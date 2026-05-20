    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции
    20 мая 2026, 14:43 • Новости дня

    У американских вертолетов Apache нашли опасный дефект трансмиссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У боевых вертолетов армии США Apache AH-64E выявлен дефект трансмиссии, который способен привести к отказу хвостового винта и потере управления, отмечают американские СМИ.

    В одном из основных ударных вертолетов армии США Apache AH-64E обнаружена серьезная проблема с трансмиссией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Defense One и внутренние документы сухопутных войск.

    В статье приводится вывод расследования: «Расследование сухопутных войск показало, что «у некоторых AH-64E в главных трансмиссиях может произойти внутренняя поломка, в результате которой могут быть потеряны тяга хвостового винта, электричество и гидравлика… Исходная причина этого до сих пор расследуется»». Эти данные содержатся во внутреннем документе по вопросам безопасности.

    Согласно ему, потенциальной неисправности подвержены все вертолеты серии AH-64E, и авторы рекомендуют приостановить полеты всех машин этого типа. Отмечается, что это последняя модификация ударного вертолета Apache, которая приходит на смену предыдущей модели AH-64D.

    В материале Defense One подчеркивается, что расследование ведется на фоне особой зависимости сухопутных сил от Apache в возможной войне с Ираном. Эти вертолеты направляются в иностранные армии, используются для перевозки знаменитостей и сотрудников администрации и рассматриваются как платформа для будущей модернизации в высокотехнологичных «охотников» за дронами.

    Издание напоминает, что за последние месяцы с Apache AH-64E произошло несколько инцидентов. В марте один вертолет разбился во время тренировочного полета в Алабаме, другой потерпел аварию при контрольном вылете в Техасе, а на прошлой неделе машина совершила вынужденную посадку в Южной Корее.

    Одновременно, по данным внутренней документации, в сухопутных силах возник дефицит финансирования. Это вынудило командование сократить количество летных часов и ускорить вывод из эксплуатации более ранней версии вертолета Apache AH-64D.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее боевой вертолет AH-64 Apache армии США совершил вынужденную посадку на сельскохозяйственном поле близ авиабазы Кунсан в Южной Корее. В марте 2024 года ударный вертолет AH-64E Apache армии США во время учений в штате Колорадо потерпел крушение и два военнослужащих получили легкие травмы.

    Однако совсем недавно западные СМИ сообщали, что американские военные, задействовав именно вертолеты AH-64 Apache и MH-60 Seahawk, уничтожили шесть иранских катеров, угрожавших коммерческим судам в Ормузском проливе.

    19 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    В России стартовали летные испытания двухместного истребителя Су-57
    @ Aijaz Rahi/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Новая модификация российского боевого самолета пятого поколения впервые поднялась в воздух, получив функции учебно-тренировочной машины и воздушного командного пункта.

    Отечественные авиастроители приступили к тестированию новейшей версии передового военного борта, передает ТАСС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    «Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», – отметил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации этого истребителя. Несколькими днями ранее данный самолет совершил около тридцати успешных ударов по логистическим узлам противника. До этого российская машина сбила переданный украинским войскам шведский самолет-разведчик Saab 340.

    20 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    США провели пуск МБР Minuteman III

    @ Michael Peterson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Невооруженная межконтинентальная ракета Minuteman III стартовала с калифорнийской базы Ванденберг для плановой проверки боеготовности наземных ядерных сил США.

    Американское командование глобальных ударов осуществило тестовый запуск носителя рано утром 20 мая, передает РИА «Новости».

    Испытание прошло на территории базы Космических сил. Военные подчеркнули, что маневр планировался несколько лет назад и не связан с текущей международной обстановкой.

    «Этот пуск подтверждает состояние и готовность наших межконтинентальных баллистических ракет, а также способность всех элементов этой системы – от операторов до самой ракеты – выполнять поставленную задачу», – говорится в официальном заявлении.

    Запуск стал комплексной проверкой работы обслуживающего персонала и техники. Инженеры внимательно отслеживали траекторию полета, функционирование двигателей, системы наведения и блока возвращения в атмосферу. Командир летно-испытательной эскадрильи Кэрри Рэй добавила, что испытание полностью подтвердило надежность боевой системы.

