    20 мая 2026, 14:52 • Новости дня

    Эксперт раскрыла значение затянувшейся встречи Путина и Си

    Эксперт связала продление переговоров Путина и Си с обсуждением принципиальных тем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Увеличение продолжительности беседы лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина до двух часов свидетельствует о переходе от формальных любезностей к решению действительно важных государственных задач, отметила эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

    Встреча на высшем уровне вместо запланированных 40 минут продлилась более двух часов, передает РИА «Новости». Специалист по этикету Татьяна Баранова обратила внимание на эту важную деталь.

    «Одним из основных индикаторов перехода от формального обмена любезностями к обсуждению принципиальных вопросов стало время переговоров: запланированная на 40 минут встреча лидеров России и Китая в узком составе продлилась почти два часа», – заявила эксперт.

    Накануне в аэропорту главу государства торжественно встретил министр иностранных дел Ван И. Он является вторым по узнаваемости китайским политиком после председателя КНР.

    Перед началом двусторонних консультаций на площади Тяньаньмэнь прошла официальная церемония встречи российской делегации. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    После этого лидеры двух стран приступили к детальному обсуждению повестки в Доме народных собраний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров двух стран в Пекине продлилась почти три часа.

    Специалист по этикету Татьяна Баранова высоко оценила работу китайских организаторов.

    По итогам переговоров главы государств подписали внушительный пакет двусторонних документов.

    20 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Путин встретился с повзрослевшим героем совместного архивного фото
    @ Владимир Смирнов /ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в Пекине сделал небольшую паузу в череде официальных мероприятий. По окончании российско-китайских переговоров и после завершения церемонии открытия перекрестных Годов образования глава российского государства переместился в предоставленную ему резиденцию Дяоюйтай, где в неформальной обстановке встретился с молодым гражданином Китая, инженером Пэн Паем.

    Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке встретился с 36-летним гражданином Китая Пэн Паем, передает ТАСС.

    Беседа состоялась в резиденции Дяоюйтай после завершения официальных российско-китайских переговоров и церемонии открытия перекрестных Годов образования.

    Знакомство главы государства с китайцем произошло в 2000 году в парке Бэйхай во время первого государственного визита Путина в КНР. Тогда российский лидер снял маленького мальчика с каменных перил, поцеловал в лоб и сфотографировался с ним. Эта встреча оказала огромное влияние на жизнь Пэн Пая: он выучил русский язык и в 2013 году окончил Московский автодорожный институт, получив русское имя Паша.

    История обрела широкую известность в китайском медиапространстве в прошлом году, после публикации архивного кадра телеканалом RT. Сюжет собрал более 16 млн просмотров, став символом дружбы между двумя странами. В августе 2025 года Пэн Пай записал видеообращение на русском языке, выразив желание вновь увидеться с президентом. «Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча», – отмечал ранее помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал встречу российского лидера с китайским инженером.

    В прошлом году Пэн Пай поделился историей своего детского знакомства с Владимиром Путиным.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек.

    При встрече Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку.

    Комментарии (5)
    20 мая 2026, 11:08 • Новости дня
    Россия и Китай достигли понимания по основным параметрам «Силы Сибири – 2»
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    «Президент сегодня говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по «Силе Сибири – 2» есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что странам осталось договорить лишь некоторые нюансы, передает РИА «Новости».

    При этом точных сроков реализации масштабного газового проекта пока нет. Песков пояснил, что эта информация носит коммерческий характер. Тем не менее достигнутые договоренности пресс-секретарь президента назвал достаточно большим достижением в двусторонних отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин торжественно встретил Владимира Путина в Пекине.

    Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине продлились три часа.

    Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

    Комментарии (4)
    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    Changan сообщил о планах локализовать восемь новых моделей авто в России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайская автомобилестроительная компания Changan намерена локализовать производство восьми новых моделей на российском рынке в 2026 году, сообщила пресс-служба компании.

    В компании подчеркнули, что расширение модельного ряда остается одним из ключевых драйверов роста бренда, передает РИА «Новости».

    «В течение 2026 года Changan планирует локализовать производство восьми новых и обновленных моделей в наиболее востребованных сегментах рынка. В их числе – кроссоверы, лифтбеки и пикапы бренда», – говорится в официальном сообщении производителя. Таким образом, в России будет представлена вся перспективная линейка автомобилей китайской марки.

    Исполнительный директор «Чанган Моторс Рус» Александр Кулагин отметил, что текущая ситуация на автомобильном рынке России не стала для компании неожиданностью. По его словам, условия переходного периода были учтены при формировании стратегии развития.

    Топ-менеджер добавил, что рост продаж с восьми до почти 40 тысяч машин в год доказывает стратегическую важность российского рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году китайский автоконцерн Changan начал переговоры о контрактной сборке своих автомобилей на калининградском заводе «Автотор».

