    Стоимость нефти снизилась более чем на 3% из-за ожиданий перемирия США и Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Надежды на скорое заключение мирного договора между Вашингтоном и Тегераном спровоцировали снижение мировых цен на сырье, опустив марку Brent до 108 долларов за баррель.

    Стоимость фьючерсов на углеводороды демонстрирует отрицательную динамику, передает РИА «Новости».

    К середине дня марка Brent подешевела на 3,32%, опустившись до 108,38 доллара за баррель. Июльские контракты на WTI потеряли 2,72% и торговались на уровне 101,54 доллара.

    Трейдеры позитивно оценивают перспективы деэскалации на Ближнем Востоке. «Цены на нефть снизились на потенциале заключения мира между США и Ираном», – заявил старший аналитик LSEG Эмриль Джамиль в беседе с Reuters.

    В среду американский сенат проголосовал за рассмотрение резолюции, ограничивающей военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Тегерана. Инициативу группы демократов поддержали 50 сенаторов, против высказались 47 парламентариев.

    Накануне вице-президент США Джей-Ди Вэнс подчеркнул, что вооруженное противостояние не будет длиться бесконечно. По его словам, Вашингтон планирует довести начатое до конца и вернуть американских военнослужащих домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Снакануне американский лидер отложил военную операцию ради заключения мирного соглашения.

    Месяцем ранее вице-президент Джей Ди Вэнс допустил скорое завершение боевых действий против исламской республики.

    19 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В марте Евросоюз полностью прекратил закупки российской нефти и нефтепродуктов, что стало историческим минимумом поставок энергоресурсов из России, говорится в данных Евростата.

    В марте этого года Евросоюз не ввез из России ни нефти, ни нефтепродуктов. В опубликованной статистике подчеркивается, что подобная ситуация зафиксирована впервые с 1992 года, более ранних данных по торговле нет, выяснило РИА «Новости» по данным Евростата,

    Месяцем ранее, в феврале, российская нефть из стран ЕС уходила только в Словакию и Нидерланды. Словакия закупила сырья на 147,2 млн евро, Нидерланды – на 34,2 млн евро. Нефтепродукты из России в феврале среди стран Евросоюза импортировала только Латвия, объем поставок составил 34,6 тыс. евро.

    Запрет на поставки российской нефти морским транспортом Евросоюз ввел в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Введенные ограничения на российское черное золото создали шок на рынке, после чего цены на нефть начали расти.

    По данным Евростата, в 2021 году Евросоюз покупал нефть по 57,4 евро за баррель, а в 2025 году уже по 64,3 евро. На фоне подорожания импортного сырья для стран ЕС упущенная выгода за период с 2022 по 2025 год достигла 282,6 млрд евро, подсчитало РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС полный запрет на закупки российской нефти. До этого ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в рамках 18-го пакета санкций.

    19 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Лондон разрешил бессрочный ввоз топлива третьих стран из российской нефти
    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания выдала бессрочную лицензию, выводящую из-под действия антироссийских санкций поставки дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Правительство страны выпустило специальную лицензию, предполагающую послабление санкционного режима, передает Интерфакс. Документ вступит в силу 20 мая 2026 года и будет носить бессрочный характер.

    При этом министр внутренних дел оставляет за собой право регулярно пересматривать условия. Глава ведомства сможет в любой момент изменить, приостановить или полностью отозвать выданное разрешение.

    В случае принятия решения об отмене лицензии власти постараются предупредить об этом за четыре месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Великобритании ограничили поставки нефтепродуктов из третьих стран. Зимой британские самолеты продолжили летать на произведенном из российского сырья керосине.

    В марте Лондон выступил против смягчения американских ограничений на поставки российской нефти.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    20 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация Соединенных Штатов не намерена содействовать отправке иранского обогащенного урана на российскую территорию, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Что касается передачи обогащенного урана России, эти вопросы обсуждаются на переговорах. В настоящее время наш план заключается не в этом. Наш план никогда в этом не состоял», – цитирует Вэнса ТАСС.

    По словам вице-президента, он знаком с появившимися в прессе сообщениями на эту тему, однако их источник ему неизвестен. Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжит переговорный процесс для достижения соответствующей сделки.

    Представитель Белого дома добавил, что иранская сторона также не поднимала вопрос о передаче ядерных материалов. Он выразил сомнение, что Тегеран или сам президент США поддержали бы подобную идею, однако отказался давать предварительные обещания относительно исхода переговоров.

    Ранее СМИ сообщали, что в Иране якобы обсуждают вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана.