    Собранную информацию передадут в американское военное ведомство, министерство энергетики и Стратегическое командование. Специалисты проведут детальный анализ технического состояния ракеты для оценки качества обслуживания и определения дальнейших сроков эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные накануне анонсировали тестовый старт невооруженной ракеты с базы в Калифорнии.

    Данные межконтинентальные баллистические ракеты значительно превысили свой изначально запланированный срок службы.

    Предыдущий плановый испытательный запуск Minuteman III состоялся в марте.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    19 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    В Литве начали обсуждать возможное размещение в стране ядерного оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы начали обсуждать возможность изменить конституционный запрет на размещение ядерного оружия союзников, чтобы адаптироваться к нынешней геополитической обстановке, пишут местные СМИ.

    Руководство Литвы одобрило старт внутренней дискуссии о возможных поправках к конституции, которые открыли бы путь к размещению на территории страны ядерного оружия союзников, передает ТАСС со ссылкой на портал национального радио LRT.

    По данным портала, спикер Сейма Юозас Олекас заявил: «На фоне нынешней геополитической ситуации Литве следует рассмотреть возможность пересмотра конституционных ограничений». Сейчас статья 137 конституции запрещает размещение в Литве оружия массового поражения и иностранных военных баз.

    Инициативу начать обсуждение поддержал президент Гитанас Науседа. Глава комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Римантас Синкявичюс также выступил за межпартийную дискуссию по этому вопросу.

    Как отмечает LRT, для внесения изменений в конституцию требуется не менее 94 голосов депутатов Сейма в двух голосованиях с интервалом не менее трех месяцев.

    Ранее Науседа выразил готовность принять на территории республики дополнительных американских военных и занялся строительством инфраструктуры для их размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политологи отмечают соревнование Польши и Литвы за выводимый из Германии американский контингент ради политических и экономических выгод.

    А глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о готовности НАТО нанести удар по российским военным объектам в Калининграде.

    19 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Украина признала сбитый над Эстонией беспилотник

    @ Jussi Nukari/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные признали, что беспилотник, нарушивший воздушное пространство Эстонии, принадлежал Киеву, а глава оборонного ведомства принес официальные извинения, заявили в Таллине.

    Украина подтвердила принадлежность беспилотника, который был уничтожен в небе над Эстонией, заявил министр обороны прибалтийской страны Ханно Певкур, сообщает РИА «Новости».

    «Мы еще раз подтвердили с министром обороны Украины, что разрешение использовать наше воздушное пространство есть только у наших союзников; Украина такого разрешения не запрашивала. Министр обороны Украины принес извинения», – привел портал Delfi слова Певкура с пресс-конференции, посвященной инциденту.

    Эстонский бригадный генерал Рийво Валге отметил, что обнаружению и уничтожению аппарата способствовали хорошие погодные условия. А украинский дрон над территорией Эстонии сбил румынский истребитель.

    Ранее во вторник Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв на юге страны, и министр обороны назвал этот случай первым успешным уничтожением беспилотника своими силами.

    До этого другой украинский беспилотник нарушил воздушное пространство Эстонии во время масштабной атаки дронов и затем покинул его.

    20 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    TWZ: Раскрыт замаскированный под контейнер комплекс запуска сотни дронов в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания DZYNE Technologies продемонстрировала недорогие модульные беспилотники Blitz и замаскированную под обычный грузовой контейнер пусковую установку BlitzBox, способную выпустить рой из ста аппаратов.

    Компания DZYNE Technologies раскрыла детали о своем новом беспилотном комплексе Blitz и контейнерной системе запуска BlitzBox, передает портал TWZ.

    Самая крупная версия установки способна запустить волну из ста дронов. За последние четыре месяца Пентагон дважды запрашивал предложения на создание подобных систем.

    «Он заполняет нишу между мультикоптерами и более крупными аппаратами второй группы. Так что вы действительно попадаете в средний диапазон дальности и продолжительности полета, сохраняя при этом оперативно значимую полезную нагрузку», – заявил менеджер проекта Коннор Толер.

