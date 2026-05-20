  • Новость часаЛавров: Заявления Вильнюса об ударе по Калининграду не заслуживают внимания
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции
    Политолог указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина
    Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
    Военкор сообщил об ударе «Искандером» по логистическому узлу ВСУ
    Британия ввела новые ограничения на российский СПГ
    Россия и Китай договорились о противодействии торговому протекционизму
    Москва и Пекин заявили об угрозе милитаризации Японии
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    США провели пуск МБР Minuteman III
    20 мая 2026, 14:35 • Новости дня

    Британия ввела запрет на услуги для перевозки российского СПГ

    Стармер сообщил о запрете услуг для морских перевозок российского СПГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон принял решение ограничить транспортировку сжиженного газа российского производства, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Правительство Британии запретило оказывать услуги для морских перевозок российского СПГ, передает РИА «Новости».

    Выступая в парламенте, премьер-министр Кир Стармер объяснил ситуацию с лицензиями. «То, о чем мы объявили вчера, – это новый мощный пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих санкций», – заявил политик.

    Глава британского кабмина уточнил, что ограничения затрагивают поставки нефтепродуктов и газа. Для защиты потребителей правительство выдало две краткосрочные лицензии, призванные обеспечить поэтапное введение новых правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Великобритания разрешила бессрочный ввоз произведенного из российской нефти топлива из третьих стран.

    В начале года британский премьер-министр Кир Стармер пообещал продолжить санкционное давление на Москву.

    Осенью прошлого года Совет Евросоюза опубликовал постановление о полном запрете импорта сжиженного природного газа из России к 2027 году.

    18 мая 2026, 13:44 • Новости дня
    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе

    Экономист Юшков: Европейцы приложили руку к усугублению новой фазы энергокризиса

    Юшков объяснил новую фазу энергокризиса в Европе
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда поступит катарский СПГ и цены на энергоресурсы упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее СМИ отметили, что энергокризис из-за войны в Иране вступает в более опасную фазу с приближением летнего сезона.

    «Непростая ситуация на рынке нефти усугубляется в связи с началом летнего автомобильного сезона», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ. Он объясняет: летом люди активно перемещаются, путешествуют – и потребление топлива увеличивается, что сказывается на ценах.

    Собеседник усомнился, что котировки взлетят до 180 долларов за баррель. По его оценкам, речь пойдет, скорее, о 130-140 долларах за баррель. Но даже в этом случае мир столкнется с негативными последствиями. «Может возникнуть эффект деглобализации, и рынок начнет корректироваться за счет сокращения потребления», – рассуждает аналитик.

    Кроме того, добавил спикер, есть дополнительный негативный фактор – возобновление боевых действий на Ближнем Востоке. «Если Тегеран возобновит атаки, в частности, на порт Фуджейра – один из крупнейших в мире хабов по хранению нефтепродуктов, порт Янбу, расположенный на западе Саудовской Аравии, а также месторождения стран региона, то это приведет к дополнительному сокращению предложения на рынке», – уточнил Юшков.

    Что касается ситуации по газу, то она специфична для Европы, продолжил собеседник. «Помимо дефицита предложения на газовых рынках, вызванного «выпадением» поставок катарского СПГ, европейцы сами создали себе ряд проблем. Так, они ограничили импорт сжиженного газа из России с апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, не сделали ничего для того, чтобы восстановить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» или газопроводу «Ямал – Европа», – перечислил эксперт.

    Как отметил экономист, европейские компании выбрали тактику выжидания. «Мы видим, что темпы закачки в подземные хранилища (ПХГ) невелики. По всей видимости, в Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда «придет» катарский СПГ и цены упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования», – детализировал он.

    По его словам, сравнивать потребление газа в сезоны кондиционирования и отопительный не совсем корректно. «Для отопления в основном используется голубое топливо: нагревают теплоноситель. Когда мы говорим про кондиционирование, газ выступает одним из источников энергии. Многое зависит от погодных условий: скажем, в безветрие ветряки просто не вырабатывают электричество, а в жару – начинает пересыхать водохранилище при атомных электростанциях, и те сокращают свою выработку», – рассуждает Юшков.

    Как прогнозирует специалист, европейским странам будет сложно закачивать газ в ПХГ. «Летом, как правило, большое текущее потребление. Ожидание благоприятного периода приведет к тому, что потом придется в разы увеличить импорт энергоносителей и поднимать цены, чтобы сжиженный газ перенаправляли в Европу», – уточнил спикер.