    20 мая 2026, 13:05 • Новости дня
    Британия ослабила санкции против российских нефтепродуктов

    Tекст: Мария Иванова

    Британское правительство негласно смягчило ограничения на российскую нефть, разрешив ввоз произведенного из нее горючего через третьи страны из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Новая торговая лицензия вступила в силу в среду, передает Associated Press. Документ разрешает ввоз переработанной в третьих странах российской нефти, включая дизель и авиакеросин из Индии и Турции.

    Глобальный скачок стоимости горючего спровоцирован американо-израильской войной против Ирана. Перекрытие Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировой нефти, вызвало серьезные опасения дефицита на рынке.

    Британский министр финансов Дэн Томлинсон заявил: «Изменения вводятся на ограниченный период времени и по очень конкретному вопросу». При этом глава парламентского комитета по иностранным делам Эмили Торнберри отметила, что союзники должны продолжать давление на российскую экономику.

    Соединенные Штаты также пошли на уступки на фоне энергокризиса. Ранее министр финансов США Скотт Бессент продлил на 30 дней разрешение на покупку уже находящихся в море партий российской нефти. Несмотря на это, страны G7 выпустили совместное заявление о намерении сохранять жесткие меры в ответ на спецоперацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Великобритания выдала бессрочную лицензию на ввоз произведенного из российской нефти топлива.

    Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал продление разрешений на покупку сырья временной мерой.

    В марте британское правительство выступало против смягчения санкционного давления на Москву.

    19 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Сечин рассказал о запасах «Роснефти»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская нефтегазовая компания «Роснефть» оценила обеспеченность запасами углеводородов почти на полвека вперед, зафиксировав рост ресурсов до 21,7 млрд тонн нефтяного эквивалента.

    Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» обеспечена запасами углеводородов почти на полвека, заявил глава корпорации Игорь Сечин в обращении к акционерам в годовом отчете. «За год было открыто шесть новых месторождений и 112 залежей, а запасы углеводородов на конец периода по российской классификации выросли до 21,7 млрд тонн нефтяного эквивалента», – говорится в документе.

    В отчете уточняется, что коэффициент восполнения добычи по международной классификации запасов достиг 122%, при этом компания, по оценке Сечина, обеспечена сырьевой базой почти на 50 лет вперед. Эти выводы сделаны по итогам работы компании за 2025 год.

    Добыча «Роснефти» в 2025 году составила 246,6 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,02 млн баррелей в сутки. Глава компании отметил, что в условиях ослабления параметров сделки ОПЕК+ в четвертом квартале компания продемонстрировала одни из самых высоких темпов прироста добычи среди крупнейших мировых нефтяных игроков.

    Объем добычи жидких углеводородов за прошлый год достиг 181,1 млн тонн. Добыча газа составила 79,6 млрд кубометров, следует из годового отчета компании.

    Ранее Сечин анонсировал запуск технологии синтетической нефти, а вице-премьер Александр Новак заявил о запасах нефти в России на 62 года при текущих темпах добычи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Российской энергетической неделе пообещали сохранение обеспеченности России нефтью на 50 лет, газом на 70 лет и углем на 100 лет.

    19 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    Tasnim: Израиль сымитировал удар Ирана по арабской АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона непричастна к запуску беспилотников в сторону атомной электростанции в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил источник иранского агентства Tasnim.

    Тегеран не направлял дроны к атомному объекту на территории ОАЭ, сказал собеседник Tasnim, передает РИА «Новости». По его словам, за нападением стоит Израиль.

    Накануне оборонное ведомство ОАЭ отчиталось о перехвате двух дронов. Третий аппарат сумел поразить электрогенератор, расположенный за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака».

    «Он (Израиль – прим. ВЗГЛЯД) пытается спровоцировать ОАЭ на более негативную роль на Ближнем Востоке, направленную против Ирана и других стран мусульманского мира», – отметил собеседник.

    В начале мая Тегеран опровергал обвинения в ракетных ударах по Эмиратам.

    20 мая 2026, 04:32 • Новости дня
    Сенат США впервые ограничил военные полномочия Трампа против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Верхняя палата американского парламента большинством голосов одобрила резолюцию, которая запрещает главе государства вести боевые действия без официального объявления войны.

    Сенат одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда  Трампа в отношении Ирана, что стало прорывом для демократов после семи неудачных попыток, передает CBS News.

    Сенаторы одобрили предложение о вынесении резолюции большинством голосов 50 против 47. Четыре республиканца присоединились к большинству демократов, выступивших за продвижение резолюции. Сенатор Джон Феттерман из штата Пенсильвания был единственным демократом, который проголосовал против.

