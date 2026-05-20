    20 мая 2026, 14:46 • Новости дня

    Мужчина погиб при пожаре в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В жилом доме на юге столицы в одном из домов произошло возгорание, погиб мужчина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в среду.

    Инцидент случился на Чертановской улице. Огонь вспыхнул в помещении на девятом этаже, передает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение ведомства.

    «После ликвидации пожара обнаружено тело мужчины. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – добавили в прокуратуре.

    Ход и результаты проводимой проверки находятся на строгом контроле. Специалисты продолжают выяснять детали случившегося.

    В феврале прорыв трубы с горячей водой в жилом доме на этой же улице привел к гибели местного жителя.

    18 мая 2026, 09:24 • Новости дня
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Стаи дронов пытались зайти на Москву с запада, прорывались в охраняемый периметр, чтобы загрузить ПВО, а затем накапливались для одновременного удара по выбранному объекту, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

    Стешин рассказал в Telegram-канале о тактике беспилотников, атаковавших Москву в выходные.

    «Как они заходили на Москву. Всего лишь одна стая из десятка. Заходили с запада, иных вариантов нет», – отметил он.

    По словам журналиста, беспилотники прорываются через ПВО, после чего барражируют в воздухе и, накопившись, одновременно атакуют цель. Стешин подчеркнул, что частота 7,270 гигагерц является «частотой прорыва» средств радиоэлектронной борьбы для ударных FPV-дронов на дистанциях до 20 километров.

    Он добавил, что для дальних перелетов до 2 тыс. километров такие частоты используются эпизодически, если аппаратом управляют через ретранслятор. Расширенный диапазон частот около шести гигагерц стал «серой зоной» для связи, свободной от стандартного подавления.

    Эксперт предположил, что в рое беспилотников находился ретранслятор, с которого и следует начинать обезвреживание.

    В ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион, она стала самой массовой в этом году.

    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек.

    Среди троих погибших в Подмосковье оказался индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    17 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Крупный пожар полностью парализовал Северо-Восточную хорду в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичную магистраль пришлось экстренно перекрыть для транспорта в обоих направлениях из-за сильного возгорания в районе Окружного проезда.

    Проезд машин временно приостановили на участке Северо-Восточной хорды, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы. Причиной ограничений стало возгорание в районе дома № 3 по Окружному проезду. Транспортный поток остановлен сразу в двух направлениях.

    Представители ведомства призвали водителей заранее планировать маршрут и искать альтернативные пути. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», – подчеркнули в департаменте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле из-за аварии с мотоциклистом на Северо-Восточной хорде образовалась серьезная пробка.

    В марте на северо-востоке столицы произошел пожар в административном здании на Алтуфьевском шоссе.

    В августе прошлого года массовое ДТП осложнило движение транспорта на этой магистрали.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    19 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    В Москве восьмерых глав районов освободили от должностей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Руководители администраций восьми столичных районов освободили рабочие кабинеты, написав заявления об уходе с государственной гражданской службы.

    Соответствующий документ за подписью мэра опубликован на официальном портале столичного правительства. «О кадрах. Освободить государственных гражданских служащих города Москвы от замещаемых должностей и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе согласно приложению к настоящему распоряжению», – говорится в документе.

    Свои кресла освободили Андрей Журавлев из Крюково, Иван Лахно из Крылатского, Евгений Мамутов из Северного Тушино и Юрий Нечаев с Арбата. Также уволились Игорь Овчинников из Савеловского района, Алексей Прокудин из Северного Бутово, Олег Пундель из Кузьминок и Сергей Титов из Восточного Измайлово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте мэр столицы Сергей Собянин решил сократить штат московских госслужащих на 15%.

    В апреле пост главного архитектора Москвы по собственной инициативе покинул Сергей Кузнецов. Двумя годами ранее от должности заместителя мэра по вопросам градостроительной политики освободили Андрея Бочкарева.

    19 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Иностранец убил соседку в Москве и сбежал за границу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице, в диване квартиры на улице Люблинской, нашли тело женщины с множественными травмами, в убийстве подозревается ее сосед-иностранец, который уже покинул Россию, сообщает ГСУ СКР по Москве.