    Аппарат Blitz представляет собой небольшой модульный дрон самолетного типа с двумя электродвигателями. В зависимости от батареи он может пролететь до 80 или 150 километров, находясь в воздухе от одного до двух часов. Максимальная полезная нагрузка составляет более двух килограммов.

    Контейнерная система BlitzBox выпускается в двух вариантах: трехметровом на 16 дронов и 12-метровом на 100 аппаратов. Внешне они не отличаются от обычных транспортных контейнеров, что усложняет их обнаружение противником. Установки могут управляться дистанционно через спутниковую связь, включая системы Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали запуск перехватывающих беспилотников с борта турбовинтовых самолетов Ан-28.

    Американские аппараты семейства MQ-9 получат способность для атаки целей дальнобойными крылатыми ракетами.

    На российском патрульном катере проекта 21980 в Черном море впервые появилась решетчатая защита от воздушных дронов.

    19 мая 2026, 20:15 • Новости дня
    Глава военного комитета НАТО назвал армию ЕС «нонсенсом и оксюмороном»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Идею создания единой армии Европейского союза в Североатлантическом альянсе назвали политически несостоятельной, подчеркнув, что реальные вооруженные силы в Европе формируются только через структуры НАТО.

    Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне на пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов стран альянса в Брюсселе заявил, что создание армии Европейского союза невозможно, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Европейская армия - это нонсенс и оксюморон, поскольку у НАТО нет своей армии. Европейские страны предоставляют НАТО необходимые войска».

    Драгоне пояснил, что любая потенциальная «европейская армия» была бы вынуждена опираться на тот же набор вооруженных сил европейских государств, который уже используется в структуре НАТО. По его словам, поэтому корректно говорить только о европейской компоненте внутри Североатлантического альянса, а не о самостоятельной армии ЕС.

    Он также отметил, что у НАТО существует отлаженная система военного управления и детальные оборонные планы, тогда как у Евросоюза есть значительные финансовые ресурсы и промышленный потенциал, которых нет у альянса. По мнению Каво Драгоне, ЕС и НАТО изначально создавались для взаимного дополнения и должны строго придерживаться этого принципа.

    Ранее Драгоне уже выступал против инициативы по формированию европейской армии и подчеркивал важность альянса с США. До этого глава евродипломатии Кая Каллас выступила против инициативы властей Испании о создании европейской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил о намерении внимательно отслеживать возможное появление в Евросоюзе совместных оборонных планов и создание собственной армии.

    20 мая 2026, 03:00 • Новости дня
    Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Европе

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство войны США определит окончательную дислокацию сил США в Европе на основе дальнейшего анализа действий и потребностей, а пока число военного присутствия США в Европе и других странах сокращено до уровня 2021 года, говорится в заявлении, которое представил в соцсети Х представитель Пентагона Шон Парнелл.

    «Военное министерство сократило общее количество бригадных боевых групп (ББГ), направленных в Европу, с четырех до трех. Это возвращает нас к уровню ББГ в Европе в 2021 году. Решение стало результатом всестороннего, многоуровневого процесса, направленного на определение численности вооруженных сил США в Европе», – сказано в заявлении в сети Х.

    Там объяснили, что временная задержка развертывания вооруженных сил США в Польше была вызвана именно этим стратегическим анализом.

    В заявлении указано, что анализ преследовал целью продвижение программы президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего» в Европе и на других театрах военных действий, в том числе за счет стимулирования и предоставления союзникам по НАТО «возможности взять на себя основную ответственность за оборону Европы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий НАТО заявил о дополнительном выводе войск США из Европы. Американский лидер объявил о планах масштабного сокращения военного контингента. Вэнс допустил отправку военных США в другую страну вместо Польши.

    20 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    TWZ: Швеция выбрала французские фрегаты с необычным дизайном носа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведские военно-морские силы пополнятся четырьмя новыми надводными кораблями класса Lulea, проект которых основан на французских фрегатах типа FDI.

    Швеция определилась с выбором будущих надводных кораблей класса Lulea, отдав предпочтение французскому проекту фрегата FDI, пишет TWZ.

    Необычный дизайн с перевернутым носом обошел конкурентов из Британии и Испании. О решении было объявлено на палубе корвета-невидимки Harnosand класса Visby.