    На этом фоне Юшков напомнил, что Китай стал переходить на уголь, чтобы не покупать дорожающий газ. «Европейцам провернуть такой маневр сложнее в связи с жестким регулированием, дополнительными выплатами за выбросы», – заметил аналитик. По его мнению, в условиях жаркого лета цены на газ будут удерживаться на высоком уровне – в районе 700-800 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона. «Рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизельного топлива и авиационного топлива», – говорится в материале.

    Фонд Aberdeen уже изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent взлетит до 180 долларов за баррель. Еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, чьи слова приводит издание, заявил, что если ближневосточный конфликт не будет урегулирован в ближайшие недели, то «мировая рецессия может стать неизбежной».

    По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), с марта по июнь мировое потребление нефти будет примерно на шесть млн баррелей в сутки превышать добычу. Ежедневно поступает более двух млн баррелей из стратегических резервов, но многие из этих поставок планируется прекратить к июлю. Мировые запасы уже сократились почти на 380 млн баррелей.

    По оценкам МЭА, количество стран, которые были вынуждены ввести чрезвычайные меры, достигло 76 по сравнению с 55 на конец марта. Так, Австралия выделит десять млрд долларов на увеличение запасов топлива, Франция расширит поддержку бизнеса, а Индия призывает население не покупать золото и отказаться от отдыха за границей.

    На этом фоне США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти. По данным Bloomberg, азиатские страны оказывают давление на Вашингтон по этому вопросу. Напомним, срок действия лицензии, позволявшей совершать сделки с некоторыми партиями российской нефти, закончился накануне. Американский Минфин не стал выдавать новую лицензию на продолжение поставок.

    Что касается газа, то утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров. В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Как заявили в Газпроме, европейские подземные хранилища демонстрируют антирекорды по закачке. По данным Gas Infrastructure Europe, три дня подряд – 12, 13 и 14 мая – объемы нетто-закачки газа в ПХГ Европы достигали минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений.

    Ранее мировой автопром пожаловался на ближневосточный конфликт, который создает дефицит комплектующих и увеличивает издержки. Кроме того, миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России.

    Комментарии (7)
    19 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Лондон разрешил бессрочный ввоз топлива третьих стран из российской нефти
    Лондон разрешил бессрочный ввоз топлива третьих стран из российской нефти
    @ Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания выдала бессрочную лицензию, выводящую из-под действия антироссийских санкций поставки дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Правительство страны выпустило специальную лицензию, предполагающую послабление санкционного режима, передает Интерфакс. Документ вступит в силу 20 мая 2026 года и будет носить бессрочный характер.

    При этом министр внутренних дел оставляет за собой право регулярно пересматривать условия. Глава ведомства сможет в любой момент изменить, приостановить или полностью отозвать выданное разрешение.

    В случае принятия решения об отмене лицензии власти постараются предупредить об этом за четыре месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Великобритании ограничили поставки нефтепродуктов из третьих стран. Зимой британские самолеты продолжили летать на произведенном из российского сырья керосине.

    В марте Лондон выступил против смягчения американских ограничений на поставки российской нефти.

    Комментарии (11)
    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    @ gazprom.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На переговорах в Пекине российская сторона рассчитывает согласовать цены для газопровода «Сила Сибири – 2» на фоне энергетической нестабильности из-за иранского конфликта, отмечает Bloomberg.

    Глава российского государства Владимир Путин отправился в Пекин для переговоров с председателем КНР, передает Bloomberg. Из-за конфликта в Иране Китай остро нуждается в надежных поставках энергоресурсов. Москва рассчитывает, что это ускорит согласование цен на газ для магистрали «Сила Сибири – 2».

    «Этот газопровод находится на повестке дня, и мы настроены серьезно его обсуждать. Я полагаю, что эта тема будет детально рассмотрена лидерами», – заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Ожидается, что стоимость топлива утвердят к сентябрю. Несмотря на небольшое снижение товарооборота до 228 млрд долларов в прошлом году, экономические связи двух стран остаются крепкими. Россия импортирует через КНР более 90% подсанкционных технологических компонентов.