    В Москве убита женщина. Ее тело было спрятано в диване одной из квартир дома по улице Люблинской, сообщает ГСУ СК по Москве.

    В правоохранительные органы 18 мая обратилась женщина, заявив о безвестном исчезновении сестры, которая более десяти дней не выходила на связь и не появлялась дома. В тот же день следователи и криминалисты провели осмотр квартиры в доме на улице Люблинской. В диване они обнаружили тело разыскиваемой женщины с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями.

    По данному факту Люблинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие изучило видеозаписи с камер наблюдения, опросило свидетелей и провело другие следственные действия.

    В результате установлено, что травмы потерпевшей нанес ее сосед по квартире, 30-летний иностранный гражданин, который после произошедшего выехал за пределы России. В ближайшее время ему заочно предъявят обвинение, добавили в СК.

    Ранее в мае в Москве местный житель расправился с соседом и его женой при помощи молотка после застолья. В другой квартире в столице следователи обнаружили тело женщины с перерезанным горлом в жилище ее сожителя после заявления мужа о пропаже.

    До этого в Москве суд заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей девушки и вылете за границу после преступления.

    18 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    В Москве умер академик Российской академии художеств Устинов

    Tекст: Денис Тельманов

    Выдающийся сценограф и создатель декораций для известных постановок и фильмов Юрий Устинов умер в возрасте 72 лет.

    Академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов скончался 17 мая, передает ТАСС.

    «Мастер вел активную творческую деятельность в театрах многих городов нашей страны. Широкую известность принесли ему работы в музыкальных театрах оперы и балета», – рассказали в пресс-службе академии.

    За свою карьеру художник оформил множество знаковых постановок. Среди них «Жизель» в балете Бориса Эйфмана, «Опричник» в Большом театре и «Травиата» в Воронеже.

    В академии отметили, что он был блестящим продолжателем традиций своих учителей и активно внедрял новейшие визуальные технологии в современную российскую сценографию.

    Помимо работы на сцене, выдающийся деятель искусств оставил заметный след в кинематографе. Он создавал художественное оформление для фильмов и сериалов, включая картину «Мастер и Маргарита» Юрия Кары, за которую получил премии «ТЭФИ» и «Золотой орел». Президент РАХ Василий Церетели и коллеги выразили соболезнования близким покойного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года умер почетный член Российской академии художеств Эрик Булатов. Днем ранее скончался народный художник России Павел Никонов.

    В январе прошлого года из жизни ушел художник-постановщик театра имени Вахтангова Владимир Круглов.

    18 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    СК: Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек в квартире на северо-востоке российской столицы, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Предполагаемый преступник был пойман на территории Калужской области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Задержанным оказался сосед убитых, мужчина 1984 года рождения. В ближайшее время его доставят в столичное подразделение ведомства для проведения следственных действий.

    Уголовное дело завели по статье «Убийство двух лиц».

    Ранее в квартире на улице Корнейчука были обнаружены тела мужчины и женщины, избитых до смерти. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и допросили ряд свидетелей.

    Также назначены необходимые судебные экспертизы, включая молекулярно-генетическую и судебно-медицинскую. В настоящее время правоохранители продолжают сбор и закрепление доказательственной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле правоохранители задержали в Чувашии подозреваемого в жестоком двойном убийстве под Москвой.

    19 мая 2026, 02:52 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила два беспилотника, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На местах падения обломков БПЛА развернули работу сотрудники экстренных служб, сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник на подлете к Москве сбили два дрона ВСУ.

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье.

    18 мая 2026, 07:18 • Новости дня
    Аномальные ливни в Москве побили вековой рекорд по осадкам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В минувшее воскресенье столица столкнулась с небывалыми дождями, превысившими исторический максимум более чем вековой давности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В результате прошедших грозовых ливней в осадкомер опорной московской метеостанции ВДНХ за минувшие сутки попало 34 миллиметра осадков, или 55% месячной нормы. Кроме того, вчера был побит суточный рекорд осадков для 17 мая, который держался с 1904 года со значением 21,1 миллиметра», – цитирует метеоролога РИА «Новости».