    Решающим фактором стал переход четырех республиканцев на сторону демократического большинства. При этом трое представителей Республиканской партии проигнорировали голосование.

    Лидер меньшинства Чак Шумер прокомментировал успех после семи неудачных попыток, отметив, что демократы шаг за шагом прорывают стену молчания республиканцев по поводу незаконной войны Трампа. Он добавил, что давление работает и оппоненты начинают сдаваться.

    Документ обязывает президента США вывести американские войска из зоны конфликта. Исключением может стать только официальное объявление войны или специальное разрешение на применение силы. Автором резолюции выступил демократ Тим Кейн.

    Ожидается, что после возможного одобрения документа обеими палатами президент наложит на него вето. Однако сторонники инициативы уверены в ее способности изменить позицию Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы США раскрыли уловку президента США с письмом о войне. WP сообщила об отставках и поражениях республиканских критиков американского лидера.

    США поставили многоточие в конфликте с Ираном.

    19 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном мощном ударе США по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не исключил возобновления военных действий против Ирана, подчеркнув свою неготовность принять окончательное решение прямо сейчас.

    Трамп отметил вероятность нового обострения конфликта, передает РИА «Новости». При этом политик выразил сомнения в необходимости немедленных действий.

    «Я надеюсь, что нам не придется этого делать, но, возможно, нам придется нанести им еще один удар. Возможно, нам придется атаковать их еще раз. Я пока не уверен», – заявил Дональд Трамп журналистам.

    Президент добавил, что ранее планировал атаковать Иран. По словам главы государства, до отдачи приказа о начале бомбардировок оставался всего один час, однако решение было отложено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Вашингтон отложил запланированную военную атаку на Иран ради возможного мирного соглашения.

    Ранее американский лидер пригрозил Тегерану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки. Ближайшие помощники главы государства разработали планы возобновления боевых действий.

    19 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Вэнс сообщил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о серьезных сдвигах в ходе консультаций с иранской стороной по ряду ключевых вопросов.

    «Происходит много движений в обе стороны, достигается значительный прогресс, но мы просто продолжим работать над этим и в конечном счете либо достигнем соглашения, либо нет», – подчеркнул политик во время выступления на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

    Политик также отметил важность сохранения конфиденциальности текущего диалога. По его словам, публичное обсуждение деталей переговорного процесса может лишь усложнить ситуацию и помешать достижению итогового результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о стремлении американской стороны не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями Вашингтона. До этого американская делегация покинула Исламабад без достижения итогового соглашения.

    19 мая 2026, 21:08 • Новости дня
    Пентагон не исключил наземной операции против Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное руководство допускает отправку контингента на иранскую территорию, решение должен принимать президент страны Дональд Трамп, заявил во время слушаний в Конгрессе помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман.

    Вероятность проведения наземной операции Соединенных Штатов на иранской территории сохраняется, сказал Циммерман, передает РИА «Новости».

    «Президенту все еще доступны все необходимые ему варианты», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп допустил вероятность возобновления военных действий против Ирана. До этого он намекал на продолжение операции в отношении Тегерана.

    19 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон готов пересмотреть историю взаимодействия с Тегераном за 47 лет при условии полного отказа иранской стороны от разработки ядерного оружия, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    Американское руководство видит шанс на нормализацию двустороннего диалога путем подписания нового соглашения, сказал Вэнс, передает ТАСС.

    При этом вице-президент отметил необходимость встречных шагов со стороны Тегерана. По его словам, администрация Соединенных Штатов категорически отказывается заключать любые договоры, позволяющие иранской стороне получить доступ к ядерному арсеналу.

    Вэнс ранее называл главной целью переговоров предотвращение появления ядерного оружия у Тегерана.

    Напомним, апрельские встречи американской и иранской делегаций в Пакистане завершились без подписания итогового соглашения.

    20 мая 2026, 07:35 • Новости дня
    Politico узнала, что министры финансов ЕС требуют от США прекратить войну с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленные чиновники использовали встречу G7 в Париже, чтобы предупредить главу Минфина США Скотта Бессента об экономических последствиях войны в Иране.

    «Министры финансов европейских стран в частном порядке обратились к министру финансов США Скотту Бессенту с просьбой прекратить войну на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление экономической катастрофы на континенте», – пишет Politico.

    В ходе встречи министров финансов стран «Большой семерки» в Париже в понедельник и вторник Бессенту сообщили, что конфликт с Ираном подстегивает рост цен на нефть в Европейском союзе, негативно влияет на экономический рост и угрожает полномасштабным продовольственным кризисом, сказано в статье.