    Позже этот бренд занял лидирующую позицию по объему импорта новых машин в Россию.

    При этом по итогам 2025 года компания понесла на российском рынке убытки в размере 9,5 млрд рублей.

    Комментарии (5)
    20 мая 2026, 14:05 • Новости дня
    Политолог указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина

    Политолог Данилин: Подписание стратегических документов в Пекине открывает новую страницу отношений России и Китая

    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Важные дипломатические сигналы китайской стороны в адрес российской делегации, а также подписание стратегических документов свидетельствуют о фундаментальном и прогрессивном характере партнерства Москвы и Пекина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент России Владимир Путин заявил о беспрецедентном уровне российско-китайских отношений.

    «Церемониальная составляющая встречи российской делегации в Пекине показала высочайший уровень визита. Торжественная и дружеская атмосфера доказала, что Россия и Китай – это крепкие, понимающие друг друга партнеры», – пояснил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Спикер напомнил, что Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени». Также политолог отметил, что российского лидера встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. Кроме того, заметил собеседник, в ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после – композицию «Подмосковные вечера».

    «Близость двух стран подчеркивает также традиционное чаепитие в узких составах российской и китайской делегаций. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что в ходе встречи в этом формате будут обсуждаться самые важные внешнеполитические вопросы, а также двустороннее сотрудничество в различных областях», – продолжил Данилин.

    По его словам, еще одним ключевым дипломатическим сигналом можно назвать встречу Путина с китайским инженером Пэн Паем, с которым он впервые увиделся во время визита в Китай в июле 2000 года. «Это значимый маркер, говорящий о долгосрочности и фундаментальности нашего партнерства», – обратил внимание политолог.

    «Что касается официально-деловой части визита, то стороны подписали 44 документа, в том числе – ряд стратегических. Это очень серьезный результат встречи», – детализировал он, указав, что продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве открывает новую страницу в двусторонней работе Москвы и Пекина.

    «В целом переговоры еще раз подтвердили, что Путин и Си Цзиньпин способны внести стабильность и предсказуемость в современную хаотичную геополитику», – заметил собеседник. Спикер добавил: высокая результативность встречи двух лидеров особенно заметна на фоне «невнятного недавнего визита президента США Дональда Трампа в Китай».

    Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что «российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня и продолжают развиваться», сообщает Кремль. «При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», – отметил российский лидер.

    По его словам, переговоры «прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере». Путин указал: Москва и Пекин являются важными торговыми партнерами, Россия готова продолжать поставки нефти и газа в Китай. Также глава государства отметил позитивные результаты взаимного безвизового режима.

    Российский лидер заявил, что стороны подписали «весьма солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов». «Многие из них нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации», – добавил Путин.

    Так, был продлен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который открывает новую страницу в совместной работе. Также Россия и КНР подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, была визирована декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

    Со своей стороны, Си Цзиньпин назвал развитие китайско-российских отношений плодотворным и всеобъемлющим и подчеркнул важность «стратегического взаимодействия в новую эпоху». «Многовековая дружба, добрососедские контакты еще глубже укоренились в сердцах народов», – указал политик. По его словам, объем двусторонней торговли третий год подряд превышает отметку в 200 млрд долларов.

    «Следует воспользоваться столь благоприятной динамикой, углублять сотрудничество по сопряжению 15-й пятилетней программы Китая с национальными целями развития России на период до 2030 года, эффективно задействовать стабилизирующую роль взаимодействия в энергетике, интенсивно культивировать новые драйверы в сферах цифровой экономики, искусственного интеллекта, технологической инновации, содействовать широкомасштабному взаимовыгодному сотрудничеству как по уровню, так и по качеству во благо национального развития и процветания двух стран», – указал он.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 11:28 • Новости дня
    Россия и Китай назвали ремилитаризацию Японии угрозой миру

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность ускоренной ремилитаризацией Японии, назвав политику Токио угрозой для региональной стабильности и мира, следует из совместной декларации России и Китая.

    Москва и Пекин считают курс Токио на ускоренную ремилитаризацию серьезной угрозой миру и стабильности. Об этом сказано в совместной декларации России и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран, опубликованной на сайте Кремля.

    «Нынешний курс Японии на ускоренную ремилитаризацию представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе, в связи с чем международное сообщество и страны региона сохраняют высокую озабоченность», – указывается в документе. Стороны призвали японское правительство извлечь уроки из истории собственной агрессии и признать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

    В документе подчеркивается необходимость отказа от нового милитаризма, который уже приносил страдания народам мира и самой Японии. Также лидеры двух стран напомнили об огромных масштабах военных преступлений японских милитаристов, которые сопровождались жестокостью и террором в отношении мирного населения.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил об открытом обсуждении в Японии возможного пересмотра неядерного статуса.