    Обильные дожди также прошли на территории Подмосковья. Максимальные показатели зафиксировали на метеостанциях Долгопрудный, где выпало 25 миллиметров, а также в Немчиновке и Ново-Иерусалиме с показателем 19 миллиметров. В Клину и Шаховской объем влаги составил 18 и 17 миллиметров соответственно.

    При этом эксперт подчеркнул, что в ближайшие два дня новые осадки в столичном регионе не прогнозируются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая синоптики прогнозировали в столице дождливую погоду с порывистым ветром.

    18 мая 2026, 07:36 • Новости дня
    Внутреннюю сторону Московского скоростного диаметра временно перекрыли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Транспортный поток на участке Московского скоростного диаметра перенаправили на внешнюю сторону в связи с временным ограничением проезда от Лосиноостровской улицы, сообщил департамент транспорта столицы.

    Временно изменена схема проезда на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение департамента.

    Автомобили двигаются исключительно по внешней стороне магистрали.

    «Внутренняя сторона МСД временно закрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне», – пояснили в ведомстве.

    С начала недели автомобилисты могут бесплатно пользоваться магистралью от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти остановили движение на отрезке Московского скоростного диаметра от пятого проезда Подбельского до Щелковского шоссе.

    18 мая 2026, 07:07 • Новости дня
    Москва возглавила рейтинг городов с падающим предложением новостроек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Максимальное снижение объема доступного жилья комфорт-класса на первичном рынке возглавила российская столица, также в списке есть Ростов-на-Дону, сообщили аналитики системы мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro.

    Москва, Ростов-на-Дону и Тюмень стали антилидерами среди городов-миллионников по росту предложения новостроек в массовом сегменте, передает ТАСС со ссылкой на bnMAP.pro.

    «Максимальное сокращение объема предложения комфорт-класса наблюдается в Москве – минус 30,5% за год», – отмечается в исследовании.

    В столице объем предложения снизился до 23,5 тыс. лотов.

    Эксперты объясняют отрицательную динамику замедлением запуска новых проектов в крупнейших городах. Кроме того, девелоперы теряют интерес к строительству жилья комфорт- и эконом-класса непосредственно в Москве. В Ростове-на-Дону предложение сократилось на 21,8%, составив 15,8 тыс. лотов, а в Тюмени падение достигло 21,7% при экспозиции в 22,7 тыс. квартир.

    Лидером по приросту предложения массового жилья стала Пермь, показавшая годовую динамику в 25,3%. В первую тройку растущих рынков также вошли Омск с показателем 14,3% и Уфа, где предложение увеличилось на 12%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за год стоимость квадратного метра в столичных новостройках увеличилась почти на четверть. Площадь самой компактной квартиры на первичном рынке недвижимости Москвы составила 13,5 квадратного метра.

    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    В Москве побит температурный рекорд для 19 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве днем во вторник зафиксировали 30,5 градуса тепла, это новый температурный рекорд для 19 мая, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    Рекордная температура была зафиксирована во вторник днем в центре Москвы, сообщила пресс-служба Гидрометцентра РФ. В 15.10 мск метеостанция на крыше здания ведомства в районе станции метро «Краснопресненская» показала 30,5 градуса, что стало новым максимумом для 19 мая.

    Предыдущий рекорд этого дня держался с 1979 года, когда воздух прогрелся до 30,2 градуса. А самая низкая температура 19 мая была зафиксирована еще в 1893 году: тогда воздух в столице остывал до минус 2,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе на следующей неделе ожидается аномальная жара с возможным обновлением суточных рекордов тепла 19, 20 и 21 мая.

    Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды с дневными температурами до плюс 30–32 градусов с 18 по 22 мая. А синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в Москве жару до 29–31 градуса с последующим похолоданием и грозами к выходным.

    18 мая 2026, 09:56 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили два дрона ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили два беспилотника, летевших на российскую столицу, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в Max.

    Ранее сообщалось, что одна из последних атак дронов ВСУ на Москву стала самой крупной за более чем год.