    По словам трех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, Германия, Франция, Италия и Европейская комиссия объединили усилия для донесения этого послания в ходе закрытого обсуждения экономических последствий войны на Ближнем Востоке.

    «Так думают не только европейцы. Мы все считаем, что это должно закончиться как можно скорее», – заявил журналистам на пресс-конференции после переговоров во вторник министр финансов Франции Ролан Лескюр, который был председателем встречи.

    Он добавил, что все понимают: чем скорее Ормузский пролив будет открыт, тем быстрее будет урегулирован экономический аспект этого геополитического конфликта, и тем лучше будет для всех.

    Однако США возложили вину за экономические трудности Европы на национальные правительства. 

    Министры также обсудили финансовые последствия конфликта на Ближнем Востоке, который вызвал резкий рост цен на энергоносители и топливо, замедление экономического роста по всей Европе.

    Ожидается, что в четверг Европейская комиссия понизит прогнозы роста экономики ЕС, что резко контрастирует с ситуацией в США, которые менее уязвимы к росту цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран. Сенат США впервые ограничил военные полномочия президента против Ирана.

    20 мая 2026, 07:02 • Новости дня
    KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тель-Авив привели вооруженные силы в максимальную боевую готовность для потенциального возобновления масштабных военных действий против Тегерана, сообщило

    Израиль и США закончили подготовку к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. Уровень боевой готовности израильской армии достиг максимума с момента апрельского перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильское KanTV.

    «Совместная американо-израильская подготовка к возобновлению кампании завершена... Соединенные Штаты и Израиль полностью координируют свои действия, ни одна из сторон не будет удивлена, когда будет принято решение о возобновлении войны», – цитирует телеканал источник в американских силовых структурах.

    Американский лидер Дональд Трамп планирует принять окончательное решение по иранскому вопросу в ближайшее время. Накануне президент США допустил возможность новой атаки на исламскую республику в конце текущей недели.

    Израильские военные также усиливают оборонительные меры. В Тель-Авиве опасаются, что резкие заявления главы Белого дома могут спровоцировать Тегеран на превентивный удар из-за ошибочной оценки ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможном мощном ударе США по Ирану. Пентагон допустил проведение наземной операции в Тегеране. Сенат США впервые ограничил военные полномочия президента против Ирана.

    20 мая 2026, 05:20 • Новости дня
    Рябков заявил об отказе нового руководства Ирана от ядерного оружия

    Tекст: Катерина Туманова

    Новые власти Ирана продолжают соблюдать обязательства по нераспространению ядерного оружия, подтверждая преемственность курса прежнего руководства страны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Никто не спорит с тем, что у Исламской Республики Иран не должно быть ядерного оружия. В том числе с этим всегда соглашались как прежние, так и нынешние руководители исламской республики», – заявил он ТАСС.

    Замглавы МИД напомнил, что для контроля за нераспространением существует ДНЯО, обязательства по которому иранская сторона всегда выполняла. При этом договор гарантирует Тегерану право на развитие мирной атомной программы, включая обогащение урана под надзором МАГАТЭ.

    Рябков подчеркнул, что право Ирана на мирный атом незыблемо и не подлежит внешним конъюнктурным трактовкам.

    По его словам, только иранский народ может определять, как распоряжаться этими технологиями в национальных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД в апреле заявил о серьезных испытаниях для ДНЯО. Телеканал Al Hadath заявил о согласии Ирана передать обогащенный уран России. Вице-президент США Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана.

    20 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Новак заявил о резком росте экспорта нефти в Китай

    Tекст: Ольга Иванова

    За первые четыре месяца текущего года экспорт отечественной нефти на китайский рынок продемонстрировал уверенный десятипроцентный рост, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Новак рассказал об увеличении экспорта энергоресурсов, передают РИА «Новости».

    По его словам, дружественные государства крайне заинтересованы в наращивании объемов долгосрочного сотрудничества.

    «У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 млн тонн, это рост по сравнению с прошлым годом. За четыре месяца этого года рост поставок составил еще 10%», – подчеркнул политик.

    Представитель правительства добавил, что Москва готова стабильно обеспечивать растущие потребности Пекина. Текущие сложности на мировом рынке лишь способствуют укреплению надежных партнерских связей между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков отметил рост поставок отечественной нефти китайским потребителям на 35% в первом квартале текущего года.

    Ранее вице-премьер Александр Новак выразил готовность нарастить объемы экспорта сырья при наличии дополнительного спроса.

    Президент Владимир Путин подчеркнул сохранение лидерства России по поставкам энергоресурсов в азиатскую республику.

