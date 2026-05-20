В России решили разработать единую программу исследований по кибербезопасности

По его словам, активное развитие технологий требует их скорейшего внедрения при обеспечении адекватных мер защиты, передает «Российская газета».
«Проблемы информационной безопасности критически требуют нормальной компетенции лучших специалистов в целом в стране. Нам надо консолидировать специалистов этих отраслей в одной программе», – подчеркнул Шойтов. Он отметил наличие на рынке крупных компаний с сильной экспертизой, которым сейчас не хватает общей стратегии для борьбы с новыми вызовами.
Новая программа призвана объединить усилия участников рынка и привлечь профессионалов к созданию современных решений. Кроме того, акцент в отрасли смещается с максимальной защиты инфраструктуры на способность быстро восстанавливать работу систем после возможных инцидентов. Вопросы киберустойчивости становятся приоритетными для промышленности и других сфер.
Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская подтвердила, что главной задачей команд безопасности становится оперативное восстановление систем. Она также добавила, что быстрое внедрение новых технологий увеличивает количество неисследованных областей, что напрямую влияет на уровень защищенности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать внедрение технологий искусственного интеллекта на отечественных предприятиях.
В прошлом году количество кибератак на российские компании утроилось.
Несколькими днями ранее специалисты Google предотвратили массовую хакерскую атаку с использованием созданного нейросетью вредоносного кода.