    Переориентация экспорта продолжается: к 2029 году поставки газа в Азию должны достичь 52,5 млрд кубометров ежегодно. Пекин также заинтересован в развитии безопасных сухопутных маршрутов и Северного морского пути, указывают бывшие китайские дипломаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    Ближневосточный конфликт заметно усилил интерес Пекина к проекту газопровода «Сила Сибири – 2». Главной проблемой для подписания нового контракта остается цена будущих поставок топлива.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз

    Европа запланировала заменить навозом удобрения из России

    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз
    @ Panoramic/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия готовит расширение допуска удобрений из навоза и дигестатов, что должно смягчить дефицит удобрений, но вызывает резкое недовольство европейских фермеров, отмечают западные СМИ.

    Еврокомиссия намерена расширить меры по использованию удобрений из навоза вместо ослабления ограничений на российские и белорусские удобрения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», – отмечает Politico.

    По данным издания, большинство удобрений в Европе производят на основе импортируемого природного газа, который необходим для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России и Белоруссии, а также на импорт российского газа усугубили положение в агросекторе. Дополнительный удар по рынку нанес скачок цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива.

    Европейские чиновники намерены расширить действующее разрешение на применение удобрений RENURE, где азот извлекается из навоза. Теперь они хотят распространить его и на удобрения на основе дигестатов – побочного продукта производства биогаза при сбраживании навоза и других органических отходов.

    Фермеры остались недовольны подобными планами, рассчитывая на более решительные шаги по предотвращению кризиса. В материале отмечается, что нынешний курс приведет к росту затрат аграриев уже осенью и со временем отразится на ценах на продукты питания. Politico подчеркивает, что Брюссель делает ставку на долгосрочные инструменты, тогда как самые быстрые рычаги, включая приостановку пошлин на импорт из России и Белоруссии, сочли политически слишком рискованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад комитет по международной торговле Европарламента INTA одобрил предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения с 6,5% до 100% и вынес его на голосование.

    Тогда же вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил о вреде заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения для европейских фермеров и цен на продовольствие. Позже западные СМИ отмечали рост закупок российских удобрений США на фоне отказа ЕС от этой продукции и усиление зависимости Европы от американских поставок.

    Комментарии (11)
    18 мая 2026, 03:40 • Новости дня
    Полиция Британии начала расследование из-за спящих охранников короля Карла III

    Tекст: Антон Антонов

    Порядка 30 вооруженных сотрудников специализированного отдела полиции, задействованных в охране короля Великобритании Карла III, оказались под следствием, пишет Sun со ссылкой на полицию.

    По данным Sun, «в отношении вооруженных полицейских, охраняющих короля в Виндзорском замке, ведется расследование из-за шокирующих заявлений о том, что они засыпали на работе», передает РИА «Новости».

    В материале уточняется, что под подозрение попали 30 служащих. Некоторых из них дополнительно обвиняют в самовольном оставлении поста сразу после отметки о заступлении на дежурство. Подобная халатность создавала прямую угрозу безопасности монарха.

    Представители Букингемского дворца подтвердили осведомленность о начатом разбирательстве. Однако от дальнейших официальных комментариев по данному инциденту там воздержались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сообщалось, что британская полиция предотвратила террористическую атаку против охраны Карла III в Виндзорском замке.

    Комментарии (5)
    18 мая 2026, 22:58 • Новости дня
    Премьер Венгрии Мадьяр заявил о планах обнародовать стоимость российского газа

    Tекст: Антон Антонов

    Будапешт планирует частично обнародовать условия долгосрочных контрактов на поставку газа из России, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    «Мы обнародуем информацию настолько, насколько это возможно для международного делового контракта. Очевидно, мы не можем опубликовать все, потому что есть конфиденциальные пункты, и мы должны это соблюдать», – подчеркнул Мадьяр.

    Премьер-министр также добавил, что частичное раскрытие документов позволит объективно оценить реальную финансовую выгоду этих энергетических соглашений, передает РИА «Новости».

    «Цены, действительно ли они такие выгодные, как говорило предыдущее правительство, мы обнародуем», – сказал Мадьяр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан заявила, что новое венгерское правительство намерено избавиться от энергетической зависимости от России, однако пока продолжит закупать российские энергоносители.

    Осенью Виктор Орбан, занимавший тогда пост премьера Венгрии, сообщил о получении от президента России гарантий продолжения поставок газа в Венгрию. Бывший глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал сохранение российских ресурсов важным условием энергетической безопасности страны.

