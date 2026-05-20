Стоимость нефти снизилась более чем на 3% из-за ожиданий перемирия США и Ирана

Tекст: Мария Иванова

Стоимость фьючерсов на углеводороды демонстрирует отрицательную динамику, передает РИА «Новости».

К середине дня марка Brent подешевела на 3,32%, опустившись до 108,38 доллара за баррель. Июльские контракты на WTI потеряли 2,72% и торговались на уровне 101,54 доллара.

Трейдеры позитивно оценивают перспективы деэскалации на Ближнем Востоке. «Цены на нефть снизились на потенциале заключения мира между США и Ираном», – заявил старший аналитик LSEG Эмриль Джамиль в беседе с Reuters.

В среду американский сенат проголосовал за рассмотрение резолюции, ограничивающей военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Тегерана. Инициативу группы демократов поддержали 50 сенаторов, против высказались 47 парламентариев.

Накануне вице-президент США Джей-Ди Вэнс подчеркнул, что вооруженное противостояние не будет длиться бесконечно. По его словам, Вашингтон планирует довести начатое до конца и вернуть американских военнослужащих домой.

Месяцем ранее вице-президент Джей Ди Вэнс допустил скорое завершение боевых действий против исламской республики.