    Официальный Пекин выразил Москве благодарность за поддержку расследования военных преступлений японского милитаризма.

    Напомним, президент Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай подписали всеобъемлющее заявление о необходимости устранения первопричин противостояния и поиска путей долгосрочного мира на основе принципов Устава ООН, говорится в совместном заявлении России и Китая.

    Документ об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован в среду на сайте Кремля.

    В заявлении подчеркивается общая позиция стран по мирному выходу из сложившейся ситуации.

    «Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров», – отмечается в тексте.

    Кроме того, в документе указывается на важность устранения изначальных причин кризиса. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Официальная встреча лидеров двух стран продлилась почти три часа.

    По итогам мероприятия Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.

    Президент России заявил о важной стабилизирующей роли стратегической связки Москвы и Пекина на международной арене.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 12:37 • Новости дня
    CNN: Си Цзиньпин сделал выпад в адрес США на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал скрытый выпад в адрес американских властей, сообщает канал CNN.

    «Си Цзиньпин намекнул на обостряющуюся международную ситуацию и сделал завуалированный выпад в адрес США, когда сел за стол переговоров с Путиным в Большом зале народных собраний», – отмечают американские журналисты.

    Китайский лидер подчеркнул, что в условиях глобального хаоса все чаще проявляются раскол и стремление к гегемонии. Подобные заявления можно расценивать как прямое осуждение чрезмерного вмешательства Вашингтона в международные процессы, пишет издание.

    Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Владимиром Путиным отметил наличие гегемонии и раскола в условиях непростой международной обстановки.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал обсуждение отношений с Соединенными Штатами во время неформального чаепития.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 14:54 • Новости дня
    Новак сообщил о завершении согласования контрактов по «Силе Сибири – 2»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа по контрактам на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири – 2» находится на финальной стадии, сейчас идет техническая доработка документов, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    Процесс оформления договоренностей между компаниями двух стран близится к завершению, передают «Вести».

    Российская делегация в ходе визита в КНР подтвердила успешное прохождение политического этапа переговоров.

    «Работа идет, соответственно, между компаниями сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным. Что касается политических решений, договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее, а сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов», – подчеркнул Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода.

    На переговорах в Пекине российская сторона рассчитывает согласовать цены для новой магистрали.

    Ранее Газпром и китайская компания CNPC подписали юридически обязательный меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2».

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 13:31 • Новости дня
    Путин вспомнил русскую поговорку на встрече с китайским инженером

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, который получил образование в Москве и вернулся работать в родную провинцию Хунань, и вспомнил русскую поговорку.

    Путин во время визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, который получил образование в Москве и вернулся работать в родную провинцию Хунань, передает РИА «Новости». В ходе беседы глава государства прокомментировал профессиональный путь собеседника.

    «Да, у нас говорят: где родился, там и пригодился. Это очень показательно», – отметил Путин.

    Пэн Пай родился 18 июня 1988 года и обучался в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете с 2007 по 2013 год. Инженер приобрел известность в китайских медиа в 2025 году после того, как телеканал RT опубликовал его архивный снимок с Владимиром Путиным. Фотография была сделана в пекинском парке Бэйхай в июле 2000 года, когда российский лидер совершал свой первый государственный визит в КНР.

    Неформальная беседа российского лидера Владимира Путина с китайским инженером состоялась в резиденции Дяоюйтай.

    Во время этой встречи Пэн Пай подарил президенту Владимиру Путину уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань.

    Ранее Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    Россия и КНР призвали Японию уничтожить оставленное в Китае химическое оружие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнять обязательства по уничтожению оставленного в Китае химического оружия, сообщила пресс-служба Кремля.

    Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.

    «Стороны призывают Японию добросовестно выполнять свои обязательства по скорейшему, полному и окончательному уничтожению оставленного в Китае химического оружия», – подчеркивается в тексте совместного заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин назвали курс Токио на ускоренную ремилитаризацию серьезной угрозой региональной стабильности.

    Государства решительно осудили прославление пособников нацистов и милитаристов.

    В конце апреля МИД КНР обвинил японскую сторону в разжигании блокового противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 10:53 • Новости дня
    Песков рассказал о заговорившей по-китайски раньше русского дочери

    Tекст: Мария Иванова

    Младшая дочь пресс-секретаря президента России благодаря няне начала общаться на китайском языке раньше, чем на родном русском, рассказал сам Дмитрий Песков.

    Младшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надя заговорила на китайском языке раньше, чем на русском, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, девочка освоила иностранный язык благодаря няне-китаянке, которая жила в их семье на протяжении четырех лет.

    «Вы знаете, я ее не отдавал учить китайский. Она заговорила сначала по-китайски, а потом по-русски, потому что у нас няня-китаянка», – рассказал Песков, отвечая на вопрос о чистом произношении девочки. Он пояснил, что няня была родом из деревни, расположенной в 200 километрах от Пекина.