    Сейчас корветы Visby водоизмещением 705 тонн и длиной 72 метра являются крупнейшими кораблями шведского флота. Однако новые французские фрегаты будут значительно больше: их водоизмещение составит 4390 тонн, а длина – 122 метра. Выбор в пользу FDI обусловлен интегрированными боевыми системами, зрелостью проекта и сроками поставок. Франция предложила передать первый полностью оборудованный корабль уже в 2030 году.

    «Это решение утроит шведскую противовоздушную оборону наземного и надводного базирования», – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фрегаты будут вооружены зенитными ракетами Aster 30 и CAMM-ER, способными поражать цели на расстоянии более 120 и 40 километров соответственно. Вместо французских противокорабельных ракет корабли оснастят шведскими RBS 15, а для борьбы с подлодками установят легкие торпеды Torped 47.

    Артиллерийское вооружение будет представлено шведскими пушками Bofors 57-мм и зенитными комплексами Bofors 40 Mk 4. Выбор французского проекта укрепит военное сотрудничество двух стран, о чем уже упомянул президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что новые корабли усилят позиции шведского флота в Балтийском море и Северной Атлантике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции одобрило закупку четырех французских фрегатов.

    Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил о форсированной модернизации шведского флота против российской стороны.

    В прошлом году вооруженные силы королевства запланировали приобретение дальнобойных крылатых ракет.

    20 мая 2026, 10:31 • Новости дня
    Песков сообщил о формировании военными реакции России на БПЛА из Прибалтики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Силовые структуры внимательно следят за ситуацией с полетами дронов через границу, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации данных Службы внешней разведки.

    «Эта проблема есть, и соответствующие наши службы, прежде всего военные в данном случае, они внимательно отслеживают ситуацию и формулируют необходимую реакцию нашей страны», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о планах украинского командования запускать беспилотники из Прибалтики.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил об уничтожении украинского дрона румынским истребителем.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны после падения аппарата в Резекне.

    20 мая 2026, 07:20 • Новости дня
    Минобороны Индии сообщило об успешном испытании ракеты с беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии провела успешный запуск управляемой ракеты собственного производства с беспилотника, сообщило Минобороны страны.

    Организация оборонных исследований и разработок Индии успешно выполнила запуск управляемой ракеты собственного производства с беспилотника, передает ТАСС. В военном ведомстве страны подтвердили завершение испытаний.

    «DRDO завершила испытания по отработке окончательной конфигурации для серийного производства высокоточной управляемой ракеты ULPGM-V3 точного наведения, запускаемой с БПЛА», – заявили в Минобороны Индии. Тестирование проходило в режимах воздух-земля и воздух-воздух на полигоне вблизи города Курнул штата Андхра-Прадеш.

    В ходе испытаний применялась интегрированная наземная система управления, использующая передовые технологии для автоматизации подготовки и самого запуска. Отмечается, что ракета создана исключительно силами индийской промышленности с участием малого и среднего бизнеса. Министр обороны Раджнатх Сингх назвал это событие важным шагом к самодостаточности страны в оборонной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая индийские военные испытали новую планирующую систему для авиабомб.

    В прошлом году власти страны запустили масштабную программу развития национального производства беспилотников.

    Осенью южноазиатская республика впервые осуществила запуск баллистической ракеты Agni-Prime с мобильной железнодорожной платформы.

    20 мая 2026, 07:20 • Новости дня
    ВСУ на Сумском направлении стали строить укрепления изъятой ЖКХ-техникой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта крушат противника и его технику, однако ВСУ находят новые способы борьбы, отнимая гражданских предприятий ЖКХ технику, чтобы возводить укрепления.

    «Командование 711-й бригады ВСУ изъяло у сумских предприятий ЖКХ дорожную технику для строительства укреплений вокруг областного центра», – рассказали российские бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» в Сумской районе продвинулись на 19  участках до 600 метров, продолжается зачистка подвалов некогда жилых строений в Запселье. При этом ВСУ пытаются наносит неизбирательные удары артиллерией и FPV-дронами.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 400 метров.