    18 мая 2026, 07:47 • Новости дня
    В Москве расцвели редкие краснокнижные орхидеи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На территории ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» посетителям представили уникальную коллекцию зимостойких растений, собранных в ходе экспедиций по Средней полосе России, там распустились редкие краснокнижные орхидеи.

    Цветы распустились «на территории первого в России Сада орхидей», рассказали в пресс-службе учреждения, передает РИА «Новости».

    Кураторы ботанического сада привезли эти растения из увлекательных экспедиций по Средней полосе страны. Экспозиция включает 37 наименований зимостойких орхидей открытого грунта из Европы, Азии и Северной Америки. Всего коллекция насчитывает более 100 экземпляров, среди которых представлены сорта Венериного башмачка, Ятрышника и гибриды.

    Специалисты высадили цветы в ландшафтную композицию, которая имитирует карстовые воронки с известняком. В пресс-службе пояснили, что такой сложный рельеф помогает поддерживать идеальный микроклимат и необходимый уровень влажности почвы индивидуально для каждого вида растений.

    В 2024 году в Ботаническом саду Воронежа созрел редкий тропический фрукт.

    19 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    В Москве представили анимационный ИИ-сериал о Александре Суворове

    В Историческом музее в Москве показали 17-серийный ИИ-мультфильм о Александре Суворове

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый анимационный сериал о полководце Александре Суворове презентовали в Государственном историческом музее Москвы, объединив в нем исторические источники, рисунки XIX века и ИИ.

    Масштабный проект «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова» представили в Государственном историческом музее. В анимационном сериале создатели соединили историческую реконструкцию, возможности искусственного интеллекта и традиции классического художественного повествования. Картина рассчитана на 17 серий, пишет РИА «Новости».

    В основу мультфильма легла книга историка и издателя Николая Полевого «История князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, Генералиссимуса Российских войск» и более 100 рисунков художников-графиков XIX века. По иллюстрациям Александра Жуковского, Рудольфа Коцебу и Тараса Шевченко в XIX – начале XX века русское общество изучало историю Суворова. В сериале звучит музыка «русского барокко» и оригинальные композиции, написанные специально для проекта.

    Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал героя анимации образцом служения: «Суворов – образец воина, солдата, командира и русского патриота... Он – гений. Суворов живет и будет жить в сердце каждого военного».

    Руководитель проекта Наталия Осипова отметила, что полководец давно заслуживал статуса главного героя российской анимации и сравнила его с «воинским Пушкиным», подчеркнув, что работать с таким персонажем и честь, и большая ответственность.

    Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Генеральный директор фонда Роман Карманов заявил, что исторические проекты помогают не только говорить о прошлом, но и формировать культурную идентичность, связывать поколения и пробуждать интерес к отечественной истории у молодой аудитории. Он подчеркнул, что фонду важно поддерживать инициативы с серьезной исследовательской базой, которые рассказывают о наследии современным, визуально выразительным и технологичным языком.

    Все 17 серий по итогам проекта войдут в экспозицию Государственного исторического музея. Посмотреть мультсериал можно на страницах проекта во ВКонтакте и на платформе RuTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Владимир Мединский  заявил о Суворове как об образце воина и русского патриота.

    Ранее украинский Институт национальной памяти признал Бородинскую битву и такие фигуры, как полководец Александр Суворов, проявлением «российского империализма». А власти Киева переименовали десять улиц с именами российских деятелей, включая полководца Александра Суворова.

    19 мая 2026, 07:08 • Новости дня
    Синоптики сообщили о приходе в Москву жары

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Температурный фон в российской столице превысит климатическую норму на семь градусов, достигнув аномальных летних показателей сообщила Главный специалист метеобюро города Татьяна Позднякова.

    Во вторник жителей мегаполиса ожидает солнечная и знойная погода, сказала Позднякова РИА «Новости».

    «Во вторник в Москве ожидается малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура прогнозируется в пределах плюс 16 – плюс 17 градусов», – рассказала синоптик.

    Днем столбики термометров покажут от 28 до 30 градусов тепла. Эксперт подчеркнула, что эти значения превышают привычную климатическую норму сразу на семь градусов.

    Ранее в столичном регионе из-за экстремально высокой температуры объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

    Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление 130-летнего температурного рекорда в Москве.