    Сейчас Надя продолжает изучать язык, хотя школьная программа не позволяет делать это так же интенсивно, как раньше. Семья старается поддерживать ее интерес, поскольку девочка очень любит китайский язык и сам Китай.

    Отвечая на вопрос о возможном будущем обучении или работе дочери в КНР, Песков отметил, что желает ей заниматься тем, что она выберет сама.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о свободно говорящей по-китайски внучке. Глава государства назвал изучение иностранных языков необходимостью для решения общих проблем.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отметил многоплановый характер отношений Москвы и Пекина.

    Комментарии (2327)
    20 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Россия и Китай подписали 42 документа по итогам визита Путина в Пекин

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита президента России Владимира Путина в КНР главы государств приняли 42 совместных документа.

    По итогам государственного визита российского лидера в Пекин стороны утвердили обширный пакет межправительственных соглашений и декларацию о многополярном мире, приняли 42 совместных документа, передает РИА «Новости».

    Центральным событием стало подписание заявления о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также лидеры утвердили декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

    Торжественная церемония заключения межправительственных и межведомственных соглашений прошла в присутствии глав двух государств. На полях переговоров представители делегаций также оформили ряд профильных меморандумов.

    Отдельное внимание стороны уделили сфере образования. Договоры о расширении контактов с китайскими партнерами подписали пять ведущих российских вузов. В их число вошли МГУ, РУДН имени Патриса Лумумбы, СПбГУ, Высшая школа экономики и Финансовый университет при правительстве.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    В ходе переговоров лидеры двух стран приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

    Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений Москвы и Пекина. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 10:46 • Новости дня
    Путин перечислил ключевые отрасли взаимодействия России и Китая

    Путин: Россия и КНР взаимодействуют в металлургии, биотехнологиях и фармацевтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров перечислил основные сферы взаимодействия Москвы и Пекина.

    По словам главы государства, страны активно сотрудничают в энергетике, развивают промышленную кооперацию, а также внедряют передовые технологии и инновации, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул успешное налаживание выпуска автомобилей китайских марок в Москве и нескольких регионах страны.

    «Реализуются масштабные проекты в цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, в биотехнологиях, фармацевтике, авиастроении и освоении космоса, а также во многих других наукоемких отраслях», – заявил Путин.

    Ранее Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.

    По итогам двусторонних переговоров Россия и Китай заключили масштабный пакет документов для углубления экономической кооперации.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 12:05 • Новости дня
    Инженер Пэн Пай подарил Путину фарфор из провинции Хунань

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инженер Пэн Пай, впервые увидевший Владимира Путина в детстве, преподнес российскому лидеру уникальный лилинский фарфор во время встречи в Пекине.

    Китайский инженер Пэн Пай встретился с президентом России Владимиром Путиным в Пекине и вручил ему подарок из провинции Хунань, передает РИА «Новости». Мужчина впервые увидел главу государства еще ребенком во время его визита в КНР в 2000 году.

    «Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань, вот это как раз подарок оттуда. Это лилинский фарфор, который при жизни Мао Цзэдуна как раз делался по его заказу», – сказал Пэн Пай на встрече. В ответ президент поблагодарил китайского инженера и пожелал ему всего наилучшего.

    Пэн Пай родился в июне 1988 года. С 2007 по 2013 год он получал образование в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете. Инженер отметил, что учеба стала самым важным приобретением в России, а Москву он считает своим вторым домом. Сейчас мужчина работает в муниципальной компании на родине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заранее анонсировал общение российского лидера с повзрослевшим китайским мальчиком.

    Беседа Владимира Путина и инженера Пэн Пая состоялась в пекинской резиденции Дяоюйтай.

    В ходе разговора глава государства пошутил о холодном климате российской столицы.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    В Кремле допустили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    График двусторонних контактов президента России на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет сформирован позднее, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Теоретически там возможна встреча со всеми участниками этого саммита. Они, саммиты, для этого и проводятся», – отметил Песков в комментарии «Известиям».

    Отвечая на вопрос о вероятности контактов с Дональдом Трампом, представитель Кремля сказал: «Теоретически, да». Он также добавил, что организация бесед в трехстороннем формате пока не планируется.

    «Путин подтвердил свою готовность принять участие, приехать. Посмотрим, кем будут остальные участники, которые будут в Китае. Наверняка будет верстаться график двусторонних встреч», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле допустили возможность встречи лидеров двух стран в китайской столице.

    Президент США Дональд Трамп не исключил вероятность переговоров с российским коллегой в Пекине.

    Ранее Владимир Путин подтвердил готовность к личным контактам с американским лидером.

    Комментарии (0)