    На Харьковском направлении в селе Гранов продолжаются стрелковые бои, ведется зачистка  подвалов некогда жилых домов и хозяйственных построек. На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на восьми участках до 1 тыс. метров. На  Великобурлукском направлении стрелковые бои идет в районе села Бударки и в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «Штурмовые подразделения 126 мсп 71 мсд 14 АК ГВ «Север» сломили упорное сопротивление противника, выбили последние группы украинских националистов из состава 159 омбр ВСУ из села Волоховка и освободили населенный пункт!» – сообщили бойцы.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях), указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 200 человек. Пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом.

    20 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    ФСВТС: Китай сохранил высокий интерес к российским авиасистемам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интерес Китая к российским авиасистемам остается достаточно высоким, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Пекин по-прежнему проявляет значительное внимание к российской авиационной технике, передает РИА «Новости».

    «Их интерес к нашим авиационным системам остается достаточно высоким», – подчеркнул Шугаев.

    Заявление прозвучало на фоне официального визита президента России Владимира Путина в Китай, который начался накануне вечером. В среду на площади Тяньаньмэнь прошла церемония встречи российской делегации, после чего в Доме народных собраний стартовали двусторонние переговоры.

    В состав представительной российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также руководители крупнейших компаний – Игорь Сечин и Алексей Миллер. Дмитрий Шугаев также принимает участие в переговорном процессе.

    Кроме того, глава ФСВТС прокомментировал реализацию контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Индию. По его словам, процесс идет строго в соответствии с согласованным графиком. Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков С-400 осенью 2018 года на сумму 5,43 млрд долларов, завершение поставок ожидается в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Ранее китайская сторона проявила активный интерес к российским высокотехнологичным системам противовоздушной обороны и боевым самолетам.

    Осенью прошлого года Москва допустила возобновление переговоров с Индией о дополнительных поставках зенитных ракетных систем С-400.

    20 мая 2026, 09:31 • Новости дня
    МО: Ядерные силы привели в высшую боеготовность на учениях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе масштабных учений российские вооруженные силы отработали задачи по скрытному выдвижению оперативно-тактических комплексов и подготовке к проведению пусков, ядерные силы привели в степень высшей боеготовности, сообщило Минобороны.

    Российская армия отработала приведение соединений в высшие степени боевой готовности для применения ядерного оружия, указало Минобороны в Max.

    Подразделения обеспечили доставку боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад.

    Личный состав получил специальные боеприпасы для ракетных комплексов «Искандер-М». Военнослужащие выполнили снаряжение ракет-носителей и осуществили скрытное выдвижение в назначенные районы для подготовки к пускам.

    В маневрах приняли участие более 64 тыс. человек и свыше 7,8 тыс. единиц техники. Задействовано более 200 пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, включая восемь стратегических крейсеров.

    Кроме того, участники учений успешно отработали вопросы совместной подготовки и применения ядерного арсенала, размещенного на территории Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны России объявило о начале масштабных маневров ядерных сил с привлечением более 64 тыс. военнослужащих.

    Двумя днями ранее белорусское военное ведомство сообщило о старте тренировки частей боевого применения специальных боеприпасов.

    20 мая 2026, 09:22 • Новости дня
    Шугаев сообщил о постоянном совершенствовании российских систем РЭБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) постоянно совершенствуются, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Отечественная оборонная промышленность круглосуточно работает над созданием новых технических решений, передает РИА «Новости».

    Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев подчеркнул важность постоянной модернизации вооружений.

    «У нас у самих система РЭБ постоянно совершенствуется, много внимания уделяется этой промышленности», – заявил Шугаев журналистам в Пекине. По его словам, технологии быстро устаревают, поэтому конструкторам необходимо опережать текущие потребности.

    Глава ФСВТС также отметил высокую востребованность отечественных комплексов ПВО на мировом рынке. Опыт специальной военной операции и недавние события на Ближнем Востоке наглядно подтверждают эффективность и надежность российских оборонительных систем, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за сутки уничтожила одиннадцать вражеских беспилотников.

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил о высокой эффективности работы российских комплексов противовоздушной обороны.

    Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил о росте числа зарубежных заявок на отечественное вооружение.

    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    @ IMAGO/Noah Wedel/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

