-первых, нужно разделять дачные и садовые участки. Дачные предназначены для отдыха, и на них можно высаживать практически что угодно. Что касается садовых участков, то есть того, что сейчас называется СНТ, это земли сельхозназначения. Изначально такие участки предназначены прежде всего для выращивания урожая, максимум – с небольшими цветниками и компактной зоной газона», – говорит Воробьев.

Он отмечает, что, например, в Нидерландах пахотные земли считаются национальным достоянием: их буквально отвоевывают у моря с помощью специальных технологий. Поэтому любые нарушения строго пресекаются – если на такой земле посадить неподходящие культуры или построить сарай прямо на пашне, владельцу грозят штрафы и требование восстановить участок в первоначальном виде.

Он также отмечает, что сосны постепенно закисляют почву вокруг себя, и связано это прежде всего с хвойным опадом. Иглы, кора и мелкие ветви медленно разлагаются, выделяя органические кислоты и снижая уровень pH. Со временем под деревом формируется плотный кислый слой, который меняет свойства почвы. В таких условиях многие садовые культуры, предпочитающие нейтральную или слабокислую среду, растут хуже. Зато для голубики, рододендронов и ряда лесных растений такая среда, наоборот, оказывается благоприятной.

«Предположим, владельцы садового участка в СНТ не хотят выращивать яблони и решают посадить сосны. Проблема не только в том, что хвойный опад закисляет почву. Его, в конце концов, можно собрать и вывезти или даже продать тем, кто выращивает голубику, поскольку хвойный опад используется для создания подходящего субстрата. Основная проблема возникнет позже, у потомков таких новоявленных ландшафтных дизайнеров», – считает агроном.

Он объясняет, что строевой лес – те самые корабельные сосны с ровными стволами и небольшой кроной наверху – формируется только тогда, когда деревья растут густо. На открытом месте сосна выглядит совсем иначе. Достаточно вспомнить картины Шишкина: сосна, растущая посреди луга, – это большое раскидистое дерево с широкой неправильной кроной. Поэтому на небольшом участке такая сосна со временем начнет занимать слишком много места.

«Когда потомки нынешних огородников поймут, что огромное дерево затеняет весь участок и больше не нужно, возникнет вопрос, как его убрать. Просто срубить сосну уже не получится, потому что рядом будут постройки, посадки и другие объекты. И тогда потомки скажут «большое спасибо» за идею сажать сосны на садовых участках», – заключил Воробьев.