    Комментарии (2)
    18 мая 2026, 10:02 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе выросла до апрельских максимумов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 625 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские газовые котировки в начале новой торговой недели продемонстрировали рост на 4%, вплотную приблизившись к локальным пиковым значениям начала прошлого месяца.

    Утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    На лондонской бирже ICE торги открылись у отметки 615,3 доллара, однако вскоре показатель достиг 627,3 доллара.

    В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. Тогда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа.

    В апреле стоимость энергоносителя снизилась примерно на 14%. Резкий спад произошел после заявления Дональда Трампа о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели. В результате цены обвалились до 545 долларов.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе зарегистрировали весной 2022 года. Тогда котировки достигли беспрецедентного уровня в 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая биржевые цены на газ закрепились около 587 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день европейские газовые фьючерсы резко подешевели на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана.

    Утром 7 мая стоимость топлива достигла отметки 538,5 доллара за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 13:05 • Новости дня
    Британия ослабила санкции против российских нефтепродуктов

    Tекст: Мария Иванова

    Британское правительство негласно смягчило ограничения на российскую нефть, разрешив ввоз произведенного из нее горючего через третьи страны из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Новая торговая лицензия вступила в силу в среду, передает Associated Press. Документ разрешает ввоз переработанной в третьих странах российской нефти, включая дизель и авиакеросин из Индии и Турции.

    Глобальный скачок стоимости горючего спровоцирован американо-израильской войной против Ирана. Перекрытие Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировой нефти, вызвало серьезные опасения дефицита на рынке.

    Британский министр финансов Дэн Томлинсон заявил: «Изменения вводятся на ограниченный период времени и по очень конкретному вопросу». При этом глава парламентского комитета по иностранным делам Эмили Торнберри отметила, что союзники должны продолжать давление на российскую экономику.

    Соединенные Штаты также пошли на уступки на фоне энергокризиса. Ранее министр финансов США Скотт Бессент продлил на 30 дней разрешение на покупку уже находящихся в море партий российской нефти. Несмотря на это, страны G7 выпустили совместное заявление о намерении сохранять жесткие меры в ответ на спецоперацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Великобритания выдала бессрочную лицензию на ввоз произведенного из российской нефти топлива.

    Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал продление разрешений на покупку сырья временной мерой.

    В марте британское правительство выступало против смягчения санкционного давления на Москву.

    Комментарии (4)
    19 мая 2026, 17:18 • Новости дня
    На Украине раскрыли хищение газа на миллионы долларов

    На Украине украли 8 млн кубометров газа из государственной газотранспортной системы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На западе Украины руководитель частной фирмы с тремя сообщниками организовал хищение 8 млн кубометров газа из государственной газотранспортной системы на сумму около 4,5 млн долларов, сообщили в прокуратуре страны.

    На Украине в Прикарпатье руководитель частного предприятия вместе с тремя подчиненными похитил из государственной газотранспортной системы страны 8 млн кубометров газа. Тем самым он нанес  ущерб государству на сумму не менее 4,5 млн долларов, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, передает ТАСС.

    «203 млн гривен убытков: в Прикарпатье разоблачена схема хищения газа из государственной газотранспортной системы. Организовал ее руководитель частного предприятия, занимавшегося добычей полезных ископаемых. К реализации схемы он привлек трех подчиненных», – написал Кравченко в своем Telegram-канале.

    По словам генпрокурора, компания пользовалась государственной ГТС для транспортировки добытого газа и с января 2022 года по октябрь 2025 года систематически вмешивалась в работу узла учета. В результате, как отметил Кравченко, государство недополучило более восьми млн кубометров газа. Участникам схемы уже предъявлены обвинения, готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее офис генпрокурора Украины сообщил о расследовании хищения более 750 тыс. долларов руководством профсоюзов газового предприятия. До этого в Черкасской области Украины чиновника обвинили в незаконной добыче полезных ископаемых с ущербом в почти 4,5 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 20 чиновников администрации Киева получили обвинения в нанесении ущерба бюджету столицы на сумму свыше 5,5 млн долларов.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 15:01 • Новости дня
    Испания стала крупнейшим в Евросоюзе покупателем российского газа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мадридские импортеры в марте приобрели отечественного голубого топлива на сумму почти 360 млн евро, уверенно обогнав остальные европейские государства, следует из данных Евростата.

    В начале весны испанские компании ввезли трубопроводный и сжиженный природный газ из России совокупно на 358,9 млн евро. Месяцем ранее это государство занимало лишь третью строчку по объемам газового импорта из России, передает РИА «Новости».

    В пятерку крупнейших европейских покупателей российского топлива также вошли Франция с показателем 320,4 млн евро и Бельгия, закупившая энергоносители на 253,8 млн евро. Следом расположились Венгрия и Греция, потратившие 174,2 млн и 103,8 млн евро соответственно.

    В целом за март страны Евросоюза нарастили закупки газа из России в полтора раза. В месячном выражении общая сумма европейского газового импорта достигла 1,4 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте страны Евросоюза почти вдвое увеличили закупки российского сжиженного природного газа. Испания приобрела рекордный в истории страны месячный объем отечественного топлива.

    В целом за первые четыре месяца текущего года экспорт российского СПГ в европейские государства возрос на 18,5%.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Британия оштрафовала Deutsche Bank за платежи Okko

    Британия наказала Deutsche Bank за платежи сервису Okko

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский финансовый регулятор наложил штраф на лондонский филиал Deutsche Bank за переводы в пользу российского онлайн-кинотеатра Okko на фоне санкций против РФ.

    Управление по осуществлению финансовых санкций Британии (OFSI) оштрафовало лондонский филиал Deutsche Bank на 165 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно 221 тыс. долларов. Наказание связано с переводом средств российскому онлайн-кинотеатру Okko, отмечает РИА «Новости».

    «OFSI наложило штраф в размере 165 тысяч фунтов стерлингов на филиал Deutsche Bank AG в Лондоне… OFSI ввело штрафные санкции за нарушение регламента 12 режима санкций против РФ, который запрещает предоставление средств в распоряжение подсанкционных лиц и организаций», – говорится в заявлении британского регулятора.

    По данным ведомства, банк провел два платежа на общую сумму 635,62 тыс. фунтов в адрес ООО «Окко» в июне и июле 2022 года. Онлайн-кинотеатр принадлежит компании АО «Новые возможности», находящейся под британскими санкциями. Регулятор подчеркнул, что Deutsche Bank добровольно сообщил о нарушении.

    Ранее OFSI оштрафовало дочернюю структуру Apple на 390 тыс. фунтов за перевод тех же 635,62 тыс. фунтов в пользу «Окко», а нынешний штраф связан с обработкой этих платежей Deutsche Bank.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия с начала спецоперации России на Украине заморозила российские активы на 20,95 млрд долларов, говорится в докладе OFSI.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    МИД Британии предрек глобальный продовольственный кризис из-за блокады Ормуза

    Глава британского МИД Купер предупредила о риске голода из-за блокады Ормуза

    Tекст: Мария Иванова

    Перебои с поставками удобрений через Ближний Восток способны спровоцировать масштабный голод, поставив под угрозу жизни 45 млн человек, заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер.

    Иветт Купер заявила о надвигающейся угрозе масштабного голода из-за сбоев в логистике через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, если перебои продлятся до июня, еще 45 млн человек столкнутся с острой нехваткой еды.

    «Мир стремительно приближается к глобальному продовольственному кризису. Мы не можем допустить, чтобы десятки миллионов людей остались голодать», – подчеркнула дипломат. В британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что поставки удобрений критически важны именно сейчас в связи с началом весенних полевых работ. Если международные партнеры не решат проблему, миру потребуется масштабная гуманитарная помощь.

    Обострение ситуации в регионе началось в конце февраля после ударов США и Израиля по иранским объектам. Несмотря на апрельское прекращение огня, Вашингтон заблокировал порты Ирана, а Тегеран ввел особые правила транзита. Это привело к фактической парализации Ормузского пролива, через который идут ключевые поставки грузов и энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов заявил о риске продовольственного кризиса из-за роста цен на энергоресурсы при блокаде Ормузского пролива.

    Глава Минфина России Антон Силуанов предупредил о мировом энергетическом кризисе и возможном подорожании удобрений на 30% из-за блокировки этого маршрута.

    Эксперт Масленников оценил возможный рост числа голодающих на планете еще на 45 млн человек из-за развития конфликта вокруг Ирана и кризиса на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах пошла вверх

    Биржевая цена газа в Европе превысила 612 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF продемонстрировали уверенный рост, поднявшись выше 612 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник днем показатели на лондонской бирже ICE перешли к росту, прибавив более одного процента, передает РИА «Новости».

    Июньские контракты открыли торги небольшим падением, однако к обеду цена вновь превысила 612 долларов за тысячу кубометров.

    В марте средняя стоимость топлива выросла почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года преодолели отметку в 600 долларов. В апреле наблюдалось снижение показателей примерно на 14%.

    Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта и достигла 853 долларов. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух производственных линий компании. Исторический рекорд стоимости газа в Европе установили весной 2022 года на уровне 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник котировки июньских фьючерсов упали ниже отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее стоимость энергоносителя на лондонской бирже ICE поднялась выше 625 долларов.

    В середине мая цена ближайших контрактов по индексу TTF достигла 573 долларов.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 09:43 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе опустилась ниже 600 долларов

    Европейские биржевые цены на газ упали ниже 600 долларов за тыс. кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских фьючерсов на крупнейшем европейском хабе упали на 1%, опустившись ниже отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Торги на лондонской бирже ICE во вторник утром продемонстрировали отрицательную динамику, передает РИА «Новости».

    Показатель по индексу TTF составил 597 долларов, потеряв более 1% от расчетной цены предыдущего дня.

    Средняя стоимость энергоносителя в марте подскочила почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за 1 тыс. кубометров. В апреле котировки скорректировались вниз на 14%, достигнув примерно 540 долларов.

    Максимальная цена за время конфликта фиксировалась 19 марта на уровне 853,7 доллара. Резкий рост произошел после сообщений о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа в Катаре.

    Исторический рекорд стоимости был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за 1 тыс. кубометров. Подобных устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов в Европе с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость июньских фьючерсов снизилась до 563 долларов за тысячу кубометров. Ранее котировки голубого топлива на торгах в Европе достигли отметки в 562 доллара.

    В начале мая европейские газовые контракты резко подешевели на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    FT: Власти Британии пытаются заморозить цены на хлеб, молоко и яйца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Британии рассчитывают удержать стоимость базовых продуктов, предлагая розничным сетям добровольно ограничить цены на хлеб, молоко и яйца, пишут местные издания.

    Минфин Британии оказывает давление на крупные сети супермаркетов, добиваясь добровольных ограничений цен на продукты первой необходимости, включая хлеб, яйца и молоко. Речь идет не о формальном замораживании, а о согласовании предельных уровней стоимости в условиях растущих расходов на продовольствие. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету Financial Times.

    В ответ, как указывается в публикации, правительство, сформированное членами Лейбористской партии, пообещало ослабить ряд требований к упаковке и ассортименту нездоровой пищи на полках магазинов. Чиновники считают, что экономия от таких послаблений могла бы пойти на сдерживание цен на основные продукты.

    Руководители сетей супермаркетов крайне негативно встретили это предложение. Представители продуктовых ритейлеров Шотландии назвали инициативу «трюками в стиле 1970-х годов». Они напомнили, что тогда из-за высокой инфляции и нефтяного кризиса правительство уже вводило контроль цен на ряд товаров, но эти меры признали неудачными и впоследствии отменили.

    Ситуация обострилась на фоне ускорения инфляции. По итогам апреля продуктовая инфляция в Британии выросла до 3,7% на фоне ударов США и Израиля по Ирану, которые привели к росту цен в стране. Как сообщила 19 мая автомобильная компания RAC, средняя стоимость бензина в Британии достигла нового максимума с начала конфликта: литр неэтилированного бензина стоит 1,5852 фунта стерлингов, тогда как до 28 февраля цена составляла 1,32 фунта стерлингов, или 2,12 и 1,77 доллара соответственно.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил об угрозе дальнейшего роста цен в стране из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство готовит план на случай возможной нехватки курицы, свинины и других продуктов в супермаркетах летом. До этого жители Лондона жаловалиcь на рост стоимости продуктов и новый виток продовольственной инфляции.

    Комментарии (0)
    Главное
    Новак сообщил о завершении согласования контрактов по «Силе Сибири – 2»
    Обломки дрона ВСУ упали на территорию детсада в Ставрополе
    Грузия заявила о требованиях Британии отказаться от российских нефтепродуктов
    Польша отметила единство позиций с Венгрией по еврочленству Украины
    Пашинян пообещал забрать завод у политического конкурента
    Умер российский эпидемиолог Вадим Покровский
    Changan сообщил о планах локализовать в России восемь новых моделей